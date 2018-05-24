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 Политика Украины
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Все про:Азовское море (132) задержание (4966) корабль (942) ФСБ (1216)

 Береговая охрана ФСБ задержала турецкий сухогруз OCEAN LEGEND на расстоянии 12 км. от Бердянской косы, - журналист Клименко. КАРТА

Береговая охрана ФСБ примерно задержала турецкий сухогруз OCEAN LEGEND недалеко от Бердянска.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в журналист Андрей Клименко написал на своей странице в Facebook.

Смотрите: Россия закрыла 2000 квадратных километров Азовского моря для украинских судов. ВИДЕО

"Береговая охрана ФСБ примерно в 19:00 мв 24 мая задержала на юг от Бердянска турецкий сухогруз OCEAN LEGEND (IMO: 9083225). Посмотрите на карту - это произошло на расстоянии 7 миль от Бердянской косы... 12 км. А фиолетовая кривая - это 12-мильная зона, то есть морская граница Украины, которой сейчас нет, потому что море "общее". Реакции украинской власти традиционно нет. Видимо, ФСБ скоро начнет задерживать судна непосредственно в акватории украинских портов..." - написал он.

Береговая охрана ФСБ задержала турецкий сухогруз OCEAN LEGEND на расстоянии 12 км. от Бердянской косы, - журналист Клименко 01

Напомним, Россия ограничила судоходство для украинских судов в Азовском море, назвав причину: проведение боевых стрельб в этом регионе. Онако 23 мая в 21:00 предупреждение РФ прекратило действие.

Азовское море и Керченский пролив являются внутренними водами Украины и Российской Федерации. Попытки разграничить Азов линией государственной границы в предыдущие годы не имели успеха. Поэтому "внутреннее море" позволяет российским судам подходить вплотную к украинскому побережью.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Задержания и досмотр следующих в Украину гражданских судов - это ответ РФ на арест "Норда", - Слободян

Двусторонние соглашения предусматривают, что торговые суда и военные корабли, а также другие государственные суда под флагом Украины или Российской Федерации, эксплуатируемые в некоммерческих целях, пользуются в Азовском море и Керченском проливе свободой судоходства.

Согласно другому соглашению, подписанному во времена президентства Леонида Кучмы, все споры должны решаться на двустороннем уровне, а это, по мнению экспертов, практически невозможно, учитывая нынешнее состояние украинско-российских отношений.

Береговая охрана ФСБ задержала турецкий сухогруз OCEAN LEGEND на расстоянии 12 км. от Бердянской косы, - журналист Клименко 02

Источник: https://censor.net.ua/n3068012
 
 
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ЗРК прикривають Маріуполь, можуть стріляти в радіусі 45 км по позиціям російських військових навіть на протилежному березі Азовського моря!
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Зенитный ракетный комплекс (ЗРК) по-вашему должен стрелять по "берегу Азовского моря"?!?!... А он, что уже летать научился?!?!
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45 км це дальність горизонту, ЗРК бачить на 45 км навкруги, а якщо припідняти його радар за допомоги потужного БПЛА, то радіус роботи ЗРК можна значно збільшити до 100-200км.
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"припідняти радар ППО" це як?)) він же обертається) це хелікоптером, але це теж саме що відірвати голову від тіла, організм помре.
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Не помре, БПЛА прив'язаний на кабелі піднімає радар в повітря і стає літаком/гелікоптером ДРЛОиУ і передає дані на землю або по радіо, або по оптичному кабелю. Живлення та керування відбувається з землі по кабелю!
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Ви хоч бачили вживу не на фото радар наприклад с-300?) скільки кг він важить?) і скільки може підняти кг бпла? Радар повинен обертатися, і накше то фуфло. Запропонуйте краще авакс підняти у повітря позичивши у США.)
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Обертати БПЛА не проблема, він сам може обертатись разом з радаром і великий радар не потрібен, бо ми не будемо шукати супутники в космосі на відстані 500км, достатньо точно визначити ціль на відстані 100-200км, а для цього достатньо невеликого радару! До того ж можна запустити кілька БПЛА і вони будуть рознесені в повітрі і будуть працювати як єдиний радар абсолютно точно визначаючи місцезнаходження цілі і наводячи на ціль зенітну або протикорабельну ракету!
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та нафіга? У с-300 і так висока мачта, можна просто мачту зробити ще вище на неї тримається радар і обертається.
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Игорь не гони,какие ЗРК 12 км от украинского берега хотя бы украинские катера с пулемета обстреляли,главнокомандующего менять надо
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ЗРК до 45 км спокійно наводиться на морські об'єкти і лупить їх в гавно! Дві-три-чотири ракети і катер ФСБ знищено зі всіма хто там був! Хоча б одну ракету запустили, хоча б налякали! Я вже не кажу знищили, просто налякали б російських піратів, щоб вони не висовувались за межі своєї берегової смуги!
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если на 4 год войны у нас не охраняется даже береговая линия,то это значит только то,что петя порошенко открыто работает на врага и саботирует оборону Украины
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Так, пєтя зрадник і Гриценко вже пообіцяв його посадити!
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Яка різниця чого добиваються кацапи, потрібно знищувати їх без попередження, як піратів і тоді вони будуть дуже культурними!
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поменять лояльного кермлю президента
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на счет лояльного это ты зря, кацапы от Пороха на говно исходят не просто так..
конкретно, что по твоему власть должна немедленно сделать, что бы орки попустились в этой ситуации?
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та ты шо,все магазины порошенко в россии работают,это показатель,истерика только по телевизору,что бы не привлекать внимание к своему ставленнику,который на войне наваривается,патрулировать свою акваторию хотя бы,что сам не понимаешь,нужна помощь зала?
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А чому не обстріляли російські катери зенітними ракетами
===========
Зенитными? Это те, которые "земля-воздух" или "море-воздух"???
Хм...
Ну, наверное потому же, почему на суше для уничтожения танков не используют торпеды...
Эх-сперд...
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Зенітні ракети можуть стріляти по наземним та надводним цілям, немає жодних обмежень! Якщо Ви цього не знаєте, це не означає що такої можливості немає!
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Можливість- є. Але й тільки... Літаки зроблено з алюмінію, тому бойова частина зенітної ракети розрахована саме на таку ціль. Те саме, що гатити по танку шрапнеллю.
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Увы, но вынужден признать Вашу правоту.
Случаи применения ЗРК против морских целей действительно существуют.
Примите извинения, в технической стороне вопроса оказался неправ.

В логике же "атаковать корабли РФ с берега ракетами" я Вам отказываю.
Украину поберегите!
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та маячня це фантастична. Тому що постовкові ппо погано працюють на дуже малих висотах, і засвітка там буде від води. Для того і розроблялися пкр щоб працювати по кораблям.
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у клименко враг тоже не в кремле?а то он радостно украинскую владу стругает,вместо оккупантов.
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Товарищ Клименко планомерно зраду разгоняет. Береговая охрана ФСБ задержала турецкий сухогруз OCEAN LEGEND на расстоянии 12 км. от Бердянской косы, - журналист Клименко - Цензор.НЕТ 5714
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А Турция не желает пару ржавых корыт в Босфоре задержать?
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ну всё, Андрюха, теперь ты точно агент кремля. расшатал своими пароходами всех порохоботов.
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КацаПсинская шушера наглеет в Азовском море каждый день...,Шакалы вонючие...
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Почему не потоплен корабль ФСБ в наших водах?????????????
Где наши хоть пару корабликов, которые должны следить за границей?
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им пока нельзя, ленточку на швартовых концах ещё не перерезали
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Думаю потому-же, почему не освобождён Крым и Донецк с Луганском.
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А вполне серьезные (гораздо серьезнее рашистского мотлоха!) наши пограничные кораблики вполне могли задержать рашистов. И кораблики и радары есть еще с довоенных времен. Лично видел.
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потому, что кацаПсины именно для этого провокацию эту делают, нам нужно действовать другими методами в данной ситуации.
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в том то и дело, что другие методы пока называются- никак, совсем #бля никак. вчера 10 миль от берега, сегодня 7, а завтра свинособаки заплывших за буйки на косе вязать начнут?
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думаю, что в этой ситуации должны сработать наши западные партнеры, ну с Евросоюзом как бы уже все понятно.. на них вообще уже можно не расчитывать наверное а вот американцы пока молчат, но там всегда задержка в реакции..
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это проблемы Украины и действовать должны украинские власти. западным партнёрам всё-равно, пока не затронуты их интересы. не будет никакой реакции Турции, Мальты и др. под чьим флагом задерживали суда. там всё проще - выйдет извещение: не заходить в украинские порта Азовского моря во избежание проблем. всё!!! кремлёвские скоты, хоть и сволочи, но не дураки, это хорошо просчитали.
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блокировать значит нужно кацапские фуры идущие транзитом через Украину, хватать кацапских агентов, которых пруд пруди. Надеюсь, что наши придумают как ответить мразям.
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ты там голос не подавай,имигрантишка,а то пособие урежут
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У нас в Азовском море гораздо более серьезные кораблики есть.
И авиация...
И арта на побережье...
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просто президенту некогда за перерезанием ленточек главное показуха и имидж перед віборами а все остальное ему наплевать
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Авиация США нанесла новый ракетный удар в сирийском Дэйр-эр-Зоре,сколько подохло ВагнерНетов РАБссии не сообщается...
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Muhammad Jazira‏ @muhammadjazira3 36 мин.36 минут назад

Береговая охрана ФСБ задержала турецкий сухогруз OCEAN LEGEND на расстоянии 12 км. от Бердянской косы, - журналист Клименко - Цензор.НЕТ 6942Сообщается, что израильские ВВС бомбят иранских наемников и позиции Ливанской Хезболы в пр. Хомс, Режим использует ПВО S-200
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Не шатай будку,выборы скоро,открывачкой работает
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а педро открывает тунели и рассказывает про "Стугны"..торгаш с винницкого рынка - про ипанистический темп реформ галактического масштаба..пастор, традиционно, надувает щёки..мадам жарит сырники..окуеть.. Береговая охрана ФСБ задержала турецкий сухогруз OCEAN LEGEND на расстоянии 12 км. от Бердянской косы, - журналист Клименко - Цензор.НЕТ 5588
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Некогда соевому гавнокомандующему-он 12км трассы в Днепр и тоннель открывает,это важнее какого то там моря.
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Николай Алтухов‏ @altnik1 6 ч.6 часов назад

Обожаю историю России. Много всякого было. Лжедмитрии .
Но чтобы на троне сразу и вор, и убийца и педераст - такое впервые.
Горжусь.
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Конечно, он на Петю выше набросил, а своего прапорщиком защищать велено. Береговая охрана ФСБ задержала турецкий сухогруз OCEAN LEGEND на расстоянии 12 км. от Бердянской косы, - журналист Клименко - Цензор.НЕТ 6103
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кацапия то отдельная тема, ты баки не забивай..или опять "лояльный" админ и можно погнать пурги под удаление оппонентов..?
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Fobos таких как ты потроллить. Интересная история на фоне херойства фсб против судоходов и рыбаков.
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Почему Лолита Липецкая и Климкин Крымский никак не реагируют? Да потому что заводик в Липецке и тесть в Крыму. Да вся свора рошеновcкая со связями в мордоре. Предатель на предателе.
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Еще брат командуещего ООС в Крыму - это полный пздец
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Для Пети Порошена Рассия оккупант агрессор? Не думаю.
В 2017 году Липецкая Roshen заплатила в бюджет России 59 млн рублей.

В 2017 году входящая в корпорацию Roshen Липецкая кондитерская фабрика (Россия) продолжала платить налоги в бюджет Российской Федерации, а также обязательные сборы в государственные фонды.
О сумме налогов и сборов, уплаченных ЛКФ "Рошен", дает представление опубликованный Отчет о движении денежных средств. Согласно этому документу, липецкая фабрика "Рошен" в 2017 году заплатила в бюджет России 59 миллионов рублей налога на имущество, 5 миллионов других налогов, а взносы в государственные внебюджетные фонды составили 41,7 миллиона рублей:
А в постановлении Воронежского апелляционного суда от 24 апреля 2017 года был подтвержден вывод об уплате в бюджет России почти миллиарда рублей в 2016 году.
Суд, со ссылкой на материалы налоговой инспекции, сообщил, что в апреле 2016 года АО "ЛФК "Рошен" добровольно уплатила в российский бюджет 600 млн рублей, доначисленных по результатам налоговой проверки. Вместе с текущими налогами за 2016 год (больше 300 млн руб.) это дает внушительную сумму около миллиарда рублей, уплаченных АО "ЛФК "Рошен" в бюджет РФ в 2016 году.https://ukranews.com/news/565022-v-2017-godu-lypeckaya-roshen-zaplatyla-v-byudzhet-rossyy-59-mln-rubley
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У нас нет главнокомандующего. Пока волонтеры не купят катер, на котором добровольцы начнут топить ФСБшные посудины, так ни чего и не изменится.
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потопят. Дальше что? Ждем хотя бы айлендов... не люблю ругать США, но в данном случае это ппц. Сука 4 года 2 катера ждем.
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В Азовском море нам нечего противопоставить кацапам, к сожалению.
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Есть управляемые беспилотником торпеды. Береговая охрана ФСБ задержала турецкий сухогруз OCEAN LEGEND на расстоянии 12 км. от Бердянской косы, - журналист Клименко - Цензор.НЕТ 9886
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Можно. Давай только сначала решим кто платить будет? у меня денег нет. У тебя есть?
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а ты уже набрал добровольцев керченский мост взрывать?или силов только на опору и на редут хватило?
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Наша задача,создать пацакам пробку на мосту.Тодi вони почнуть ссать на опоры Береговая охрана ФСБ задержала турецкий сухогруз OCEAN LEGEND на расстоянии 12 км. от Бердянской косы, - журналист Клименко - Цензор.НЕТ 2168
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Заметьте, что все основные решения по международному осуждению агрессии мордора "пробил" Дещица. Но Лолита его быстро убрал по приказу из Кремля. С тех пор Клим Чугункин занимается только саботажем и явно играет на стороне его хозяев из мордора.
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Млять!Та сажаешь на сухогруз десант,та колпашишь по оркам с Джавелина!Яка проблема нах? Береговая охрана ФСБ задержала турецкий сухогруз OCEAN LEGEND на расстоянии 12 км. от Бердянской косы, - журналист Клименко - Цензор.НЕТ 2229
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у сухагруза скорость 12 узлов средня,есть скоростные катера
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Яка нах скорость?Якись окупанти,до мене докопались.Суд. Все дела.Як що русню не жмурить,вона зажмурит вас короче Береговая охрана ФСБ задержала турецкий сухогруз OCEAN LEGEND на расстоянии 12 км. от Бердянской косы, - журналист Клименко - Цензор.НЕТ 4474
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до речі можна так і зробити завантажити на вантажний корабель роту укр морпіхів замаскувати і коли катер фсб підпливе затримувати мирне судно взяти цей катер на абордаж)
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Я про це ще позавчора писав.Але комплекс неполноценности влади Украины,який ему нав*язали под Империей,не пробиваем
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ну це рішучий крок, то не дировців взяти на абордаж а рф) треба відповіді прорахувати. Але як говорять в армії не надо путать бдительность з бздительностью)
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А що с ответами?Ответ сегодня разрисовала Голландия.Рашка агрессор та террорист!Тому млять хай ховаются нах.й Берегова охорона ФСБ затримала турецький суховантаж OCEAN LEGEND на відстані 12 км від Бердянської коси, - журналіст Клименко - Цензор.НЕТ 5917
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныБереговая охрана ФСБ задержала турецкий сухогруз OCEAN LEGEND на расстоянии 12 км. от Бердянской косы, - журналист Клименко. КАРТА
 
 
 
 
 
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