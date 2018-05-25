 Стерненко находится в операционной, один нападавший убит, второй, возможно, задержан, - девушка одесского активиста

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написала в Фейсбуке девушка Стерненко Наталья Усатенко.

Она отметила: "Сейчас Сергей Стерненко находится в операционной. Один из нападавших - труп. Другого, возможно, задержали.

Есть идея выйти завтра на акцию под ГУНП, чтобы дать работникам полиции понять, что общественность будет активно следить за ходом этого дела.

А также напомнить, что мы все нуждаемся в нормальном законе о самозащите.

Это третье нападение на нас. Жесть, третье. Сергей просил предоставить государственную охрану, но хер. "Нет необходимости", - нас уверяли.

Всем спасибо за поддержку. От Сергея - привет".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": На одесского активиста Стерненко совершено третье покушение - один из нападавших убит. ВИДЕО