EN|RU|UK
Темы дня: Российские террористы сбили Боинг Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили Разгром ЧВК "Вагнера" в Сирии
 Политика Украины
  219  13
Материалы по теме:
Все про:образование (1764) Румыния (512) украинский язык (576) Гриневич (295)

 Украина и Румыния планируют подписать Протокол о взаимопонимании по имплементации "языковой статьи", - Минобразования

Украина и Румыния планируют подписать Протокол о взаимопонимании, в котором будут закрепляться позиции по имплементации языковой статьи Закона "Об образовании".

Об этом шла речь во время встречи министра образования и науки Украины Лилии Гриневич с министром национального образования Румынии Валентином Попой сегодня, 24 мая, в Париже, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобразования.

"Закон "Об образовании" включает европейские ценности в национальную систему образования, в частности положения, которые позволяют национальным меньшинствам изучать свой язык и обучаться на нем. В то же время закон обеспечивает роль государственного языка как инструмента социального единства и целостности. Нашей целью является предоставление равных возможностей всем украинским школьникам. Закон исправляет нынешнюю дискриминационную ситуацию, когда дети национального меньшинства имеют очень низкий уровень владения украинским языком. Это значит, что они не имеют доступа к дальнейшему образованию в Украине, не имеют доступа к работе, не имеют доступа к основным социальным услугам во всей стране. Им придется или переезжать за границу, или оставаться замкнутыми в своих громадах", - отметила Гриневич.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Венгрия поставила вопрос безопасности Украины в зависимость от образовательного вопроса, - Гриневич

Министры также договорились об усилении сотрудничества между странами в сфере развития цифровой образования.

"Нам очень интересен именно румынский опыт развития электронных учебников - вы имеете значительный прогресс в этой сфере. Мы же только начинаем работать в этом направлении. В этом году впервые выделены деньги на государственном уровне - 46 млн грн - на закупку е-учебников и 54,6 млн грн на создание национальной образовательной платформы", - рассказала украинский министр.

Напоминаем, в октябре 2017 года Украина и Польша подписали Декларацию о логике имплементации языковой статьи Закона "Об образовании". В апреле 2018 года Гриневич и министром образования и науки Болгарии Красимир Валчев подписали Декларацию об обеспечении прав лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам Болгарии.

Также читайте: Украина продолжает обеспечивать достаточную долю образования на языках нацменьшинств, - МИД

Напоминаем, 5 сентября 2017 года Верховная Рада приняла закон об образовании, который начинает реформу образования в Украине. Документ, вступивший в силу 28 сентября 2017 года, среди прочего, определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык.

Впоследствии в МИД Румынии выразили обеспокоенность принятым ВРУ законом об образовании, а Венгрия заявила, что прекращает поддержку Украины на международной арене.Глава Министерства человеческих ресурсов Венгрии Золтан Балог обратился с официальным письмом к министру образования и науки Украины Лилии Гриневич и попросил о личной встрече, чтобы обсудить новый закон об образовании. Позже парламент Венгрии единогласно принял резолюцию с осуждением украинского закона об образовании, указав на нарушения прав венгров в Закарпатье. Министерство иностранных дел Венгрии заявило 26 сентября о намерении страны блокировать сближение Украины и ЕС из-за закона об образовании. Совфед и Госдума России также выступили против украинского закона об образовании.

Источник: https://censor.net.ua/n3068003
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Венгерские йобики покочеврятжа и тоже подпишут.....

На каждую венгерскую хитрую жопу в Штатах всегда найдется хер с винтом.... Украина и Румыния планируют подписать Протокол о взаимопонимании по имплементации "языковой статьи", - Минобразования - Цензор.НЕТ 4070
 показать весь комментарий
 
 
Вот и задняя от потужных рэформаторов
 показать весь комментарий
 
 
Украина и Румыния планируют подписать Протокол о взаимопонимании по имплементации "языковой статьи", - Минобразования - Цензор.НЕТ 8446

Как говорил сей персонаж Крамарова " Карту купи, лапоть".
 показать весь комментарий
 
 
НУ, что сказать... Умные люди всегда поймут друг друга...Но когда включается угорский гонор с "кацапской подпиткой" (а "подпитка" серьёзная - доля от доходов от ядерной электростанции, строящейся в Венгрии, то можно и "жопу порвать"...). Короче - "дышим ровно"... А Сийярто с Орбаном" пусть "рвут задницы"...
 показать весь комментарий
 
 
Интересную вещь нарыл в Ютьюбе.В украинском языке используется 250 000 слов,на рюсскам наречии всего 130 000,на РАБссиянской Феньке 3 000. Украина и Румыния планируют подписать Протокол о взаимопонимании по имплементации "языковой статьи", - Минобразования - Цензор.НЕТ 5738
 показать весь комментарий
 
 
"выделены деньги на государственном уровне - 46 млн грн - на закупку е-учебников"
что за е-учебники?
 показать весь комментарий
 
Для особо одаренных поясняю.....это планшетные компьютеры...
 показать весь комментарий
 
С предустановленным специальным программным обеспечением.....
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраина и Румыния планируют подписать Протокол о взаимопонимании по имплементации "языковой статьи", - Минобразования
 
 
 
 
 
 вверх