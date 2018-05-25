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 Путин посоветовал журналистам интересоваться судьбой пропагандиста Вышинского, а не политзаключенного Сенцова

Президент России Владимир Путин порекомендовал журналистам интересоваться судьбой задержанного руководителя "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского, а не арестованного Олега Сенцова.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Газета.ру, об этом зяавил Путин, отвечая на вопрос французского журналиста о судьбе украинского политзаключенного Олега Сенцова.

"Вот вы про Сенцова еще спросили. Значит, вы знаете, что господин Сенцов был задержан за подготовку к террористическим актам, а не за свою журналистскую деятельность. Меня в высшей степени удивляет, почему вы, французский журналист, не задаетесь вопросом об ограничении деятельности журналистов на Украине", — сказал Путин.

Он напомнил журналисту о задержании российского пропагандиста Кирилла Вышинского в Киеве.

Путин также добавил, что "почему-то его судьба вас не интересует".

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Источник: https://censor.net.ua/n3068033
 
 
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86% недоскраїни, ви це почули? Знаєте, що буде далі? Ще Висоцький попереджував.

...Значит фельдшер вырвет провода.
И нам осталось уколоться,
И упасть на дно колодца,
И там пропасть, на дне колодца,
Как в Бермудах, навсегда...
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Вишинський не журналіст, а пропагандон. А от журналісти самі розберуться чим їм цікавитися, тому поради путіна не потрібні.
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Меркель неприятно удивила. В разговоре с путиным она пообещала ему поговорить с порошенко об освобождении этого РИА НОВОСТИ УКРАИНА (протэже Дмитрия Киселева) пропагандона экстра-класса. Но Меркель ничего ни сказала что в рашке 65 незаконнно осужденных диссидентов сидят(включая малолетнего инвалида Гриба) Ебучая Европа кажись без боя здалась рашистам в отличие от Израиля и США!
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Пам'ятаєш коментарі одного рашиста із Ізраїлю? Так кажуть, що таких там повно.
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Да! Есть там в Израиле такой чувак ЯКОВ КЭДМИ! Прогандон рашисткий еще тот! С программ Соловьева не вылазит! ЧТО ОН МЕЛЕТ?? Ну ЧТО ОН МЕЛЕТ??
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Я про цього не знаю, але тут на Цензорі з'являється один із Ізраїлю, що воював в Чечні і вбивав чеченців на боці росії. Ізраїльтяни такого взяли до себе, тому для мене все зрозуміло.
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Раз ти знаєш, що саме він меле, значить ти його як мінімум раз слухав.
Для чого? Життя ж одне. Чи варто хоч частку його витрачати на таке?
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врагов надо знать в лицо. и недоброжелателей тоже.
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Да кого вообще интересует этот 3/14дор вышинский и этот плешивый у(ОЙ)бок?
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Мда, не вовремя этого Вышинского схватили.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПутин посоветовал журналистам интересоваться судьбой пропагандиста Вышинского, а не политзаключенного Сенцова
 
 
 
 
 
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