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Все про:Нидерланды (751) Россия (69391) Боинг-777 Malaysia Airlines (837) БУК (593)

 Как в России назовут новые доказательства по МН17, меня уже не особо волнует. Эту чушь я слышу не первый год, - генпрокурор Нидерландов Вестербеке

Международная группа следователей неоднократно обращалась к российским властям по делу об уничтожении рейса MH17 "Малайзийских авиалиний", но пока так и не получила значительной информации.

Об этом заявил генпрокурор Нидерландов Фред Вестербеке в интервью изданию Новая Газета, передает Цензор.НЕТ.

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"Мы контактируем с российскими коллегами по определенным каналам связи. Но да, вероятно, обращение [к Шойгу] будет нашим следующим шагом. Помимо этого мы обращаемся уже не только к властям, но и к общественности с просьбой помочь нам в установлении фактов. Мы хотим понять, кто был в команде "Бука", кто давал приказ, от кого исходили инструкции? И мы гарантируем полную конфиденциальность потенциальным свидетелям", - заявил прокурор.

Отвечая на вопрос, готовы ли седователи к тому, что некоторые российские представители снова назовут ваши данные "доказательствами из интернета", Вестербеке подчеркнул, что "меня уже не особо волнует".

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"Эту чушь я слышу уже не первый год. То, что мы сегодня представили, - это достоверные сведения, значительно сузившие круг подозреваемых. Мы продвигаемся все дальше и становимся все ближе к ответу на вопрос - кто", - отметил прокурор.

Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следующий из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

"Цензор.НЕТ" неоднократно сообщал о ходе расследования причин катастрофы "Боинга" рейса МН17, а также обнародовал эксклюзивные фотографии ангара и фотографии поражающих элементов "Бук-М1-2", которые фигурируют в материалах уголовного дела. Прокуратуры Нидерландов и Австралии подготовили доказательную базу. В частности, было установлено, что поражающие элементы, поразившие "Боинг", в точности совпадают с начинкой боевой части именно новейшей российской зенитной ракеты "Бук-М1-2". Комплекс "Бук-М1-2" был разработан в 1997 году, поставлен на вооружение ВС РФ в 1998-м и никогда не поставлялся в Украину. Также независимые эксперты из Германии, Англии и Польши изучили фрагменты обломков и составили свое мнение: это части российской ракеты "Бук". Современная химическая экспертиза абсолютно точно установила состав металла, обнаружила частицы материала обшивки и стекла именно погибшего лайнера, которые пробивали эти элементы прежде, чем поразить людей.

В ноябре 2015 года президент Петр Порошенко во время визита в Нидерланды заявил, что Украина использует членство в Совбезе ООН в расследовании трагедии "Боинга" рейса МН17.

В мае 2016 года австралийская юридическая фирма LHD подала иск против России и российского президента Владимира Путина в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) от имени родственников жертв "Боинга" "Малайзийских авиалиний" рейса MH17, сбитого 17 июля 2014 года над неподконтрольными Украине территориями восточной части страны. Иск, в котором РФ и В.Путин указываются в качестве ответчика и который требует компенсацию размере $10 млн за каждого пассажира, был подан 9 мая.

Осенью прошлого года Международная следственная группа (JIT) представила выводы, согласно которым малайзийский "Боинг" был поражен ракетой "земля-воздух" из установки "Бук", стрелявшей из района донбасского городка Снежное (в тот момент находился под контролем "ДНР"). Следственная группа представлена пятью странами: Малайзия, Нидерланды, Бельгия, Австралия, Украина. Россия от участия в совместном расследовании группы отказалась.

24 мая Международная совместная следственная группа проинформировала, что самолет рейса MH17 над оккупированной территорией Донбасса 17 июля 2014 года был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук", который принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО российских ВС, которая дислоцируется в Курске.

Источник: https://censor.net.ua/n3068016
 
   
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шёл 2014 год...прогрессивная общественность торжественно отмечала 10-летие успешного расследования катастрофы малайзийского Boeing-777..Уже были отысканы ответы- Зачем и Почему? Когда и в какую погоду? остался пустяк- вызванный на допрос слесарь завода " Трактора Мухосаранска", точивший болванку распредвала для тягачя, тащившем БУК, заболел и от старости умер..Расследование зашло в тупик))) Так и повис в воздухе неразрешимый вопрос КТО ?
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Точит токарь, а не слесарь. И 2014 как-то не в тему.
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ти ще невникав в цю чуш яку вони несуть по всіх напрямках тиб охерів наскільки ці люди хворі
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Вони не хворі, вони звичайні писдо...оли. Хворі ті, хто в це говно виріть.
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Это не больные люди это просто нелюди ...
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. РФ - психиатрическая клиника открытого типа, где пациентов не лечат медикаментозно и они занимают руководящие посты в гос аппарате, где принимают идиотские законы в законодательных органах, занимают руководящие посты в оборонных ведомствах, служат в судах, прокуратуре, ФСБ и полиции, сажая соотечественников на бутылки, служат в армии, где путая запад с востоком и перелезая через забор блуждают в чужой стране. Удивительная страна.
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кацапы переобулись. по всем пабликам идет разгон
1. бук наш
2. да, проследили путь до границы - у нас там учения может были и чо?
3. возможно бук и был в Украине, но он не стрелял! Его туда завели люди купленные правосеками потому что Украине нужно было обезопасить себя от вторжения расии. После бука расия не вторглась.
4. ваще бук должны были прятать, а раз не прятали то значит это специально! постановка" вывсеврете
5. <невнятные бормотания и подергивания конечностей>
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ну и классика
6. опять доказательства из интернета? фу фу фу. мыневерим! эти доказательства не доказательства! вывсеврете!
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Вот, вот. А подлинные фотоснимки спутника минобороны рф с двухкилометровым самолетом следствие не приняло во внимание
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во во и я про это. новая тема - бук украли и возили по Украине специально чтобы подставить скрепоносцев
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Исторические Фото‏ @HistoryFoto 2 ч.2 часа назад

«Управлять Россией несложно, но бесполезно».
Александр II, император Российской империи. 1860-е г.

Как в России назовут новые доказательства по МН17, меня уже не особо волнует. Эту чушь я слышу не первый год, - генпрокурор Нидерландов Вестербеке - Цензор.НЕТ 3100
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мюридка расчехлился чуть больше но все равно гнет линию "этонемы"

осторожно - вататекст!


https://el-murid.livejournal.com/3815978.html


"Моя точка зрения за 4 года мало изменилась - на мой взгляд, речь идет о совместной операции, в которой были замешаны какие-то люди и структуры из разных стран, действующие не от имени, а возможно, и против мнения своих правительств. Классика "глубинного государства", особенно в условиях полного хаоса, царившего тогда на Донбассе и Украине. Разные группировки продвигали свои проекты и планы, какой-то из них было важно создание жесткого кризиса, причем именно в этот самый момент. У границы на тот момент уже были сосредоточены российские войска, и катастрофа "Боинга" сделала вторжение невозможным, хотя через месяц оно все же состоялось. В этом смысле заинтересованность Киева, который дожимал ситуацию и уже почти разгромил ополчение, безусловна. Так же очевидна и заинтересованность групп в Москве, которым совершенно не нужна была эта ваша Новороссия, а также Крым, присоединение которого уже запустило процедуру ответа Запада через введение санкций.
Смысл появления "Бука" на Донбассе, который ополчение получило совершенно неожиданно для себя и было просто не готово к такому подарку, да еще и в почти небоеспособном состоянии (без командирской машины и автомата заряжания), заключался лишь в том, чтобы "засветиться". Мог ли сбить именно этот "Бук" злосчастный "Боинг", сказать сложно, однако по всей видимости, нет. Сбивали другие, а задачей этого "Бука" было просто продемонстрировать своё наличие вблизи места событий. Кроме того, некоторые подробности возвращения "Бука" обратно на российскую территорию тоже выглядят весьма непростыми: судя по всему, просто случайно его не удалось перехватить неким неизвестным людям и вывезти совсем в другом направлении, не в Россию. В таком случае "Бук" становился бы уже не гипотетическим любительским снимком, а настоящим вещественным доказательством."
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Типово путєноїдний підхід - накидати якомога більше говноверсій, щоб потім скакати з одної на другу.
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зате результат скрізь однаковий

Duncan MacLeod UA‏ @DuncanUA68

После прихода русского мира в Абхазии совсем не страшно оставлять машину открытой.

Як у Росії назвуть нові докази щодо МН17, мене вже не особливо хвилює. Цю нісенітницю я чую не перший рік, - генпрокурор Нідерландів Вестербеке - Цензор.НЕТ 5728
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Как в России назовут новые доказательства по МН17, меня уже не особо волнует.
Как то очень странно слышать это от Нидерландов... Согласен у нас, нассали в подьезде-виноват путин. Но в европейской стране, до выдвижения оффициальных доказательств заранее говорить что им пофиг на все опровержения..... это цирк))) Опять же столько лет и ничего по факту. Только непонятные выпады время от времени... ну вроде этого.... Думаю уже всем понятно кто сбил этот боинг....
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высеры серийного убийцы теперь после документированного доказательства преступления никого не интересуют....ну разве что психиатров!!!
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после документированного доказательства преступления
Где??? За годы прошедшие после трагедии- только слова и никаких доказательств. Хотя расследования о крушении самолета занимают в ДЕСЯТКИ РАЗ МЕнЬШЕ времени. Почему от нас скрывают результаты расследования???
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что от тебя 10 лет скрывают? то что польский самолет взорвали в Смоленске?
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а зачем эти кривые оправдания следаку? пусть парашники на суде под присягой чушь несут. просто они уже задолбали показания менять. надо было не врать сразу - может им бы и верили...

вот опять же - пост скрепоносца

1. Любое применение боевой авиации по наземным целям не может быть хирургически точным. Американцы даже дронами умудряются расстреливать мирняк в товарных количествах. А если ещё и взаимодействие нарушено или не существовало в принципе, то от авиации получают все равновероятно.
2. Россия своей изолгавшейся официальной пропагандой довела историю с Боингом до логического результата. Ничего не мешало в тот момент объявить зону пролета и падения самолёта запретной для всех боевых действий, развести "ополченцев" и "карателей" в разные стороны и дать возможность собрать обломки и тела. Отказ любой стороны от выполнения этих условий автоматически трактуется как подтверждение её вины. Силовое принуждение сторон получает международное одобрение. Все работает на авторитет РФ, как миротворца. И даже, если рыло реально в пуху, то можно изподтишка менять улики и создавать себе алиби. А так лепится какая-то чернуха для внутреннего потребления. В результате одни папуасы пляшут на костях и раскуроченных чемоданах и делают селфи чужими айфонами, а другие алконавты показывают таким же папуасам по ТВ1 2х километровый самолет со спутника. Наличие ЯО от предков не только защищает государство, но и развращает умы его граждан.
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Много слов ниочем) Ответь: если бы были РЕАЛЬНЫЕ доказательства вины рашки то уже весь мир орал бы от восторга... НО ЭТИХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ НЕТ!!!! ЗА МНОГО ЛЕТ ИХ НЕ МОГЛИ НАЙТИ!!! А теперь ответь почему крушение самолета занимает столько много времени?? Может потому что его сбили МЫ??? И западу НЕВЫГОДНО это признавать?
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Єта--русафобєя,єта,вот єта,вот...Разжігаїтє мєжьнацанналльную розьнь,с.кі.
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Какая из всех версий выдвинутых хуйлосми нравится тебе?(Что Боенг сбила Украина)
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кацапо-фашистов ждет расплата.рано или поздно!покрыватели убийц!
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Было дело, немцы одажды стали национал-социалистами...Нацистами.Дьявол попутал.Спохватились,решили:а оно надо?!Кацапы попытались встаючи с колен раком встать:-понравилось!Немцы решили:будем оккупировать:по сей день "Мерсами"да "Фольксвагенами" над идиотами шутят.Немцы стоят с гордо поднятой головой в пол оборота,кацапы-раком!И пусть будут прокляты,уроды!
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Чего же ни одно государство не обвиняет лично Путина гавнокомандующего, который санкционировал агрессию против государства Украины и ввел на территорию суверенного государства свои войска, в частности тот же БУК, в следствии чего был сбит гражданский самолет... все суки сцат...
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вводили и войска и БУКи стрелять украинцев так это ж не европейцы их стрелять можно
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Россияне уже задавали вопросы на брифинге с группой JIT.
С ними разговаривать бесполезно, что с имперцами, что с российскими имперскими "демократами". У них заканчивается демократия там, где начинается Украина:
-------------------------------
- А есть ли у вас иные доказательства помимо фото, видео и свидетельств очевидцев?...
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эх, алени. ну как можно было всего за четыре года добиться того, что им уже ВООБЩЕ никто не верит?
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Хто не дурень,той і до 14-го року кацапам не вірив.Я ще у 94-му,коли віддали ядерну зброю (кацапам!), сумнівався,що ці ракети не полетять на наші міста.
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Как в России назовут новые доказательства по МН17, меня уже не особо волнует. Эту чушь я слышу не первый год, - генпрокурор Нидерландов Вестербеке
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До суда генпрокурор не вправе называть доводы противной стороны "чушью".
Пы.Сы.: Нидерланды - та страна, где в свое время инквизиция с косой собрала очень хорошую жатву, не особо утруждаясь с доказательной базой.
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Наконец-то Европа заговорила адекватно.
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Наконец-то Европа заговорила адекватно.
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Наверняка у следователь доказательств значительно больше показанных. причем улики железные. но предъявлять их будут когда придет время. а пока российская власть все глубже сама себя топит в дерьме
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Как-то не по-европейски. Приятно удивил.
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МИД РФ: следствие по катастрофе Boeing в Донбассе проигнорировало российские данные - испанский диспетчер Карлос - лётчик Волошин - и прочая прочая прочая Куета
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомКак в России назовут новые доказательства по МН17, меня уже не особо волнует. Эту чушь я слышу не первый год, - генпрокурор Нидерландов Вестербеке
 
 
 
 
 
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