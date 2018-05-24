 Макрон предложил Путину "найти решение" по Украине во время переговоров в Санкт-Петербурге

Об этом Макрон сказал перед началом французско-российских переговоров в Санкт-Петербурге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Вне наших двусторонних отношений, думаю, сегодня настал такой момент, когда мы, две страны, у которых особый статус, поскольку мы являемся постоянными членами Совета Безопасности ООН, поскольку у нас очень крепкие, глубокие исторические связи, у нас очень крепкие связи в сфере международной политики, считаю, что благодаря этому мы можем найти решения и работать сообща по всем направлениям, будь то Украина, Ближний Восток, Иран, Сирия, будь то, как мы представляем себе, многосторонний подход к международной политике", - сказал Макрон.

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По его словам, Франция и РФ могут "работать сообща и консолидировать силы для нахождения совместных инициатив".

Путин в свою очередь подчеркнул, что намерен говорить с Макроном "о ключевых международных вопросах, в решении которых заинтересованы как Франция, так и Россия".

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Президент Франции находится в России с официальным визитом. Макрон также примет участие в качестве почетного гостя в мероприятиях Питерского международного экономического форума.