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 Политика Украины, Происшествия
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Все про:нападение (1491) покушение (713) Стерненко (28) Форостяк (6)

 Полиция задержала второго участника нападения на активиста Стерненко в Одессе и установила личность убитого, - Форостяк

Полиция Одесской области установила местонахождение и задержала второго участника вчерашнего нападения на активиста Сергея Стерненко в Одессе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на странице в Facebook советника начальника Главного управления Нацполиции в Одесской области Руслана Форостяка.

По его словам, правоохранители установили личность погибшего, который скончался в результате нанесенного активистом ранения ножом в живот, а также мотивы произошедшего.

"Получил телесные повреждения активист Сергей Стерненко, он направлен в медицинское учреждение, где ему оказали помощь, жизни и здоровью активиста сейчас ничего не угрожает", - написал Форостяк

Напомним, вечером 24 мая на одесского активиста Сергея Стерненко напали неизвестные. Стерненко получил ранение, один из нападавших был убит.

Также читайте: Стерненко находится в операционной, один нападавший убит, второй, возможно, задержан, - девушка одесского активиста

Полиция задержала второго участника нападения на активиста Стерненко в Одессе и установила личность убитого, - Форостяк 01

Источник: https://censor.net.ua/n3068056
 
   
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Даже не сомневаюсь, что этот подонок зарезал парня и ,испугавшись порезал сам себе руку чтобы потом попытаться отмазаться.
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Что-то как то хреново на него нападают аж 3 раза. И все под конец месяца, как раз перед зарплатой.
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Свое он получит, можешь не сомневаться. Сейчас этой твари 23 года, до 25 он не доживет.
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Али, ну ты же был молодым? Никому из них и 30-ти вроде как не было. Молодость, ветер в голове, да еще и в боях скорей всего участвовали - нервы ни к черту. Конфликт мог разгореться из-за чего угодно: из-за бабы, из-за убеждений или даже просто из-за сказанного неправильного слова, а может он им просто денег задолжал. Но в то, что шли убивать без оружия (а сейчас говорят именно так) - не верю. Скорей всего обычный бытовой конфликт. Не нужно везде приплетать заказ и политику (хотя такой возможности абсолютно не исключаю).
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Фото сепара второго в студию.
П.с: порохокацапская тролота харэ котить бочку на Стерненко
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От тільки вас зрадоцефалів тут не вистачає...
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Активист активистом...но активисты тоже хотят кушать.....
Вот тут и возникает простой вопрос...а кто финансирует....

Один раз залог за него внес Корбан...второй раз залог за него внес Степанов....
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а кто тебя финансирует,в рабочее время ты на цензоре с 8 00 до 17 00,топишь за олигархов и сепаров
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Два раза отмажут, в следующий раз из проезжающей машины шмальнут рублеными гвоздями в брюхо и привет родителям.
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адназначна - белое и пушистое у нас тока чмошник чакалатнай. плятский урод!
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Заруби и сгниешь на зоне. Если ты конечно не стерненко.
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Надо рубить всех и в первую очередь свидетелей.
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Это не смешно, завтра такой же дровосек может и тебе черепушку проломить. И свидетелям за компанию.
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Абсолютно верно, и тогда в суде будет только одна версия произошедшего-твоя.
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АТОшники не атошники...какая разница?!
Каждый человек имеет право НА САМООБОРОНУ!
В штатах оба поца были бы в дырках через пару секунд после начала нападения...
И за атошников не звиздите тут! Пацаны за деньги знали на шо шли...не расчитали с клиентом) это их проблемы...
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Откуда такая уверенность..?? Только потому что Стерненко активист..?? И что он сразу становится святым..??
Во всех акциях в которых принимал участие Стеренко..кроме него принимали участие еще десятки других активистов....но "покушаются" почему то только на Стеренко....
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Иди с вопросами к Труханову умник!))
Серега отстоял право на свою жизнь и жизнь своей жены!
Это наука трухановским мудакам! Берете деньги за заказ? ЗНАЙТЕ...ВАС МОГУТ УБИТЬ...
стоит ли это вашей жизни?
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То бишь для себя ты на все вопросы уже ответил...?? Активист значит святой и непогрешимый.....

Вот только вопрос а почему на одних активистов нападают..а на других нет остается открытым....
Ни какой особой деятельности активист Стеренко не вел....которая бы выделяла его среди десятков и сотен других активистов.....
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Право на самооборону имеет. Но если реально догнал и зарезал ножом, то это самообороной назвать нельзя. Мутное дело. Но уверен, что если бы реально его заказали, то он бы давно уже был трупом.
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Пацан с распоротым животом лежит, а приехавшие на скорой лепилы ручку этому подонку бинтуют не торопясь. Это нормально?
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Иди работать на СКОРЯК!)) Со стороны все такие плять умные...
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Да уж, пацан к успеху шел.. Но не фартануло
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Даже не пытайтесь сделать Стерненко хоть немного виноватым, как вы любите.
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Стерненко - враг народа, титушня - друг народа! То-бишь власти. Барыжной.
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Полиция дала предварительную правовую оценку ночному инциденту на Фонтанской дороге, где бывший лидер одесской ячейки «Правого сектора» Сергей Стерненко зарезал человека, напавшего на него.
Как сообщили в пресс-службе ГУНП, производство открыто по части 1 ст. 122, части 1 ст. 15, части 1 ст. 115 и части 1 ст. 115 УК Украины - «умышленное средней тяжести телесное повреждение», «покушение на убийство» и «умышленное убийство». Правда, не исключено, что «умышленное убийство» уберут, применив 36 статью УК о необходимой обороне.

Поліція затримала другого учасника нападу на активіста Стерненка в Одесі і встановила особу вбитого, - Форостяк - Цензор.НЕТ 7017

По данным источников «Думской», уже установлено, что оба мужчины, напавших на Стерненко, были безоружны. Рана активисту нанесена его же собственным ножом.
Задержанный участник ночных событий - одессит 1988 города рождения. Он тоже ранен.
На теле погибшего обнаружена татуировка с номером одной из частей Десантно-штурмовых войск ВС Украины.
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"Рана активисту нанесена его же собственным ножом". ???????????????? Поліція затримала другого учасника нападу на активіста Стерненка в Одесі і встановила особу вбитого, - Форостяк - Цензор.НЕТ 9589
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"жизни и здоровью ничего не угрожает"...кроме уголовного дела от картавого прекурсора за "убийство"...шыкаладная шваль теперь держит парня на крючке.
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А почему на фото Стерненко показывает три пальца, а не два?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПолиция задержала второго участника нападения на активиста Стерненко в Одессе и установила личность убитого, - Форостяк
 
 
 
 
 
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