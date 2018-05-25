 Работает следственно-оперативная группа. Решается вопрос о правовой квалификации данного события, - Нацполиция о нападении на Стерненко

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Нацполиции Украины.

В сообщении отмечается: "Полиция расследует обстоятельства трагедии события на Фонтанской дороге в Одессе

В результате происшествия один человек погиб, еще один - ранен.

В полицию поступило сообщение о том, что на улице Фонтанская дорога совершено нападение на молодого человека, в результате которого он был ранен. Позже, он был доставлен в больницу с сотрясением головного мозга и резаной раной руки.

На месте происшествия полицейские обнаружили тело вероятного нападающего с колото-резаными ранами брюшной полости.

Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа Приморского отдела, сотрудники управления уголовного розыска полиции Одесской области и кинологической службы. Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия и лиц, которые могут быть к ней причастными. Также, решается вопрос о правовой квалификации данного события".

Напомним, вечером 24 мая на одесского активиста Сергея Стерненко напали неизвестные. Стерненко получил ранение, один из нападавших был убит.

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