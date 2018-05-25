 Работает следственно-оперативная группа. Решается вопрос о правовой квалификации данного события, - Нацполиция о нападении на Стерненко

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Нацполиции Украины.
В сообщении отмечается: "Полиция расследует обстоятельства трагедии события на Фонтанской дороге в Одессе
В результате происшествия один человек погиб, еще один - ранен.
В полицию поступило сообщение о том, что на улице Фонтанская дорога совершено нападение на молодого человека, в результате которого он был ранен. Позже, он был доставлен в больницу с сотрясением головного мозга и резаной раной руки.
На месте происшествия полицейские обнаружили тело вероятного нападающего с колото-резаными ранами брюшной полости.
Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа Приморского отдела, сотрудники управления уголовного розыска полиции Одесской области и кинологической службы. Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия и лиц, которые могут быть к ней причастными. Также, решается вопрос о правовой квалификации данного события".
Напомним, вечером 24 мая на одесского активиста Сергея Стерненко напали неизвестные. Стерненко получил ранение, один из нападавших был убит.