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 Украинские бойцы уничтожили 2 вражеские гаубицы и артиллерийский склад террористов на Донбассе, - ООС

Сегодня, 25 мая, в 4:45 противник обстрелял южную окраину Старой Николаевки (бывшей Правдиевки), выпустив 17 снарядов 152-мм калибра. Один из снарядов попал на территорию военного объекта, где хранилась небольшая часть боеприпасов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ООС на своей странице в Facebook.

Отмечается, что враг вел огонь из жилых кварталов Комсомольского района города Горловки.

"Адекватный ответ Объединенных сил (который не проводился против мирных жителей Горловки, на что рассчитывал враг) позволил уничтожить 2 гаубицы и артиллерийский склад 3 омсбр", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Последняя неделя побила печальный рекорд по количеству обстрелов наших позиций, - Турчинов. ФОТОрепортаж

В результате вражеского обстрела жертв среди гражданского населения нет.

Украинские бойцы уничтожили 2 вражеские гаубицы и артиллерийский склад террористов на Донбассе, - ООС 01

Источник: https://censor.net.ua/n3068053
 
   
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Для того щоб знищувати окупантів в житлових кварталах Горлівки та Донецька - потрібні ударні БПЛА українського виробництва Командор, які можуть нести ПТРК та 50кг бомбової нагрузки на відстань 100км і знищувати терористів точковими бомбардуваннями. Ці БПЛА виробляються в Україні волонтерами з компанії Matrix-UAV і є унікальними бензино-електричними безпілотниками, закупками яких зацікавились навіть американські військові.
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беспилотники - это современное вооружение, а у нас большая часть армии - это совок, "современная тактика" которой, гнить заживо в окопах годами и ждать, когда "прилетит"...не могу уже смотреть на юные лица тех, кого хоронят каждый день...
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Саме тому в армії потрібно створити новий рід військ - війська безпілотних засобів розвідки та ураження, бригади яких будуть нести чергування в АТО, по кордону та по узбережжю, щоб миттєво реагувати на будь які прояви агресії путіна! Якби ударний безпілотник постійно чергував би в небі Горлівки - не було б обстрілів з території Горлівки, бо терористи були б миттєво знищені, ще до початку стрільби по нашим позиціям! Якби ударний безпілотник чергував в небі Азовського моря, катери ФСБ не наважились би арештовувати судна які йдуть з Маріуполя, бо миттєво були б атаковані і знищені! Якби над всією лінією фронту 450км постійно чергували сотні ударних безпілотників, то будь яка активність терористів була б миттєво помічена і локалізована! Потрібно постійно тримати в повітрі тисячі БПЛА розвідувальних та ударних, а для цього потрібна потужна інфраструктура у вигляді військ БПЛА!
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Невже ви вважаете що, з іншої сторони воюють шахтарі та комбайнери? Планувати стратегію опору потрібно з урахуванням того, що війна йде з ерефією, яка має дещо більш модифіковані засоби дії та протидії ніж шахтарі та трактористи. То ж, коли плануєте сотні БПЛА то, враховуйте і протидію вашим крокам з сторони не шахтарів, а ерефійської армії.
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Товарищи, у нас тут появился (лась) военный обозреватель Hanka Panyanka! Чушь несет, правда, вернее - перепевает то, что рассеяне постоянно твердят: украинские солдаты ГОДАМИ ГНИЮТ в окопах! Нет чтобы в комнатах со всеми удобствами, ТВ и прочим! Значит, Минские соглашения - то сдача страны? Значит, то, что с 14 года армию на контракт перевели, вооружили (и продолжают, причем по стандартам НАТО!), одели -обули, питание вон какое организовали (прекрасные сухпайки и переводят постепенно всех на вкусную еду с большим выбором продуктов. Постепенно!), свою территорию не сдают, а шажками захваченную освобождают - это не устраивает? Не та тактика? А какая альтернатива, раз такой спец? Полномасштабной войны хочется, чтобы как в Сирии сейчас? Нельзя уразуметь, что Украина меньше, гораздо слабее во всех планах рашки, и открытое противостояние не выдержит? Что мы вынуждены согласовывать все с ЕС и США, которые давят рашку экономически и помогают восстановить армию? Или нужна победа любой ценой - закидать трупами своих солдат врага, как Союз воевал? Лавры мясника Жукова нужны? Боль за каждого нашего парня огромная, но 1-2 погибших в день - это не тысячи.
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если бы ты Игорёша был на передовой - то кацапы бы не смогли попасть даже в "молоко"...
потому-что кацапы не могут попасть в таких "патриётов" ниразу - они промахиваются на 100500 километров...)))
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Вчора пан Ігор пропонував підняти у повітря радар ППО за допомогою БПЛА та обертати радар у повітрі, не знаючи скільки він важить) йому б романи фантастичні писати з бластерами та турболазерними гарматами на міжзоряних крейсерах.
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БПЛА може підняти будь яку вагу, хоч 100тон, просто БПЛА буде великого розміру! Немає жодних обмежень для БПЛА по вазі чи формі вантажу! БПЛА може бути модульним, кількість підйомних модулів може різнитись в залежності від обставин!
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...лiтати на гравiцапi, та заправлятися кц. он, iншопланетяни давно такими користуються, чому Украiна не може? так Iгорьоша?
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Игорек, ты реально думаешь, что если беспилотником сбросить 50кг (тратилового эквивалентак, на пушки с БК. То рядом ничто не пострадает?

Беспилотники нужны и как можно больше и разных классов и армия профессиональных операторов. Но ты, тут манипулирешь..как последная Lять
Нехорошо
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Можна скидати міни 82мм на позиції терористів точково з невеликої висоти, порціями! Ці міни не мають великого розльоту уламків (до 60м) і поражають саму гармату, органи її наведення та прицілювання, затворні механізми, боєприпаси, обслугу гармати, без нанесення великої шкоди для помешкань місцевих мешканців, доріг,будинків, споруд та комунікацій. Використання прицільного штучного бомбометання мін 82мм та керованих ракет ПТРК це оптимальний варіант точкового знищення терористів в місцях багатоповерхової забудови населених пунктів. Одна міна може вивести з ладу гармату і не дозволити проводити терористичні обстріли позицій ЗСУ! Он-лайн відео моніторинг місцевості з БПЛА може дозволити уникнути жертв серед цивільних, контролюючи наявність/відсутність цивільних навколо військового обладнання окупантів-терористів! Ударні БПЛА це дуже зручно і дуже ефективно, можно повністю припинити будь яку активність окупантів на окупованих територіях, як тільки окупанти будуть переміщуватись - відразу їх знищувати навіть за 100км від лінії фронту!
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Игорек, ну с тебя даже кацапстан тут ржет) Ну харе уже)) Хотя твой "Наполеон" Гриценко тоже фигню мелет, а на фронт сцыкотно пойти)
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Дебіли завжди веселі та життєрадісні. Не треба їх лякати завчасно!
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В стаоье про гаубицы и склад, вообще то
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2 гаубицы и артсклад москалей, вообще то Українські бійці знищили 2 ворожі гаубиці та артилерійський склад терористів на Донбасі, - ООС - Цензор.НЕТ 3743
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(который не проводился против мирных жителей Горловки, на что рассчитывал врагИсточник: https://censor.net.ua/n3068053

красиво и правильно излагают.


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Чем больше будет зашкварено кацапов и ихней техники, тем лучше для всего мирового сообщества. Позитив!
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Украинские военные захватили у боевиков на Светлодарской дуге пулемет Калашникова.

Фото военного трофея опубликовал 24 мая на своей странице в Facebook волонтер Юрий Мысягин.

"Вчера на Светлодарской дуге отличились бойцы 25-го батальона 54-й бригады. Пока обдроченцы зализывали раны и наводили порядок на своей позиции после ответки ВСУ, бойцы проявив военную смекалку, неожиданно для противника появились на его позиции и захватили пулемет Калашникова.

У нас все живы, даже царапин нет. Пулемет находится сейчас в 25 батальоне", - написал волонтер.
http://u-news.com.ua/60663-pojavilos-foto-voennogo-trofeja-zahvachennogo-vsu-u-boevikov-na-svetlodarskoj-duge.html
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Чудові,ранкові новини！2 гаубиці та арт.склад！Впевнено коркуємо до перемоги！Слава Україні！
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Один из снарядов попал на территорию военного объекта, где хранилась небольшая часть боеприпасов.
То есть боеприпасы взорвались ? Текст совсем не понятен
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Усе зрозуміло- по нашим попали, от адекватна відповідь москалям і прилетіла.
Смерть ворогам!
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Побольше таких хороших новостей и Донбасс будет украинский, а ихтамнету пусть вальт в кацапию
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Адекватна відповідь. Це те про що неоднаразово казав Командувач, не словам, а ділом
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Надеюсь расчеты гаубиц и клвдовщики уже играют в *дурака* с гиви и моторылом.Гарна новина на п'ятницю.
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За сутки на Донбассе украинские военные ликвидировали четверых боевиков и еще пятерых ранили - Объединенные силы
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Сдесь еще интересная информация. Роман Доник написал что уничтожена минометка противника))) Ждем подтверждения от ОС. Во бля, сегодня новости не перстают радывать.
ОСы вперед!
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у пацана на велеке ситльная украинская футболка.
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Художник Ф. П. Решетников народився 28 липня 1906 року а в селі Сурсько-Литовському Катеринославської губернії Російської імперії (зараз Дніпропетровська область, Україна) в сім'ї іконописця.
Працював у клубі залізничників станції Гришине Дніпропетровської області.
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Роман Доник в Фейсбук


В зоне ответственности 53 бригады, нашей артиллерией была уничтожена минометная батарея противника и три Урала. Это тоже была часть ответа на обстрел одного из складов РАО 92 бригады.
Напомню, сегодня под утро, противник обстрелял один из складов в зоне ответственности 92 бригады, нанеся незначительный урон. Потерь среди наших ребят нет.
Обстрел вёлся из жилой застройки Горловки, поэтому ответить непосредственно туда не могли, чтобы не подвергать опасности жизнь мирных жителей. Ответили в другом месте. После первой части ответки были уничтожены три орудия и склад боеприпасов одного из подразделений противника. Вторую часть, закрепили уничтожением минометки и техники. Так и переможем.
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Вот пошли массово работать новые ПТУРЫ и высокоточные снаряды! Серпарье уже реально боится сидеть на передке! Расходы на оборону надо увеличивать!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияУкраинские бойцы уничтожили 2 вражеские гаубицы и артиллерийский склад террористов на Донбассе, - ООС
 
 
 
 
 
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