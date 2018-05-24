 Как в России назовут новые доказательства по МН17, меня уже не особо волнует. Эту чушь я слышу не первый год, - генпрокурор Нидерландов Вестербеке

Об этом заявил генпрокурор Нидерландов Фред Вестербеке в интервью изданию Новая Газета, передает Цензор.НЕТ.
"Мы контактируем с российскими коллегами по определенным каналам связи. Но да, вероятно, обращение [к Шойгу] будет нашим следующим шагом. Помимо этого мы обращаемся уже не только к властям, но и к общественности с просьбой помочь нам в установлении фактов. Мы хотим понять, кто был в команде "Бука", кто давал приказ, от кого исходили инструкции? И мы гарантируем полную конфиденциальность потенциальным свидетелям", - заявил прокурор.
Отвечая на вопрос, готовы ли седователи к тому, что некоторые российские представители снова назовут ваши данные "доказательствами из интернета", Вестербеке подчеркнул, что "меня уже не особо волнует".
"Эту чушь я слышу уже не первый год. То, что мы сегодня представили, - это достоверные сведения, значительно сузившие круг подозреваемых. Мы продвигаемся все дальше и становимся все ближе к ответу на вопрос - кто", - отметил прокурор.
Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следующий из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.
"Цензор.НЕТ" неоднократно сообщал о ходе расследования причин катастрофы "Боинга" рейса МН17, а также обнародовал эксклюзивные фотографии ангара и фотографии поражающих элементов "Бук-М1-2", которые фигурируют в материалах уголовного дела. Прокуратуры Нидерландов и Австралии подготовили доказательную базу. В частности, было установлено, что поражающие элементы, поразившие "Боинг", в точности совпадают с начинкой боевой части именно новейшей российской зенитной ракеты "Бук-М1-2". Комплекс "Бук-М1-2" был разработан в 1997 году, поставлен на вооружение ВС РФ в 1998-м и никогда не поставлялся в Украину. Также независимые эксперты из Германии, Англии и Польши изучили фрагменты обломков и составили свое мнение: это части российской ракеты "Бук". Современная химическая экспертиза абсолютно точно установила состав металла, обнаружила частицы материала обшивки и стекла именно погибшего лайнера, которые пробивали эти элементы прежде, чем поразить людей.
В ноябре 2015 года президент Петр Порошенко во время визита в Нидерланды заявил, что Украина использует членство в Совбезе ООН в расследовании трагедии "Боинга" рейса МН17.
В мае 2016 года австралийская юридическая фирма LHD подала иск против России и российского президента Владимира Путина в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) от имени родственников жертв "Боинга" "Малайзийских авиалиний" рейса MH17, сбитого 17 июля 2014 года над неподконтрольными Украине территориями восточной части страны. Иск, в котором РФ и В.Путин указываются в качестве ответчика и который требует компенсацию размере $10 млн за каждого пассажира, был подан 9 мая.
Осенью прошлого года Международная следственная группа (JIT) представила выводы, согласно которым малайзийский "Боинг" был поражен ракетой "земля-воздух" из установки "Бук", стрелявшей из района донбасского городка Снежное (в тот момент находился под контролем "ДНР"). Следственная группа представлена пятью странами: Малайзия, Нидерланды, Бельгия, Австралия, Украина. Россия от участия в совместном расследовании группы отказалась.
24 мая Международная совместная следственная группа проинформировала, что самолет рейса MH17 над оккупированной территорией Донбасса 17 июля 2014 года был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук", который принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО российских ВС, которая дислоцируется в Курске.
1. бук наш
2. да, проследили путь до границы - у нас там учения может были и чо?
3. возможно бук и был в Украине, но он не стрелял! Его туда завели люди купленные правосеками потому что Украине нужно было обезопасить себя от вторжения расии. После бука расия не вторглась.
4. ваще бук должны были прятать, а раз не прятали то значит это специально! постановка" вывсеврете
5. <невнятные бормотания и подергивания конечностей>
6. опять доказательства из интернета? фу фу фу. мыневерим! эти доказательства не доказательства! вывсеврете!
«Управлять Россией несложно, но бесполезно».
Александр II, император Российской империи. 1860-е г.
осторожно - вататекст!
https://el-murid.livejournal.com/3815978.html
"Моя точка зрения за 4 года мало изменилась - на мой взгляд, речь идет о совместной операции, в которой были замешаны какие-то люди и структуры из разных стран, действующие не от имени, а возможно, и против мнения своих правительств. Классика "глубинного государства", особенно в условиях полного хаоса, царившего тогда на Донбассе и Украине. Разные группировки продвигали свои проекты и планы, какой-то из них было важно создание жесткого кризиса, причем именно в этот самый момент. У границы на тот момент уже были сосредоточены российские войска, и катастрофа "Боинга" сделала вторжение невозможным, хотя через месяц оно все же состоялось. В этом смысле заинтересованность Киева, который дожимал ситуацию и уже почти разгромил ополчение, безусловна. Так же очевидна и заинтересованность групп в Москве, которым совершенно не нужна была эта ваша Новороссия, а также Крым, присоединение которого уже запустило процедуру ответа Запада через введение санкций.
Смысл появления "Бука" на Донбассе, который ополчение получило совершенно неожиданно для себя и было просто не готово к такому подарку, да еще и в почти небоеспособном состоянии (без командирской машины и автомата заряжания), заключался лишь в том, чтобы "засветиться". Мог ли сбить именно этот "Бук" злосчастный "Боинг", сказать сложно, однако по всей видимости, нет. Сбивали другие, а задачей этого "Бука" было просто продемонстрировать своё наличие вблизи места событий. Кроме того, некоторые подробности возвращения "Бука" обратно на российскую территорию тоже выглядят весьма непростыми: судя по всему, просто случайно его не удалось перехватить неким неизвестным людям и вывезти совсем в другом направлении, не в Россию. В таком случае "Бук" становился бы уже не гипотетическим любительским снимком, а настоящим вещественным доказательством."
Duncan MacLeod UA @DuncanUA68
После прихода русского мира в Абхазии совсем не страшно оставлять машину открытой.
Как то очень странно слышать это от Нидерландов... Согласен у нас, нассали в подьезде-виноват путин. Но в европейской стране, до выдвижения оффициальных доказательств заранее говорить что им пофиг на все опровержения..... это цирк))) Опять же столько лет и ничего по факту. Только непонятные выпады время от времени... ну вроде этого.... Думаю уже всем понятно кто сбил этот боинг....
Где??? За годы прошедшие после трагедии- только слова и никаких доказательств. Хотя расследования о крушении самолета занимают в ДЕСЯТКИ РАЗ МЕнЬШЕ времени. Почему от нас скрывают результаты расследования???
вот опять же - пост скрепоносца
1. Любое применение боевой авиации по наземным целям не может быть хирургически точным. Американцы даже дронами умудряются расстреливать мирняк в товарных количествах. А если ещё и взаимодействие нарушено или не существовало в принципе, то от авиации получают все равновероятно.
2. Россия своей изолгавшейся официальной пропагандой довела историю с Боингом до логического результата. Ничего не мешало в тот момент объявить зону пролета и падения самолёта запретной для всех боевых действий, развести "ополченцев" и "карателей" в разные стороны и дать возможность собрать обломки и тела. Отказ любой стороны от выполнения этих условий автоматически трактуется как подтверждение её вины. Силовое принуждение сторон получает международное одобрение. Все работает на авторитет РФ, как миротворца. И даже, если рыло реально в пуху, то можно изподтишка менять улики и создавать себе алиби. А так лепится какая-то чернуха для внутреннего потребления. В результате одни папуасы пляшут на костях и раскуроченных чемоданах и делают селфи чужими айфонами, а другие алконавты показывают таким же папуасам по ТВ1 2х километровый самолет со спутника. Наличие ЯО от предков не только защищает государство, но и развращает умы его граждан.
С ними разговаривать бесполезно, что с имперцами, что с российскими имперскими "демократами". У них заканчивается демократия там, где начинается Украина:
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- А есть ли у вас иные доказательства помимо фото, видео и свидетельств очевидцев?...
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До суда генпрокурор не вправе называть доводы противной стороны "чушью".
Пы.Сы.: Нидерланды - та страна, где в свое время инквизиция с косой собрала очень хорошую жатву, не особо утруждаясь с доказательной базой.