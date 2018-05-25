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 Политика Украины
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Все про:убийство (4835) Черкассы (539) Батькивщина (1711) Гура (1)

 Требуем тщательного и объективного расследования убийства депутата Черкасского облсовета Гуры, - "Батькивщина"

Вечером 24 мая в Черкассах был убит депутат областного совета от ВО "Батькивщина", экс-заместитель городского головы Черкасс Сергей Гура. ЧП произошло во время нападения на офис политика.

"В "Батькивщине" ошеломлены новостью из Черкасс. Мы выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшего однопартийца. В то же время мы обращаемся к правоохранителям с требованием тщательного и объективного расследования убийства депутата. "Батькивщина" обеспокоена тем, как часто за последние годы случаются убийства и нападения на местных депутатов", - говорится в заявлении политсилы, передает Цензор.НЕТ.

"Позволим себе напомнить, что в августе 2017 г. от полученных во время нападения травм на Полтавщине умер депутат от "Свободы" Олег Супруненко. Осенью 2017 года в Черкассах убили депутата горсовета от "УКРОП" Михаила Бинусова. В сентябре 2017 г. во время сессии Киевоблсовета до мозговых кровоизлияний был избит депутат от "Батькивщины" Владислав Хахулин. В октябре 2017 года в Одессе произошло покушение на первого заместителя председателя Одесского облсовета, председателя областной парторганизации ВО "Батькивщина" Олега Радковского, в которого стреляли из огнестрельного оружия в центре города. Все эти случаи свидетельствуют: профессия политика в современной Украине становится смертельно опасной. Оппозиционная деятельность все чаще "наказывается" неправомерными уголовным делам, нападениями, убийствами", - добавили в "Батькивщине".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Злоумышленник, задержанный после стрельбы и убийства в Черкассах, находится в больнице под круглосуточным конвоем, - Князев. ФОТОрепортаж

"Государство не выполняет функцию гаранта безопасности ни для депутатов, ни для всех украинцев. Такого не может быть в стране, которая стремится жить по европейским стандартам. Для "Батькивщины" делом чести является установить в Украине порядок и демократию, которые бы сделали невозможным преследование оппозиции и дали всем гражданам уверенность в собственной безопасности", - резюмировали в политсиле.

Напомним, депутат облсовета Гура был убит в Черкассах. Злоумышленник, задержанный после стрельбы и убийства в Черкассах, находится в больнице под круглосуточным конвоем

Источник: https://censor.net.ua/n3068061
 
 
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Все эти случаи свидетельствуют: профессия политика в современной Украине становится смертельно опасной. Источник: https://censor.net.ua/n3068061
Так отож...
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А ВО "Батьківщина" яка саме опозиція- ліва чи права? А то тих опозицій- як собак нерізаних...)))
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Ну ось, нарешті, і ти визнав, що нинішня влада - ГІВНО!
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Та яка рiзниця? Чому вони не вимагають розслiдування по снайперам на майданi? Вже всiм вiдомо, що вбивцi у владi. Це взагалi не полiтична партiя, а кубло глистiв, яке тiльки дивиться куди влiзти i присмоктатися. А лiвi вони чи правi чи якi там ще сутi не змiнить. Це про всi "полiтичнi" кубла у ВР.
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А кто у нас правая оппозиция? У нас кругом левые партии! Из камунизма реально еще не вылезли! Поэтому пиарятся на субсидиях, государственном секторе, мораториях на продажу земли и прочие социалистические штучки!
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Так покойник из криминала был, а бандюком быть всегда опасно
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знов жуля понаберала в партію воря і криміналу ! некається процентниця
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Поляков из НФ. Подельник Розенблата. Список можно продолжить и туда попадут люди из всех партий. Согласен?
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Уже соевые с утра настрочили везде, что типа так ему и надо - типа 'бандит'
Про Саакашвили тоже говорили, что бандит - 'границу нарушил'
В общем картина ясна
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согласен, Таня, они не "бандиты", все честные и нищеброды. Живут только за счет жены и тещи....
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и имеют личные офисы. На странице типичные Черкассы дана характеристика этому депутату.
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давай сирник повідай нам як в партії родіна некримінал а даний екземпляр я так розумію у тебе взагалі одуванчик ?
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сирник бют це цінійшиа кузніц кадрів ! один краші іншого всі омерзеніші подонки які увійшли в нашу політику були вихідцями сироварні !
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Ну а Порошенко кадры не куёт! Он их просто берет из менеджеров решена или из кумовьев. Да, соевый?
Да и сам он партию регионов создал. И ещё министром экономики был у овоща
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нетреба зїжати на порошенка кожен повинен відповідати за своє ! у вас сирників во всьому винен порошенко навідь в тому що жуля знов понаберала в партію братків ! це вже вкотрий раз ! некається старуха жадоба і нутро з 90 отжать і розвести так і пре з жулі
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О нем писали еще вчера люди из Черкасс, почитайте комменты в той теме.
Можете задать им вопросы.


Скорбь отменяется. Известный бандюк, правая рука Торпеды, некогда бывшего криминального пахана Черкасс, его "полпред" в исполкоме. Милый городок, не правда ли?
24.05.2018 22:15


Обычные бандитские разборки, только малиновые пиджаки сменили на Версаче... Всякие партии- то для лохов, город поделили криминальные группировки, а что именно не перетерли- мне фиолетово. На одного бандита меньше- и ладненько.
24.05.2018 22:21

https://censor.net.ua/news/3068011/deputat_oblsoveta_gura_ubit_v_cherkassah_videofotoreportaj
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'Люди из Черкасс' - это аж целых два люди из Черкасс , это ж железные свидетельствования , и ненужно уже расследование никакое ! ' Люди из Черкасс' поставили вердикт!
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То з*їздь до Черкас , та поцікався в пересічних , хто є ху...!!))
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Светлана из Черкасс давно на форуме. Повторюсь, можете задать ей вопросы.
Только обращаться к ней "соевая" не рекомендую.))
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Це моя землячка , була в друзях , доки Цензор не позбавив нас друзів !!))
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А расследование, естественно, должно быть. Что не отменяет того, что любой житель города может высказать свое мнение о погибшем.
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Вот я и думаю, куда я налоги плачу? Чтоб оплачивать пэтино стадо тролльни? Вы своего кука учите и советуйте , как и на каком уровне общаться с форумчанами, а не мне.
И не стоит своё мнение ставить как безальтернативное и последнее. Мое мнение - другое, например. И кто вам дал право отменять мое мнение?
Выступление вашего хора мной прослушано и засчитано как провальное. Когда нет фантазии и ума , это видно даже в простых черно - белых буквах
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Я вообще не пытаюсь кого-то учить. Форум - это место обмена мнениями.
Вы высказали свое, я написала свое без оценок Вашего мнения.
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памятаю був ще такий лозинський який розповідав що розтрілювати селян це благородна справа ! і казав що треба буде то ще розтріляє ! сирна партія ворів і подонків
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Все опять пошел мороз про киевскую хунту и порохоботов!
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Нападавший ранее работал водилой у этого "депутата", обиделся за что то, так что бют блеет мимо кассы, пусть разберется в собственных рядах.
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Вроде бы бывший охранник, но это не столь важно...

Депутата Черкасского областного совета от ВО "Батькивщина" Сергея Гуру убил его бывший охранник Николай Гончар.
https://ru.tsn.ua/ukrayina/strelba-v-cherkassah-deputata-oblsoveta-ubil-ego-byvshiy-ohrannik-smi-1160925.html
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Бо треба менше язиком ляпати а більше людям добра робити. А то все Я та Я, а на ділі то головка від х.я
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"Правопорядок в стране определяется не наличием воров,а умением властей их обезвреживать"...(с)
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныТребуем тщательного и объективного расследования убийства депутата Черкасского облсовета Гуры, - "Батькивщина"
 
 
 
 
 
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