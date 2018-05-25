 Украинские бойцы уничтожили 2 вражеские гаубицы и артиллерийский склад террористов на Донбассе, - ООС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ООС на своей странице в Facebook.

Отмечается, что враг вел огонь из жилых кварталов Комсомольского района города Горловки.

"Адекватный ответ Объединенных сил (который не проводился против мирных жителей Горловки, на что рассчитывал враг) позволил уничтожить 2 гаубицы и артиллерийский склад 3 омсбр", - сказано в сообщении.

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В результате вражеского обстрела жертв среди гражданского населения нет.