 СБУ блокировала незаконную продажу авиабилетов на российские рейсы во временно оккупированный Крым

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Так, оперативники спецслужбы задокументировали, что ряд коммерческих структур в Киеве и Одессе нелегально осуществляли реализацию авиабилетов из российских городов в аэропорт "Симферополь" и обратно на рейсы авиакомпаний РФ, в том числе внесенных в санкционный список СНБО Украины.

В рамках уголовных производств, открытых по ч. 2 ст. 332, ч. 2 ст. 332-1, ст. 334 Уголовного кодекса Украины, правоохранители провели следственные действия в офисах коммерсантов.

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Во время обысков сотрудники СБ Украины обнаружили документацию, подтверждающую продажу нелегальных авиабилетов и доказательства перечисления денег на счета российских авиакомпаний.

Решается вопрос об объявлении о подозрении в совершении преступлений менеджмента коммерческих структур.

Досудебное следствие продолжается.