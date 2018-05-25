 "М.С.Л." заявляет, что исключен из санкционных списков Украины

В перечне юридических лиц, к которым применяются санкции, оператор государственных лотерей "М.С.Л." отсутствует, сообщает пресс-служба "М.С.Л.".

"Власть, наконец, продемонстрировала взвешенный подход, который пойдет на пользу украинскому обществу и бизнесу. Настал конец старательному уничтожению нашей деловой репутации. В дальнейших планах расширение программы социальной ответственности, восстановление деловых отношений с украинскими и международными партнерами. И главное - внедрение в Украине международных стандартов регулирования лотерейного рынка, которые должны обеспечить прозрачность движения денежных средств, полученных от проведения государственных лотерей", - заявилГеоргий Ложенко, президент "М.С.Л".

Справка:

Санкции в отношении компании "М.С.Л." впервые былиприменены в 2015 году, а затем продлены в 2016 и 2017 годах, без обнародования доказательств причастности компании к российскому капиталу и финансированию терроризма.

Долгое время "М.С.Л." аргументированно доказывал, что введение санкций безосновательно. Так, в 2017 году Службой безопасности Украины было установлено, что ООО "М.С.Л." не осуществляло финансирование терроризма по результатам проведения досудебного следствия в уголовном производстве №22015101110000228, открытом по заявлению конечного бенефициарного владельца ООО "М.С.Л."Маркоса Шиапанисаот 14 декабря 2015 года. Уголовное производство было закрыто.

В течение 2015-2017 года "М.С.Л." выплатил украинским игрокам более 1 млрд. грн. выигрышей, платил военный сбор, продолжал поддерживать важные для Украины социальные проекты:

- Универсальный учебно-тренировочный центр "Льодограй" в г. Богуслав, Киевская область;

-Киевский международный кинофестиваль "Молодість";

- футбольная команда КДЮСШ №15 2007 года рождения (Киев);

- Всеукраинская благотворительная организация"Даун Синдром";

- Центр"Развитие КСО";

- Общество ветеранов спорта Украины.