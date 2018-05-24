 Макрон предложил Путину "найти решение" по Украине во время переговоров в Санкт-Петербурге

Об этом Макрон сказал перед началом французско-российских переговоров в Санкт-Петербурге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Вне наших двусторонних отношений, думаю, сегодня настал такой момент, когда мы, две страны, у которых особый статус, поскольку мы являемся постоянными членами Совета Безопасности ООН, поскольку у нас очень крепкие, глубокие исторические связи, у нас очень крепкие связи в сфере международной политики, считаю, что благодаря этому мы можем найти решения и работать сообща по всем направлениям, будь то Украина, Ближний Восток, Иран, Сирия, будь то, как мы представляем себе, многосторонний подход к международной политике", - сказал Макрон.
По его словам, Франция и РФ могут "работать сообща и консолидировать силы для нахождения совместных инициатив".
Путин в свою очередь подчеркнул, что намерен говорить с Макроном "о ключевых международных вопросах, в решении которых заинтересованы как Франция, так и Россия".
Президент Франции находится в России с официальным визитом. Макрон также примет участие в качестве почетного гостя в мероприятиях Питерского международного экономического форума.
Макрон мог бы и обидеться
тобто рокфелери), чи хто там керує) макроном - хочуть співробітництва з хуйлом!
На РФ називають всi пукiну вклоняються.
мне лично неважны способы какими вы, кацапы, исчезли бы с лица Земли...)
теперь в чём можешь нас обвинить...?
хуйло не по "найти решение", оно по созданию проблем...
"В Великобритании впервые прошел Национальный день супа (130 лет назад британцы стали готовить его как самостоятельное блюдо). Как утверждают представители фирмы «Бакстер», устраивавшей праздник, до сих пор самыми популярными в Соединенном королевстве считались томатный и куриный супы, но не исключено, что теперь излюбленным кушанием британских гурманов станет блюдо под названием «Ухо Путина».
Рецептом этого супа с журналистами британской газеты «Таймс» поделилась супруга российского президента Людмила Путина. Чтобы приготовить такое блюдо, нужны судак, щука, картофель, морковь, лук, яйца, помидоры, апельсиновая кожура, сельдерей, лук репчатый и приправы. То есть госпожа Путина варит своему мужу… уху. Возможно, название кушания, рецепт которого диктовался по телефону, неверно расслышали на том конце провода из-за помех на линии. Но как бы там ни было, рыбный суп от Людмилы Путиной вошел в анналы именно под таким названием."
Может, его жена еще тогда намекала та то, что по ушам этого карлика можно догадаться, что его подменили?
Если поехал с чёрной меткой - хорошо...
Если просто попи...деть, то ну его нах... этого лягушатника...
Остаётся только надежда на госдеп, эти в беде не бросят...
В сбитом российским "Буком" MH17 погибло 193 голландца, 44 малазийца, 27 австралийцев, 12 индонезийцев, 10 британцев, 4 немца, 4 бельгийца, 3 филиппинца, канадец и новозеландец. Французов среди них не было, поэтому можно спокойно жрать из рук Путина блины с черной икрой.
Єврокомісія вирішила не штрафувати Газпром, підписавши з ним мирову угоду. І це після скандалу з фактами що в ЄС закривали очі на кричущі порушення збоку російського монополіста! Я бачу, антикорупційний суд потрібен не тільки Києву, а й Брюсселю.
Забыл добавить - одна из которых стала мировым террористом ((((