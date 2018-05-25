 За прошедшие сутки враг 36 раз нарушил режим прекращения огня. 4 террориста уничтожены, 5 получили ранения, - сводка ООС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ООС, опубликованном в Facebook.
По данным штаба, наиболее активные боевые действия продолжались в районах населенных пунктов Луганское, Зайцево, Новолуганское, Новоселовка, Новотороицкое, Богдановка, Гранитное, Чермалык.
"Российско-оккупационные войска 36 раз нарушили режим прекращения огня, из них 12 раз открывали огонь из артиллерии и минометов. Подразделения Объединенных сил вели активную оборону и давали адекватный ответ по всей линии соприкосновения", - сказано в сообщении.
Также сообщается, что оккупанты продолжают грубо нарушать нормы Международного гуманитарного права: "Вчера утром из пушек калибром 152 мм и минометов калибром 120 мм они обстреляли город Торецк. В целом по городу российско-оккупационными войсками было выпущено 35 снарядов и мин. В 4:45 противник коварно открыл огонь по населенному пункту Старая Николаевка из 152 мм пушек. Как всегда, огонь велся из жилых кварталов Горловки".
"По данным разведки, противник понес потери: 4 боевика уничтожены и 5 получили ранения", - отметили в ООС.
Холодно стало - снова не встало...
Может поднять по тревоге войска?
или опять наглотаться виагры,
что аж дрожит на той кнопке рука
Что они там уж совсем окуели?
В мире никто не поверил ни раз..
А Украина совсем оборзела
жжет колорадов в Одесе сейчас...
Бросить в них бомбу - а вдруг не взорвется?
Начать войну - вдруг они победят?
Во ! Нужно Крыму бюджет поурезать!
Что то те падлы уж много едят ...
Санкции встали - гилка настала
Денег никто не хотит нам давать...
И референдум .. Ох сколько ж он стоит..
Нееее Эту лавку пора закрывать
Ночь не проходит - НАТО подходит
Танки гремят где то в дрянной Литве
Путин Хуйло ! С Украины несется...
Нет! Оно встанет ! Россия вперде !