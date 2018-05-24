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 Любые односторонние санкции незаконны, - Путин

Президент России Владимир Путин по итогам встречи со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном заявил, что Москва считает любые односторонние санкции нелегитимными.

Об этом Путин рассказал, комментируя ситуацию вокруг Ирана, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.ru.

Смотрите: "Вы без нас и посрать нормально не можете!", - россиянам рассказали, как страдают жители США от антироссийских санкций. ВИДЕО

"Россия со своей стороны никогда не одобряла односторонние действия, односторонних санкций. Россия никогда односторонних санкций не вводила и не исполняла односторонние санкции", - сказал Путин.

Также президент России подчеркнул, что последствия прекращения ядерного соглашения с Ираном могут быть "весьма плачевны".

"Последствия, на мой взгляд, могут быть весьма плачевными, но мы приветствуем настрой не только Франции, но и всей объединенной Европы, направленные на сохранение этой сделки, понимаем, что это будет сделать непросто", - сказал Путин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Госдума РФ приняла закон об ответных санкциях против "недружественных действий" США и иных стран

Как сообщалось, Минфин США 6 апреля объявил о том, что после консультаций с госдепартаментом американская администрация ввела санкции в отношении семи российских бизнесменов, 12 компаний, 17 правительственных служащих РФ, а также против одной компании РФ по торговле оружием и связанного с ней банка.

Акционеры компаний из санкционного списка за несколько дней потеряли сотни миллионов долларов. При этом с падением столкнулись и те российские компании, которые формально не попали под санкции. Только в понедельник, 9 апреля, суммарные потери российских миллиардеров составили примерно 16 млрд долларов.

Санкции привели также к ослаблению российской валюты. 10 апреля на Московской бирже курс евро впервые с марта 2016 года преодолел отметку в 80 рублей, доллар - в 64 рубля. По состоянию на 14.34 мск доллар стоил 64,7 рубля, евро - 80,1 рубля.

Российский рынок акций упал 9 апреля на максимальную величину с марта 2014 года - потери индексов МосБиржи и РТС по итогам дня составили 8,3-11,4%.

Источник: https://censor.net.ua/n3068018
 
 
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Напхали вже стільки польз, шо нема вже куди тикати.
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Вродє польза є, но так неприятно на душі через то, шо ця польза незаконна!)
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Міжнародні юристи кваліфікують це як - нєлєгєтімная польза.
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Любые односторонние санкции незаконны, - путин

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неважно.Главное-что они действуют
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Почему пользы нема? Есть, вот Йоптафон импортозаместили, например........ Любые односторонние санкции незаконны, - Путин - Цензор.НЕТ 1437

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А где можно прочитать правила введения санкций? Любые односторонние санкции незаконны, - Путин - Цензор.НЕТ 5226
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Наверное, в методичке, которую куйло раздает кацапам
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хуйло придумало новый вид санкций-односторонние! Любые односторонние санкции незаконны, - Путин - Цензор.НЕТ 3939 Кацапы,жгите доллары.Этим создадите дефицит валюты в мире и развалите пиндосскую экономику! Только палите доллары в больших количествах чтобы станки не успевали их печатать Любые односторонние санкции незаконны, - Путин - Цензор.НЕТ 3939
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Не пи...ди, хуйло! Санкции вам на пользу. Ты сам втирал.
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Пфффффффф... :D
Вафлуша заспівала про законність-дулю тобі з маком,дибіле.
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улыбает, когда беспредельная кацапня вспоминает про законность..видно таки болезненно проходит массаж простаты..
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А ты козлина действуй по своей традиционной методе - делай вид, что санкций нет
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Крыса что-то булькнула в пространство насчет санкций? Так какие полезные для расиянцев-законные или не законные? Искандеры ржут еще али уже не так? И Лошадь не мычит насчет русафобии.... И Туалетный Ершъ что-то призадумался....
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Проверила. У меня другую фотку выдал: с подписью "моль обыкновенная") А композиция та же)
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Пускай в Международный суд жалобу подаст. А лучше сразу в Гаагу и притом лично. Там уже заждались.
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есть два выхода. первый, это подать заявление в басманный суд, второй - поручить следкому завести уголовное дело на трампа.. третьего не дано )
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А Крим, ти по яким законам анексував?
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тут исключительно можно поддержать Х#йла - санкций слишком мало, и вообще давить таких гнид нужно всем миром, иначе прольют кучу крови.
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А вот агрессия против Украины - дело другое.
Оккупация Крыма и Донбаса, снабжение террористов оружием, военной техникой, боеприпасами, наемниками, военными советниками - это все в рамках закона!
Правда, кроме кацапов, никто не знает, что это за закон!
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Каких ещё террористов? Они снабжают свои оккупационные силы. Понимаете различие?
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Одно другое не исключает к сожалению
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Дідусь Вова вже заплуталася.

Легитимними за логікою рашки вважаються лише ті західні санкції на які рашка ввела контрсанкції. Любые односторонние санкции незаконны, - Путин - Цензор.НЕТ 3105 Санкція Цивілізованого Світу + контранкція мордору це вже як мінімум дві сторони.
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Россия же ввела ответные санкции так что американские и европейские санкции уже не односторонние и по логике Путина теперь законные. Че он ноет то?
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"нелегитимный"царь считает санкции "нелегитимными"...парадокс...ведь санкции для раши-это только "во благо"... Любые односторонние санкции незаконны, - Путин - Цензор.НЕТ 8407 и он ещё жалуется...это "дно"...
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Забавно, что Европа объединяется с паРашкой против Штатов. А всё полезный клоун Трамп со своими иранскими санкциями.
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Хотя о чём я... Походу здесь никто дальше заголовка не читает
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Який там сьогодні держборг США? І чим там не забезпечений долар за який дають майже сотню всимзаберзпечених рублєй?
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Не понял вопроса.
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Та ты шо? И когда там Европа объявила санкции против США?
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С дуба упал? К счастью до такого ещё не дошло и отключение США от СВИФТа не стоит в повестке дня Брюсселя.
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А до какого дошло? Меркель и Макрон похлопали хуйла по плечу?
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Это Вы погорячились
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Ну тогда кранты россосийским пенсам. Аминь.
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Вы старательно уводите от темы США vs ЕС+Иран+РФ, о которой статья.
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статья Во-Во, про полезные вам санкции...)))
а то что твоё Хуйло туда Иран приплёл - так на то оно и Хуйло ваше...
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Статья про Иран, а что Вы там себе придумали мне фиолетово. Идите мост охраняйте.
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тебе так хочется кацап - хорошо, тогда про и про Иран...
и что вы там забыли в Иране кацапы...?
вот интересно, насколько вас ещё хватит...?)
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Спросите сначала у Меркель и Макрона что они забыли в Иране? Почему называют поступок Трампа недальновидным (в переводе с дипломатического дебильным). И зачем ездят на приём к Хуйлу?
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ага - ездят к твоему Хуйлу за поддержкой против США...)))
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Ну-ну. Давайте посмотрим, как ЕС порйдёт на перекор США относительно Ирана.

Кстати, мне это напоминает, как россосия и Китай дружат против США. Китай там на днях так против подружл с США, что даже преференции какие-то для США организовывает.
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паРашка возит американцев в Космос - это не преференция для "американских партнёров"? Вообще товарооборот США-паРашка только растёт, нефть растёт. Ахринеть какие санкции.
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Ну так большинство людей поступает. Предпочитает самого дешёвого извозчика нанимать.

Товарооборот - это хорошо. Американцы давно умеют бусы на ништяки выменивать. Увеличивайте товарооборот.

А то, что вся Ыканомека вЯликой россосии зависит от цены нефти - так это такой себе повод для гордости.
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1. Не дешёвого, а единственного. И какая разница, что там думает США, речь про паРашку.
2. США по Вашему производят бусы?
3. Умеете Вы (как Вы наверное про себя думаете) соскользнуть с темы. Но речь то не о гордости, а о лишних бабосах в карман козломордых упырей, стараниями душки-Трампа.
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"Сергей Коваленко 9044b06d - Забавно, что Европа объединяется с паРашкой"
Це дуже стара американська гра. Про неї ще О"Генрі написав у своїх творах.
Вона називається "Ми з Біллом проти фраєра." Любые односторонние санкции незаконны, - Путин - Цензор.НЕТ 1047
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Вони завжди виглядають як диверсант який йде тихими вулочкаму й переживає чи не видасть його акцент, а позаду волочиться парашут.
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Да всем насрать, что там себе думает это плешивое чепушило...
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Заостряю внимание:у этих собеседников в руках немного разные трубки...
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Заговорил значит понимает что беду они нанесут РФ... ЭТО ХОРОШО!
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И усе увидят раSSeюшку, встающую с кален, в Оральном кабинете...
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У актера, сыгравшего Колю Герасимова, будущего действительно не было - он довольно быстро сам себя оставил в прошлом. А вот актриса, исполнившая роль Алисы, стала биологом [ и разработала тот самый "Новичок"].
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ЧЕГО бы ты не говорил дружок но потомки на твою могилу будут только срать ходить...
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может китайцы ему еще памятник поставят,за возвращение Сибири
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- Чего ты плачешь?
- Отдайте мне мои деньги. Я очень бедный. Я год не был в бане. Я старый. Меня девушки не любят.
- Обратитесь во Всемирную лигу сексуальных реформ. Может там помогут.
(С)
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Путлер вне закона, любой имеет право его уничтожить.
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На этот счет наномоль может не переживать. Санкции как раз всесторонние, а не односторонние... Значит законные...
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Ну да. С одной стороны США, с другой - ЕС, с третьей - Канада, с четвертой - Украина...знатный гэнгбэнг получается
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Жеглов .
Кому повезет, у того и петух снесет, и такая птица, как ты, у меня тоже нестись будет. Фокс,

Через 4 года закукарекал о незаконности . Теперь всё для вас будет незаконно .
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Так как то пофиг,что там на недоимперии считают! Крым аннексировали,на Донбассе войну устроили и боингМН 17 сбили кацапы в одностороннем порядке! И санкции будешь получать в одностороннем порядке,по очереди и чем дальше,тем больше!
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Москва считает ...
Чтобы что-то считать, надо уметь выпускать калькуляторы ....
И надо не быть четвертым по счету двойником.
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Бизнес не верит карлику и выводит деньги из мацковии.Российская банковская система в апреле пережила мощный отток валюты с клиентских счетов.
После нового раунда санкций США, под который попали "Русал" Олега Дерипаски и "Ренова" Виктора Вексельберга, из страны утекло 10,6 млрд долларов, сообщает в майском обзоре по сектору Райффайзенбанк.
Основной отток пришелся на расчетные счета и депозиты корпораций: юрлица вывели в общей сложности 7,4 млрд долларов. Эта сумма почти втрое перекрыла приток, зафиксированный месяцем ранее (2,5 млрд).
Частично изъятие валюты объясняется пиком погашений внешнего долга, говорит аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай.
В апреле, согласно графику ЦБ, крупнейшим корпорациям нужно было выплатить 6,3 млрд долларов - рекордную более чем за год сумму. При этом доля внутригрупповых займов - то есть кредитов, которые компании брали у своих же иностранных "дочек" и которые могут легко рефинансировать, - составляла лишь 3%.
Тем не менее если учесть, что из-за высоких цен на нефть приток валюты по текущему счету подскочил почти в 1,5 раза и достиг 12,2 млрд долларов, состоявшийся отток средств означает, что "произошел и заметный вывоз капитала, не связанный с исполнением долговых обязательств", говорит Порывай.
По его оценке, речь идет о сумме примерно в 6 млрд долларов. Средства могли выводить нерезиденты, которые сворачивали инвестиции в российский госдолг, рассуждает Порывай: в начале апреля индекс цен облигаций федерального займа - RGBI - обвалился на 3,4 пункта, или рекордно с января 2016 года.
Это также может означать, что в Россию приходит меньше валюты от продажи за рубеж сырья, продолжает эксперт: экспортеры предпочитают хранить ее на зарубежных счетах для новых выплат по долгу, которые предстоят в сентябре и декабре.
Для покрытия оттока валютной ликвидности банки использовали средства, высвобожденные из кредитов (4,5 млрд долларов), а также валюту, привлеченную на спот-рынке, в том числе через операции своп.
На 1 мая у банков было 8 млрд долларов свободной валюты - втрое меньше, чем на ту же дату год назад.
Если бы не высокие цены на нефть, "столь скромный запас" был бы исчерпан уже летом, но нефтяное ралли сгладит возможный валютный дефицит, говорит Порывай: риски роста стоимости валютной ликвидности на денежном рынке возникают в сентябре, когда предстоит очередной пик погашений по долгу (7,6 млрд долларов).
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Серійний маніак і людожер заговорив про закон.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомЛюбые односторонние санкции незаконны, - Путин
 
 
 
 
 
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