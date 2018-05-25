EN|RU|UK
Темы дня: Российские террористы сбили Боинг Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили Разгром ЧВК "Вагнера" в Сирии
 Происшествия
  315  2
Все про:нападение (1491) Одесса (4946) убийство (4835) Стерненко (25)

 Работает следственно-оперативная группа. Решается вопрос о правовой квалификации данного события, - Нацполиция о нападении на Стерненко

Национальна полиция приступила к расследованию трагедии на Фонтанской дороге в Одессе, когда на активиста Сергея Стерненко напали неизвестные.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Нацполиции Украины.

В сообщении отмечается: "Полиция расследует обстоятельства трагедии события на Фонтанской дороге в Одессе

В результате происшествия один человек погиб, еще один - ранен.

В полицию поступило сообщение о том, что на улице Фонтанская дорога совершено нападение на молодого человека, в результате которого он был ранен. Позже, он был доставлен в больницу с сотрясением головного мозга и резаной раной руки.

На месте происшествия полицейские обнаружили тело вероятного нападающего с колото-резаными ранами брюшной полости.

Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа Приморского отдела, сотрудники управления уголовного розыска полиции Одесской области и кинологической службы. Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия и лиц, которые могут быть к ней причастными. Также, решается вопрос о правовой квалификации данного события".

Напомним, вечером 24 мая на одесского активиста Сергея Стерненко напали неизвестные. Стерненко получил ранение, один из нападавших был убит. 

Также читайте: Стерненко находится в операционной, один нападавший убит, второй, возможно, задержан, - девушка одесского активиста

Источник: https://censor.net.ua/n3068035
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Думаю коломойский очень постарается, чтоб своих титунов отмазать...
 показать весь комментарий
 
Коломойский тут нипричем, а тебя Lera Lera, надо забанить как кркемлевскую паскуду!
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияРаботает следственно-оперативная группа. Решается вопрос о правовой квалификации данного события, - Нацполиция о нападении на Стерненко
 
 
 
 
 
 вверх