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 Политика Украины
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 Передал список с именами украинских заложников Суркову, прогресса в их освобождении пока нет, - Волкер

Специальный представитель Государственного департамента Соединенных Штатов Америки по делам Украины Курт Волкер сообщил об отсутствии прогресса в вопросе освобождения украинских заложников.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Волкер напомнил, что, посещая Украину в январе, он получил список с именами украинских заложников и затем передал его помощнику президента Российской Федерации Владиславу Суркову на встрече в Дубае.

"Он взял список с именами, им также были известны другие имена. Состоялось много переговоров об обмене заложников, предшествовавших этой встрече. Некоторые из них были новыми именами в этом контексте", - сказал Волкер.

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При этом дипломат отметил, что в ходе его последней поездки в Украину, которая состоялась на прошлой неделе, он встречался с родственниками украинских заложников. "И тогда снова я публично настойчиво призывал и сегодня, что нам необходимо добиться освобождения заложников", - сказал Волкер.

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Источник: https://censor.net.ua/n3068025
 
 
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Обратите внимание, что тех, кого Волкер верно называет украинскими заложниками, соевые предатели называют политзаключенными кремля. Абсолютно разный смысл!
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Кто бы сомневался! Конечно небудет прогресса в освобождении Украинских полит -заключенных по одной простой причине! НЕФТЬ СТАЛА ПО 80!!! А из за сранеой Европы и Ирана нефть станет по 100! С такими "бабками" путин что угодно может делать в мире абсолютно безнаказанно. Нефть надо демпингировать блять!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПередал список с именами украинских заложников Суркову, прогресса в их освобождении пока нет, - Волкер
 
 
 
 
 
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