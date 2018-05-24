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Все про:НАТО (5801) Нидерланды (751) Боинг-777 Malaysia Airlines (837) Столтенберг (548)

 Генсек НАТО Столтенберг назвал "профессиональными" выводы следователей по делу MH17

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что Совместная следственная группа по расследованию авиакатастрофы "Боинга" Малайзийских авиалиний проделала профессиональную и независимую работу

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в своем микроблоге Twitter.

"Я высоко оцениваю профессиональную, независимую работу Совместной следственной группы по расследованию сбивания MH17", - отметил Столтенберг.

По его словам, важно, чтобы виновные были привлечены к ответственности, как этого требует решение Совета Безопасности ООН.

"Почти через четыре года после этой глобальной трагедии важно, чтобы правосудие свершилось", - добавил генеральный секретарь НАТО.

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Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следующий из Амстердама в Куала-Лумпур,был сбит17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

"Цензор.НЕТ"неоднократно сообщал о ходе расследования причин катастрофы "Боинга" рейса МН17, а также обнародовал эксклюзивные фотографии ангара и фотографии поражающих элементов "Бук-М1-2", которые фигурируют в материалах уголовного дела. Прокуратуры Нидерландов и Австралии подготовили доказательную базу. В частности, было установлено, что поражающие элементы, поразившие "Боинг", в точности совпадают с начинкой боевой части именно новейшей российской зенитной ракеты "Бук-М1-2". Комплекс "Бук-М1-2" был разработан в 1997 году, поставлен на вооружение ВС РФ в 1998-м и никогда не поставлялся в Украину. Также независимые эксперты из Германии, Англии и Польши изучили фрагменты обломков и составили свое мнение: это части российской ракеты "Бук". Современная химическая экспертиза абсолютно точно установила состав металла, обнаружила частицы материала обшивки и стекла именно погибшего лайнера, которые пробивали эти элементы прежде, чем поразить людей.

В ноябре 2015 года президент Петр Порошенко во время визита в Нидерланды заявил, что Украина использует членство в Совбезе ООН в расследовании трагедии "Боинга" рейса МН17.

В мае 2016 года австралийская юридическая фирма LHD подала иск против России и российского президента Владимира Путина в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) от имени родственников жертв "Боинга" "Малайзийских авиалиний" рейса MH17, сбитого 17 июля 2014 года над неподконтрольными Украине территориями восточной части страны. Иск, в котором РФ и В.Путин указываются в качестве ответчика и который требует компенсацию размере $10 млн за каждого пассажира, был подан 9 мая.

Осенью прошлого года Международная следственная группа (JIT) представила выводы, согласно которым малайзийский "Боинг" был поражен ракетой "земля-воздух" из установки "Бук", стрелявшей из района донбасского городка Снежное (в тот момент находился под контролем "ДНР"). Следственная группа представлена пятью странами: Малайзия, Нидерланды, Бельгия, Австралия, Украина. Россия от участия в совместном расследовании группы отказалась.

24 мая Международная совместная следственная группа проинформировала, что самолет рейса MH17 над оккупированной территорией Донбасса 17 июля 2014 года был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук", который принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО российских ВС, которая дислоцируется в Курске.

Источник: https://censor.net.ua/n3067999
 
   
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кацап, никому из людей кисилевский бред не интересен, особенно когда твой педофилостан в дерьме
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І саме сьогодні Макрон з хУЙОМ зустрічається... От вляпався- так вляпався!
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вівсеврети раися выше этого и не признает ничего кроме отчетной речи путина про росйиское сверхоружие.
это единственное что реальное и правильное в этом мире.
а все сотальное это гейропские двойные стандарты и выдумки империализма

дайте ким чер ину жить как он хочет.
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Шах и мат зрадофилы!!!
Личный адвокат президента США Майкл Коэн получил секретный платеж в размере 400 или 600 тысяч долларов за организацию встречи Дональда Трампа с украинским коллегой Петром Порошенко в июне прошлого года. Об этом сообщает ВВС со ссылкой на источники в Киеве.
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Забыл написать что в статье ссылаюца на "информированные источники в Киеве". Информированные источники так понимаю живут в Козине в шикарном 3х этажном особняке 588 квадратов своей родной тёти Ульяхиной, и этот особняк эти источники арендуют аж за 5000 тыщь гривен в месяц.
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Я одного не пойму, почему ты обращаешься к зрадофилам?
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а к кому кацапам ещё тут обращаться ?
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Катастрофу челнока "Челенджер" в 1986 году расследовали более 20 лет
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Это серьезное дело, необходимо отработать и проверить уйму разных версий, даже те ложно-фантастические, которыми забрасывал кремль, что-бы никакой )(уйласосовский "комар" своего носа не подточил, а на это, надо время (4 года это еще не много для такого масштабного расследования).... - да и все помнят в каком состоянии были "улики" после того как побывали в лапах "ихтамнетов" в 2014 году....
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На РАБссии всё расследуется мгновенно.Не у спели собрать трупы у дома по улице Гурьянова,а а следак Юрий Лужков сказал : это чеченские террористы... Генсек НАТО Столтенберг назвал "профессиональными" выводы следователей по делу MH17 - Цензор.НЕТ 7493прямо Пинкертон..
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США нанесли новый ракетный удар по Ихтамнетам Педофила в Сирии
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Напрасно ждать покаяния от руSSo-фашистов.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомГенсек НАТО Столтенберг назвал "профессиональными" выводы следователей по делу MH17
 
 
 
 
 
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