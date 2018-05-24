 Порошенко наградил двух львовских полицейских орденом "За мужество". ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Главы государства.
В сообщении отмечается: "За личное мужество, проявленное в борьбе с преступностью, образцовое выполнение служебного долга орденом "За мужество" III степени отмечен старшийо инспектор управления патрульной полиции старшийо лейтенант полиции Татьяна Сорока и инспектор управления патрульной полиции во Львовской области лейтенант полиции Павел Хрупа.
"Думаю, что очень важно, когда мы поддерживаем и награждаем не только наших воинов-героев, которые защищают наше государство от российской агрессии, но и героев, которые обеспечивают мир, спокойствие и порядок на улицах наших городов", - подчеркнул Глава государства. Он также отметил, что поддержал просьбу председателя Львовской областной государственной администрации Олега Синютки о награждении двух полицейских.
Вручая награду Татьяне Сороке, Петр Порошенко отметил, что среди боевых офицеров орден "За мужество" пользуется чрезвычайным уважением, и он гордится тем, что вручает такую высокую награду полицейской.
Глава государства поблагодарил офицеров полиции за мужество и проявленную отвагу в борьбе с преступностью.
13 мая 2018 во Львове произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей Lexus RX 350 и Skoda Octavia. На место происшествия прибыл экипаж старшего лейтенанта полиции Татьяны Сороки и лейтенанта полиции Павла Хрупы. В ходе оформления материалов об административном правонарушении водитель Skoda Octavia начал вести себя неадекватно и пытался скрыться с места происшествия. Старший лейтенант полиции Сорока догнала нарушителя и пыталась задержать. Во время задержания преступник нанес старшему лейтенанту удар ножом в область живота. В это время, оценив ситуацию, лейтенант полиции Павел Хрупа предупредил правонарушителя о возможности применения огнестрельного оружия. Злоумышленник на предупреждение не отреагировал и продолжал нападение на Татьяну Сороку. Для отражения нападения на полицейского и задержания правонарушителя лейтенант полиции Павел Хрупа применил табельное огнестрельное оружие, осуществив два выстрела, в результате чего злоумышленник получил ранение правой ноги.
Благодаря профессиональным действиям сотрудников полиции Татьяны Сороки и Павла хруп, проявленную при этом решительность и отвагу, инициативу и настойчивость, преданность делу охраны прав и свобод граждан, правонарушитель был задержан.
Но я не ошибся..ключевое слово НЕ дождуца.
Преодолеть пространство и простор,
Ей разум дал стальные руки-крылья,
А вместо сердца - пламенный мотор.✈✈✈😁
Героям слава!
В Черкассах вечером 24 мая убили депутата Черкасского областного совета от ВО "Батьківщина", экс-заместителя городского главы Черкасс Анатолия Бондаренко Сергея Гуру.
Киев.
Супермаркет.
Возле лотков с выпечкой стоят две пожилые женщины.И я невольно слышу их диалог.Неспешный. Тихий. Старость не криклива. -
Ты чего так долго стоишь у булочек? Выбрать не можешь? -Дорогие булочки. Я воздух сдобы вдыхаю, и кажется что поела,
«Я Воздух Сдобы Вдыхаю, И Кажется, Что Поела». ВЫРОДКИ Правительственного Квартала! У Меня Нет Слов, Чтобы Выразить Всю Палитру Эмоций По Поводу Результатов Вашего Царствования
Вот раньше было! Один вареник, полтаблетки, лоточек оливье сожранный в туалете маркета. А это что?
ПыСы. Рыдал весь супермаркет забыла дописать.
ПыПыСы. Ты всех зашкваренных руснявых из тви будешь сюда тащить?