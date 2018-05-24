 Украина и Румыния планируют подписать Протокол о взаимопонимании по имплементации "языковой статьи", - Минобразования

Об этом шла речь во время встречи министра образования и науки Украины Лилии Гриневич с министром национального образования Румынии Валентином Попой сегодня, 24 мая, в Париже, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобразования.

"Закон "Об образовании" включает европейские ценности в национальную систему образования, в частности положения, которые позволяют национальным меньшинствам изучать свой язык и обучаться на нем. В то же время закон обеспечивает роль государственного языка как инструмента социального единства и целостности. Нашей целью является предоставление равных возможностей всем украинским школьникам. Закон исправляет нынешнюю дискриминационную ситуацию, когда дети национального меньшинства имеют очень низкий уровень владения украинским языком. Это значит, что они не имеют доступа к дальнейшему образованию в Украине, не имеют доступа к работе, не имеют доступа к основным социальным услугам во всей стране. Им придется или переезжать за границу, или оставаться замкнутыми в своих громадах", - отметила Гриневич.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Венгрия поставила вопрос безопасности Украины в зависимость от образовательного вопроса, - Гриневич

Министры также договорились об усилении сотрудничества между странами в сфере развития цифровой образования.

"Нам очень интересен именно румынский опыт развития электронных учебников - вы имеете значительный прогресс в этой сфере. Мы же только начинаем работать в этом направлении. В этом году впервые выделены деньги на государственном уровне - 46 млн грн - на закупку е-учебников и 54,6 млн грн на создание национальной образовательной платформы", - рассказала украинский министр.

Напоминаем, в октябре 2017 года Украина и Польша подписали Декларацию о логике имплементации языковой статьи Закона "Об образовании". В апреле 2018 года Гриневич и министром образования и науки Болгарии Красимир Валчев подписали Декларацию об обеспечении прав лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам Болгарии.

Также читайте: Украина продолжает обеспечивать достаточную долю образования на языках нацменьшинств, - МИД

Напоминаем, 5 сентября 2017 года Верховная Рада приняла закон об образовании, который начинает реформу образования в Украине. Документ, вступивший в силу 28 сентября 2017 года, среди прочего, определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык.

Впоследствии в МИД Румынии выразили обеспокоенность принятым ВРУ законом об образовании, а Венгрия заявила, что прекращает поддержку Украины на международной арене.Глава Министерства человеческих ресурсов Венгрии Золтан Балог обратился с официальным письмом к министру образования и науки Украины Лилии Гриневич и попросил о личной встрече, чтобы обсудить новый закон об образовании. Позже парламент Венгрии единогласно принял резолюцию с осуждением украинского закона об образовании, указав на нарушения прав венгров в Закарпатье. Министерство иностранных дел Венгрии заявило 26 сентября о намерении страны блокировать сближение Украины и ЕС из-за закона об образовании. Совфед и Госдума России также выступили против украинского закона об образовании.