 Украинские бойцы уничтожили 2 вражеские гаубицы и артиллерийский склад террористов на Донбассе, - ООС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ООС на своей странице в Facebook.
Отмечается, что враг вел огонь из жилых кварталов Комсомольского района города Горловки.
"Адекватный ответ Объединенных сил (который не проводился против мирных жителей Горловки, на что рассчитывал враг) позволил уничтожить 2 гаубицы и артиллерийский склад 3 омсбр", - сказано в сообщении.
В результате вражеского обстрела жертв среди гражданского населения нет.
потому-что кацапы не могут попасть в таких "патриётов" ниразу - они промахиваются на 100500 километров...)))
Беспилотники нужны и как можно больше и разных классов и армия профессиональных операторов. Но ты, тут манипулирешь..как последная Lять
Нехорошо
красиво и правильно излагают.
Фото военного трофея опубликовал 24 мая на своей странице в Facebook волонтер Юрий Мысягин.
"Вчера на Светлодарской дуге отличились бойцы 25-го батальона 54-й бригады. Пока обдроченцы зализывали раны и наводили порядок на своей позиции после ответки ВСУ, бойцы проявив военную смекалку, неожиданно для противника появились на его позиции и захватили пулемет Калашникова.
У нас все живы, даже царапин нет. Пулемет находится сейчас в 25 батальоне", - написал волонтер.
http://u-news.com.ua/60663-pojavilos-foto-voennogo-trofeja-zahvachennogo-vsu-u-boevikov-na-svetlodarskoj-duge.html
То есть боеприпасы взорвались ? Текст совсем не понятен
Смерть ворогам!
ОСы вперед!
Працював у клубі залізничників станції Гришине Дніпропетровської області.
В зоне ответственности 53 бригады, нашей артиллерией была уничтожена минометная батарея противника и три Урала. Это тоже была часть ответа на обстрел одного из складов РАО 92 бригады.
Напомню, сегодня под утро, противник обстрелял один из складов в зоне ответственности 92 бригады, нанеся незначительный урон. Потерь среди наших ребят нет.
Обстрел вёлся из жилой застройки Горловки, поэтому ответить непосредственно туда не могли, чтобы не подвергать опасности жизнь мирных жителей. Ответили в другом месте. После первой части ответки были уничтожены три орудия и склад боеприпасов одного из подразделений противника. Вторую часть, закрепили уничтожением минометки и техники. Так и переможем.