 Путин посоветовал журналистам интересоваться судьбой пропагандиста Вышинского, а не политзаключенного Сенцова

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Газета.ру, об этом зяавил Путин, отвечая на вопрос французского журналиста о судьбе украинского политзаключенного Олега Сенцова.

"Вот вы про Сенцова еще спросили. Значит, вы знаете, что господин Сенцов был задержан за подготовку к террористическим актам, а не за свою журналистскую деятельность. Меня в высшей степени удивляет, почему вы, французский журналист, не задаетесь вопросом об ограничении деятельности журналистов на Украине", — сказал Путин.

Он напомнил журналисту о задержании российского пропагандиста Кирилла Вышинского в Киеве.

Путин также добавил, что "почему-то его судьба вас не интересует".

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