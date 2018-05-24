 "Это свидетельствует о центральной роли России", - глава МИД Австралии Бишоп о расследовании крушения Боинга МН17

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Еспресо ТВ, об этом говорится в заявлении главы австралийского МИД.

В тексте заявления министра указано, что сегодня Совместная следственная группа по расследованию сбития самолета рейса МН17 обнародовала выводы, "свидетельствующие о центральной роли России в трагическом сбитии самолета 17 июля 2014".

В четверг международная Совместная следственная группа по расследованию сбития малайзийского "Боинга" объявила, что тот был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук" из 53-й бригады ПВО ВС РФ, которая базируется в российском городе Курск.

Бишоп подчеркивает, что эти данные дополняют более ранние выводы следователей, согласно которым ЗРК "Бук" прибыл на восток Украины из России и после сбития самолета вернулся на территорию РФ. Местом запуска ракеты стала подконтрольная пророссийским боевикам территория Донбасса.

"То, что сложное оружие, принадлежит российской армии, было отправлено и использовано для сбития гражданского самолета, должно стать причиной серьезной международной озабоченности. Мы обсуждаем эти выводы с нашими партнерами и рассматриваем наши варианты", - говорится в заявлении главы МИД Австралии.

Дипломат отдельно подчеркнула, что Австралия полностью уверена в независимости Совместной следственной группы и ее расследования.

"Австралия и наши партнеры по Совместной следственной группы объединены в стремлении к справедливости ради тех, кто потерял свою жизнь, в том числе для 38 человек, которые называли Австралию домом, и их близких, и стремится привлечь к ответственности тех, кто несет ответственность за это зверский поступок ", - добавила министр.

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Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следующий из Амстердама в Куала-Лумпур,был сбит17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

"Цензор.НЕТ"неоднократно сообщал о ходе расследования причин катастрофы "Боинга" рейса МН17, а также обнародовалэксклюзивные фотографии ангара и фотографии поражающих элементов "Бук-М1-2", которые фигурируют в материалах уголовного дела. Прокуратуры Нидерландов и Австралии подготовили доказательную базу. В частности, было установлено, что поражающие элементы, поразившие "Боинг", в точности совпадают с начинкой боевой части именно новейшей российской зенитной ракеты "Бук-М1-2". Комплекс "Бук-М1-2" был разработан в 1997 году, поставлен на вооружение ВС РФ в 1998-м и никогда не поставлялся в Украину. Также независимые эксперты из Германии, Англии и Польши изучили фрагменты обломков и составили свое мнение: это части российской ракеты "Бук". Современнаяхимическая экспертиза абсолютно точно установила состав металла, обнаружила частицы материала обшивки и стекла именно погибшего лайнера, которые пробивали эти элементы прежде, чем поразить людей.

В ноябре 2015 года президент Петр Порошенко во время визита в Нидерланды заявил, что Украина использует членство в Совбезе ООН в расследовании трагедии "Боинга" рейса МН17.

В мае 2016 года австралийская юридическая фирма LHD подала иск против России и российского президента Владимира Путина в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) от имени родственников жертв "Боинга" "Малайзийских авиалиний" рейса MH17, сбитого 17 июля 2014 года над неподконтрольными Украине территориями восточной части страны. Иск, в котором РФ и В.Путин указываются в качестве ответчика и который требует компенсацию размере $10 млн за каждого пассажира, был подан 9 мая.

Осенью прошлого года Международная следственная группа (JIT) представила выводы, согласно которым малайзийский "Боинг" был поражен ракетой "земля-воздух" из установки "Бук", стрелявшей из района донбасского городка Снежное (в тот момент находился под контролем "ДНР"). Следственная группа представлена пятью странами: Малайзия, Нидерланды, Бельгия, Австралия, Украина. Россия от участия в совместном расследовании группы отказалась.

24 мая Международная совместная следственная группа проинформировала, что самолет рейса MH17 над оккупированной территорией Донбасса 17 июля 2014 года был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук", которыйпринадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО российских ВС, которая дислоцируется в Курске