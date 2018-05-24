 Аваков просит итальянский суд избегать некорректных толкований ряда понятий при рассмотрении дела нацгвардейца Маркива. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникаций МВД.
"В контексте официальной политической позиции, которой придерживается дружественная нам Италия, итальянское правосудие не может оперировать сомнительной терминологией, за которой четко прослеживается след российской пропаганды", - прокомментировал А.Аваков свое заявление на встрече с послом.
По его словам, МВД Украины вынуждено прибегнуть к демаршу в виде данного заявления с целью обратить внимание итальянской стороны на некорректное толкование итальянским правосудием ряда ключевых моментов, что может оказать негативное влияние на принятие судом объективного решения.
В то же время А.Аваков одобрительно высказался по поводу решения итальянской стороны о начале судебного разбирательства по сути дела В.Маркива в суде города Ассизи (первое заседание назначено на 6 июля).
"Верим, что решение суда в конце концов расставит точки над "і", сняв все инсинуации и опровергнув необоснованные обвинения против гражданина Украины Виталия Маркива", - подчеркнул министр.
По его словам, позиция МВД в этом деле остается твердой и последовательной с момента ареста нацгвардейца итальянскими правоохранительными органами в июне 2017 года.
Согласно обнародованному на сайте МВД заявлению А.Авакова, необходимо внести "важные коррективы" в понятийный контекст.
"В материалах следствия и многочисленных документах суда продолжаем встречать такие понятия, как "пророссийские повстанцы-сепаратисты", "гражданский конфликт", "парамилитарное подразделение параллельный армии" ("divisione paramilitare parallela all'esercito"), "агрессия украинского войска" и др.", - обращает внимание на несоответствие терминологии глава МВД.
По его убеждению, итальянское правосудие должно четко воспринимать, что в мае 2014 года военнослужащий Национальной гвардии Украины В.Маркив находился в районе Славянска в составе регулярных частей Министерства внутренних дел Украины (а не "парамилитарных структур", как это фигурирует в деле), выполняя приказ по обороне суверенитета и территориальной целостности государства.
"Место, где трагически погиб итальянский фоторепортер Андреа Роккелли, в то время было эпицентром боевых действий. Андреа Роккелли знал об этом, однако вопреки предостережениям, заранее обнародованным посольством Итальянской Республики в Украине и без какого-либо согласования (аккредитации) с украинской властью, самовольно отправился в это опасное для жизни путешествие, попав в результате под открытый сепаратистами обстрел", - говорится в заявлении главы МВД.
По его словам, манипуляция понятий и подмена смыслов – "очень опасное оружие современной гибридной войны против Украины".
"Призываю итальянское правосудие быть максимально внимательным и точным в понимании политического контекста, чтобы не попасть на крючок ложных толкований коварной российской пропаганды, которая, очевидно, не упустит случай воспользоваться делом украинского солдата В.Маркива с целью очернения украинцев и Украины", - подытожил А.Аваков.
Напомним, Виталий Маркив был задержан в Италии в июне 2017 года по подозрению в убийстве фоторепортера Андреа Роккелли на Донбассе в 2014 году. Прокуратура города Павия (регион Ломбардия) обвиняет Виталия Маркива в умышленном убийстве из миномета итальянского фотографа Андреа Роккелли 24 мая 2014 года возле оккупированного в то время Славянска Донецкой области.
В июле министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявлял, что Украина предоставит Италии все необходимые документы по делу Маркива.
Чисельність Червоних бригад доходила до 25 тисяч осіб, зайнятих різною діяльністю, як терористичною, так і напівлегальною, що забезпечувала функціонування бойових груп.
Тобто чисельність італійських терористів перевищила всіх мусульманських терористів Світу.
Ось Вам про "страшних" італійських фашистів:
9 смертних вироків за 20 років (Мусоліні)
Гебельсовщина в чистом виде.
На фоне шума про боинг хорошо будет.
Далеко пойдете вместе с итальянским судом.