 Требуем тщательного и объективного расследования убийства депутата Черкасского облсовета Гуры, - "Батькивщина"

"В "Батькивщине" ошеломлены новостью из Черкасс. Мы выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшего однопартийца. В то же время мы обращаемся к правоохранителям с требованием тщательного и объективного расследования убийства депутата. "Батькивщина" обеспокоена тем, как часто за последние годы случаются убийства и нападения на местных депутатов", - говорится в заявлении политсилы, передает Цензор.НЕТ.
"Позволим себе напомнить, что в августе 2017 г. от полученных во время нападения травм на Полтавщине умер депутат от "Свободы" Олег Супруненко. Осенью 2017 года в Черкассах убили депутата горсовета от "УКРОП" Михаила Бинусова. В сентябре 2017 г. во время сессии Киевоблсовета до мозговых кровоизлияний был избит депутат от "Батькивщины" Владислав Хахулин. В октябре 2017 года в Одессе произошло покушение на первого заместителя председателя Одесского облсовета, председателя областной парторганизации ВО "Батькивщина" Олега Радковского, в которого стреляли из огнестрельного оружия в центре города. Все эти случаи свидетельствуют: профессия политика в современной Украине становится смертельно опасной. Оппозиционная деятельность все чаще "наказывается" неправомерными уголовным делам, нападениями, убийствами", - добавили в "Батькивщине".
"Государство не выполняет функцию гаранта безопасности ни для депутатов, ни для всех украинцев. Такого не может быть в стране, которая стремится жить по европейским стандартам. Для "Батькивщины" делом чести является установить в Украине порядок и демократию, которые бы сделали невозможным преследование оппозиции и дали всем гражданам уверенность в собственной безопасности", - резюмировали в политсиле.
Напомним, депутат облсовета Гура был убит в Черкассах. Злоумышленник, задержанный после стрельбы и убийства в Черкассах, находится в больнице под круглосуточным конвоем.
Так отож...
Про Саакашвили тоже говорили, что бандит - 'границу нарушил'
В общем картина ясна
Да и сам он партию регионов создал. И ещё министром экономики был у овоща
Можете задать им вопросы.
Скорбь отменяется. Известный бандюк, правая рука Торпеды, некогда бывшего криминального пахана Черкасс, его "полпред" в исполкоме. Милый городок, не правда ли?
24.05.2018 22:15
Обычные бандитские разборки, только малиновые пиджаки сменили на Версаче... Всякие партии- то для лохов, город поделили криминальные группировки, а что именно не перетерли- мне фиолетово. На одного бандита меньше- и ладненько.
24.05.2018 22:21
https://censor.net.ua/news/3068011/deputat_oblsoveta_gura_ubit_v_cherkassah_videofotoreportaj
Только обращаться к ней "соевая" не рекомендую.))
И не стоит своё мнение ставить как безальтернативное и последнее. Мое мнение - другое, например. И кто вам дал право отменять мое мнение?
Выступление вашего хора мной прослушано и засчитано как провальное. Когда нет фантазии и ума , это видно даже в простых черно - белых буквах
Вы высказали свое, я написала свое без оценок Вашего мнения.
Депутата Черкасского областного совета от ВО "Батькивщина" Сергея Гуру убил его бывший охранник Николай Гончар.
https://ru.tsn.ua/ukrayina/strelba-v-cherkassah-deputata-oblsoveta-ubil-ego-byvshiy-ohrannik-smi-1160925.html