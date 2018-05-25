 В ГПУ препятствовали расследованию дела Манафорта, - Горбатюк

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире Громадського TV сказал руководитель Департамента спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк.

"Имело место не прямое давление относительно указания не расследовать, имело место создание препятствий, которое привело к тому, что ряд дел в течение более 5 месяцев не расследовались", - сказал Горбатюк.

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Он отметил, что расследование возобновилось после того, как в американском издании New York Times в мае 2018 опубликовали материал, который утверждал "замораживание" Генпрокуратурой расследования дела Манафорта.

"Потом были вынесены поручения следователям продолжать расследование. Это произошло 5 мая. А с 20 ноября 2017 расследование не происходило несмотря на наши жалобы на решение генпрокурора", - добавил Горбатюк.

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