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Все про:нападение (1491) Одесса (4946) убийство (4835) Стерненко (25)

 Стерненко находится в операционной, один нападавший убит, второй, возможно, задержан, - девушка одесского активиста

В результате нападения вечером 24 мая на одесского активиста Сергея Стерненко он получил повреждения и находится в больнице. Один из нападавших мертв, второй, возможно, задержан.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написала в Фейсбуке девушка Стерненко Наталья Усатенко.

Она отметила: "Сейчас Сергей Стерненко находится в операционной. Один из нападавших - труп. Другого, возможно, задержали.

Есть идея выйти завтра на акцию под ГУНП, чтобы дать работникам полиции понять, что общественность будет активно следить за ходом этого дела.

А также напомнить, что мы все нуждаемся в нормальном законе о самозащите.

Это третье нападение на нас. Жесть, третье. Сергей просил предоставить государственную охрану, но хер. "Нет необходимости", - нас уверяли.

Всем спасибо за поддержку. От Сергея - привет".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": На одесского активиста Стерненко совершено третье покушение - один из нападавших убит. ВИДЕО

Стерненко находится в операционной, один нападавший убит, второй, возможно, задержан, - девушка одесского активиста 01

Источник: https://censor.net.ua/n3068034
 
 
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Хто б це не був. Чого б не хотів. Але, як то кажуть, ...віднападався...
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Кортить кацапам розкачати сепарське болото в Одесі, але нічого не вийде.
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Як повідомляв УНІАН, 1 травня в Одесі зловмисник стріляв з пістолета гумовими кулями в колишнього лідера місцевого «Правого сектора» відомого Сергія Стерненка. Замах було скоєно, коли він разом зі своєю супутницею вийшов з дому. Стерненко отримав поранення у верхню частину шиї. Незважаючи на поранення, він почав переслідування невідомого, який спробував втекти. Активіст наздогнав зловмисника, а очевидці допомогли зв'язати підозрюваного, який виявився раніше судимим уродженцем Казахстану, який отримав у 2003 році українське громадянство. Відкрито кримінальну виробництво за ст. 15, ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу - замах на умисне вбивство.
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Вот казах ПОЛУЧИЛ УКРАИНСКИЙ ПАСПОРТ каким путем? Он расказал кто заказчик ?
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в 2003 всем казахам давали украинские паспорта. Такая политика тогда была главного партийного идеолога.
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Якщо це та сама супутниця, то вона також той ще міцний горішок!
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Третий раз нападают и третий раз от полиции никакого толка. Может перестать им платить зарплату?
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Голову МВС треба міняти, бо поліція дуже погано працює. Хоча міняти треба багатьох. От вчора пройшовся одним центральним районом Києва і там, де прибрали кав'ярні, магазинчики...на тротуарі стоять машини і поліції це нецікаво.
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Взагалі любому чиновнику (той хто отримує зарплату з податків, крім вчителів) частина зарплати повинна резервуватися на спеціальному фонді. Процентів 15- 20. І ця сумма при виході на пенсію без претензій до службових обов"язків повинна виплачуватися.
Якщо виникла найменьша претензія - сума перераховується до бюджету. Тоді вони і про хабарі і про халатність швидко забудуть. І з кожним днем будут краще себе відчувати й сумлінніше виконувати обов"язки.
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Для початку треба перевіряти як їх призначають, бо повно призначень чиновників-родичів.
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Если бы Украина имела евро - то да. А так все проценты обесценятся
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вы видели какие дворцы они себе строят? вы хотите их удивить какими-то пенсиями через 50 лет, если они это все имеют уже сегодня? не смешите
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А они и без зарплаты жируют отлично ...
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