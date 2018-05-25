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Все про:НАТО (5802) Россия (69391) Варшава (104)

 Парламентская ассамблея НАТО рассмотрит гибридные угрозы со стороны России и ее вмешательство в выборы

На весенней сессии Парламентской ассамблеи Североатлантического альянса, которая начнется в пятницу в Варшаве, среди прочих вопросов безопасности будут проанализированы гибридные угрозы со стороны России.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, на протяжении четырех дней 260 делегатов из 29-ти стран-членов Альянса, представители 16-ти ассоциируемых стран и наблюдатели из 8-ми стран, международные эксперты рассмотрят актуальные вопросы безопасности, в частности, гибридные угрозы со стороны России.

"Программа сессии включает дискуссию об угрозах для Альянса с востока, а также о расходах на оборону стран-членов", - отмечают организаторы сессии.

Среди вопросов, которые будут рассматриваться в комиссиях во время сессии: вызовы для международного сообщества в контексте гибридных угроз со стороны России, вмешательство России в ход выборов и референдумов в странах Европы, вызовы для НАТО на восточном фланге. Кроме того, будут также обсуждаться вопросы относительно ядерной программы Ирана, ситуации на Корейском полуострове и тому подобное.

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В день завершения сессии, 28 мая, на ней выступят: генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, председатель Парламентской ассамблеи Альянса Паоло Алли, президент Польши Анджей Дуда, премьер-министр РП Матеуш Моравецкий и др.

Украинскую делегацию на весенней сессии Парламентской ассамблеи НАТО возглавит народный депутат Ирина Фриз.

Как известно, в июле этого года в Брюсселе состоится саммит НАТО.

Парламентская ассамблея НАТО основана в 1955 году и является консультативным межпарламентским органом Альянса.

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Источник: https://censor.net.ua/n3068060
 
 
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НАТО тоже раздула штаты. Масса чиновников. Закономерный уход из понимания реалий в вымышленный мир. Поэтому на ассамблеи изнеженные чиновники будут триндеть об угрозах со стороны России. При этом Меркель будет оправдываться по СВ - 2. Влиятельные политики бизнесмены Германии Шрёдер и К и вовсе будут иронизировать над политиками оторвавшимися от реалий. Путин будет пить шампанское может даже с Меркель на ЧМ по футболу.
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З Жиріком хУЙЛО буде шампанське пити- там залишилось від "Трампнаш!". )))
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Визиты в Сочи ещё будут. И Меркель не раз приедет по СП - 2. И Макрон притащится. Газ это бизнес. Бизнес это деньги.
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вестфалский мир во всей красе!шалом гои
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПарламентская ассамблея НАТО рассмотрит гибридные угрозы со стороны России и ее вмешательство в выборы
 
 
 
 
 
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