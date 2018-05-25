 "М.С.Л." заявляет, что исключен из санкционных списков Украины

В перечне юридических лиц, к которым применяются санкции, оператор государственных лотерей "М.С.Л." отсутствует, сообщает пресс-служба "М.С.Л.".
"Власть, наконец, продемонстрировала взвешенный подход, который пойдет на пользу украинскому обществу и бизнесу. Настал конец старательному уничтожению нашей деловой репутации. В дальнейших планах расширение программы социальной ответственности, восстановление деловых отношений с украинскими и международными партнерами. И главное - внедрение в Украине международных стандартов регулирования лотерейного рынка, которые должны обеспечить прозрачность движения денежных средств, полученных от проведения государственных лотерей", - заявилГеоргий Ложенко, президент "М.С.Л".
Справка:
Санкции в отношении компании "М.С.Л." впервые былиприменены в 2015 году, а затем продлены в 2016 и 2017 годах, без обнародования доказательств причастности компании к российскому капиталу и финансированию терроризма.
Долгое время "М.С.Л." аргументированно доказывал, что введение санкций безосновательно. Так, в 2017 году Службой безопасности Украины было установлено, что ООО "М.С.Л." не осуществляло финансирование терроризма по результатам проведения досудебного следствия в уголовном производстве №22015101110000228, открытом по заявлению конечного бенефициарного владельца ООО "М.С.Л."Маркоса Шиапанисаот 14 декабря 2015 года. Уголовное производство было закрыто.
В течение 2015-2017 года "М.С.Л." выплатил украинским игрокам более 1 млрд. грн. выигрышей, платил военный сбор, продолжал поддерживать важные для Украины социальные проекты:
- Универсальный учебно-тренировочный центр "Льодограй" в г. Богуслав, Киевская область;
-Киевский международный кинофестиваль "Молодість";
- футбольная команда КДЮСШ №15 2007 года рождения (Киев);
- Всеукраинская благотворительная организация"Даун Синдром";
- Центр"Развитие КСО";
- Общество ветеранов спорта Украины.
Более не прозрачной сферы трудно и придумать.
В статье же четко указано -в финансирование и поддержке рашки не замечены... Платили военный сбор и занимались благотворительностью....
Если появятся другие, опровергающие факты, я буду первый за расстрел.....
А сейчас пока - ухожу с он-лайн....
Удачного Вам дня....
Лотереї - це коли на пошті купуєш квиток і заповняєш там цифри, а потім розіграш дивишся.
За даними Єдиного державного реєстру, засновниками ТОВ «М.С.Л.» є: кіпрська компанія Evolot Limited (99,96% статутного капіталу), а також фізичні особи Гетманцев Данило Олександрович та Залізняк Іван Михайлович (з внеском до статутного капіталу менше 0,02% з кожного). Статутний капітал склав 137,8 млн гривень.[3]
Офшор Evolot Limited пов'язують із російським консорціумом «Альфа-Груп».[1][12] За інформацією ЗМІ, МСЛ почала шукати інвестора на російському ринку до 2010 року, а на початку 2010 року «Альфа-Груп» домовилася про придбання долі у МСЛ.[13] У серпні 2014 року міністр фінансів України Олександр Шлапакзаявив, що власниками МСЛ є міноритарні акціонери «Альфа-Групп».[12]
хотя нет державна кипрська лотерея ооо "как наебать лоха"