 Мы подадим в Международный суд ООН меморандум о поддержке Россией терроризма, - Зеркаль о расследовании авиакатастрофы МН17

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила в Фейсбуке заместитель министра иностранных дел Украины Лана Зеркаль, комментируя последние выводы Совместной следственной группы по расследованию сбивания малайзийского самолета рейса MH17.

Она отметила: "Сегодня стало очевидным, что и так все знали - почему Россия воспользовалась своим правом вето в Совете Безопасности ООН в 2015 году и заблокировала создание трибунала по расследованию обстоятельств сбития самолета рейса MH17.

Но даже такой наглыйшаг не может дать ни лицам причастным к сбитию самолета, ни государству, которое передало такое мощное оружие, уйти от ответственности.

В прошлом году было принято решение о том, что уголовное дело в отношении лиц, причастных к сбивания самолета МН 17 будет рассматривать суд Королевства Нидерландов. Украиной заключено соответствующее соглашение с Королевством Нидерландов.

Правительством проведены все необходимые процедуры и внесен на рассмотрение Президенту предложение о ратификации Соглашения и внесения изменений в законодательство с целью ее осуществления.

Совместная следственная группа блестяще проводит сверхсложная расследования, не имея доступа к месту совершения преступления и не имея возможности опрашивать большую часть свидетелей.

Мы все понимаем, что при таких условиях быстро провести расследование невозможно, но уверены в независимом и профессиональном расследовании.

В конце концов, исполнители, соучастники и заказчики совершения преступления окажутся перед уголовным судом в Королевстве Нидерландов.

Одновременно, мы продолжаем свою работу по привлечению России как страны с международно-правовой ответственности за это преступление.

Перевозка 53 зенитно-ракетной бригадой Вооруженных Сил Российской Федерации Буке, с которого и был сбит самолет МН 17 является прямым доказательством поставки Россией оружия, которое была использована для сбития гражданского самолета. Это является нарушением Монреальской Конвенцией 1971 г. и Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма.

Именно это мы докажем и обоснуем в своем меморандуме, который представим в Международный Суд ООН уже 12 июня".

Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следующий из Амстердама в Куала-Лумпур,был сбит17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

"Цензор.НЕТ"неоднократно сообщал о ходе расследования причин катастрофы "Боинга" рейса МН17, а также обнародовал эксклюзивные фотографии ангара и фотографии поражающих элементов "Бук-М1-2", которые фигурируют в материалах уголовного дела. Прокуратуры Нидерландов и Австралии подготовили доказательную базу. В частности, было установлено, что поражающие элементы, поразившие "Боинг", в точности совпадают с начинкой боевой части именно новейшей российской зенитной ракеты "Бук-М1-2". Комплекс "Бук-М1-2" был разработан в 1997 году, поставлен на вооружение ВС РФ в 1998-м и никогда не поставлялся в Украину. Также независимые эксперты из Германии, Англии и Польши изучили фрагменты обломков и составили свое мнение: это части российской ракеты "Бук". Современная химическая экспертиза абсолютно точно установила состав металла, обнаружила частицы материала обшивки и стекла именно погибшего лайнера, которые пробивали эти элементы прежде, чем поразить людей.

В ноябре 2015 года президент Петр Порошенко во время визита в Нидерланды заявил, что Украина использует членство в Совбезе ООН в расследовании трагедии "Боинга" рейса МН17.

В мае 2016 года австралийская юридическая фирма LHD подала иск против России и российского президента Владимира Путина в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) от имени родственников жертв "Боинга" "Малайзийских авиалиний" рейса MH17, сбитого 17 июля 2014 года над неподконтрольными Украине территориями восточной части страны. Иск, в котором РФ и В.Путин указываются в качестве ответчика и который требует компенсацию размере $10 млн за каждого пассажира, был подан 9 мая.

Осенью прошлого года Международная следственная группа (JIT) представила выводы, согласно которым малайзийский "Боинг" был поражен ракетой "земля-воздух" из установки "Бук", стрелявшей из района донбасского городка Снежное (в тот момент находился под контролем "ДНР"). Следственная группа представлена пятью странами: Малайзия, Нидерланды, Бельгия, Австралия, Украина. Россия от участия в совместном расследовании группы отказалась.

24 мая Международная совместная следственная группа проинформировала, что самолет рейса MH17 над оккупированной территорией Донбасса 17 июля 2014 года был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук", который принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО российских ВС, которая дислоцируется в Курске.