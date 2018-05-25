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 Происшествия, Киевские новости
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 Драка в кафе Киева: двое иностранцев получили телесные повреждения, но писать заявления категорически отказались, - полиция

Во время конфликта в кафе двое иностранцев получили телесные повреждения, однако от написания заявлений категорически отказались. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в г. Киеве.

"Вчера около 23 часов правоохранители, которые несли службу по охране правопорядка задержали двух человек, которые участвовали в драке в кафе на улице Большой Васильковской", - сказано в сообщении.

Отмечается, что на место сразу вызвали следственно-оперативную группу Голосеевского управления полиции.

"Правоохранители задержали двух человек, которые участвовали в драке. Также к управлению полиции доставили двух пострадавших иностранцев. Во время общения задержанные отказались давать какие-либо объяснения по поводу случившегося, ссылаясь на нормы статьи 63 Конституции Украины, а пострадавшие - отказались от написания заявлений", - рассказал начальник Голосеевского управления полиции Олег Волошин.

Смотрите на "Цензор.НЕТ": Неизвестные в масках напали на фанатов "Ливерпуля" в Киеве, - Mirror. ВИДЕО+ФОТО

В настоящее время на двух задержанных составили административные протоколы по ст. 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Материалы о драке зарегистрированы в Журнале единого учета заявлений и сообщений Голосеевского управления полиции. После проведения первоочередной проверки будет определена правовая квалификация инцидента.

Источник: https://censor.net.ua/n3068043
 
   
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По годику крытой каждому. Вот и вся квалификация.
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нифига им не будет, поцелуют, сфоткаются и отпустят
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Заявления это не по понятиям фанов. А где ТЫСЯЧИ полицаев??? И это прямо напротив Стадиона!!! А провокаторам в масках надо коленные чашечки дробить, ну чтоб потом всю жизнь хромали и подельникам рассказывали.
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Тупо смахивает на провокацию с целью показать дикость украинцев.
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іноземців БЛІН затримали, бо вони ж не втікали-їм втікати НІКУДИ! а тітушек НЕ ЗАТРИМАЛИ, бо вони провокатори ерефівські! .
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Відзначається, що поліція затримала двох нападників, а також одного вболівальника "Ліверпуля".
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А почему не пишут откуда иностранцы и откуда нападавшие?
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по совокупности лет и содеяного уже даже не в квадрате, а в 7-ой степени! Бійка в кафе Києва: двоє іноземців зазнали тілесних ушкоджень, але писати заяви категорично відмовилися, - поліція - Цензор.НЕТ 7829
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Полиция должна быть готова к таким провокациям, она часом не забыла, что ее функция, в том числе, предупреждать правонарушения, а не констатировать его факт и радоваться " однако от написания заявлений категорически отказались." На минуточку в стране война и ***нутый на всю голову сосед.
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Полиция теперь вместо передачи Магнолия . А руководство - писатели фейбука.
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Завтра наверное вообще полная *опа будет вечером
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ублюдки сослались на конституцию,и ..не хера не сделаешь!?А то,что это видимо одна из попыток сорвать мероприятие,и подготовленное,тут догадаться сложно?Ну,хорошо,что "зарегистрировали в журнале"..а это уже не хухры-мухры,это их всех так испугает..
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По приказу Верховного главнокомандующего Х#уйла скрепоносные руссо туристо, облико Аморале приехали бомбить английских фанатов в Украине. Ферштейн!?
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Думаю, что провокации готовят . Как в Марселе.
Вообще руссо туристов НЕ ПУСКАТЬ В УКРАИНУ.
И пусть пограничники отчитаются- сколько руссо туристо заехало за эти дни
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На время финала лиги чемпионов всех русо туристо нахyй с Киева.
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У нас своей мрази достаточно.
У того же Вилкула, Новинского и тд бандитов достаточно для таких провокаций.
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Если хорошенько взять за жопу разных суркисов, франковых и прочих шаховых - смотришь и фулиганов не станет.
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Надо же, люди знают свои права...))))
И умеют ими пользоваться.
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И что это за "граждане", интересно напали на иностранцев... А это те "граждане", которым все плохо вокруг, и которые хотят во что бы не стало доказать, что это плохо существует, при этом обсирая всю страну, тк у самих этих "граждан" ни чести, ни достоинства - только ненависть
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Меня удивляют журналисты. В западных странах журналисты опишут ситуацию до мельчайших подробностей- откуда иностранцы, по каким делам в Украине, где живут нападавшие и т д.
В Украине ОБЕЗЛИЧЕННАЯ КОНСТАТАЦИЯ .
Пока у нарушителей нет лиц- безобразия не прекратятся
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Один хороший удар кулаком в ухо заменяет два часа воспитательной работы.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияДрака в кафе Киева: двое иностранцев получили телесные повреждения, но писать заявления категорически отказались, - полиция
 
 
 
 
 
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