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Все про:Одесса (4946) Стерненко (28)

 На одесского активиста Стерненко совершено третье покушение - один из нападавших убит. ВИДЕО

На известного одесского активиста, экс-руководителя "Правого сектора", а теперь главу общественной организации "Небайдужі" Сергея Стерненко совершено третье нападение.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео нападения опубликовал сам Сергей Стерненко в Фейсбуке. 

Он заявил, что вечером 24 мая на него напали двое неизвестных. По словам Стерненко он "успел применить самооборону" и "применить свой нож". Он заявил, что ранил одного из нападавших. 

По его словам, на него напали два человека, когда он с девушкой шел к своему дому.

Одного из нападавших Стерненко ранил ножом. Второй нападавший скрылся.

Как сообщил  девушка Стерненко Наталья Усатенко, ранен нападавший скончался.

У самого Стерненко забита голова и ранена рука. На данный момент он находится в больнице.

Также читайте: Полиция расследует нападение на экс-главу "Правого сектора" в Одессе Стерненко по статье "умышленное убийство"

Источник: https://censor.net.ua/n3068027
 
 
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Ти тут писав про "прізраків", мучающіх добродєтєльних одєсітов с рузкоізичной чєлюстью.
Так це він шо, тебе вбив, шо ти по Цензору тиняєшся, як труп отца Гамлєта?
Киш, нечиста сило!
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он погнался за тем кто на него напал
*******
Очєвідно, Стерненко, по замислу, должен був упасти на коліна і пронікновєнним голосом сльозно моліть о пощадє.
Но шо-то пошло нє так... На одеського активіста Стерненка скоєно третій замах - одного з нападників убито - Цензор.НЕТ 3763
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а стерненко что, медик, оказывать помощь при проникающем брюшной полости?
там операция срочная только спасет, заткнешь кульком рану, кровь в брюшную полость пойдет, ей пофигу куда течь, пока сердце работает. Судя по тому, как поциент быстро отъехал, была повреждена брыжеечная артерия, или другой крупный сосуд. хз, через какое время после нападения он писать видео начал.

ну и что, что нож изымали?
я могу ходить с тесаком кухонным, и у меня его могут изымать хоть каждый день. если экспертиза на установит, что это холодное оружие, а там мнооого тонкостей, начиная с твердости стали не менее 42, то мне никто ничего не предъявит. хозбыт.
изучайте законы.
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не людей, а бешенных кацапсин, кинувшихся на него с ножом.
и не убивает, а утилизирует.
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не псих, а герой.
не кому-то, а кацапу сраному.
скільком би кацапам не випускали кишки, все одно - малувато буде. На одеського активіста Стерненка скоєно третій замах - одного з нападників убито - Цензор.НЕТ 4158
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та да - не стає на коліна перед кацапнею, а ріже їх як собак скажених.
єта страна сашла с ума.
а ви не зв'язуйтесь з тими, хто сашєл с ума, кацапи смердючи.
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Факт і сюжет чітко вказує на результат "реформ" ментів і медицини... ментів 16 хв. нема ( хоча по вулицям машини куралесять кожні 5 хвилин, а коли треба..то нема їх ) , лікарі швидкої - то вже класика.
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нормально тут так по ночвм кремлесосов в комментах выползает... судя по раздавленным тушкам.
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То один якийсь гівнюк конкретно просрався на Стерненка.
У мене навіть виникла підозра, шо він причетний до нападу.
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нижче розташувався ще один гівнюк - sans under tale
І, між іншим, постять з однієї методички.
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Подивився відео це кабздець. В Україні нічого не змінилося: що медіки що поліція дуже погано працюють. Поліція не реагує оперативго на виклик там де застосована зброя і є потерпілі, а медіки приїхали руки в боки і поліцію досі міліцією називають та заважають знімати свою "працю".
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чого це погано працюють, якщо ватнік відправився на корм хробакам?
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А ще за номери, яких нема в іх (поліціянтській) базі, вони, мєнти - навіть не можуть забрати автівку до штрафмайданчику й притягнути водія, що ним (без реєстрації) керує до відповідальності... Сам бачив...
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Вот оно что... интересно подтвердят мусора или нет?!

"Нападавший применил холодное оружие и Стерненко получил глубокие порезы левой руки.
Он потерял большое количество крови. Судя по всему в процессе необходимой защиты Стерненко убил нападавшего - выхватив в борьбе его нож и ударил нападавшего его же оружием."
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А как мусора могут что-то подтверждать или нет? У них есть показания Стерненка, и этого достаточно... Ну, если они сомневаются, могут организовать спиритический сеанс и спросить нападавшего - хотя это не прописано в УПК....)))
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Українці в Одесі вже давно зрозуміли - нинішня влада антиратріотична і антиукраїнська.
РОЗРАХОВУВАТИ МОЖНА ТІЛЬКИ НА СЕБЕ.
Українські патріоти - беріть за приклад.
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согласен! почему полиция или СБУ,после первого покушения на Стерненко не дала ему охрану? начальники полиции и СБУ не на своем месте!
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Молодец, все правильно сделал, так на его месте должен поступать каждый. К Стерненко нет никаких вопросов, но зато есть вопросы к руководству Одесских ментов и мэру Одессы, который, видимо руководит в городе местным криминалитетом и террористическими банд-формированиями, засылаемыме из кацапстана.
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Головний штаб одеських сепарів - він, як і чотири роки тому, знаходиться у Приморському райвідділі поліції. Так шо нема у кого питати. Є ЗА ЩО.
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Забагато спроб..
Шкода якщо наступна виявиться вдалою...
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поэтому СБУ должны выделить охрану Стерненко!
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и дать ему пистолет для самообороны! (как Амине Окуевой)
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Тут еще интересно кто эти нападавшие, может оказаться - "из новых полициянтив", токо в тот день уволились.
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поки був в ПС то захист відчувався, боялись, а зараз він дуже ризикує.
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Это только в Одессе так? Человек помирает, а те кулёк приложить брезгуют.
Диспетчер скорой принял вызов и положил трубку! ППЦ ! А там не могли сказать куда кулёк прикладывать? Хотя бы попытаться!
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Молодец. Нам такие нужны в парламенте. Украинцы думайте и голосуйте правильно.
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Молодец... был готов, т.к. это третий раз, а нападавшие не готовы- т.к. это первый раз и последний для одного из них... плохо, что пришьют превышение, возможно и убийство по неосторожности..нужен резонанс....
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та нє хлопаки, якщо пришиють перевищення, то треба одразу рівняти з землею суд разом з мєнтовкою. Можете вважати це закликом до безладу
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На одну козломордих тварь стало меньше! Світ трохи став кращим!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНа одесского активиста Стерненко совершено третье покушение - один из нападавших убит. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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