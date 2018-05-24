EN|RU|UK
Темы дня: Российские террористы сбили Боинг Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили Разгром ЧВК "Вагнера" в Сирии
 Политика Украины, За рубежом
  1045  14
Все про:Аваков (2500) Италия (792) Маркив (14)

 Аваков просит итальянский суд избегать некорректных толкований ряда понятий при рассмотрении дела нацгвардейца Маркива. ФОТО

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков передал послу Италии в Украине Давиде Ла Чечилиа публичное заявление, в котором просит итальянский суд избегать некорректных толкований ряда понятий в ходе судебного рассмотрения дела военнослужащего Национальной гвардии Виталия Маркива, обвиняемого в убийстве итальянского фотожурналиста Андреа Роккелли.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникаций МВД.

Читайте: Суд над украинским нацгвардейцем Маркивым начнется в Италии 6 июля

"В контексте официальной политической позиции, которой придерживается дружественная нам Италия, итальянское правосудие не может оперировать сомнительной терминологией, за которой четко прослеживается след российской пропаганды", - прокомментировал А.Аваков свое заявление на встрече с послом.

Аваков просит итальянский суд избегать некорректных толкований ряда понятий при рассмотрении дела нацгвардейца Маркива 01

По его словам, МВД Украины вынуждено прибегнуть к демаршу в виде данного заявления с целью обратить внимание итальянской стороны на некорректное толкование итальянским правосудием ряда ключевых моментов, что может оказать негативное влияние на принятие судом объективного решения.

В то же время А.Аваков одобрительно высказался по поводу решения итальянской стороны о начале судебного разбирательства по сути дела В.Маркива в суде города Ассизи (первое заседание назначено на 6 июля).

"Верим, что решение суда в конце концов расставит точки над "і", сняв все инсинуации и опровергнув необоснованные обвинения против гражданина Украины Виталия Маркива", - подчеркнул министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Италия не реагирует на обращения ГПУ по делу нацгвардейца Маркива, - замгенпрокурора Енин

По его словам, позиция МВД в этом деле остается твердой и последовательной с момента ареста нацгвардейца итальянскими правоохранительными органами в июне 2017 года.

Аваков просит итальянский суд избегать некорректных толкований ряда понятий при рассмотрении дела нацгвардейца Маркива 02

Согласно обнародованному на сайте МВД заявлению А.Авакова, необходимо внести "важные коррективы" в понятийный контекст.

"В материалах следствия и многочисленных документах суда продолжаем встречать такие понятия, как "пророссийские повстанцы-сепаратисты", "гражданский конфликт", "парамилитарное подразделение параллельный армии" ("divisione paramilitare parallela all'esercito"), "агрессия украинского войска" и др.", - обращает внимание на несоответствие терминологии глава МВД.

По его убеждению, итальянское правосудие должно четко воспринимать, что в мае 2014 года военнослужащий Национальной гвардии Украины В.Маркив находился в районе Славянска в составе регулярных частей Министерства внутренних дел Украины (а не "парамилитарных структур", как это фигурирует в деле), выполняя приказ по обороне суверенитета и территориальной целостности государства.

"Место, где трагически погиб итальянский фоторепортер Андреа Роккелли, в то время было эпицентром боевых действий. Андреа Роккелли знал об этом, однако вопреки предостережениям, заранее обнародованным посольством Итальянской Республики в Украине и без какого-либо согласования (аккредитации) с украинской властью, самовольно отправился в это опасное для жизни путешествие, попав в результате под открытый сепаратистами обстрел", - говорится в заявлении главы МВД.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "За три года не найдено ни одного доказательства", - нардепы требуют освободить добровольца Маркива и наказать граждан Италии, воюющих против ВСУ на Донбассе. ВИДЕО

По его словам, манипуляция понятий и подмена смыслов – "очень опасное оружие современной гибридной войны против Украины".

"Призываю итальянское правосудие быть максимально внимательным и точным в понимании политического контекста, чтобы не попасть на крючок ложных толкований коварной российской пропаганды, которая, очевидно, не упустит случай воспользоваться делом украинского солдата В.Маркива с целью очернения украинцев и Украины", - подытожил А.Аваков.

Напомним, Виталий Маркив был задержан в Италии в июне 2017 года по подозрению в убийстве фоторепортера Андреа Роккелли на Донбассе в 2014 году. Прокуратура города Павия (регион Ломбардия) обвиняет Виталия Маркива в умышленном убийстве из миномета итальянского фотографа Андреа Роккелли 24 мая 2014 года возле оккупированного в то время Славянска Донецкой области.

В июле министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявлял, что Украина предоставит Италии все необходимые документы по делу Маркива.

Источник: https://censor.net.ua/n3068004
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Учитывая то обстоятельство, что фашизм родом из Италии!
 показать весь комментарий
 
 
Не тільки фашизм, але червоні бригади теж.
Чисельність Червоних бригад доходила до 25 тисяч осіб, зайнятих різною діяльністю, як терористичною, так і напівлегальною, що забезпечувала функціонування бойових груп.
Тобто чисельність італійських терористів перевищила всіх мусульманських терористів Світу.
 показать весь комментарий
 
 
Ви ліпше назвіть країну походження комунізму. Бо ми ще недалеко від цього відійшли.
Ось Вам про "страшних" італійських фашистів:
9 смертних вироків за 20 років (Мусоліні)
 показать весь комментарий
 
А ще дуже багато італійців є у складі сепарських терористичних формувань.
 показать весь комментарий
 
 
Так и итальянский журналист при них акредитован был.
Гебельсовщина в чистом виде.
 показать весь комментарий
 
Тобто його в Україні теж треба би було судити, але загинув.
 показать весь комментарий
 
МИД должен ноту написать про российскую агрессию и упомянуть что их журналист писал неправдивые пропагандистские статейки , потому что другие акредитованным при россрйской армии "независимым" журналистам писать забороняется.
На фоне шума про боинг хорошо будет.
 показать весь комментарий
 
Может МИД должен какую то ноту составить,что бы уже если фейсом об тейбл то по настоящему.
 показать весь комментарий
 
 
макаронники давні рашинські жополизи. буде важко. нагадування Авакова дуже слушне.
 показать весь комментарий
 
 
Аваков разъяснит итальянскому суду итальянские законы.
 показать весь комментарий
 
Він же майже італієць. Чому б і не пояснити?
 показать весь комментарий
 
Итальянский суд может решать совершает ли украинская армия агрессию на территорри Украины ?
Далеко пойдете вместе с итальянским судом.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныАваков просит итальянский суд избегать некорректных толкований ряда понятий при рассмотрении дела нацгвардейца Маркива. ФОТО
 
 
 
 
 
 вверх