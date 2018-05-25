 Рада сегодня заслушает Кабмин и продолжит рассмотрение законопроекта об Антикоррупционном суде

Об этом говорится в повестке дня парламента, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

На момент закрытия вчерашнего заседания депутаты рассмотрели 1272 из 1927 поправок к законопроекту №7440 "О Высшем антикоррупционном суде". Спикер Верховной Рады Андрей Парубий, закрывая заседание 24 мая, отметил, что депутаты завершат рассмотрение законопроекта на следующей пленарной неделе, которая начнется 5 июня.

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