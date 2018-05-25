 Требуем тщательного и объективного расследования убийства депутата Черкасского облсовета Гуры, - "Батькивщина"

"В "Батькивщине" ошеломлены новостью из Черкасс. Мы выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшего однопартийца. В то же время мы обращаемся к правоохранителям с требованием тщательного и объективного расследования убийства депутата. "Батькивщина" обеспокоена тем, как часто за последние годы случаются убийства и нападения на местных депутатов", - говорится в заявлении политсилы, передает Цензор.НЕТ.

"Позволим себе напомнить, что в августе 2017 г. от полученных во время нападения травм на Полтавщине умер депутат от "Свободы" Олег Супруненко. Осенью 2017 года в Черкассах убили депутата горсовета от "УКРОП" Михаила Бинусова. В сентябре 2017 г. во время сессии Киевоблсовета до мозговых кровоизлияний был избит депутат от "Батькивщины" Владислав Хахулин. В октябре 2017 года в Одессе произошло покушение на первого заместителя председателя Одесского облсовета, председателя областной парторганизации ВО "Батькивщина" Олега Радковского, в которого стреляли из огнестрельного оружия в центре города. Все эти случаи свидетельствуют: профессия политика в современной Украине становится смертельно опасной. Оппозиционная деятельность все чаще "наказывается" неправомерными уголовным делам, нападениями, убийствами", - добавили в "Батькивщине".

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"Государство не выполняет функцию гаранта безопасности ни для депутатов, ни для всех украинцев. Такого не может быть в стране, которая стремится жить по европейским стандартам. Для "Батькивщины" делом чести является установить в Украине порядок и демократию, которые бы сделали невозможным преследование оппозиции и дали всем гражданам уверенность в собственной безопасности", - резюмировали в политсиле.

Напомним, депутат облсовета Гура был убит в Черкассах. Злоумышленник, задержанный после стрельбы и убийства в Черкассах, находится в больнице под круглосуточным конвоем.