 Любые односторонние санкции незаконны, - Путин

Об этом Путин рассказал, комментируя ситуацию вокруг Ирана, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.ru.

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"Россия со своей стороны никогда не одобряла односторонние действия, односторонних санкций. Россия никогда односторонних санкций не вводила и не исполняла односторонние санкции", - сказал Путин.

Также президент России подчеркнул, что последствия прекращения ядерного соглашения с Ираном могут быть "весьма плачевны".

"Последствия, на мой взгляд, могут быть весьма плачевными, но мы приветствуем настрой не только Франции, но и всей объединенной Европы, направленные на сохранение этой сделки, понимаем, что это будет сделать непросто", - сказал Путин.

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Как сообщалось, Минфин США 6 апреля объявил о том, что после консультаций с госдепартаментом американская администрация ввела санкции в отношении семи российских бизнесменов, 12 компаний, 17 правительственных служащих РФ, а также против одной компании РФ по торговле оружием и связанного с ней банка.

Акционеры компаний из санкционного списка за несколько дней потеряли сотни миллионов долларов. При этом с падением столкнулись и те российские компании, которые формально не попали под санкции. Только в понедельник, 9 апреля, суммарные потери российских миллиардеров составили примерно 16 млрд долларов.



Санкции привели также к ослаблению российской валюты. 10 апреля на Московской бирже курс евро впервые с марта 2016 года преодолел отметку в 80 рублей, доллар - в 64 рубля. По состоянию на 14.34 мск доллар стоил 64,7 рубля, евро - 80,1 рубля.

Российский рынок акций упал 9 апреля на максимальную величину с марта 2014 года - потери индексов МосБиржи и РТС по итогам дня составили 8,3-11,4%.