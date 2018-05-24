 Информация издания ВВС о причастности НАБУ к "делу Манафорта" является ложной, - пресс-служба Агентства

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы НАБУ,

В тексте отмечается: "После получения резонанса в мировых СМИ информации о присутствии имя Пола Манафорта в материалах, переданных в НАБУ бывшим первым заместителем председателя СБУ Виктором Трепаком (так называемая "Черная Бухгалтерия Партии Регионов"), в ответ на многочисленные запросы СМИ Национальное бюро приняло решение опубликовать некоторые фрагменты документов. В комментарии к данной публикации от 18 августа 2016 в частности указывалось, что имя Пола Манафорта действительно упоминается на отдельных листах в связи с определенными статьями расходов. В то же время, в заявлении подчеркивалось, что наличие фамилии Пола Манафорта в списках "Черной Бухгалтерии Партии Регионов" не означало, что он действительно получал эти средства, ведь в графе получателей содержались подписи других лиц.

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Национальное антикоррупционное бюро Украины также неоднократно официально заявляло, что НАБУ, как правоохранительный орган, призванный расследовать коррупцию украинских топ-чиновников не уполномочено проводить официальное расследование причастности Пола Манафорта до получения средств от Партии Регионов. Он не был и не является украинским государственным служащим, и поэтому не является подследственным НАБУ.

Кроме того, с июня 2017 по решению Руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры, все материалы "дела Черной Бухгалтерии Партии Регионов", кроме эпизода возможного получения неправомерной выгоды Председателем Центральной избирательной комиссии Украины, были переданы в департамент спецрасследований Генеральной прокуратуры Украины, расследующего факты узурпации власти бывшим Президентом Украины Виктором Януковичем и его окружением.

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Следовательно, фактически с июня 2017 органом досудебного расследования по данному делу является именно ГПУ. Детективы же НАБУ оказывали коллегам содействие в составе совместной следственной группы с целью реализации наработок, сделанных ими в течение предыдущего года.

Соответственно, выводы о роли Национального антикоррупционного бюро, а также хронологии событий вокруг НАБУ, представленные в публикации BBC, абсолютно ложными. НАБУ сознает то, что представители СМИ могут пользоваться информацией из собственных источников при подготовке публикаций, однако, убеждены, что официальная позиция государственного органа при этом должна быть учтена, чего в данном случае, к сожалению, не произошло.

Подчеркиваем, Национальное антикоррупционное бюро работает безотносительно политических договоренностей или личных симпатий политических лидеров".

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