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Все про:ГПУ (8676) Горбатюк (287) Манафорт (71)

 В ГПУ препятствовали расследованию дела Манафорта, - Горбатюк

Департаменту спецрасследований Генеральной прокуратуры Украины создавали препятствия, через которые более 5 месяцев не расследовалось дело бывшего политтехнолога Януковича Пола Манафорта.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире Громадського TV сказал руководитель Департамента спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк.

"Имело место не прямое давление относительно указания не расследовать, имело место создание препятствий, которое привело к тому, что ряд дел в течение более 5 месяцев не расследовались", - сказал Горбатюк.

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Он отметил, что расследование возобновилось после того, как в американском издании New York Times в мае 2018 опубликовали материал, который утверждал "замораживание" Генпрокуратурой расследования дела Манафорта.

"Потом были вынесены поручения следователям продолжать расследование. Это произошло 5 мая. А с 20 ноября 2017 расследование не происходило несмотря на наши жалобы на решение генпрокурора", - добавил Горбатюк.

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Источник: https://censor.net.ua/n3068029
 
 
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ти розкажино нам що ти там нарозслідував з справами майдану
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Ти за 1 хвилину встиг прочитати всю статтю та настрочити свою, відволікаючу від основної теми, маячню?
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И почему он молчал когда препятствовали?
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Потому что его статус позволяет ему обращаться только к своему начальству, которое и препятствовало расследованию.
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Політтехнолог виконував свої справи. Якось безкультурно спочатку наймати спеціаліста, а потім судити за те, що йому оплачували по українським понятіям. Не хочете порозслідувати як депутатам гроші роздають? Хіба якийсь Манафорт важливіший?

Тут доречно згадати про любов.

Любила свиня свій свинарник. Так любила, що весь обісрала.
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Навіть дивно поставити питання: кому це було вигідно? І хто на війні отримує гешефт. Пічальний прокурор - подавай у відставку і суши сухарі (за бездіяльність). Ти за чотири роки нічого не зробив.
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ну да? влада така дурна, как унтер-офицерская вдова?
сами себя обвинят да еще и посадят?
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Адміністрація президента Трампа надає Україні зброю, і Київ поводиться так, наче ціна за це - припинення розслідування діяльності радників передвиборчої кампанії Трампа, пише The Daily Beast.
Водночас, інформація від українських слідчих є дуже важливою для звинувачень проти Манафорта, висунутих спеціальним прокурором Робертом Мюллером. Серед звинувачень - відмивання коштів, порушення правил реєстрації як іноземного агента та інше.
https://ukrainian.voanews.com/a/ukraina-ne-rozsliduje-dijalnist-manaforta/4298030.html

(Anna Nemtsova) The Trump administration is sending Ukraine some arms to fight pro-Russian forces, and Kiev acts like the price is an end to its own investigations into Trump campaign advisers.
https://www.thedailybeast.com/manafort-who-ukraines-cover-up-could-undermine-muellers-probe?source=twitter&via=mobile

Anna Nemtsova is a correspondent for Newsweek and The Daily Beast based in Moscow. Her work has also appeared in The Washington Post, Politico, PRI, Foreign Policy, nbcnews.com, Marie Claire, and The Guardian. She is the winner of the 2012 Persephone Miel Fellowship and a 2015 recipient of the prestigious IWMF Courage in Journalism award. Follow her @annanemtsova.
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Плешивый Педофил ради паБЕДЫ Индюковича применял всякие ГБэшные многоходовочкки и на Майдане Ющенко 14 лет назад,поздравил Индюка аж 3 раза... В ГПУ препятствовали расследованию дела Манафорта - Горбатюк - Цензор.НЕТ 8529Светился от счастья тогда что Мерин цыгана Будулая
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А шо у тебя вообще расследовалось? Вечный нытик вечно переводит стрелки...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ ГПУ препятствовали расследованию дела Манафорта, - Горбатюк
 
 
 
 
 
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