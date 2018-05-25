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 Задержан один из участников преступной организации, от деятельности которой пострадали 70 юридических и физических лиц

Сотрудниками налоговой милиции центрального аппарата ГФС под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры Украины во время расследования уголовного производства задержан один из участников преступной организации, который с сентября прошлого года находился в розыске за совершение ряда особо тяжких и тяжких преступлений.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГФС.

В ходе следствия разоблачена группа в составе 12 человек, которые в 2015 году на территории г. Киева создали преступную организацию, целью которой было завладение денежными средствами юридических и физических лиц путем обмана под предлогом якобы поставки металлопродукции. Указанная преступная организация действовала в период 2015-2016 годов. Потерпевшими пока признано 70 юридических и физических лиц из разных регионов Украины на сумму убытков около 16 млн. грн.

Так, с целью создания видимости ложной деятельности по торговле металлопродукцией, фигуранты обращались к покупателям якобы от имени реальных поставщиков металлопродукции, которые имели безупречную деловую репутацию. При этом использовали реквизиты подконтрольных им более 300 фиктивных предприятий. По замыслу, их названия должны были быть созвучны известным поставщикам. Но после получения предоплаты за металлопродукцию, такие фирмы исчезали.

При этом, с целью маскировки своих истинных намерений, фигуранты создавали и использовали фейковые Интернет-страницы, почти идентичные Интернет-страницам крупнейших реальных поставщиков металлопродукции в Украине, а также специальное сетевое оборудование для приема и переадресации телефонных звонков мобильных операторов, с целью сокрытия своего местонахождения.

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Сейчас задержанному участнику преступной организации судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца и определен залог в размере 176 тысяч гривен.

Как сообщал ранее "Цензор.НЕТ", в феврале текущего года обвинительные акты в отношении 8 человек, среди которых руководители и другие участники преступной организации, направлены в суд, еще 3 участников преступной организации пока скрываются от следствия и объявлены в розыск.

В ходе расследования наложен арест на денежные средства и имущество подозреваемых на общую сумму 11,7 млн грн.

Источник: https://censor.net.ua/n3068050
 
 
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Очень адекватный залог ! 👏👏👏 😁😁😁😁
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Гм, розкуркулювання куркулів, людей простих не зачіпали?
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Круто! Видать кинули кого- то 'не того'. Иначе бы за мелких лавочников никто бы их и ловить не стал. Но залог , конечно, впечатлил
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Стригут капусту на выборы... свои тратить жалко...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЗадержан один из участников преступной организации, от деятельности которой пострадали 70 юридических и физических лиц
 
 
 
 
 
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