 Путин посоветовал журналистам интересоваться судьбой пропагандиста Вышинского, а не политзаключенного Сенцова

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Газета.ру, об этом зяавил Путин, отвечая на вопрос французского журналиста о судьбе украинского политзаключенного Олега Сенцова.
"Вот вы про Сенцова еще спросили. Значит, вы знаете, что господин Сенцов был задержан за подготовку к террористическим актам, а не за свою журналистскую деятельность. Меня в высшей степени удивляет, почему вы, французский журналист, не задаетесь вопросом об ограничении деятельности журналистов на Украине", — сказал Путин.
Он напомнил журналисту о задержании российского пропагандиста Кирилла Вышинского в Киеве.
Путин также добавил, что "почему-то его судьба вас не интересует".
...Значит фельдшер вырвет провода.
И нам осталось уколоться,
И упасть на дно колодца,
И там пропасть, на дне колодца,
Как в Бермудах, навсегда...
Для чого? Життя ж одне. Чи варто хоч частку його витрачати на таке?