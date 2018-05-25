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 За прошедшие сутки враг 36 раз нарушил режим прекращения огня. 4 террориста уничтожены, 5 получили ранения, - сводка ООС

За прошедшие сутки, 24 мая, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась контролируемой. За прошедшие сутки противник осуществил 36 обстрелов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ООС, опубликованном в Facebook.

По данным штаба, наиболее активные боевые действия продолжались в районах населенных пунктов Луганское, Зайцево, Новолуганское, Новоселовка, Новотороицкое, Богдановка, Гранитное, Чермалык.

"Российско-оккупационные войска 36 раз нарушили режим прекращения огня, из них 12 раз открывали огонь из артиллерии и минометов. Подразделения Объединенных сил вели активную оборону и давали адекватный ответ по всей линии соприкосновения", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С начала проведения операции Объединенных сил наемники РФ в 6 раз увеличили количество обстрелов, - Наев

Также сообщается, что оккупанты продолжают грубо нарушать нормы Международного гуманитарного права: "Вчера утром из пушек калибром 152 мм и минометов калибром 120 мм они обстреляли город Торецк. В целом по городу российско-оккупационными войсками было выпущено 35 снарядов и мин. В 4:45 противник коварно открыл огонь по населенному пункту Старая Николаевка из 152 мм пушек. Как всегда, огонь велся из жилых кварталов Горловки".

"По данным разведки, противник понес потери: 4 боевика уничтожены и 5 получили ранения", - отметили в ООС.

За прошедшие сутки враг 36 раз нарушил режим прекращения огня. 4 террориста уничтожены, 5 получили ранения, - сводка ООС 01

Источник: https://censor.net.ua/n3068039
 
 
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Чотирьом якраз чорти під казанами вогонь розпалюють.
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Путинская ночь
Холодно стало - снова не встало...
Может поднять по тревоге войска?
или опять наглотаться виагры,
что аж дрожит на той кнопке рука
Что они там уж совсем окуели?
В мире никто не поверил ни раз..
А Украина совсем оборзела
жжет колорадов в Одесе сейчас...
Бросить в них бомбу - а вдруг не взорвется?
Начать войну - вдруг они победят?
Во ! Нужно Крыму бюджет поурезать!
Что то те падлы уж много едят ...
Санкции встали - гилка настала
Денег никто не хотит нам давать...
И референдум .. Ох сколько ж он стоит..
Нееее Эту лавку пора закрывать
Ночь не проходит - НАТО подходит
Танки гремят где то в дрянной Литве
Путин Хуйло ! С Украины несется...
Нет! Оно встанет ! Россия вперде !
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Дохлые кацы это хорошо..а как там с нашими потерями..?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЗа прошедшие сутки враг 36 раз нарушил режим прекращения огня. 4 террориста уничтожены, 5 получили ранения, - сводка ООС
 
 
 
 
 
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