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Все про:бюджет (4208) Конгресс США (333) помощь (2826) США (13751)

 Палата представителей Конгресса США поддержала выделение 250 млн. долл. на помощь Украине в сфере безопасности в 2019 году

Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о "Бюджет США на 2019 на нужды национальной обороны" в котором на нужды безопасности выделяется Украине 250 млн долл.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу посольства Украины в США.

Сумма средств, которую предлагается выделить для предоставления помощи Украине в сфере безопасности, в том числе летальных видов вооружений, определена в объеме 250 млн. долл., что на 100 млн. больше, чем Палатой представителей предлагалось выделить в текущем, 2018, бюджетном году.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Мы привержены предоставлению оборонительного оружия Украине", - Помпео

В документ включены основные положения проекта "Закона о сотрудничестве с Украиной по вопросам кибербезопасности", который, в частности, предусматривает помощь Украине в усилении собственных возможностей по защите от кибератак, обеспечении безопасности компьютерных сетей органов государственной власти, уменьшении зависимости от российских информационных и коммуникационных технологий, содействии участия в программах обмена информацией.

В законопроекте подтверждается приверженность Соединенных Штатов Хартии о стратегическом партнерстве между Украиной и США, Будапештскому меморандуму о гарантиях безопасности, поддержке сотрудничества Украины с НАТО.

Также читайте: Украина и США вышли на новый уровень сотрудничества в военно-технической сфере, – посол Чалый

Проект закона о "Бюджете США на 2019 год на нужды национальной обороны" должен быть согласован с версией, что будет принята Сенатом, и повторно проголосован обеими палатами Конгресса перед подачей на подпись Президенту США.

Источник: https://censor.net.ua/n3068028
 
   
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В Лугандоне поговаривают, что хрен кого уговоришь на танке или бэхе на передовую съездить...
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Кажуть что в Украину пришла спецтехника из США для разведки и крутые Дроны.Брешуть люди. Палата представителей Конгресса США поддержала выделение 250 млн. долл. на помощь Украине в сфере безопасности в 2019 году - Цензор.НЕТ 9604
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Ну так это же и ежу ясно что зрада! Кремлядские ахенты в Сенате одобрили помощь кремлядскому ахенту лолите!
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А Северный поток финансирует Кондитер...мыши браття...
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Ну дык это только для порохоботов секрет, но мы-то, кремляди и наши союзники зродоидиоты, знали это до того, как он сам подписался на это(благодаря цытатнику виликава пу-ху)
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Где то за поребриком,начинают подгорать пердаки))
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Тебе-то что, россиянин? Или, когда нечего сказать, провокационный комментарий - в самый раз?)
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Опять переходишь на личности, девочка? Это прямой путь к бану.
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Ну ка попробуй ее забанить за этот пост и мы вместе понаблюдаем что у тебя из этого выйдет.)).
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Попробуй сам, может ты знатный хакер. Вообще банить может только уважаемый модератор этого сайта.
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Про уважаемого модера это ты знатно подлизнул. И не прикидывайся младенцем, знаю я каким образом ты можешь забанить-настучать модеру в служебную ветку, вот как раз это я и подразумевал. А касаемо хакерства, малыш, я бы тебе много мог по объяснять и порассказывать. Скажу лишь одно, хакер это прежде всего классный кодер + еще склад ума +усидчивость+желание+пахота+я бы сказал одержимость+ еще много чего, ибо не каждый классный кодер- хакер.
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Я не так часто здесь бываю. Значит отдохну) Да и поздно уже. Так что на бан не заработаю. Не надейся)
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А шо вам, кацапам, 2019г... Все одно не обломиться - продолжите жить при Порохе... Я конеш понимаю, что кацапия так плохо никогда не жила, как при нем, но украинцам на это пофиг)
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПалата представителей Конгресса США поддержала выделение 250 млн. долл. на помощь Украине в сфере безопасности в 2019 году
 
 
 
 
 
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