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 Политика Украины
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Все про:НАБУ (2292) Манафорт (67)

 Информация издания ВВС о причастности НАБУ к "делу Манафорта" является ложной, - пресс-служба Агентства

Информация, распространенная изданием BBC о якобы остановке НАБУ расследование в отношении Пола Манафорта по политическим мотивам, не соответствует действительности. На самом деле Национальное бюро никогда не расследовало производств в отношении Пола Манафорта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы НАБУ,

В тексте отмечается: "После получения резонанса в мировых СМИ информации о присутствии имя Пола Манафорта в материалах, переданных в НАБУ бывшим первым заместителем председателя СБУ Виктором Трепаком (так называемая "Черная Бухгалтерия Партии Регионов"), в ответ на многочисленные запросы СМИ Национальное бюро приняло решение опубликовать некоторые фрагменты документов. В комментарии к данной публикации от 18 августа 2016 в частности указывалось, что имя Пола Манафорта действительно упоминается на отдельных листах в связи с определенными статьями расходов. В то же время, в заявлении подчеркивалось, что наличие фамилии Пола Манафорта в списках "Черной Бухгалтерии Партии Регионов" не означало, что он действительно получал эти средства, ведь в графе получателей содержались подписи других лиц.

Также читайте: Адвокат Трампа получил 400 тыс. долларов за организацию встречи Порошенко с президентом США, - ВВС

Национальное антикоррупционное бюро Украины также неоднократно официально заявляло, что НАБУ, как правоохранительный орган, призванный расследовать коррупцию украинских топ-чиновников не уполномочено проводить официальное расследование причастности Пола Манафорта до получения средств от Партии Регионов. Он не был и не является украинским государственным служащим, и поэтому не является подследственным НАБУ.

Кроме того, с июня 2017 по решению Руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры, все материалы "дела Черной Бухгалтерии Партии Регионов", кроме эпизода возможного получения неправомерной выгоды Председателем Центральной избирательной комиссии Украины, были переданы в департамент спецрасследований Генеральной прокуратуры Украины, расследующего факты узурпации власти бывшим Президентом Украины Виктором Януковичем и его окружением.

Также читайте: Мы предложили прокурору Мюллеру создать совместную следственную группу в деле Манафорта, - Луценко

Следовательно, фактически с июня 2017 органом досудебного расследования по данному делу является именно ГПУ. Детективы же НАБУ оказывали коллегам содействие в составе совместной следственной группы с целью реализации наработок, сделанных ими в течение предыдущего года.

Соответственно, выводы о роли Национального антикоррупционного бюро, а также хронологии событий вокруг НАБУ, представленные в публикации BBC, абсолютно ложными. НАБУ сознает то, что представители СМИ могут пользоваться информацией из собственных источников при подготовке публикаций, однако, убеждены, что официальная позиция государственного органа при этом должна быть учтена, чего в данном случае, к сожалению, не произошло.

Подчеркиваем, Национальное антикоррупционное бюро работает безотносительно политических договоренностей или личных симпатий политических лидеров".

Также читайте: Нет причин верить сообщениям о "проплаченной" встрече Порошенко и Трампа, - адвокат президента США Джулиани

Источник: https://censor.net.ua/n3068015
 
   
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Прям как художественный детектив читается Информация издания ВВС о причастности НАБУ к "делу Манафорта" является ложной, - пресс-служба Агентства - Цензор.НЕТ 9841
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НАБУ прям заслушаешься, а на Манафорте НАБУ во время предвыборной кампании в штатах хорошо попиарилось, да ещё и Манафорт ушёл тогда со скандалом со штаба Трампа из - за заявлений нашего НАБУ. кстати.
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НАБУ не первый год по-кругу ходят, вроде как работает но и нет. Результативность минимум, зато пиара максимум. Может пора уже переквалификацию им пройти, да медиа-агенством стать. В этой сфере они очень даже профи)
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то BBC и на Тетчер гнало в свое время,и Кадаффи прославляло - так что обычная помойка,как и ооочень многие сми
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БиБиСя, ну ладно там на барИгу мальдивского наезжаете. Но на артёмку сытника?! Да как вам не стыдно?! Это ж золотой человек, который всеми силами против коррупции и барИги борется. Тем более за ним спецслужбы США стоят, вы что там в своих БиБиСях не в курсе?

Ну что, зрадофилы, признаём БиБиСю истиной или допускаем, что БиБиСя тоже может быть заказной?
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Успагойся, НАБУ основали (а основана не значит заработала) месяцами позже после бегства Януковича. Или у НАБУ есть машина времени или кто то врет..
Машина времени 100%
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Існування країни. Просто дякуючи цим звязкам Україна ще існує. А для тебе - ніякої користі...
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халя-валя, мене ще цікавить, скільки спідничок міняєш? Це у вас робоча одежа?
Закаляло? невдобно до людей виходити? )))
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а что по этому поводу говорит экономичный-пророх...?
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как вот люди должны реагировать на то, что уже второй год наши друзья антикоррупционеры обеспечивают свою безбедную жизнь за наши с вами деньги из бюджета, но при этом уровень коррупции только увеличивается
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"Дело Манафорта", рассматривает связи П. Манафорта с В. Януковичем и партией "регионов"

Вопрос. Эти ребята с ВВС отдают себе отчет в том, что НАБУ была основан лишь месяцы, может пол-года спустя, после бегства Януковича и большей части его клики?

Надеюсь, НАБУ не скушает это.
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Встречи всех президентов США планирует только Госдеп,и никто больше не имеет таких полномочий.Крысы кремлевские, вы идиоты и это навсегда... Информация издания ВВС о причастности НАБУ к "делу Манафорта" является ложной, - пресс-служба Агентства - Цензор.НЕТ 7490
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sad but true. Я уже не говрю, что никто не будет предлагать Трампу эти копейки. В свое время аудиенция Кучмы стоила 1млн $
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Почему комментариев нет? Про Порошенко было 200 штук за полчаса. А, это же "священная корова" - НАБУ. НАБУ трогать нельзя. И в этом случае BBC однозначно врет. Гадкая, гадкая BBC. Информация издания ВВС о причастности НАБУ к "делу Манафорта" является ложной, - пресс-служба Агентства - Цензор.НЕТ 8646
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Порошенко - политический труп! За встречу с Трампом он заплатил черным налом. Видео.

А мы ведь понимаем, что это чёрный нал. Деньги, украденные в Украине.

По сути, за встречу Порошенко заплатили чёрным налом. Который можно считать взяткой от коррумпированных украинских чиновников. Или замешанных в схемах Порошенко бизнесменов - как плата за влияние и лояльность.

Например, эти деньги могли вытащить из наших карманов с помощью того же Роттердам+

А это уже может стать основанием для импичмента самого Трампа.
https://goo.gl/Yy3uTV

😱

Нююю, будем пааасматреть...Чем ближе выборы, тем резвее крысы откачивают воду из лодки...😸
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Ну знач не голодаешь? Нормально наедаешься их набросами?
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Перебиваюсь...Енто не твоя шиКАЛадная методуха-сплашной витамин из сои..)))
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Та да. Так прикольно, когда ПУтриоты взахлёб кормятся у запоребриковых пророков и всяких дубинских обиженного коломойского. ПУтриотизм - он такой.
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От ВВС і закоротило мізки корисним ідіотам подвійною брехнею....)))
Що бідним робити- лаяти Пороха чи НАБУ захищати- ніц не розуміють!
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Так когда Будка подаст в суд на ВВС за брудний наклеп, кто в курсе?
И в какой суд, Печерский?
Ох и покажут недалеким бриттам и журналисткие стандарты, и торжество правосудия!
Пусть учатся! Знай наших!
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А помнится как Лещенко подал в НАБУ заявление по делу Манафорта, а Сытник на этом пару месяцев пиарился) А сейчас в отказную.
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Сытник пиарится на всем чем только может, его вообще не волнует результаты Бюро главное чем больше внимания и шума к себе привлекать
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Бюро просто знаходить будь-який привід для публікацій. І не важливо правда в документах чи ні. Аби попіаритись
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Так никто ту чёрную бухгалтерию и не расследовал. Видно стремно, ведь там есть информация об УП, например, Лещенко
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Горбатюк утверждает, что алкаш всячески тормозил расследование по Манафорту.
а картавый в Штатах морозится, что спрыяет всеми силами, аж целых 5 месяцев, то открывают дело, то блокируют.
Соевый пинг-понг.
в принципе, понятно. Скоко там известных хвамилий может еще засветиться в Черной книге ПР.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныИнформация издания ВВС о причастности НАБУ к "делу Манафорта" является ложной, - пресс-служба Агентства
 
 
 
 
 
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