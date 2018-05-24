 Рада примет закон об Антикоррупционном суде в июне, - Ирина Геращенко

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Фейсбуке.

Геращенко отметила: "Мой прогноз оправдывается - закон об Антикоррупционном суде будет принят в июне. Никакой "зрады" и затягивания, как некоторые пытаются трактовать. Идет нормальная работа и рассмотрение поправок, которые больше 1900. Сегодня рассмотрели 1000 поправок, кстати, их представили различные фракции и депутаты, от провластных и оппозиционных фракций, и обсуждение идет ровно, без попытки что-то затягивать или сорвать.

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Странно было слышать традиционную "зраду" в риторике некоторых оппозиционных депутатов, мол, президент что-то там затягивает с законом. Они, видимо, и свою утреннюю овсянку едят с мантрой о том, что она недоварена и пересолена, потому Порошенко не такой):

Хочу напомнить предысторию законопроекта об Антикоррупционном суде. В 2015 г. группа нардепов антикорупционеров зарегистрировала свой проект закона о суде, чем сделала невозможным представление другого проекта (согласно регламенту). Их законопроект получил сокрушительный вывод Венецианской комиссии. Затем мы год не могли проголосовать за отзыв этого непрофессионально написанного проекта, так как все те же депутаты кричали, что это хитрый план по блокированию создания суда. И пока не проголосовали за отзыв этого раскритикованного венецианкой законопроекта антикоррупционеров, президент не мог внести новый закон своего авторства.

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Сейчас движемся по нормальному графику и регламенту. В марте рассмотрели в первом чтении, затем все желающие подали поправки, затем комитет их обработал и теперь очередь сессионный зал принять решение. Это полная ответственность ВР. Наше домашнее задание, которое должны выполнить в июне".