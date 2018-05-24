 Порошенко наградил двух львовских полицейских орденом "За мужество". ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Главы государства.

В сообщении отмечается: "За личное мужество, проявленное в борьбе с преступностью, образцовое выполнение служебного долга орденом "За мужество" III степени отмечен старшийо инспектор управления патрульной полиции старшийо лейтенант полиции Татьяна Сорока и инспектор управления патрульной полиции во Львовской области лейтенант полиции Павел Хрупа.

"Думаю, что очень важно, когда мы поддерживаем и награждаем не только наших воинов-героев, которые защищают наше государство от российской агрессии, но и героев, которые обеспечивают мир, спокойствие и порядок на улицах наших городов", - подчеркнул Глава государства. Он также отметил, что поддержал просьбу председателя Львовской областной государственной администрации Олега Синютки о награждении двух полицейских.

Также читайте: Во Львове участник ДТП ударил ножом патрульную, - Нацполиция





Вручая награду Татьяне Сороке, Петр Порошенко отметил, что среди боевых офицеров орден "За мужество" пользуется чрезвычайным уважением, и он гордится тем, что вручает такую ​​высокую награду полицейской.

Глава государства поблагодарил офицеров полиции за мужество и проявленную отвагу в борьбе с преступностью.

13 мая 2018 во Львове произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей Lexus RX 350 и Skoda Octavia. На место происшествия прибыл экипаж старшего лейтенанта полиции Татьяны Сороки и лейтенанта полиции Павла Хрупы. В ходе оформления материалов об административном правонарушении водитель Skoda Octavia начал вести себя неадекватно и пытался скрыться с места происшествия. Старший лейтенант полиции Сорока догнала нарушителя и пыталась задержать. Во время задержания преступник нанес старшему лейтенанту удар ножом в область живота. В это время, оценив ситуацию, лейтенант полиции Павел Хрупа предупредил правонарушителя о возможности применения огнестрельного оружия. Злоумышленник на предупреждение не отреагировал и продолжал нападение на Татьяну Сороку. Для отражения нападения на полицейского и задержания правонарушителя лейтенант полиции Павел Хрупа применил табельное огнестрельное оружие, осуществив два выстрела, в результате чего злоумышленник получил ранение правой ноги.

Благодаря профессиональным действиям сотрудников полиции Татьяны Сороки и Павла хруп, проявленную при этом решительность и отвагу, инициативу и настойчивость, преданность делу охраны прав и свобод граждан, правонарушитель был задержан.