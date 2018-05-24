 Передал список с именами украинских заложников Суркову, прогресса в их освобождении пока нет, - Волкер

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Волкер напомнил, что, посещая Украину в январе, он получил список с именами украинских заложников и затем передал его помощнику президента Российской Федерации Владиславу Суркову на встрече в Дубае.

"Он взял список с именами, им также были известны другие имена. Состоялось много переговоров об обмене заложников, предшествовавших этой встрече. Некоторые из них были новыми именами в этом контексте", - сказал Волкер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия поддерживает проведение обмена пленными в формате "157 на 20", - Грызлов

При этом дипломат отметил, что в ходе его последней поездки в Украину, которая состоялась на прошлой неделе, он встречался с родственниками украинских заложников. "И тогда снова я публично настойчиво призывал и сегодня, что нам необходимо добиться освобождения заложников", - сказал Волкер.

Также читайте: Сайдик надеется на прогресс по обмену пленными на Донбассе после возможной встречи "Нормандской четверки"