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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Последняя неделя побила печальный рекорд по количеству обстрелов наших позиций, - Турчинов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В связи с обострением ситуации на востоке Украины в течение последней недели Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов прибыл на украинские позиции в зоне проведения операции Объединенных сил.

Секретарь СНБО Украины провел совещание с военным руководством и руководителями силовых структур по эффективности противодействия российской агрессии в условиях перехода от антитеррористической операции к операции Объединенных сил, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СНБО.

По словам Турчинова, в течение недели произошло наибольшее за последние полгода количество обстрелов не только позиций Вооруженных Сил Украины, но и населенных пунктов.

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"Используются запрещеные минскими соглашениями артиллерия, танки, реактивные системы залпового огня", - сказал он, добавив, что обстрелы украинской территории велись на глубину до 30 километров, в результате чего была уничтожена гражданская инфраструктура, есть погибшие не только среди военных, но и среди мирного населения.

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Последняя неделя побила печальный рекорд по количеству обстрелов наших позиций, - Турчинов 02
Последняя неделя побила печальный рекорд по количеству обстрелов наших позиций, - Турчинов 03

Кроме того, Турчинов сообщил, что украинская разведка наблюдает активную концентрацию российских войск в непосредственной близости от российско-украинской границы, что свидетельствует "о подготовке российским военно-политическим руководством масштабных провокаций и наступательных действий, которые могут начаться в любое время".

Секретарь СНБО Украины побывал на позициях 24-й отдельной механизированной бригады имени Данила Галицкого в районе Горловки, где в последнее время зафиксирована наибольшая плотность обстрелов и военных провокаций со стороны российско-террористических войск.

Последняя неделя побила печальный рекорд по количеству обстрелов наших позиций, - Турчинов 04

Последняя неделя побила печальный рекорд по количеству обстрелов наших позиций, - Турчинов 05
Последняя неделя побила печальный рекорд по количеству обстрелов наших позиций, - Турчинов 06
Последняя неделя побила печальный рекорд по количеству обстрелов наших позиций, - Турчинов 07
Последняя неделя побила печальный рекорд по количеству обстрелов наших позиций, - Турчинов 08

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Находясь в эпицентре боевых действий в районе поселка Зайцево, а также поселка Пивденне, которое было взято под контроль украинскими военными, Турчинов отметил, что несмотря на постоянные провокации со стороны российско-оккупационных войск "наши воины не только достойно удержали оборону, но и значительно улучшили свои позиции с целью минимизации потерь среди личного состава и гражданского населения".

"После начала операции Объединенных сил значительно улучшилась координация военных с Национальной гвардией, Национальной полицией, СБУ и пограничниками, то есть улучшились эффективность и результативность применения силового потенциала для защиты нашей страны от агрессии РФ на востоке", - сказал Турчинов.

Последняя неделя побила печальный рекорд по количеству обстрелов наших позиций, - Турчинов 09
Последняя неделя побила печальный рекорд по количеству обстрелов наших позиций, - Турчинов 10
Последняя неделя побила печальный рекорд по количеству обстрелов наших позиций, - Турчинов 11
Последняя неделя побила печальный рекорд по количеству обстрелов наших позиций, - Турчинов 12

"Украинские военные готовы к решительному противодействию любым провокациям со стороны российско-оккупационных войск", - подытожил Секретарь СНБО Украины.

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Последняя неделя побила печальный рекорд по количеству обстрелов наших позиций, - Турчинов 13
Последняя неделя побила печальный рекорд по количеству обстрелов наших позиций, - Турчинов 14
Последняя неделя побила печальный рекорд по количеству обстрелов наших позиций, - Турчинов 15

Источник: https://censor.net.ua/n3068046
 
   
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Констатация печальных фактов. Все и так это знают из СМИ. А это приехало в ООС пофоткаться, пиарнуться ну и чтоб не забывали?!
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На фронті Секретар РНБОУ повний нуль, йому там немає чого робити! Його справа працювати в кабінеті і розробляти рішення! За 4 роки війни жодного вдалого рішення РНБОУ на розробив, бо Турчинов не є фахівцем в галузі безпеки та оборони - він пусте місце!
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а хто в цих придурків має кваліфікацію за посадою..майже ніхто..шобла жадібних бовдурів без належної освіти = АП та КМ
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Да с Саньком Турчиновым всё банально просто. Только очень не сведущий не знает про обиды Сани на этот ёперный Донецк а Луганск тут вообще паравозом. Останній тиждень побив сумний рекорд за кількістю обстрілів наших позицій, - Турчинов - Цензор.НЕТ 3494 Про пенсионный туризм кто придумал? Саня и Сеня. Бабушки должны сдохнуть с голоду. Они звали Путина и вот пусть получают. Ну смешно просто. И самое парадоксальное что смешно и Путину. Уверен что Саня ему даже нравится.
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Х**лу больше нечем крыть кроме очередного обострения. Вороны таки умнее крыс.
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все, кто не нравятся русне, не должны пиарится? вообще не должны появляться в информационном поле? не дождетесь.
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Какие выводы и меры, минск бесконечность？
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А что изменилось после переименования АТО в ССО?
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Именно поэтому они увеличили обстрелы, а не побежали договариваться о перемирии?
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А ЧОГО НЕ ПРАЦЮЄ, А СИДИТЬ..ЗА ШО ГРОШІ ОТРИМУЄ?
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Закон нужно было принимать нормальный о деоккупации и десепаратизации без поблажек. А поменяли название , а суть не изменилась остались договорняки, о которых обещали не вспоминать.
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Он что, президентом хочет стать. Для чего все это.
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уже делал заявления, что ему это не интересно.
думаю, что пастор троллит русню.
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Фоторгафии разбитых домов в ООН - пусть смотрят что твориться в центре Европы .
И бабке Меркель лично
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С ведром из криницi фотка зачетная. В молодости только так и пил.
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доки рашка в футбол грає час повертати Горлівку та Дебальцеве
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А чем ему ещё заниматься с Пэдрой на пару
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Саня Турчинов свои очень давние обиды из 90х где он считался "Донецким" просто перенёс на обыкновенный народ. Вот эти все идеи с переселенцами справками не дадим бабушкам пенсию они звали Путина. это ведь даже не профессиональный подход. Это давние обиды. В кремле это прекрасно знали. Хоть Саня и считает. что он всех вертит на ... .что он фактически не заменим. но не хочет понимать. что Путин тоже использует давние олигархические обиды наших олигархов в своих целях.
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Радует что Турчинов хоть иногда дайджесты читает, которые ему секретариат составляет.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПоследняя неделя побила печальный рекорд по количеству обстрелов наших позиций, - Турчинов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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