 Полиция задержала второго участника нападения на активиста Стерненко в Одессе и установила личность убитого, - Форостяк

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на странице в Facebook советника начальника Главного управления Нацполиции в Одесской области Руслана Форостяка.

По его словам, правоохранители установили личность погибшего, который скончался в результате нанесенного активистом ранения ножом в живот, а также мотивы произошедшего.

"Получил телесные повреждения активист Сергей Стерненко, он направлен в медицинское учреждение, где ему оказали помощь, жизни и здоровью активиста сейчас ничего не угрожает", - написал Форостяк

Напомним, вечером 24 мая на одесского активиста Сергея Стерненко напали неизвестные. Стерненко получил ранение, один из нападавших был убит.

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