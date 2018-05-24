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 Происшествия, За рубежом
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 Мы признаем результаты расследования по Боингу МН17, только если россиян допустят к следствию, - Путин

Россию не допускают к расследованию катастрофы малайзийского лайнера рейса MH17 на востоке Украины, Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на РИА новости, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

На пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном Путин отметил, что поскольку весь день работал с французским коллегой, не успел ознакомиться с выводами группы следователей.

Он спросил "о каком самолете идет речь",

"Но могу вам сказать сразу, даже не знакомясь с тем, что там есть. Наше отношение к делу такое: мы изначально предлагали совместную работу по расследованию этой трагедии, но, на наше удивление, нас к этому расследованию не допускают. Украинская сторона там работает, несмотря на то, что Украина нарушила международные правила и не закрыла воздушное пространство над территорией, где проходили боевые действия, но она работает, а Россия нет", — заявил Путин.

"Поэтому нам не известно, что там пишут, на чем основано то, что эта комиссия пишет. Для того, чтобы мы признали то, что там излагается, мы должны принимать полноценное участие в расследовании. Но в любом случае, мы будем относиться к этому внимательно, с уважением, и проанализируем все, что там изложено, сформулируем наше отношение к этому делу, но пока я не видел даже этого текста", — добавил Путин.

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Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следующий из Амстердама в Куала-Лумпур,был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

"Цензор.НЕТ"неоднократно сообщал о ходе расследования причин катастрофы "Боинга" рейса МН17, а также обнародовал эксклюзивные фотографии ангара и фотографии поражающих элементов "Бук-М1-2", которые фигурируют в материалах уголовного дела. Прокуратуры Нидерландов и Австралии подготовили доказательную базу. В частности, было установлено, что поражающие элементы, поразившие "Боинг", в точности совпадают с начинкой боевой части именно новейшей российской зенитной ракеты "Бук-М1-2". Комплекс "Бук-М1-2" был разработан в 1997 году, поставлен на вооружение ВС РФ в 1998-м и никогда не поставлялся в Украину. Также независимые эксперты из Германии, Англии и Польши изучили фрагменты обломков и составили свое мнение: это части российской ракеты "Бук". Современная химическая экспертиза абсолютно точно установила состав металла, обнаружила частицы материала обшивки и стекла именно погибшего лайнера, которые пробивали эти элементы прежде, чем поразить людей.

В ноябре 2015 года президент Петр Порошенко во время визита в Нидерланды заявил, что Украина использует членство в Совбезе ООН в расследовании трагедии "Боинга" рейса МН17.

В мае 2016 года австралийская юридическая фирма LHD подала иск против России и российского президента Владимира Путина в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) от имени родственников жертв "Боинга" "Малайзийских авиалиний" рейса MH17, сбитого 17 июля 2014 года над неподконтрольными Украине территориями восточной части страны. Иск, в котором РФ и В.Путин указываются в качестве ответчика и который требует компенсацию размере $10 млн за каждого пассажира, был подан 9 мая.

Осенью прошлого года Международная следственная группа (JIT) представила выводы, согласно которым малайзийский "Боинг" был поражен ракетой "земля-воздух" из установки "Бук", стрелявшей из района донбасского городка Снежное (в тот момент находился под контролем "ДНР"). Следственная группа представлена пятью странами: Малайзия, Нидерланды, Бельгия, Австралия, Украина. Россия от участия в совместном расследовании группы отказалась.

24 мая Международная совместная следственная группа проинформировала, что самолет рейса MH17 над оккупированной территорией Донбасса 17 июля 2014 года был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук", который принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО российских ВС, которая дислоцируется в Курске.

Источник: https://censor.net.ua/n3068026
 
 
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P.S.: Підозрюваних залучають не до розслідування, а до слідчих експериментів...
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признавать не обязательно,от милошевича признания никто не хотел,он просто сдох в камере
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а на каком основании?
согласно конвенции (кажется чикагской) в расследовании авиапроисществий принимают участие :
1. страна на территории которой произошло АП (Украина)

2. страна - владелец самолета (Малазия)

3. страна - изготовитель самолета (Штаты)
4. иногда - страна большинство граждан которой пострадало (Голландия)

все... для кацапстана места нет. вы же не при делах? вастамнет?
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Конечно пуйла и подельников допустят к расследованию, как убийц на скамье подсудимых ! А как оно ещё хотело ?
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А должны допускать ?
Самолет малазийский,производитель самолета не россия,территория Украины,российские граждане не погибли.
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Допустят в качестве кого? Если виновных - я не против
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мы признаем Нюрнберг, если будем руководить следствием!
А.А.Гитлер😛
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Скажи странно, хуйло?

Вот фожиздобиндеровцы, которые "нарушили международный и бл, бла, бла... не закрыли воздушый и бла, бла, бла..." участвуют в расследованиии. А тех, кто врал и продолжает врать не хотят брать? И почему?
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Та ви вже довели як вмієте розслідувати на прикладі катастрофи з літаком Качинського.

П.С. Я так розумію, недомірку треба доступ до інформації по слідству для того, щоб чітко знати які сліди підчистити.
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Нююю, а че...В намордниках, на цепи, ручки ножки в кандалах, шоб ничо не лапали и не скиздили, лучче голяком...🤣
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Убийцу к расследованию ? Это что то новое!!!
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"Ось вiн i э#анувся бiдолашний"...
(с. О. Пiддерев"яньский)
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"Мы признаем результаты расследования по Боингу МН17, только если россиян допустят к следствию, "- Путлер.
Допустят с чем ? C "новичком" или с улучшенной версией- "ху@лячком" ?
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Та кого гребе ваше визнання? Гаага вже зачекалася, там це скажеш
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Чикатило просить чтобы его допустили к раследованию его преступлений???
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Во пиздло. Зачем же тогда россия наложила вето о создании трибунала по Боингу. Украина не закрыла воздушное пространство потому что на тот момент там не было боевых действий, а была антитеррористическая операция. По утверждениям же самой россии там были мирные, безоружные повстанцы. У которых априрори не могло оказаться БУКа а тем более авиации которую бы ВСУ могли сбить.
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Полноценное участие в следствии? Реально. У юристов это называется "следственный эксперимент"
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Казламордые в ООН блокировали создание международного суда, а теперь делают возмущенную рожулицца за, то, што их, питухов, якобы не допускают к расследованию ??? Мы признаем результаты расследования по Боингу МН17, только если россиян допустят к следствию, - Путин - Цензор.НЕТ 1203
Не, вы видели таких гандонов, не ??? Мы признаем результаты расследования по Боингу МН17, только если россиян допустят к следствию, - Путин - Цензор.НЕТ 8084
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на нарасии тем временем..
"В селе Булгунняхтах Мы признаем результаты расследования по Боингу МН17, только если россиян допустят к следствию, - Путин - Цензор.НЕТ 5709 Хангаласского улуса Мы признаем результаты расследования по Боингу МН17, только если россиян допустят к следствию, - Путин - Цензор.НЕТ 5709 сегодня днем мужчина застрелил из охотничьего ружья соседей и убил себя. На месте работают правоохранительные органы."
ни одна страна мира не изъявила желания принять участие в следствии...русофобия,походу..
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Хуйло, пиши явку с повинной и тебя допустят к следствию. В качестве подсудимого, правда.
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да сказали тебе уже прямым текстом - пофиг на твой звиздешь
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Треба підняти записи Путіна тих часів, він тоді що тільки не казав на запрошення по розслідуванню. І його відмова була чітко обгрунтована упередженим відношенням до Росії. Ніякої іншої причини відмовитись від співпраці він придумати не зміг. І жодної пропозиції з його боку допомогти не було.
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та да! это типа как если бы чикатилло потребовал: "дапущайте миня к расследыванию маих приступлений и ниипьот. иначе ано никуя нидтйствитильнае..."
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,,не знаю,что там пишут,на чем основано то,что эта комиссия пишет...,, -этот убийца,руки и ноги ,которого в крови невинных,еще и смеется над родственники убитых и над здравомыслящими людьми всего мира. Почему правительства стран,чьи люди погибли,не дадут консолидированный ответ этому людоеду ,да такой,чтоб у него только дых свело,а и все внутренности поперекручивало. Все играют в великую Порядочность с огромной Презумпцией невиновности уже 4 года,а этот скот ноги о них вытирает.
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Так нахера было блокировать резолюцию ООН? Были бы там ваши обормоты.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияМы признаем результаты расследования по Боингу МН17, только если россиян допустят к следствию, - Путин
 
 
 
 
 
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