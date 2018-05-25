 Полиция задержала второго участника нападения на активиста Стерненко в Одессе и установила личность убитого, - Форостяк

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на странице в Facebook советника начальника Главного управления Нацполиции в Одесской области Руслана Форостяка.
По его словам, правоохранители установили личность погибшего, который скончался в результате нанесенного активистом ранения ножом в живот, а также мотивы произошедшего.
"Получил телесные повреждения активист Сергей Стерненко, он направлен в медицинское учреждение, где ему оказали помощь, жизни и здоровью активиста сейчас ничего не угрожает", - написал Форостяк
Напомним, вечером 24 мая на одесского активиста Сергея Стерненко напали неизвестные. Стерненко получил ранение, один из нападавших был убит.
П.с: порохокацапская тролота харэ котить бочку на Стерненко
Вот тут и возникает простой вопрос...а кто финансирует....
Один раз залог за него внес Корбан...второй раз залог за него внес Степанов....
Каждый человек имеет право НА САМООБОРОНУ!
В штатах оба поца были бы в дырках через пару секунд после начала нападения...
И за атошников не звиздите тут! Пацаны за деньги знали на шо шли...не расчитали с клиентом) это их проблемы...
Во всех акциях в которых принимал участие Стеренко..кроме него принимали участие еще десятки других активистов....но "покушаются" почему то только на Стеренко....
Серега отстоял право на свою жизнь и жизнь своей жены!
Это наука трухановским мудакам! Берете деньги за заказ? ЗНАЙТЕ...ВАС МОГУТ УБИТЬ...
стоит ли это вашей жизни?
Вот только вопрос а почему на одних активистов нападают..а на других нет остается открытым....
Ни какой особой деятельности активист Стеренко не вел....которая бы выделяла его среди десятков и сотен других активистов.....
Как сообщили в пресс-службе ГУНП, производство открыто по части 1 ст. 122, части 1 ст. 15, части 1 ст. 115 и части 1 ст. 115 УК Украины - «умышленное средней тяжести телесное повреждение», «покушение на убийство» и «умышленное убийство». Правда, не исключено, что «умышленное убийство» уберут, применив 36 статью УК о необходимой обороне.
По данным источников «Думской», уже установлено, что оба мужчины, напавших на Стерненко, были безоружны. Рана активисту нанесена его же собственным ножом.
Задержанный участник ночных событий - одессит 1988 города рождения. Он тоже ранен.
На теле погибшего обнаружена татуировка с номером одной из частей Десантно-штурмовых войск ВС Украины.