 Аваков просит итальянский суд избегать некорректных толкований ряда понятий при рассмотрении дела нацгвардейца Маркива. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникаций МВД.

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"В контексте официальной политической позиции, которой придерживается дружественная нам Италия, итальянское правосудие не может оперировать сомнительной терминологией, за которой четко прослеживается след российской пропаганды", - прокомментировал А.Аваков свое заявление на встрече с послом.

По его словам, МВД Украины вынуждено прибегнуть к демаршу в виде данного заявления с целью обратить внимание итальянской стороны на некорректное толкование итальянским правосудием ряда ключевых моментов, что может оказать негативное влияние на принятие судом объективного решения.

В то же время А.Аваков одобрительно высказался по поводу решения итальянской стороны о начале судебного разбирательства по сути дела В.Маркива в суде города Ассизи (первое заседание назначено на 6 июля).

"Верим, что решение суда в конце концов расставит точки над "і", сняв все инсинуации и опровергнув необоснованные обвинения против гражданина Украины Виталия Маркива", - подчеркнул министр.

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По его словам, позиция МВД в этом деле остается твердой и последовательной с момента ареста нацгвардейца итальянскими правоохранительными органами в июне 2017 года.

Согласно обнародованному на сайте МВД заявлению А.Авакова, необходимо внести "важные коррективы" в понятийный контекст.

"В материалах следствия и многочисленных документах суда продолжаем встречать такие понятия, как "пророссийские повстанцы-сепаратисты", "гражданский конфликт", "парамилитарное подразделение параллельный армии" ("divisione paramilitare parallela all'esercito"), "агрессия украинского войска" и др.", - обращает внимание на несоответствие терминологии глава МВД.

По его убеждению, итальянское правосудие должно четко воспринимать, что в мае 2014 года военнослужащий Национальной гвардии Украины В.Маркив находился в районе Славянска в составе регулярных частей Министерства внутренних дел Украины (а не "парамилитарных структур", как это фигурирует в деле), выполняя приказ по обороне суверенитета и территориальной целостности государства.

"Место, где трагически погиб итальянский фоторепортер Андреа Роккелли, в то время было эпицентром боевых действий. Андреа Роккелли знал об этом, однако вопреки предостережениям, заранее обнародованным посольством Итальянской Республики в Украине и без какого-либо согласования (аккредитации) с украинской властью, самовольно отправился в это опасное для жизни путешествие, попав в результате под открытый сепаратистами обстрел", - говорится в заявлении главы МВД.

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По его словам, манипуляция понятий и подмена смыслов – "очень опасное оружие современной гибридной войны против Украины".

"Призываю итальянское правосудие быть максимально внимательным и точным в понимании политического контекста, чтобы не попасть на крючок ложных толкований коварной российской пропаганды, которая, очевидно, не упустит случай воспользоваться делом украинского солдата В.Маркива с целью очернения украинцев и Украины", - подытожил А.Аваков.

Напомним, Виталий Маркив был задержан в Италии в июне 2017 года по подозрению в убийстве фоторепортера Андреа Роккелли на Донбассе в 2014 году. Прокуратура города Павия (регион Ломбардия) обвиняет Виталия Маркива в умышленном убийстве из миномета итальянского фотографа Андреа Роккелли 24 мая 2014 года возле оккупированного в то время Славянска Донецкой области.



В июле министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявлял, что Украина предоставит Италии все необходимые документы по делу Маркива.