 На одесского активиста Стерненко совершено третье покушение - один из нападавших убит. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео нападения опубликовал сам Сергей Стерненко в Фейсбуке.
Он заявил, что вечером 24 мая на него напали двое неизвестных. По словам Стерненко он "успел применить самооборону" и "применить свой нож". Он заявил, что ранил одного из нападавших.
По его словам, на него напали два человека, когда он с девушкой шел к своему дому.
Одного из нападавших Стерненко ранил ножом. Второй нападавший скрылся.
Как сообщил девушка Стерненко Наталья Усатенко, ранен нападавший скончался.
У самого Стерненко забита голова и ранена рука. На данный момент он находится в больнице.
Так це він шо, тебе вбив, шо ти по Цензору тиняєшся, як труп отца Гамлєта?
Киш, нечиста сило!
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Очєвідно, Стерненко, по замислу, должен був упасти на коліна і пронікновєнним голосом сльозно моліть о пощадє.
Но шо-то пошло нє так...
там операция срочная только спасет, заткнешь кульком рану, кровь в брюшную полость пойдет, ей пофигу куда течь, пока сердце работает. Судя по тому, как поциент быстро отъехал, была повреждена брыжеечная артерия, или другой крупный сосуд. хз, через какое время после нападения он писать видео начал.
ну и что, что нож изымали?
я могу ходить с тесаком кухонным, и у меня его могут изымать хоть каждый день. если экспертиза на установит, что это холодное оружие, а там мнооого тонкостей, начиная с твердости стали не менее 42, то мне никто ничего не предъявит. хозбыт.
изучайте законы.
и не убивает, а утилизирует.
не кому-то, а кацапу сраному.
скільком би кацапам не випускали кишки, все одно - малувато буде.
єта страна сашла с ума.
а ви не зв'язуйтесь з тими, хто сашєл с ума, кацапи смердючи.
У мене навіть виникла підозра, шо він причетний до нападу.
І, між іншим, постять з однієї методички.
"Нападавший применил холодное оружие и Стерненко получил глубокие порезы левой руки.
Он потерял большое количество крови. Судя по всему в процессе необходимой защиты Стерненко убил нападавшего - выхватив в борьбе его нож и ударил нападавшего его же оружием."
РОЗРАХОВУВАТИ МОЖНА ТІЛЬКИ НА СЕБЕ.
Українські патріоти - беріть за приклад.
Шкода якщо наступна виявиться вдалою...
Диспетчер скорой принял вызов и положил трубку! ППЦ ! А там не могли сказать куда кулёк прикладывать? Хотя бы попытаться!