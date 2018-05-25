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 Политика Украины
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Все про:ВР (21991) Кабмин (10486) Антикоррупционный суд (205)

 Рада сегодня заслушает Кабмин и продолжит рассмотрение законопроекта об Антикоррупционном суде

Верховная Рада в пятницу, 25 мая, проведет традиционный Час вопросов к правительству и планирует продолжить рассмотрение во втором чтении законопроекта "О Высшем антикоррупционном суде".

Об этом говорится в повестке дня парламента, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

На момент закрытия вчерашнего заседания депутаты рассмотрели 1272 из 1927 поправок к законопроекту №7440 "О Высшем антикоррупционном суде". Спикер Верховной Рады Андрей Парубий, закрывая заседание 24 мая, отметил, что депутаты завершат рассмотрение законопроекта на следующей пленарной неделе, которая начнется 5 июня.

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Источник: https://censor.net.ua/n3068045
 
 
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Хм, так сегодня же пятница! Упырей и вчера было человек 80 в зале.........
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Зрада шеколадная -- твари депутатские нехрена не делают
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Так Хозяин же это позволяет....Когда банковая прикажет они чартерами в Раду с островов моментально прилетают.
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Напомню, на всякий случай ,что Антикоррупционный суд должен был уже работать с 1.01.2018 года. Не принят закон, а полноценно рассматривать дела и выносить по ним решения. "Развели, как котят", не только украинцев, но и Запад. Красавы!
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Сейчас "красавы", а власть поменяется, и дай Бог придёт адекватный человек......Аукнется ин . Госказначейство и финполиция США с точностью до цента знает куда бабло выводили и где хатынки забугорные покупали. Рада сьогодні заслухає Кабмін та продовжить розгляд законопроекту про Антикорупційний суд - Цензор.НЕТ 8085
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ага, вір побільше в царя - батечка.... поки люди як вівці будуть в в хліву стояти та сіно жувати, до тих пір порядку в країні не буде.....
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и спрятаться с блатными деньгами негде Рада сьогодні заслухає Кабмін та продовжить розгляд законопроекту про Антикорупційний суд - Цензор.НЕТ 5795
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думающий,что кого то разводит, не может в то же самое времья думать о том,что себья..
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Может в другую пятницу эту коррупцию рассмотреть и утвердить?
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Вечный двигатель не изобрели, зато в Раде могут этот закон принимать вечно и не только этот, а те, что для народа. А как трудятся, хвала и почет этим ТРУТНЯМ.
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Вчера услышала приятную новость. Некто медведчук сказал, что этот суд антикоррупционный якобы ничего не даст и не оправдает возложенных на него надежд. А это означает, что этот суд нам просто необходим!
И некая группа людей на банковой , близкая к Порошенко , просто в ступоре от того, что может появиться суд, неподконтрольный никому! То есть способный принимать справедливые, а не заказные судебные решения.
Порошенко эквилибрист - гимнаст ещё тот! Находится на шпагате между желанием избавиться от имиджа коррупционеры на западе и между своими обязательствами перед своими подельниками в их безопасности перед законом. С криками уперед он тормозит принятие антикоррупционного суда. При этом делает вид , что это не он, а парламент не принимают требуемый им закон.
Уже это винник - рупор Порошенко - обвиняет мвф. Так дальше пойдёт , и это уже мвф будет виноват , что у нас реформы не идут!
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Если кто-то, кого я не люблю, что-то там сказал - делай наоборот...
Примитивная и тупая логика...
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Брать в представители Украины медведчука - тупая логика. Тормозить создание антикоррупционного суда - тоже.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРада сегодня заслушает Кабмин и продолжит рассмотрение законопроекта об Антикоррупционном суде
 
 
 
 
 
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