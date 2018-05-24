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Все про:боеприпасы (1054) граната (588) Нацполиция (7469) Черкасщина (503)

 Задержан житель Черкасщины, продавший гранату за 600 грн, - Нацполиция

27-летний житель одного из сел Шполянского района Черкасской области задержан при попытке продать гранату.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

К работникам полиции поступила информация о мужчине, который хранит по месту жительства оружие с целью сбыта. Во время проверки информация подтвердилась.

Правоохранители открыли уголовное производство, в рамках которого осуществили контролируемую оперативную закупку. В ходе ее проведения, полицейские задержали жителя Шполянского района, который продал гранату за 600 гривен.

Смотрите: Житель Волновахи задержан на Донетчине при попытке отправить по почте боевые гранаты, - Нацполиция. ФОТО

Открыто уголовное производство по части 1 статьи 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

Источник: https://censor.net.ua/n3068019
 
 
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Ну да, по 500 вроде бы продавали. А я бы штук шесть взял. На всю пенсию.
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Затримали - бо нефіг демпінгувати ! Стабільна ціна - 1000 грн , якщо поштучно ... ну оптом , звичайно , дешевше буде ...
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До Шевченківського управління поліції звернувся громадянин Великобританії, який повідомив про зникнення 235 фунтів стерлінгів у сумці, яку він забув у салоні таксі. Поліція негайно відреагувала на отриману інформацію. Невдовзі встановили особу таксиста, який перевозив вболівальника. Водій повернув гроші іноземцю. Відомості за цим фактом вносили до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України.
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А что есть законное обращение с оружием и боеприпасами?
Если в стране нет закона про оружие и боеприпасы, откуда может взяться незаконное обращение?
Как можно нарушить закон, которого, нет?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЗадержан житель Черкасщины, продавший гранату за 600 грн, - Нацполиция
 
 
 
 
 
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