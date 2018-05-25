 В Канаде призвали признать Россию государством - спонсором терроризма

Об этом заявил президент Конгресса украинцев Канады Павел Грод, комментируя промежуточные результаты работы международной следственной группы, которая расследует крушение пассажирского самолета рейса MH17, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"Международное сообщество должно решительно отреагировать на военную агрессию России в Украине и угрозы Москвы международному миру и безопасности. Режим Владимира Путина и его сторонники должны понести ответственность, а исполнители этого чудовищного преступления должны предстать перед правосудием", - сказал Грод.

Он выразил убеждение, что Россия не сможет скрыть свою ответственность за сбитие пассажирского самолета и гибель людей.

"Руководители России несут полную ответственность за этот акт международного терроризма. Никакие возражения и запутывания следов российским правительством не смогут скрыть его ответственность за убийство 298 невинных человек или того факта, что Россия ведет войну против Украины", - подчеркнул президент КУКу.

Учитывая новые разоблачения международных детективов, в Конгрессе украинцев Канады возобновили свои призывы к признанию России спонсором терроризма.

"КУК призывает Канаду и ее союзников признать РФ государством-спонсором терроризма и провозгласить так называемые "ДНР" и "ЛНР" террористическими организациями", - подчеркнули в Конгрессе.

Также читайте: Россию ждет международный трибунал - следствие по гибели "Боинга" завершено, - Бутусов

Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следующий из Амстердама в Куала-Лумпур,был сбит17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

"Цензор.НЕТ"неоднократно сообщал о ходе расследования причин катастрофы "Боинга" рейса МН17, а также обнародовалэксклюзивные фотографии ангара и фотографии поражающих элементов "Бук-М1-2", которые фигурируют в материалах уголовного дела. Прокуратуры Нидерландов и Австралии подготовили доказательную базу. В частности, было установлено, что поражающие элементы, поразившие "Боинг", в точности совпадают с начинкой боевой части именно новейшей российской зенитной ракеты "Бук-М1-2". Комплекс "Бук-М1-2" был разработан в 1997 году, поставлен на вооружение ВС РФ в 1998-м и никогда не поставлялся в Украину. Также независимые эксперты из Германии, Англии и Польши изучили фрагменты обломков и составили свое мнение: это части российской ракеты "Бук". Современнаяхимическая экспертиза абсолютно точно установила состав металла, обнаружила частицы материала обшивки и стекла именно погибшего лайнера, которые пробивали эти элементы прежде, чем поразить людей.

В ноябре 2015 года президент Петр Порошенко во время визита в Нидерланды заявил, что Украина использует членство в Совбезе ООН в расследовании трагедии "Боинга" рейса МН17.

В мае 2016 года австралийская юридическая фирма LHD подала иск против России и российского президента Владимира Путина в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) от имени родственников жертв "Боинга" "Малайзийских авиалиний" рейса MH17, сбитого 17 июля 2014 года над неподконтрольными Украине территориями восточной части страны. Иск, в котором РФ и В.Путин указываются в качестве ответчика и который требует компенсацию размере $10 млн за каждого пассажира, был подан 9 мая.

Осенью прошлого года Международная следственная группа (JIT) представила выводы, согласно которым малайзийский "Боинг" был поражен ракетой "земля-воздух" из установки "Бук", стрелявшей из района донбасского городка Снежное (в тот момент находился под контролем "ДНР"). Следственная группа представлена пятью странами: Малайзия, Нидерланды, Бельгия, Австралия, Украина. Россия от участия в совместном расследовании группы отказалась.

24 мая Международная совместная следственная группа проинформировала, что самолет рейса MH17 над оккупированной территорией Донбасса 17 июля 2014 года был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук", которыйпринадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО российских ВС, которая дислоцируется в Курске.