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 Политика Украины
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Все про:Геращенко Ирина (1119) законопроект (1940) Антикоррупционный суд (196)

 Рада примет закон об Антикоррупционном суде в июне, - Ирина Геращенко

Первый вице-спикер ВР Ирина Геращенко прогнозирует, что депутаты примут законо об Антикоррупционном суде в июне 2018 года.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об  этом она написала в Фейсбуке.

Геращенко отметила: "Мой прогноз оправдывается - закон об Антикоррупционном суде будет принят в июне. Никакой "зрады"  и затягивания, как некоторые пытаются трактовать. Идет нормальная работа и рассмотрение поправок, которые больше 1900. Сегодня рассмотрели 1000 поправок, кстати, их представили различные фракции и депутаты, от провластных и оппозиционных фракций, и обсуждение идет ровно, без попытки что-то затягивать или сорвать.

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Странно было слышать традиционную "зраду" в риторике некоторых оппозиционных депутатов, мол, президент что-то там затягивает с законом. Они, видимо, и свою утреннюю овсянку едят с мантрой о том, что она недоварена и пересолена, потому Порошенко не такой):

Хочу напомнить предысторию законопроекта об Антикоррупционном суде. В 2015 г. группа нардепов антикорупционеров зарегистрировала свой проект закона о суде, чем сделала невозможным представление другого проекта (согласно регламенту). Их законопроект получил сокрушительный вывод Венецианской комиссии. Затем мы год не могли проголосовать за отзыв этого непрофессионально написанного проекта, так как все те же депутаты кричали, что это хитрый план по блокированию создания суда. И пока не проголосовали за отзыв этого раскритикованного венецианкой законопроекта антикоррупционеров, президент не мог внести новый закон своего авторства.

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Сейчас движемся по нормальному графику и регламенту. В марте рассмотрели в первом чтении, затем все желающие подали поправки, затем комитет их обработал и теперь очередь сессионный зал принять решение. Это полная ответственность ВР. Наше домашнее задание, которое должны выполнить в июне".

Источник: https://censor.net.ua/n3068013
 
 
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Через монополізацію ринку, в Україні ДТЕК продає свою електроенергію на 40% дорожче, аніж продає її в Угорщину..https://biz.censor.net.ua/resonance/3067617/yak_ukrants_subsiduyut_eksport_elektroenerg_dtek_ahmetova
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шановні "громадяни України" - найкращий ресурс для збагачення олігархічної влади !
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Утром деньги-в обед стулья.Соевые как ужи на сковородке крутятся,лишь бы не принимать закон
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Выклянчив их у МВФ и повесив возврат на народ
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Уже в июне... еще чуть-чуть и до выборов дотянут.
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ну тебя Ганзя Пети никто за язык не тянул,ну а за базар ответишь Рада примет закон об Антикоррупционном суд в июне, - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 9806
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Та да в июне , Рада примет закон об Антикоррупционном суд в июне, - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 7117апосля дождичка у четверьг ... Рада примет закон об Антикоррупционном суд в июне, - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 7117
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А Петрик казав, що це буде точно в травні!
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глашатай кагала должен быть похож на аборигенов..
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Год только не сказала. Эти его уже не примут. Их всех самих сажать пора.
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И каждому антикоррупционному Судье по миллиону долларов оклад в месяц... Рада примет закон об Антикоррупционном суд в июне, - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 5241чтоб взяток не брал...
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В Британии проще ,закрыли доступ Роме Абрамовичу доступ к Челси и другому имуществу...заработанному упорным трудом на благо Британии и Плевого Педофила,не зря же злые языки говорят : Ромка Кошелёк Плешивого в Лондоне...,это вам не Ролдугин с Виолончелями по миллиарду каждая..
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Як же порохориги пручаються! Авжеж,бо можуть за матню взяти порохохряка і Ко
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А почему не сейчас принять, сволочи продажные зрадовские ? Видимо мало придумали для спасения олигархических тухесов 10 000 "поправок" к закону об об антикоррупци, к июню хотят еще 20 000 "поправок" придумать и принять, что-бы от закона Венецианской коммиссии вообще ни хрена не осталось.
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Кондитеру до Ролдугина 30 лет надо пахать на фабрике
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ПРошенко уже давно «сбитый лётчик», который вместо того, чтобы прыгать, и тикать, теперь в отчаянии пытается погубить управляемый им самолёт. Этакий камикадзе, для которого большая война, случись она сейчас, будет последней надеждой на спасение .

😱
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Ірку постійно кидають на амбразури. Мабуть грудь широка.)
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Ничему другому кроме воровства Порошенко не обучен. Точка!
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Какая вера этой власти? 4 год войны. Они только вводят санкции против РФ.
Главный посыл этих санкций арест активов.. та они уже раз 100 вывели и продали все активы в Украине. Больше 10 тыс. убитых и только на 4 год санкции?
ГДЕ СУКА ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ? ПОЧЕМУ ВСУ ИСПОЛЬЗУЮТ НА ДОНБАССЕ? ЕСЛИ НЕ ОБЪЯВЛЕНА ВОЙНА РФ???
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Ну правильно, сколько ещё можно брать взяток безнаказано, всё делается для их же блага, чтоб ещё больше разбогатеть...
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Мыши до последнего оттягивали встречу с мышеловкой.Но инстинкт пожрать,не оставил им шанса Рада примет закон об Антикоррупционном суде в июне, - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 4204
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Ну,чого варті прогнози від цієї дурепи вже всі давно знають, та й не про камасамолку ірку при виконанні мова, вражає рівень свинячої самовпевненості у жидовиродка парашенки у питанні безкарності за такі свинячі, антидержавні, антиукраїнські дії. Да, нема в країні безкомпромісного, непідкупного і рішучого Саакашвілі, і парашенка з шоблом переконані у своїй абсолютній безкарності, творять що хочуть. Виявляється українці більше здатні по геройські вмирати і програвати, а про перемоги, зокрема у одвічному своєму прагненні побудовати країну для українців, щоб була заможна, по справжньому незалежна, завжди програють, як не рашапідам то жидовиродкам, завдячуючи у цьому своїй, доморощеній, ненажерливій і тупорилій гівноеліті.
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гівноеліті, яку самі ж і обирають, роблячи це постійно наче пороблено.
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Порошенко обещал принять в мае, а до этого ещё много раз обещал.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРада примет закон об Антикоррупционном суде в июне, - Ирина Геращенко
 
 
 
 
 
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