 Задержан житель Черкасщины, продавший гранату за 600 грн, - Нацполиция

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

К работникам полиции поступила информация о мужчине, который хранит по месту жительства оружие с целью сбыта. Во время проверки информация подтвердилась.

Правоохранители открыли уголовное производство, в рамках которого осуществили контролируемую оперативную закупку. В ходе ее проведения, полицейские задержали жителя Шполянского района, который продал гранату за 600 гривен.

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Открыто уголовное производство по части 1 статьи 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.