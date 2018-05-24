 Интерпол объявил в розыск Тюрина, подозреваемого в убийстве экс-депутата Госдумы Вороненкова, - Тракало

Об этом рассказал спикер Национальной полиции Украины Ярослав Тракало, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

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"У нас есть сообщение, что согласно учетам генерального секретариата Интерпола этот гражданин объявлен в международный розыск. Соответственно, ходатайство украинской стороны после вручения всех документов было удовлетворено генеральным секретариатом Интерпола", - цитирует издание Я.Тракало.

Спикер Нацполиции отметил, что В.Тюрин находится в розыске с 16 мая.

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Напомним, 23 марта экс-депутат Госдумы РФ Денис Вороненков был убит в Киеве возле отеля "Премьер-палас". Охранник Вороненкова был ранен, но успел открыть огонь и ранить киллера, который впоследствии умер в больнице.



Позже стало известно, что Вороненкова убил Павел Паршов - гражданин Украины. Он служил в Нацгвардии, а также имел праворадикальные взгляды. Позже Нацгвардия начала служебную проверку по факту принятия на службу находящегося в розыске Паршова.



Также 15 июня в Павлограде Днепропетровской области был задержан Ярослав Тарасенко. По версии прокуратуры, он должен был быть за рулем автомобиля, замеченного на месте убийства Вороненкова. Суд первой инстанции избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.



9 октября Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что заказчиком убийства Вороненкова был подконтрольный ФСБ криминальный авторитет Владимир Тюрин, бывший гражданский муж Марии Максаковой (жены Вороненкова).



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По словам Генпрокурора, убийство Вороненкова связано с его показаниями относительно присутствия российских войск на территории Украины, а также в деле о госизмене беглого президента Януковича.



Как отметил Луценко, чтобы не допустить этих свидетельств Вороненкова в украинских и международных судах, представители российских спецслужб "подготовили план его физического уничтожения как свидетеля".