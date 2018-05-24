 Любые односторонние санкции незаконны, - Путин

Об этом Путин рассказал, комментируя ситуацию вокруг Ирана, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.ru.
"Россия со своей стороны никогда не одобряла односторонние действия, односторонних санкций. Россия никогда односторонних санкций не вводила и не исполняла односторонние санкции", - сказал Путин.
Также президент России подчеркнул, что последствия прекращения ядерного соглашения с Ираном могут быть "весьма плачевны".
"Последствия, на мой взгляд, могут быть весьма плачевными, но мы приветствуем настрой не только Франции, но и всей объединенной Европы, направленные на сохранение этой сделки, понимаем, что это будет сделать непросто", - сказал Путин.
Как сообщалось, Минфин США 6 апреля объявил о том, что после консультаций с госдепартаментом американская администрация ввела санкции в отношении семи российских бизнесменов, 12 компаний, 17 правительственных служащих РФ, а также против одной компании РФ по торговле оружием и связанного с ней банка.
Акционеры компаний из санкционного списка за несколько дней потеряли сотни миллионов долларов. При этом с падением столкнулись и те российские компании, которые формально не попали под санкции. Только в понедельник, 9 апреля, суммарные потери российских миллиардеров составили примерно 16 млрд долларов.
Санкции привели также к ослаблению российской валюты. 10 апреля на Московской бирже курс евро впервые с марта 2016 года преодолел отметку в 80 рублей, доллар - в 64 рубля. По состоянию на 14.34 мск доллар стоил 64,7 рубля, евро - 80,1 рубля.
Российский рынок акций упал 9 апреля на максимальную величину с марта 2014 года - потери индексов МосБиржи и РТС по итогам дня составили 8,3-11,4%.
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неважно.Главное-что они действуют
Вафлуша заспівала про законність-дулю тобі з маком,дибіле.
Оккупация Крыма и Донбаса, снабжение террористов оружием, военной техникой, боеприпасами, наемниками, военными советниками - это все в рамках закона!
Правда, кроме кацапов, никто не знает, что это за закон!
Легитимними за логікою рашки вважаються лише ті західні санкції на які рашка ввела контрсанкції. Санкція Цивілізованого Світу + контранкція мордору це вже як мінімум дві сторони.
а то что твоё Хуйло туда Иран приплёл - так на то оно и Хуйло ваше...
и что вы там забыли в Иране кацапы...?
вот интересно, насколько вас ещё хватит...?)
Кстати, мне это напоминает, как россосия и Китай дружат против США. Китай там на днях так против подружл с США, что даже преференции какие-то для США организовывает.
Товарооборот - это хорошо. Американцы давно умеют бусы на ништяки выменивать. Увеличивайте товарооборот.
А то, что вся Ыканомека вЯликой россосии зависит от цены нефти - так это такой себе повод для гордости.
2. США по Вашему производят бусы?
3. Умеете Вы (как Вы наверное про себя думаете) соскользнуть с темы. Но речь то не о гордости, а о лишних бабосах в карман козломордых упырей, стараниями душки-Трампа.
Це дуже стара американська гра. Про неї ще О"Генрі написав у своїх творах.
Вона називається "Ми з Біллом проти фраєра."
- Отдайте мне мои деньги. Я очень бедный. Я год не был в бане. Я старый. Меня девушки не любят.
- Обратитесь во Всемирную лигу сексуальных реформ. Может там помогут.
(С)
Кому повезет, у того и петух снесет, и такая птица, как ты, у меня тоже нестись будет. Фокс,
Через 4 года закукарекал о незаконности . Теперь всё для вас будет незаконно .
Чтобы что-то считать, надо уметь выпускать калькуляторы ....
И надо не быть четвертым по счету двойником.
После нового раунда санкций США, под который попали "Русал" Олега Дерипаски и "Ренова" Виктора Вексельберга, из страны утекло 10,6 млрд долларов, сообщает в майском обзоре по сектору Райффайзенбанк.
Основной отток пришелся на расчетные счета и депозиты корпораций: юрлица вывели в общей сложности 7,4 млрд долларов. Эта сумма почти втрое перекрыла приток, зафиксированный месяцем ранее (2,5 млрд).
Частично изъятие валюты объясняется пиком погашений внешнего долга, говорит аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай.
В апреле, согласно графику ЦБ, крупнейшим корпорациям нужно было выплатить 6,3 млрд долларов - рекордную более чем за год сумму. При этом доля внутригрупповых займов - то есть кредитов, которые компании брали у своих же иностранных "дочек" и которые могут легко рефинансировать, - составляла лишь 3%.
Тем не менее если учесть, что из-за высоких цен на нефть приток валюты по текущему счету подскочил почти в 1,5 раза и достиг 12,2 млрд долларов, состоявшийся отток средств означает, что "произошел и заметный вывоз капитала, не связанный с исполнением долговых обязательств", говорит Порывай.
По его оценке, речь идет о сумме примерно в 6 млрд долларов. Средства могли выводить нерезиденты, которые сворачивали инвестиции в российский госдолг, рассуждает Порывай: в начале апреля индекс цен облигаций федерального займа - RGBI - обвалился на 3,4 пункта, или рекордно с января 2016 года.
Это также может означать, что в Россию приходит меньше валюты от продажи за рубеж сырья, продолжает эксперт: экспортеры предпочитают хранить ее на зарубежных счетах для новых выплат по долгу, которые предстоят в сентябре и декабре.
Для покрытия оттока валютной ликвидности банки использовали средства, высвобожденные из кредитов (4,5 млрд долларов), а также валюту, привлеченную на спот-рынке, в том числе через операции своп.
На 1 мая у банков было 8 млрд долларов свободной валюты - втрое меньше, чем на ту же дату год назад.
Если бы не высокие цены на нефть, "столь скромный запас" был бы исчерпан уже летом, но нефтяное ралли сгладит возможный валютный дефицит, говорит Порывай: риски роста стоимости валютной ликвидности на денежном рынке возникают в сентябре, когда предстоит очередной пик погашений по долгу (7,6 млрд долларов).