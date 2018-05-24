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Все про:переговоры (3458) Порошенко (14843) Мэй Тереза (96)

 "Речь шла об усилении давления на кремлевский режим", - Порошенко провел переговоры с Мэй

Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с Премьер-министром Великобритании Терезой Мэй.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре Главы государства.

В сообщении отмечается: "Лидеры двух стран уделили внимание мобилизации международного сообщества в противостоянии агрессивной политике Кремля в контексте подготовки к саммиту Большой семерки, который состоится 8-9 июня в Канаде.

Глава украинского государства отметил необходимость усиления международного давления на Россию с целью полного выполнения ею Минских договоренностей. Собеседники подчеркнули важность продолжения и усиления санкций против РФ, в частности в контексте строительства ею незаконного керченского моста с оккупированным Крымским полуостровом.

Петр Порошенко и Тереза ​​Мэй выразили полную поддержку выводу, обнародованного группой по расследованию катастрофы самолета MH-17 и назвали его очередным доказательством российской агрессии.

Во время беседы речь шла также об усилении международного давления на кремлевский режим с целью освобождения украинских заложников и политических заключенных.

Собеседники обсудили пути расширения двустороннего сотрудничества в области безопасности и оборонной сферах.

Петр Порошенко поблагодарил британскую сторону за поддержку Украины на пути реформ".

Также читайте: Порошенко в четверг пообщается с премьером Великобритании Мэй

Источник: https://censor.net.ua/n3068024
 
   
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Петя Порошенко смешит весь мир,на Украину напали,а санкции вводят США и ЕС,а Украина потом присоединяется
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Украину разоружили не без помощи запада, если бы не договора, которыми подтерлись - хрен бы кто рыпнулся на нас.
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Та да. Крымские и долбасские мусора, прокуроры и военные не только сами перебежали б, а и ещё бы и западное оружие кацапью унесли бы
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да, схватили бы ядреные боеголовки, + стратегические бомбардировщики и дриснули бы в кацапстан ага.
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запад все ракеты отобрал и коррупцию в Украине устроил,а еще воровство и петю порошенко выбрал,который на войне наваривается,а украинцы ни при чем
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какие возражения по сути,кроме истерики?
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по сути я бы не хотел обзывать тебя кацапом, который под прокси вредит тут разгоняя зраду, но ты реально ведешь себя именно так. Ты несешь несусветную чепуху о том, что Порох наживается на войне, если бы не Турчинов и Порох, которые очень много сделали в той сложнейшей ситуации, в которой оказалась наша страна, оказавшись один на один против мразей кремлядских, то мы бы уже жили в гетто, а по Киеву маршировали бы моторылы, которых такие как ты встречали бы цветами.
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https://www.youtube.com/watch?v=DUF2UCBMli0
А не факт что кремляди не придут к власти в Украине после выборов 2019...
Многие здесь их ждут.

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Никто извне не разоружал Украину,Украина сама предложила отказ от ЯО
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балыга балыга абырвалг
кто в здравом уме и при памяти бы добровольно разоружился? конечно же было давление на Украину и неумные политики поддались на это давление, поверили в бумажки, ну так при чем тут Порох? кто еще мог бы сделать большее на его месте и какими средствами?
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KharkovCity у тебя словарный запас,еще меньше,чем у Эллочки Людоедки 30 слов,тебе хватает слова бред
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Украина потом присоединится лет через сто
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все правильно, санкции нужно наваливать за Крым, за чертов мост, а то там вообще смешные какие-то..
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Сколько наших деньжат заплачено за разговор ??? "Речь шла об усилении давления на кремлевский режим", - Порошенко провел переговоры с Мэй - Цензор.НЕТ 9638
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если за встречу с донни трампом 400 000 долларов отсегнул,то этой 20 000 долларов хватило
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Усиление давления со стороны Украины это как--увеличить кол. филиалов фабрики Рошен в Дзюдохерии(Засрашке)? Увеличить контрабандный поток товаров через Даунбассюрию?
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Президент как и жених должен быть успешным и богатым. Не отдавайте свой голос за нищих женихов - это болото.
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вірно, старим імпотентом, щоб жінку могли направо й на ліво, і ззаду особливо.
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Богатый но тупой всегда найдет кого и как - Воры тоже бывают богатыми, пример янукович, который как ты выразился имел Украину направо й на ліво, і ззаду особливо. Сегодня есть другой экземпляр по типу януковича это путлер.
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Мей хоть трубку взяла? Чы потужни переговоры были с автоответчиком?
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"Оставьте сообщение после звукового сигнала".
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Абонент, на жаль, не може прийняти ваш дзвінок "Йшлося про посилення тиску на кремлівський режим", - Порошенко провів переговори з Мей - Цензор.НЕТ 390
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Петья хитрый жук,такой же как и пуйло
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Пенсионные накопления росиян заморозят навсегда.

Правительство не намерено размораживать пенсионные накопления россиян. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме сообщил первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов.
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Сколько заплатили за телефонный разговор с Мэй. Встреча с Трампом стоило БПП 400000.
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Если богатый и успешный мужчина решил взять тебя нищую в жены, значит 100% любит, если бедный и несчастный добивается, значит хочет жить за твой счет - народная мудрость. То же самое можно говорить и о президентах.
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Петя с сравнении с ресурсами и общей стоимостью Украины - голодранец.
Так что, большой вопрос - кто за чей счёт решил пожить и обогатиться.
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СМИ параши, подгорают.=))
Палата представителей конгресса США одобрила военную помощь Украине на 2019 год в размере $250 млн, гово​рится на сайте конгресса.
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а сами кацапы как подгорают - волают про фейковые 400000 без конца ,как потерпевшие,и про то что пуйлу ничего за боинг не будет
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Лондон обязал Абрамовича объяснить происхождение состояния. Порошенко, Ахметов и прочие укролигархи - готовьсь!
https://goo.gl/Ck9XNp
🤑
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де-де - боби торгував на базарі в Панамі. Спочатку батько відкрив лоток, потім син. Але то був лише початок. А потім будки собачі будував на колесах - на них і збагатився. По Києву їздять аж курить.
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Абрамович живет в Лондоне поэтому к нему такое благо,а эти еще тут находятся да еще и с короной
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oдесский активист ранил напавшего на него человека: тот истекает кровью

http://dumskaya.net/news/odesskiy-aktivist-ranil-napavshego-na-nego-chelo-085999/
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Это война гражданской обороны с Романом Купером так развивается?
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А по мне пусть хоть весь пусть вытечет. Стерненко молодец.
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Ну що ви, не знаєте, як збагачуються в Партії Регіонів?
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"В сообщении отмечается: "Лидеры двух стран уделили внимание...."
Возможно Мэй и лидер, надо спросить у британцев, но поросенок точно не лидер, тут даже не стоит и спрашивать
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествия"Речь шла об усилении давления на кремлевский режим", - Порошенко провел переговоры с Мэй
 
 
 
 
 
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