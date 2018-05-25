 Палата представителей Конгресса США поддержала выделение 250 млн. долл. на помощь Украине в сфере безопасности в 2019 году

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу посольства Украины в США.

Сумма средств, которую предлагается выделить для предоставления помощи Украине в сфере безопасности, в том числе летальных видов вооружений, определена в объеме 250 млн. долл., что на 100 млн. больше, чем Палатой представителей предлагалось выделить в текущем, 2018, бюджетном году.

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В документ включены основные положения проекта "Закона о сотрудничестве с Украиной по вопросам кибербезопасности", который, в частности, предусматривает помощь Украине в усилении собственных возможностей по защите от кибератак, обеспечении безопасности компьютерных сетей органов государственной власти, уменьшении зависимости от российских информационных и коммуникационных технологий, содействии участия в программах обмена информацией.

В законопроекте подтверждается приверженность Соединенных Штатов Хартии о стратегическом партнерстве между Украиной и США, Будапештскому меморандуму о гарантиях безопасности, поддержке сотрудничества Украины с НАТО.

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Проект закона о "Бюджете США на 2019 год на нужды национальной обороны" должен быть согласован с версией, что будет принята Сенатом, и повторно проголосован обеими палатами Конгресса перед подачей на подпись Президенту США.