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Все про:Львов (3196) награда (1058) Порошенко (14843) патрульная полиция (1105)

 Порошенко наградил двух львовских полицейских орденом "За мужество". ФОТО

Во время рабочей поездки во Львовскую Президент Петр Порошенко вручил высокие государственные награды двум львовским полицейским.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Главы государства.

В сообщении отмечается: "За личное мужество, проявленное в борьбе с преступностью, образцовое выполнение служебного долга орденом "За мужество" III степени отмечен старшийо инспектор управления патрульной полиции старшийо лейтенант полиции Татьяна Сорока и инспектор управления патрульной полиции во Львовской области лейтенант полиции Павел Хрупа.

"Думаю, что очень важно, когда мы поддерживаем и награждаем не только наших воинов-героев, которые защищают наше государство от российской агрессии, но и героев, которые обеспечивают мир, спокойствие и порядок на улицах наших городов", - подчеркнул Глава государства. Он также отметил, что поддержал просьбу председателя Львовской областной государственной администрации Олега Синютки о награждении двух полицейских.

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Порошенко наградил двух львовских полицейских орденом За мужество 01
Порошенко наградил двух львовских полицейских орденом За мужество 02

Вручая награду Татьяне Сороке, Петр Порошенко отметил, что среди боевых офицеров орден "За мужество" пользуется чрезвычайным уважением, и он гордится тем, что вручает такую ​​высокую награду полицейской.

Глава государства поблагодарил офицеров полиции за мужество и проявленную отвагу в борьбе с преступностью.

13 мая 2018 во Львове произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей Lexus RX 350 и Skoda Octavia. На место происшествия прибыл экипаж старшего лейтенанта полиции Татьяны Сороки и лейтенанта полиции Павла Хрупы. В ходе оформления материалов об административном правонарушении водитель Skoda Octavia начал вести себя неадекватно и пытался скрыться с места происшествия. Старший лейтенант полиции Сорока догнала нарушителя и пыталась задержать. Во время задержания преступник нанес старшему лейтенанту удар ножом в область живота. В это время, оценив ситуацию, лейтенант полиции Павел Хрупа предупредил правонарушителя о возможности применения огнестрельного оружия. Злоумышленник на предупреждение не отреагировал и продолжал нападение на Татьяну Сороку. Для отражения нападения на полицейского и задержания правонарушителя лейтенант полиции Павел Хрупа применил табельное огнестрельное оружие, осуществив два выстрела, в результате чего злоумышленник получил ранение правой ноги.

Благодаря профессиональным действиям сотрудников полиции Татьяны Сороки и Павла хруп, проявленную при этом решительность и отвагу, инициативу и настойчивость, преданность делу охраны прав и свобод граждан, правонарушитель был задержан.

Источник: https://censor.net.ua/n3068005
 
   
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Любители Тимошенко завидуют и ждут не дождуца когда же уже Юличка награждать будет.
Но я не ошибся..ключевое слово НЕ дождуца.
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Что верно, то верно. Про шансы на президентство Тимошенко могу сказать одно: рожденный ползать - летать не может.
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ВОна не станет президентом это точно. Рейтинг ВОны примерно такой же как и у порошенки, при этом мы имеем по всем разным опросам огромное количество порядка 40-50% с категории "неопределившихся". Так вот как показывает мировая практика выборов, из вот этой категории "неопределившихся" когда дело непосредственно доходит голосовать, то 70-80% из них всегда голосует за действующую власть. Так что ВОна по любому в пролёте. Это если бы у ВОны был рейтинг 40-50% и при этом количество не определившихся было бы не более 20% тогда у Жюльки были бы шансы. А так без шансов в пролёте.
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Юля рождена, чтоб сказку сделать былью,
Преодолеть пространство и простор,
Ей разум дал стальные руки-крылья,
А вместо сердца - пламенный мотор.✈✈✈😁
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Шото Лолиты офшорно-мальдивско-липецкой очень много наверно к дождю?
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Ща КацаПсины с Берлог повылазят с особым КацаКрысиным мнением...
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Якщо жінці "замужество", то зрозуміло, а коли чоловікові, то ні.
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В Ютьюбе блогер Димка Камикадзе вбросил видео где РАБссиянские полицаи толпой жрут у мусорного бака просроченную колбасу которую выбросили работники ресторана.. Порошенко наградил двух львовских полицейских орденом "За мужество" - Цензор.НЕТ 5283Уже 2 суток РЖУНИМАГУ с этого видоса..
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Ордена мусорам, за то что в кого-то там постреляли. Думаю намек все поняли.
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Судя по фото вискарь вчера был паленный.
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Выглядит и правда ужасно. А еще ж и в тюрьме сидеть, а здоровье ни к черту.))))
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да гавно это за мужество, вообще кому за дело на фронте дали вообще не взлетает, за мужество давали за царапину, но эта царапина была на фронте, с хуев ли полицаям во львове фронтовые медали, ебанаты вы придумали новые береты мормпехам, и приравняли львовских пепсов к нулевой красногоровской махре, ебать шах и мат, я ваш избиратель
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два рази прочитав твою писанину, але, що ти хотів сказати, так і не зрозумів
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Порошенко наградил двух львовских полицейских орденом "За мужество" - Цензор.НЕТ 3374Вера Измайлова‏ @veraizmaylova41 1 мин.1 минуту назад
Киев.
Супермаркет.
Возле лотков с выпечкой стоят две пожилые женщины.И я невольно слышу их диалог.Неспешный. Тихий. Старость не криклива. -
Ты чего так долго стоишь у булочек? Выбрать не можешь? -Дорогие булочки. Я воздух сдобы вдыхаю, и кажется что поела,

«Я Воздух Сдобы Вдыхаю, И Кажется, Что Поела». ВЫРОДКИ Правительственного Квартала! У Меня Нет Слов, Чтобы Выразить Всю Палитру Эмоций По Поводу Результатов Вашего Царствования

Порошенко наградил двух львовских полицейских орденом "За мужество" - Цензор.НЕТ 8397
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Как-то без задоринки.

Вот раньше было! Один вареник, полтаблетки, лоточек оливье сожранный в туалете маркета. А это что?

ПыСы. Рыдал весь супермаркет забыла дописать.

ПыПыСы. Ты всех зашкваренных руснявых из тви будешь сюда тащить?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПорошенко наградил двух львовских полицейских орденом "За мужество". ФОТО
 
 
 
 
 
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