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Все про:Госдепартамент США (806) следствие (186) Боинг-777 Malaysia Airlines (855) Нойерт (52)

 США полностью доверяют выводам следствия по делу о крушении МН17. Для РФ пришло время перестать лгать и прояснить свою роль, - Нойерт

Госдепартамент США призвал Россию прояснить свою роль в крушении в 2014 году "Боинга-777" авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 "Амстердам - Куала-Лумпур".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом говорится в заявлении официального представителя Госдепа Хизер Нойерт.

"Соединенные Штаты полностью доверяют выводам, представленным сегодня голландским прокурором (...) Сегодняшнее заявление подтверждает и дополняет то, что мы говорили с первых дней этой трагедии: MH17 был сбит ракетой российского ЗРК "Бук", выпущенной с территории Восточной Украины, контролируемой силами РФ и силами, находящимися под руководством РФ", - сказала она.

Она напомнила "о требовании Совета Безопасности ООН о том, чтобы виновные ... были привлечены к ответственности и чтобы все государства в полной мере сотрудничали в установлении виновных".

"Пришло время для России перестать лгать и прояснить свою роль", - заявила Х.Нойерт.

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Ранее в четверг международная группа следователей заявила, что выпущенная по гражданскому "Боингу" в Донецкой области в июле 2014 года ракета была из воинской части из Курска.

Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следующий из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

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"Цензор.НЕТ" неоднократно сообщал о ходе расследования причин катастрофы "Боинга" рейса МН17, а также обнародовал эксклюзивные фотографии ангара и фотографии поражающих элементов "Бук-М1-2", которые фигурируют в материалах уголовного дела. Прокуратуры Нидерландов и Австралии подготовили доказательную базу. В частности, было установлено, что поражающие элементы, поразившие "Боинг", в точности совпадают с начинкой боевой части именно новейшей российской зенитной ракеты "Бук-М1-2". Комплекс "Бук-М1-2" был разработан в 1997 году, поставлен на вооружение ВС РФ в 1998-м и никогда не поставлялся в Украину. Также независимые эксперты из Германии, Англии и Польши изучили фрагменты обломков и составили свое мнение: это части российской ракеты "Бук". Современная химическая экспертиза абсолютно точно установила состав металла, обнаружила частицы материала обшивки и стекла именно погибшего лайнера, которые пробивали эти элементы прежде, чем поразить людей.

В ноябре 2015 года президент Петр Порошенко во время визита в Нидерланды заявил, что Украина использует членство в Совбезе ООН в расследовании трагедии "Боинга" рейса МН17.

В мае 2016 года австралийская юридическая фирма LHD подала иск против России и российского президента Владимира Путина в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) от имени родственников жертв "Боинга" "Малайзийских авиалиний" рейса MH17, сбитого 17 июля 2014 года над неподконтрольными Украине территориями восточной части страны. Иск, в котором РФ и В.Путин указываются в качестве ответчика и который требует компенсацию размере $10 млн за каждого пассажира, был подан 9 мая.

Осенью прошлого года Международная следственная группа (JIT) представила выводы, согласно которым малайзийский "Боинг" был поражен ракетой "земля-воздух" из установки "Бук", стрелявшей из района донбасского городка Снежное (в тот момент находился под контролем "ДНР"). Следственная группа представлена пятью странами: Малайзия, Нидерланды, Бельгия, Австралия, Украина. Россия от участия в совместном расследовании группы отказалась.

24 мая Международная совместная следственная группа проинформировала, что самолет рейса MH17 над оккупированной территорией Донбасса 17 июля 2014 года был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук", который принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО российских ВС, которая дислоцируется в Курске.

Источник: https://censor.net.ua/n3068038
 
 
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кацяпи не здаються), просють)) ще санкцій, а то те шо є діє не на всіх рососінцев)) ! США полностью доверяют выводам следствия по делу о крушении МН17. Для РФ пришло время перестать лгать и прояснить свою роль, - Нойерт - Цензор.НЕТ 5952
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Кацапи - терміново запасайтеся бярьозовим дьогтем..
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Скорее вазелином...
Мир введет санкции против рф....
А хуйло введет санкции проти рабсиян)))))
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Тем более, шо хуйло обижается на односторонние санкции
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кацапы в падмацковных болотах по дуплах затаились...
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Блогер Юрий Плавский в Ютьюбе говорит что крысы кремля в 2014 году сбили три самолета,в марте,августе и декабре 2014 года...,порылся в инете..действительно ...было такое дело...
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Весь дебилизм параши проявился в одном эпизоде. Посмотрел "расследования авиакатастроф" по этому "Боингу". Кто не смотрел- рекомендую:
https://www.dailymotion.com/video/x6gda1i
Парашные уроды допустили следователей к месту падения лайнера только в ноябре 2014, а до этого "подчищали" всё, что могли. Тем не менее следователи нашли там фрагменты ракеты от "Бука", сбившей "Боинг". Более того, они сказали ФСБ-шнику, который их пас, что это детали самолёта, и он разрешил им их забрать для экспертизы. Ещё несколько подобных фрагментов удалось выкупить у местных жителей, которым те упали на огороды. Как минимум два из них (один с полной маркировкой) продемонстированы сейчас следствием.

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Смысл просить убийц пояснить свою роль？Убийцу карают, независимо в какой роли убийца мнит себя
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убийцам дают последнее слово перед приговором
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В данном случае это бесполезно. Зачем тратить время на треп придурка
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От вже від Пуйла отвєточка прийшла за розслідування по Боїнгу: пуйло замовив Лолкє ліверпульських фанів. Двадцятеро человік в масках здійснили напад на уболювальників з Ліверпуля в київському ресторані. Було все розгромлено, англійців закидано битим склом, вони отримали порізи шиї і голови. Двох нападників затримано. Якщо їм закинуть хуліганку, то це точно, що Лола був в темі. Найкращій варіант - зібрати всіх нападників в сізо СБУ, розкопати всю цю історію від початку до кінця і викласти її результати в мережі у вільному доступі. Ну а покарання вже буде залежити від висновків розслідування. І результатом має бути - сувора заборона будь кого на балаклави, окрім спецпідрозділів. Боїшся показувати свою пику? Сиди вдома, не ходи на акції. Одяг балаклаву? Два роки примусових робіт, як з куста для(старта). Доріг в країні нема зовсім!
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Перестать лгать? Они скорее дышать откажутся.
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дело про самоволку 53 ракетной бригады давно пылится в Курском суде ,только судить некого
5 военных умерло от инсульта
10 от инфаркта
20 отравилось грибами
15 умерло в ДТП
10 утонуло
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСША полностью доверяют выводам следствия по делу о крушении МН17. Для РФ пришло время перестать лгать и прояснить свою роль, - Нойерт
 
 
 
 
 
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