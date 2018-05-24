 Береговая охрана ФСБ задержала турецкий сухогруз OCEAN LEGEND на расстоянии 12 км. от Бердянской косы, - журналист Клименко. КАРТА

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в журналист Андрей Клименко написал на своей странице в Facebook.

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"Береговая охрана ФСБ примерно в 19:00 мв 24 мая задержала на юг от Бердянска турецкий сухогруз OCEAN LEGEND (IMO: 9083225). Посмотрите на карту - это произошло на расстоянии 7 миль от Бердянской косы... 12 км. А фиолетовая кривая - это 12-мильная зона, то есть морская граница Украины, которой сейчас нет, потому что море "общее". Реакции украинской власти традиционно нет. Видимо, ФСБ скоро начнет задерживать судна непосредственно в акватории украинских портов..." - написал он.

Напомним, Россия ограничила судоходство для украинских судов в Азовском море, назвав причину: проведение боевых стрельб в этом регионе. Онако 23 мая в 21:00 предупреждение РФ прекратило действие.

Азовское море и Керченский пролив являются внутренними водами Украины и Российской Федерации. Попытки разграничить Азов линией государственной границы в предыдущие годы не имели успеха. Поэтому "внутреннее море" позволяет российским судам подходить вплотную к украинскому побережью.

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Двусторонние соглашения предусматривают, что торговые суда и военные корабли, а также другие государственные суда под флагом Украины или Российской Федерации, эксплуатируемые в некоммерческих целях, пользуются в Азовском море и Керченском проливе свободой судоходства.

Согласно другому соглашению, подписанному во времена президентства Леонида Кучмы, все споры должны решаться на двустороннем уровне, а это, по мнению экспертов, практически невозможно, учитывая нынешнее состояние украинско-российских отношений.