 "Речь шла об усилении давления на кремлевский режим", - Порошенко провел переговоры с Мэй

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре Главы государства.

В сообщении отмечается: "Лидеры двух стран уделили внимание мобилизации международного сообщества в противостоянии агрессивной политике Кремля в контексте подготовки к саммиту Большой семерки, который состоится 8-9 июня в Канаде.

Глава украинского государства отметил необходимость усиления международного давления на Россию с целью полного выполнения ею Минских договоренностей. Собеседники подчеркнули важность продолжения и усиления санкций против РФ, в частности в контексте строительства ею незаконного керченского моста с оккупированным Крымским полуостровом.

Петр Порошенко и Тереза ​​Мэй выразили полную поддержку выводу, обнародованного группой по расследованию катастрофы самолета MH-17 и назвали его очередным доказательством российской агрессии.

Во время беседы речь шла также об усилении международного давления на кремлевский режим с целью освобождения украинских заложников и политических заключенных.

Собеседники обсудили пути расширения двустороннего сотрудничества в области безопасности и оборонной сферах.

Петр Порошенко поблагодарил британскую сторону за поддержку Украины на пути реформ".

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