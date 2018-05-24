 Мы признаем результаты расследования по Боингу МН17, только если россиян допустят к следствию, - Путин

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на РИА новости, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

На пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном Путин отметил, что поскольку весь день работал с французским коллегой, не успел ознакомиться с выводами группы следователей.

Он спросил "о каком самолете идет речь",



"Но могу вам сказать сразу, даже не знакомясь с тем, что там есть. Наше отношение к делу такое: мы изначально предлагали совместную работу по расследованию этой трагедии, но, на наше удивление, нас к этому расследованию не допускают. Украинская сторона там работает, несмотря на то, что Украина нарушила международные правила и не закрыла воздушное пространство над территорией, где проходили боевые действия, но она работает, а Россия нет", — заявил Путин.

"Поэтому нам не известно, что там пишут, на чем основано то, что эта комиссия пишет. Для того, чтобы мы признали то, что там излагается, мы должны принимать полноценное участие в расследовании. Но в любом случае, мы будем относиться к этому внимательно, с уважением, и проанализируем все, что там изложено, сформулируем наше отношение к этому делу, но пока я не видел даже этого текста", — добавил Путин.





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Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следующий из Амстердама в Куала-Лумпур,был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

"Цензор.НЕТ"неоднократно сообщал о ходе расследования причин катастрофы "Боинга" рейса МН17, а также обнародовал эксклюзивные фотографии ангара и фотографии поражающих элементов "Бук-М1-2", которые фигурируют в материалах уголовного дела. Прокуратуры Нидерландов и Австралии подготовили доказательную базу. В частности, было установлено, что поражающие элементы, поразившие "Боинг", в точности совпадают с начинкой боевой части именно новейшей российской зенитной ракеты "Бук-М1-2". Комплекс "Бук-М1-2" был разработан в 1997 году, поставлен на вооружение ВС РФ в 1998-м и никогда не поставлялся в Украину. Также независимые эксперты из Германии, Англии и Польши изучили фрагменты обломков и составили свое мнение: это части российской ракеты "Бук". Современная химическая экспертиза абсолютно точно установила состав металла, обнаружила частицы материала обшивки и стекла именно погибшего лайнера, которые пробивали эти элементы прежде, чем поразить людей.

В ноябре 2015 года президент Петр Порошенко во время визита в Нидерланды заявил, что Украина использует членство в Совбезе ООН в расследовании трагедии "Боинга" рейса МН17.

В мае 2016 года австралийская юридическая фирма LHD подала иск против России и российского президента Владимира Путина в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) от имени родственников жертв "Боинга" "Малайзийских авиалиний" рейса MH17, сбитого 17 июля 2014 года над неподконтрольными Украине территориями восточной части страны. Иск, в котором РФ и В.Путин указываются в качестве ответчика и который требует компенсацию размере $10 млн за каждого пассажира, был подан 9 мая.

Осенью прошлого года Международная следственная группа (JIT) представила выводы, согласно которым малайзийский "Боинг" был поражен ракетой "земля-воздух" из установки "Бук", стрелявшей из района донбасского городка Снежное (в тот момент находился под контролем "ДНР"). Следственная группа представлена пятью странами: Малайзия, Нидерланды, Бельгия, Австралия, Украина. Россия от участия в совместном расследовании группы отказалась.

24 мая Международная совместная следственная группа проинформировала, что самолет рейса MH17 над оккупированной территорией Донбасса 17 июля 2014 года был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук", который принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО российских ВС, которая дислоцируется в Курске.