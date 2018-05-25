 Последняя неделя побила печальный рекорд по количеству обстрелов наших позиций, - Турчинов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Секретарь СНБО Украины провел совещание с военным руководством и руководителями силовых структур по эффективности противодействия российской агрессии в условиях перехода от антитеррористической операции к операции Объединенных сил, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СНБО.

По словам Турчинова, в течение недели произошло наибольшее за последние полгода количество обстрелов не только позиций Вооруженных Сил Украины, но и населенных пунктов.

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"Используются запрещеные минскими соглашениями артиллерия, танки, реактивные системы залпового огня", - сказал он, добавив, что обстрелы украинской территории велись на глубину до 30 километров, в результате чего была уничтожена гражданская инфраструктура, есть погибшие не только среди военных, но и среди мирного населения.

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Кроме того, Турчинов сообщил, что украинская разведка наблюдает активную концентрацию российских войск в непосредственной близости от российско-украинской границы, что свидетельствует "о подготовке российским военно-политическим руководством масштабных провокаций и наступательных действий, которые могут начаться в любое время".

Секретарь СНБО Украины побывал на позициях 24-й отдельной механизированной бригады имени Данила Галицкого в районе Горловки, где в последнее время зафиксирована наибольшая плотность обстрелов и военных провокаций со стороны российско-террористических войск.









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Находясь в эпицентре боевых действий в районе поселка Зайцево, а также поселка Пивденне, которое было взято под контроль украинскими военными, Турчинов отметил, что несмотря на постоянные провокации со стороны российско-оккупационных войск "наши воины не только достойно удержали оборону, но и значительно улучшили свои позиции с целью минимизации потерь среди личного состава и гражданского населения".

"После начала операции Объединенных сил значительно улучшилась координация военных с Национальной гвардией, Национальной полицией, СБУ и пограничниками, то есть улучшились эффективность и результативность применения силового потенциала для защиты нашей страны от агрессии РФ на востоке", - сказал Турчинов.









"Украинские военные готовы к решительному противодействию любым провокациям со стороны российско-оккупационных войск", - подытожил Секретарь СНБО Украины.

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