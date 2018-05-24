 Задержан житель Черкасщины, продавший гранату за 600 грн, - Нацполиция

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
К работникам полиции поступила информация о мужчине, который хранит по месту жительства оружие с целью сбыта. Во время проверки информация подтвердилась.
Правоохранители открыли уголовное производство, в рамках которого осуществили контролируемую оперативную закупку. В ходе ее проведения, полицейские задержали жителя Шполянского района, который продал гранату за 600 гривен.
Открыто уголовное производство по части 1 статьи 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.
Ще один потерпілий - громадянин Іраку. Чоловік постраждав від дій аферистів. На вулиці Богдана Хмельницького невідомі чоловіки шахрайським шляхом заволоділи його грошима. Наразі за цим фактом слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Триває розслідування.
У Голосіївському районі Києва громадянин Туреччини виявив відсутність "Айфона", про що повідомив у поліцію. Інформацію про подію внесли до ЄРДР за ознаками ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України, тож у рамках розслідування буде встановлено: була це крадіжка чи втрата гаджета.
Майновий злочин зареєстрований також щодо громадянина Іспанії. Він виявив крадіжку свого рюкзака, в якому знаходилося три мобільних телефони, макбук, дві банківські картки та 1000 євро. Інцидент стався у кафе на бульварі Лесі Українки, де відпочивав заявник. Кримінальне правопорушення розслідується за ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України.
Крім того, за допомогою до печерських правоохоронців звертався громадянин Ірану. Його товариш на вулиці Хрещатик застряг у ліфті на шостому поверсі. За викликом відразу були направлені відповідні служби, які надали кваліфіковану допомогу
Если в стране нет закона про оружие и боеприпасы, откуда может взяться незаконное обращение?
Как можно нарушить закон, которого, нет?