 В ГПУ препятствовали расследованию дела Манафорта, - Горбатюк

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире Громадського TV сказал руководитель Департамента спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк.
"Имело место не прямое давление относительно указания не расследовать, имело место создание препятствий, которое привело к тому, что ряд дел в течение более 5 месяцев не расследовались", - сказал Горбатюк.
Он отметил, что расследование возобновилось после того, как в американском издании New York Times в мае 2018 опубликовали материал, который утверждал "замораживание" Генпрокуратурой расследования дела Манафорта.
"Потом были вынесены поручения следователям продолжать расследование. Это произошло 5 мая. А с 20 ноября 2017 расследование не происходило несмотря на наши жалобы на решение генпрокурора", - добавил Горбатюк.
https://censor.net.ua/comments/locate/8/3068029/67048181
причина и теперь можно говорить об этом?
Тут доречно згадати про любов.
Любила свиня свій свинарник. Так любила, що весь обісрала.
сами себя обвинят да еще и посадят?
Водночас, інформація від українських слідчих є дуже важливою для звинувачень проти Манафорта, висунутих спеціальним прокурором Робертом Мюллером. Серед звинувачень - відмивання коштів, порушення правил реєстрації як іноземного агента та інше.
https://ukrainian.voanews.com/a/ukraina-ne-rozsliduje-dijalnist-manaforta/4298030.html
(Anna Nemtsova) The Trump administration is sending Ukraine some arms to fight pro-Russian forces, and Kiev acts like the price is an end to its own investigations into Trump campaign advisers.
https://www.thedailybeast.com/manafort-who-ukraines-cover-up-could-undermine-muellers-probe?source=twitter&via=mobile
Anna Nemtsova is a correspondent for Newsweek and The Daily Beast based in Moscow. Her work has also appeared in The Washington Post, Politico, PRI, Foreign Policy, nbcnews.com, Marie Claire, and The Guardian. She is the winner of the 2012 Persephone Miel Fellowship and a 2015 recipient of the prestigious IWMF Courage in Journalism award. Follow her @annanemtsova.
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