 СБУ блокировала незаконную продажу авиабилетов на российские рейсы во временно оккупированный Крым

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Так, оперативники спецслужбы задокументировали, что ряд коммерческих структур в Киеве и Одессе нелегально осуществляли реализацию авиабилетов из российских городов в аэропорт "Симферополь" и обратно на рейсы авиакомпаний РФ, в том числе внесенных в санкционный список СНБО Украины.
В рамках уголовных производств, открытых по ч. 2 ст. 332, ч. 2 ст. 332-1, ст. 334 Уголовного кодекса Украины, правоохранители провели следственные действия в офисах коммерсантов.
Во время обысков сотрудники СБ Украины обнаружили документацию, подтверждающую продажу нелегальных авиабилетов и доказательства перечисления денег на счета российских авиакомпаний.
Решается вопрос об объявлении о подозрении в совершении преступлений менеджмента коммерческих структур.
Досудебное следствие продолжается.