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Все про:Крым (20099) оккупация (6564) СБУ (12506)

 СБУ блокировала незаконную продажу авиабилетов на российские рейсы во временно оккупированный Крым

Сотрудники Главного управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБ Украины и управления СБУ в Одесской области совместно с прокуратурой АР Крым и Нацполицией блокировали незаконную продажу авиабилетов на рейсы из территории РФ во временно оккупированный Крым.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Так, оперативники спецслужбы задокументировали, что ряд коммерческих структур в Киеве и Одессе нелегально осуществляли реализацию авиабилетов из российских городов в аэропорт "Симферополь" и обратно на рейсы авиакомпаний РФ, в том числе внесенных в санкционный список СНБО Украины.

В рамках уголовных производств, открытых по ч. 2 ст. 332, ч. 2 ст. 332-1, ст. 334 Уголовного кодекса Украины, правоохранители провели следственные действия в офисах коммерсантов.

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Во время обысков сотрудники СБ Украины обнаружили документацию, подтверждающую продажу нелегальных авиабилетов и доказательства перечисления денег на счета российских авиакомпаний.

Решается вопрос об объявлении о подозрении в совершении преступлений менеджмента коммерческих структур.

Досудебное следствие продолжается.

Источник: https://censor.net.ua/n3068066
 
   
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Всё равно будут продавать. Даже билеты на Крымский мост. Потому что даже в Киеве всем на всё СБУ блокировала незаконную продажу авиабилетов на российские рейсы во временно оккупированный Крым - Цензор.НЕТ 7579
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Это как заблокировали? Отключили в Украине интернет? Других вариантов нет.
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это же каким нужно быть долпоепом, что бы лететь на море из Одессы через паРашу!?
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