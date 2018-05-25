 За прошедшие сутки враг 36 раз нарушил режим прекращения огня. 4 террориста уничтожены, 5 получили ранения, - сводка ООС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ООС, опубликованном в Facebook.

По данным штаба, наиболее активные боевые действия продолжались в районах населенных пунктов Луганское, Зайцево, Новолуганское, Новоселовка, Новотороицкое, Богдановка, Гранитное, Чермалык.

"Российско-оккупационные войска 36 раз нарушили режим прекращения огня, из них 12 раз открывали огонь из артиллерии и минометов. Подразделения Объединенных сил вели активную оборону и давали адекватный ответ по всей линии соприкосновения", - сказано в сообщении.

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Также сообщается, что оккупанты продолжают грубо нарушать нормы Международного гуманитарного права: "Вчера утром из пушек калибром 152 мм и минометов калибром 120 мм они обстреляли город Торецк. В целом по городу российско-оккупационными войсками было выпущено 35 снарядов и мин. В 4:45 противник коварно открыл огонь по населенному пункту Старая Николаевка из 152 мм пушек. Как всегда, огонь велся из жилых кварталов Горловки".

"По данным разведки, противник понес потери: 4 боевика уничтожены и 5 получили ранения", - отметили в ООС.