 Драка в кафе Киева: двое иностранцев получили телесные повреждения, но писать заявления категорически отказались, - полиция

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в г. Киеве.

"Вчера около 23 часов правоохранители, которые несли службу по охране правопорядка задержали двух человек, которые участвовали в драке в кафе на улице Большой Васильковской", - сказано в сообщении.

Отмечается, что на место сразу вызвали следственно-оперативную группу Голосеевского управления полиции.

"Правоохранители задержали двух человек, которые участвовали в драке. Также к управлению полиции доставили двух пострадавших иностранцев. Во время общения задержанные отказались давать какие-либо объяснения по поводу случившегося, ссылаясь на нормы статьи 63 Конституции Украины, а пострадавшие - отказались от написания заявлений", - рассказал начальник Голосеевского управления полиции Олег Волошин.

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В настоящее время на двух задержанных составили административные протоколы по ст. 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Материалы о драке зарегистрированы в Журнале единого учета заявлений и сообщений Голосеевского управления полиции. После проведения первоочередной проверки будет определена правовая квалификация инцидента.