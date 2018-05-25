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 Политика Украины
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Все про:исключение (68) лотерея (86) отмена (136) санкции (6772) СНБО (3080) Ложенко (1)

 "М.С.Л." заявляет, что исключен из санкционных списков Украины

В соответствии с Указом Президента Украины №126 / 2018 "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 мая 2018 "О применении и отмене персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" введено в действие решение СНБОУ о применении и отмене санкций.

В перечне юридических лиц, к которым применяются санкции, оператор государственных лотерей "М.С.Л." отсутствует, сообщает пресс-служба "М.С.Л."

"Власть, наконец, продемонстрировала взвешенный подход, который пойдет на пользу украинскому обществу и бизнесу. Настал конец старательному уничтожению нашей деловой репутации. В дальнейших планах расширение программы социальной ответственности, восстановление деловых отношений с украинскими и международными партнерами. И главное - внедрение в Украине международных стандартов регулирования лотерейного рынка, которые должны обеспечить прозрачность движения денежных средств, полученных от проведения государственных лотерей", - заявилГеоргий Ложенко, президент "М.С.Л".

Справка:

Санкции в отношении компании "М.С.Л." впервые былиприменены в 2015 году, а затем продлены в 2016 и 2017 годах, без обнародования доказательств причастности компании к российскому капиталу и финансированию терроризма.

Долгое время "М.С.Л." аргументированно доказывал, что введение санкций безосновательно. Так, в 2017 году Службой безопасности Украины было установлено, что ООО "М.С.Л." не осуществляло финансирование терроризма по результатам проведения досудебного следствия в уголовном производстве №22015101110000228, открытом по заявлению конечного бенефициарного владельца ООО "М.С.Л."Маркоса Шиапанисаот 14 декабря 2015 года. Уголовное производство было закрыто.

В течение 2015-2017 года "М.С.Л." выплатил украинским игрокам более 1 млрд. грн. выигрышей, платил военный сбор, продолжал поддерживать важные для Украины социальные проекты:

- Универсальный учебно-тренировочный центр "Льодограй" в г. Богуслав, Киевская область;

-Киевский международный кинофестиваль "Молодість";

- футбольная команда КДЮСШ №15 2007 года рождения (Киев);

- Всеукраинская благотворительная организация"Даун Синдром";

- Центр"Развитие КСО";

- Общество ветеранов спорта Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3068049
 
 
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бабки отслюнявили..из списка исключили.. коли вже ці лаженкі нажруться і набрешуться?
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А в указі Президента на сайті Президента М.С.Л. знаходиться в санкційному списку! Сам бачив!
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Прочитала. Особенно умилило: - " И главное - внедрение в Украине международных стандартов регулирования лотерейного рынка, которые должны обеспечить прозрачность движения денежных средств, полученных от проведения государственных лотерей", - заявилГеоргий Ложенко, президент "М.С.Л".
Более не прозрачной сферы трудно и придумать.
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Tatyana Pomolova - ну да..., он просит ввести регулирующий закон... Сам не может, - это должны сделать 450 бездельников (с некоторыми исключениями) в ВР.....
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Правильные требования, не спорю. Как и требование Украины к бенефициару компании гражданину Кипра, за которым может быть кто угодно, раша в том числе. Да и снятия санкций никак не решило проблему с регуляцией этого рынка, не так ли?
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Tatyana Pomolova - Татьяна..., не сдавайтесь ни когда - стойте до последнего....

В статье же четко указано -в финансирование и поддержке рашки не замечены... Платили военный сбор и занимались благотворительностью....
Если появятся другие, опровергающие факты, я буду первый за расстрел.....
А сейчас пока - ухожу с он-лайн....
Удачного Вам дня....
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Та да-и судьи у нас пьяные не ездят,даже если выпадает готовенный из машины.И депутаты по людям не стреляют-даже если расстрелял в упор.И все у нас кристально чистые,при корыте.
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Стойте и вы до последнего ----- , сообщает пресс-служба "М.С.Л.". Вам тоже всего хорошего.
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Конечный собственник Олег Бойко..российский миллиардер
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сколько же бабла с них дурчинов и КО поимели?
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Відкупились, суки. Лотереї вони проводять, ага.
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Це не лотереї, це контора яка гральні салони тримає...

Лотереї - це коли на пошті купуєш квиток і заповняєш там цифри, а потім розіграш дивишся.
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"спонсори" передвиборчої ...котра для бепепе , від українського народу ,буде символічно називатися-"а ось вам,,,"
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Пашинский делится баблом с "хазяином" Украины.Но-сколь веревочка не вейся......Полетит скоро и соевый,продажный "хазяин",и его шавки пашинские
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Под санкциями - 1 млрд выигрышей. Интересные санкции
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Благодаря таким "конторам" отмывается бабло. В результате таких махинаций в Украине появляются миллионеры, которые все свои состояния, якобы, выиграли в лотерею.
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Пашинский крышует эту мсл.Потому и порешали
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На следующей неделе Ляшко выиграет у них в лотерею)
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Благодаря таким "конторам" отмывается бабло. В результате таких махинаций в Украине появляются миллионеры, которые все свои состояния, якобы, выиграли в лотерею.
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А Парашенко осознав свою помилку,чи взяв пару лимонів))Як мене вже ця підер*астична влада за*їбала!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11
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какая впизду державна лотерея вики нам говорит

За даними Єдиного державного реєстру, засновниками ТОВ «М.С.Л.» є: кіпрська компанія Evolot Limited (99,96% статутного капіталу), а також фізичні особи Гетманцев Данило Олександрович та Залізняк Іван Михайлович (з внеском до статутного капіталу менше 0,02% з кожного). Статутний капітал склав 137,8 млн гривень.[3]
Офшор Evolot Limited пов'язують із російським консорціумом «Альфа-Груп».[1][12] За інформацією ЗМІ, МСЛ почала шукати інвестора на російському ринку до 2010 року, а на початку 2010 року «Альфа-Груп» домовилася про придбання долі у МСЛ.[13] У серпні 2014 року міністр фінансів України Олександр Шлапакзаявив, що власниками МСЛ є міноритарні акціонери «Альфа-Групп».[12]

хотя нет державна кипрська лотерея ооо "как наебать лоха"
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"М.С.Л." заявляет, что исключен из санкционных списков Украины
 
 
 
 
 
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