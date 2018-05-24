 Береговая охрана ФСБ задержала турецкий сухогруз OCEAN LEGEND на расстоянии 12 км. от Бердянской косы, - журналист Клименко. КАРТА

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в журналист Андрей Клименко написал на своей странице в Facebook.
"Береговая охрана ФСБ примерно в 19:00 мв 24 мая задержала на юг от Бердянска турецкий сухогруз OCEAN LEGEND (IMO: 9083225). Посмотрите на карту - это произошло на расстоянии 7 миль от Бердянской косы... 12 км. А фиолетовая кривая - это 12-мильная зона, то есть морская граница Украины, которой сейчас нет, потому что море "общее". Реакции украинской власти традиционно нет. Видимо, ФСБ скоро начнет задерживать судна непосредственно в акватории украинских портов..." - написал он.
Напомним, Россия ограничила судоходство для украинских судов в Азовском море, назвав причину: проведение боевых стрельб в этом регионе. Онако 23 мая в 21:00 предупреждение РФ прекратило действие.
Азовское море и Керченский пролив являются внутренними водами Украины и Российской Федерации. Попытки разграничить Азов линией государственной границы в предыдущие годы не имели успеха. Поэтому "внутреннее море" позволяет российским судам подходить вплотную к украинскому побережью.
Двусторонние соглашения предусматривают, что торговые суда и военные корабли, а также другие государственные суда под флагом Украины или Российской Федерации, эксплуатируемые в некоммерческих целях, пользуются в Азовском море и Керченском проливе свободой судоходства.
Согласно другому соглашению, подписанному во времена президентства Леонида Кучмы, все споры должны решаться на двустороннем уровне, а это, по мнению экспертов, практически невозможно, учитывая нынешнее состояние украинско-российских отношений.
конкретно, что по твоему власть должна немедленно сделать, что бы орки попустились в этой ситуации?
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Зенитными? Это те, которые "земля-воздух" или "море-воздух"???
Хм...
Ну, наверное потому же, почему на суше для уничтожения танков не используют торпеды...
Эх-сперд...
Случаи применения ЗРК против морских целей действительно существуют.
Примите извинения, в технической стороне вопроса оказался неправ.
В логике же "атаковать корабли РФ с берега ракетами" я Вам отказываю.
Украину поберегите!
Где наши хоть пару корабликов, которые должны следить за границей?
И авиация...
И арта на побережье...
Сообщается, что израильские ВВС бомбят иранских наемников и позиции Ливанской Хезболы в пр. Хомс, Режим использует ПВО S-200
Обожаю историю России. Много всякого было. Лжедмитрии .
Но чтобы на троне сразу и вор, и убийца и педераст - такое впервые.
Горжусь.
В 2017 году Липецкая Roshen заплатила в бюджет России 59 млн рублей.
В 2017 году входящая в корпорацию Roshen Липецкая кондитерская фабрика (Россия) продолжала платить налоги в бюджет Российской Федерации, а также обязательные сборы в государственные фонды.
О сумме налогов и сборов, уплаченных ЛКФ "Рошен", дает представление опубликованный Отчет о движении денежных средств. Согласно этому документу, липецкая фабрика "Рошен" в 2017 году заплатила в бюджет России 59 миллионов рублей налога на имущество, 5 миллионов других налогов, а взносы в государственные внебюджетные фонды составили 41,7 миллиона рублей:
А в постановлении Воронежского апелляционного суда от 24 апреля 2017 года был подтвержден вывод об уплате в бюджет России почти миллиарда рублей в 2016 году.
Суд, со ссылкой на материалы налоговой инспекции, сообщил, что в апреле 2016 года АО "ЛФК "Рошен" добровольно уплатила в российский бюджет 600 млн рублей, доначисленных по результатам налоговой проверки. Вместе с текущими налогами за 2016 год (больше 300 млн руб.) это дает внушительную сумму около миллиарда рублей, уплаченных АО "ЛФК "Рошен" в бюджет РФ в 2016 году.https://ukranews.com/news/565022-v-2017-godu-lypeckaya-roshen-zaplatyla-v-byudzhet-rossyy-59-mln-rubley