 Рада сегодня заслушает Кабмин и продолжит рассмотрение законопроекта об Антикоррупционном суде

Об этом говорится в повестке дня парламента, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
На момент закрытия вчерашнего заседания депутаты рассмотрели 1272 из 1927 поправок к законопроекту №7440 "О Высшем антикоррупционном суде". Спикер Верховной Рады Андрей Парубий, закрывая заседание 24 мая, отметил, что депутаты завершат рассмотрение законопроекта на следующей пленарной неделе, которая начнется 5 июня.
И некая группа людей на банковой , близкая к Порошенко , просто в ступоре от того, что может появиться суд, неподконтрольный никому! То есть способный принимать справедливые, а не заказные судебные решения.
Порошенко эквилибрист - гимнаст ещё тот! Находится на шпагате между желанием избавиться от имиджа коррупционеры на западе и между своими обязательствами перед своими подельниками в их безопасности перед законом. С криками уперед он тормозит принятие антикоррупционного суда. При этом делает вид , что это не он, а парламент не принимают требуемый им закон.
Уже это винник - рупор Порошенко - обвиняет мвф. Так дальше пойдёт , и это уже мвф будет виноват , что у нас реформы не идут!
Примитивная и тупая логика...