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 В ходе расследования крушения МН17 была предложена программа защиты свидетелей, - Хармс

Депутат Европейского парламента от ФРГ Ребекка Хармс назвала провокацией препятствование Россией в расследовании катастрофы МН17.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в переданном Укринформу комментарии Хармс по поводу представленного в четверг доклада международной следственной группы по расследованию катастрофы пассажирского самолета рейса MH17.

В частности, по словам Хармс, то, что Россия, на вооружении которой стоит комплекс "Бук", сбивший мирный самолет, мешает расследованию и всячески его затягивает, является "невыносимой провокацией".

Она также считает важным предоставление гарантий безопасности свидетелям катастрофы МН17. "Это правильно, что в ходе расследования людям, которые что-то знают, была предложена программа защиты свидетелей", - подчеркнула евродепутат.

Хармс отметила, что хотя отчет группы и промежуточный, но доказательства в нем изложены неоспоримые. Она приветствует последующие шаги в расследовании и установление полного списка виновных в катастрофе. "Виновные в катастрофе пассажирского самолета должны быть наказаны", - подчеркнула политик.

Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следующий из Амстердама в Куала-Лумпур,был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

"Цензор.НЕТ"неоднократно сообщал о ходе расследования причин катастрофы "Боинга" рейса МН17, а также обнародовал эксклюзивные фотографии ангара и фотографии поражающих элементов "Бук-М1-2", которые фигурируют в материалах уголовного дела. Прокуратуры Нидерландов и Австралии подготовили доказательную базу. В частности, было установлено, что поражающие элементы, поразившие "Боинг", в точности совпадают с начинкой боевой части именно новейшей российской зенитной ракеты "Бук-М1-2". Комплекс "Бук-М1-2" был разработан в 1997 году, поставлен на вооружение ВС РФ в 1998-м и никогда не поставлялся в Украину. Также независимые эксперты из Германии, Англии и Польши изучили фрагменты обломков и составили свое мнение: это части российской ракеты "Бук". Современная химическая экспертиза абсолютно точно установила состав металла, обнаружила частицы материала обшивки и стекла именно погибшего лайнера, которые пробивали эти элементы прежде, чем поразить людей.

В ноябре 2015 года президент Петр Порошенко во время визита в Нидерланды заявил, что Украина использует членство в Совбезе ООН в расследовании трагедии "Боинга" рейса МН17.

В мае 2016 года австралийская юридическая фирма LHD подала иск против России и российского президента Владимира Путина в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) от имени родственников жертв "Боинга" "Малайзийских авиалиний" рейса MH17, сбитого 17 июля 2014 года над неподконтрольными Украине территориями восточной части страны. Иск, в котором РФ и В.Путин указываются в качестве ответчика и который требует компенсацию размере $10 млн за каждого пассажира, был подан 9 мая.

Осенью прошлого года Международная следственная группа (JIT) представила выводы, согласно которым малайзийский "Боинг" был поражен ракетой "земля-воздух" из установки "Бук", стрелявшей из района донбасского городка Снежное (в тот момент находился под контролем "ДНР"). Следственная группа представлена пятью странами: Малайзия, Нидерланды, Бельгия, Австралия, Украина. Россия от участия в совместном расследовании группы отказалась.

24 мая Международная совместная следственная группа проинформировала, что самолет рейса MH17 над оккупированной территорией Донбасса 17 июля 2014 года был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук", который принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО российских ВС, которая дислоцируется в Курске.

Источник: https://censor.net.ua/n3068022
 
   
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Добраніч, українці!
Горіть у пеклі, москалі- і за збитий Боїнг теж!
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Сашок,а навіщо ти ніки, як шкарпeтки, змінюєш постійно?
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В Мирослава Олєшки близько 80 акаунтів в соцмережах. Гарний секретний інтернет-огент повинен вміти перевтілитись і пристосуватись до будь-якої ситуації.
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Це шанс. Але моль на стільки йолоп, що навіть його не використає.
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Ну что за народ эти американцы? Росссосия им сколько версий предоставила, всякие графики и карты рисовала. Алмаз-Антей на какой-то непонятный хер взорвали кабину от ИЛ? Диспетчер Карлос, опять же, и капитан Волошин, а он...

А они всё равно святую рассеюшку обвиняют. Ну не гады?
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кремлевский гопник стал международным терроистом-самолеты гражданские сбивает .Гаага ждет тебя сука!
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Ща кааак лааамануууут за поребрик кацы, ужос!😺
Ню, и ведро стекломоя пообещать...🥃
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ ходе расследования крушения МН17 была предложена программа защиты свидетелей, - Хармс
 
 
 
 
 
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