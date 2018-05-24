 "Речь шла об усилении давления на кремлевский режим", - Порошенко провел переговоры с Мэй

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре Главы государства.
В сообщении отмечается: "Лидеры двух стран уделили внимание мобилизации международного сообщества в противостоянии агрессивной политике Кремля в контексте подготовки к саммиту Большой семерки, который состоится 8-9 июня в Канаде.
Глава украинского государства отметил необходимость усиления международного давления на Россию с целью полного выполнения ею Минских договоренностей. Собеседники подчеркнули важность продолжения и усиления санкций против РФ, в частности в контексте строительства ею незаконного керченского моста с оккупированным Крымским полуостровом.
Петр Порошенко и Тереза Мэй выразили полную поддержку выводу, обнародованного группой по расследованию катастрофы самолета MH-17 и назвали его очередным доказательством российской агрессии.
Во время беседы речь шла также об усилении международного давления на кремлевский режим с целью освобождения украинских заложников и политических заключенных.
Собеседники обсудили пути расширения двустороннего сотрудничества в области безопасности и оборонной сферах.
Петр Порошенко поблагодарил британскую сторону за поддержку Украины на пути реформ".
А не факт что кремляди не придут к власти в Украине после выборов 2019...
Многие здесь их ждут.
кто в здравом уме и при памяти бы добровольно разоружился? конечно же было давление на Украину и неумные политики поддались на это давление, поверили в бумажки, ну так при чем тут Порох? кто еще мог бы сделать большее на его месте и какими средствами?
Правительство не намерено размораживать пенсионные накопления россиян. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме сообщил первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов.
Так что, большой вопрос - кто за чей счёт решил пожить и обогатиться.
Палата представителей конгресса США одобрила военную помощь Украине на 2019 год в размере $250 млн, говорится на сайте конгресса.
https://goo.gl/Ck9XNp
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http://dumskaya.net/news/odesskiy-aktivist-ranil-napavshego-na-nego-chelo-085999/
А вокруг него сброд тонкошеих вождей,
Он играет услугами полулюдей... (с)
Евроничтожество
Возможно Мэй и лидер, надо спросить у британцев, но поросенок точно не лидер, тут даже не стоит и спрашивать