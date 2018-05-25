 Стерненко находится в операционной, один нападавший убит, второй, возможно, задержан, - девушка одесского активиста

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написала в Фейсбуке девушка Стерненко Наталья Усатенко.
Она отметила: "Сейчас Сергей Стерненко находится в операционной. Один из нападавших - труп. Другого, возможно, задержали.
Есть идея выйти завтра на акцию под ГУНП, чтобы дать работникам полиции понять, что общественность будет активно следить за ходом этого дела.
А также напомнить, что мы все нуждаемся в нормальном законе о самозащите.
Это третье нападение на нас. Жесть, третье. Сергей просил предоставить государственную охрану, но хер. "Нет необходимости", - нас уверяли.
Всем спасибо за поддержку. От Сергея - привет".
Якщо виникла найменьша претензія - сума перераховується до бюджету. Тоді вони і про хабарі і про халатність швидко забудуть. І з кожним днем будут краще себе відчувати й сумлінніше виконувати обов"язки.