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Все про:Путин (23845) Россия (69391) Франция (1937) Макрон (186)

 Макрон предложил Путину "найти решение" по Украине во время переговоров в Санкт-Петербурге

Президент Франции Эммануэль Макрон предложил президенту России Владимиру Путину "найти решение" по Украине.

Об этом Макрон сказал перед началом французско-российских переговоров в Санкт-Петербурге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Вне наших двусторонних отношений, думаю, сегодня настал такой момент, когда мы, две страны, у которых особый статус, поскольку мы являемся постоянными членами Совета Безопасности ООН, поскольку у нас очень крепкие, глубокие исторические связи, у нас очень крепкие связи в сфере международной политики, считаю, что благодаря этому мы можем найти решения и работать сообща по всем направлениям, будь то Украина, Ближний Восток, Иран, Сирия, будь то, как мы представляем себе, многосторонний подход к международной политике", - сказал Макрон.

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По его словам, Франция и РФ могут "работать сообща и консолидировать силы для нахождения совместных инициатив".

Путин в свою очередь подчеркнул, что намерен говорить с Макроном "о ключевых международных вопросах, в решении которых заинтересованы как Франция, так и Россия".

Также читайте: Керченский мост лишит Украину полного доступа к ее территориальным водам, - МИД Франции

Президент Франции находится в России с официальным визитом. Макрон также примет участие в качестве почетного гостя в мероприятиях Питерского международного экономического форума.

Источник: https://censor.net.ua/n3067998
 
 
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Тобто Макрон порадив путіну знаходить рішення без України.
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На жаль, але такого не порадив. Більше того, взагалі в росію не треба їхати. я
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А може передав спiльне бачення норманськоi 3-ки (Фр.Герм.Укр.)+ США до вiдома пукiна, типу "давай,щось вирiшуй!".
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Макрон ему про решение горячих вопросов, а эта гнида намекает про северный поток- поговорить про общие вопросы Франции и раши. ТИПА, ты , Макрон, недорос к геополитическим вопросам.
Макрон мог бы и обидеться
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"По его (Макрона) словам, Франция и РФ могут "работать сообща и консолидировать силы для нахождения совместных инициатив"Источник:https://censor.net.ua/n3067998"
тобто рокфелери), чи хто там керує) макроном - хочуть співробітництва з хуйлом!
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Как же им хочется бизнес по-старому, а Украина мешает.
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їм не Україна, їм позиція Штатів по Україні заважає. Якби США не були б наполегливі, та не стояли твердо на боці України, то не було б вже давно ні європейських санкцій, ні цього вдаваного "протистояння" європейських торгашів з хуйлом. Якби не Штати Україну вони б з легкістю, як свого часу Грузію, віддали б на поталу кацапщині, й не помітили б. Ото й їдуть вони на 5 рік нескінченної агресії вже відкрито до хуйла та там вочевидь виправдовуються перед ним, що мовляв ми то нічого, ми давні стратегічні партнери, як Макрон каже, але ж ти бачиш, ось американці...
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Iздив до нього Натаньяху. Обмiнялись подарунками.Пукiн почепив колораку,Нааньяху вдiв цак пацаку.
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Пукн нiкуде не iдить. Натаньяху був, йому навть колорадку посеред грудей карлiк навicив! Прийшлося Натаньяху схилитися,щоб цак пацаку навicити.
На РФ називають всi пукiну вклоняються.
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Наивняк, и это в момент доклада о сбитом Боинге, типа хутин не знал? Ничего московиты не будут делать, плевали они на Маркона как и на весь Мир, и на себя в том числе, и в ближайшее время мы в этом убедимся. Им нужна кровь, море крови, и если пуйло включит заднюю, ему первому кровь пустят...
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lДа. Все равно как с людоедом договариваться, может он не будет больше есть.
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зачем море крови...?)
мне лично неважны способы какими вы, кацапы, исчезли бы с лица Земли...)
теперь в чём можешь нас обвинить...?
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Обвинять ничтожество с "величественным" ником???? Не смеши....
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А если серьёзно - почитав ваш Цензор, нормальный человек подумает, что здесь собрались все "фашисты, нацисты, расисты".... Разве не так?
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тут больше половины таких как ты описал - это ваши кацапские тролли...
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Это ты что ли нормальный человерт,кремлеботва падлючая,отравленная рашизмом- шовинизмом дохлым?
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тупит макрон.
хуйло не по "найти решение", оно по созданию проблем...
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Т.е. пэтю не ставят не в ......., ни во что не ставят.
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Он там всем уже поднадоел со своим дякуй...
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Плешивый Педофил сам не знает чего ему надо от Украины.Питерский Гопник попал под Колпак Мюллера Макрон предложил Путину "найти решение" по Украине во время переговоров в Санкт-Петербурге - Цензор.НЕТ 4270
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Тем временем США нанесли мощный удар ракетный по Ихтамнетам в районе Дэйр-эз-Зором в районе нефтебазы...
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Макрон .верни РАБссии Мистрали....,у адмирал кузя не заводится моторчик Макрон предложил Путину "найти решение" по Украине во время переговоров в Санкт-Петербурге - Цензор.НЕТ 6497
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Єдине рішення, яке відповідає інтересам Орди - повне знищення Українців і окупація України. Тупі макрони-меркелі цього або не розуміють або, скоріше, БОЯТЬСЯ зрозуміти. Бо тоді прийдеться готуватись до війни. Схожий випадок був з гітлером і деладьє і чемберленом
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Чечню бравшие 2 раза думаешь стали лучше? Макрон предложил Путину "найти решение" по Украине во время переговоров в Санкт-Петербурге - Цензор.НЕТ 3468
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Я как-то сказал что с макроном мы еще застебаемся - меня подняли на смех! Дай Бог что-бы я был не прав!!!!
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Да там не кому предлагать вова бешеный не адекватен давно уже Макрон предложил Путину "найти решение" по Украине во время переговоров в Санкт-Петербурге - Цензор.НЕТ 9181
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решение может быть только одно - забрать своих ихтамнетов вместе с металлоломом из Крыма и Донбасса и нахер в свои ебеня мокшанские.
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2002 год
"В Великобритании впервые прошел Национальный день супа (130 лет назад британцы стали готовить его как самостоятельное блюдо). Как утверждают представители фирмы «Бакстер», устраивавшей праздник, до сих пор самыми популярными в Соединенном королевстве считались томатный и куриный супы, но не исключено, что теперь излюбленным кушанием британских гурманов станет блюдо под названием «Ухо Путина».
Рецептом этого супа с журналистами британской газеты «Таймс» поделилась супруга российского президента Людмила Путина. Чтобы приготовить такое блюдо, нужны судак, щука, картофель, морковь, лук, яйца, помидоры, апельсиновая кожура, сельдерей, лук репчатый и приправы. То есть госпожа Путина варит своему мужу… уху. Возможно, название кушания, рецепт которого диктовался по телефону, неверно расслышали на том конце провода из-за помех на линии. Но как бы там ни было, рыбный суп от Людмилы Путиной вошел в анналы именно под таким названием."

Может, его жена еще тогда намекала та то, что по ушам этого карлика можно догадаться, что его подменили?
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Меня больше интересует, что на самом деле "передал" Макрон Х√йлу?!
Если поехал с чёрной меткой - хорошо...
Если просто попи...деть, то ну его нах... этого лягушатника...
Остаётся только надежда на госдеп, эти в беде не бросят...
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саме так. Французи (саркозі) свого часу домовлявся про владнання на користь кацапів окупації частини Грузії, тими ж методами діяв би сьогодні і Макрон, це їхні традиції, нічого нового... Якби не Штати.
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Гурьянов Сергей‏ @Segozavr 3 часа назад

В сбитом российским "Буком" MH17 погибло 193 голландца, 44 малазийца, 27 австралийцев, 12 индонезийцев, 10 британцев, 4 немца, 4 бельгийца, 3 филиппинца, канадец и новозеландец. Французов среди них не было, поэтому можно спокойно жрать из рук Путина блины с черной икрой.
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Volodymyr Ariev‏ @VolodymyrAriev 37 минут назад

Єврокомісія вирішила не штрафувати Газпром, підписавши з ним мирову угоду. І це після скандалу з фактами що в ЄС закривали очі на кричущі порушення збоку російського монополіста! Я бачу, антикорупційний суд потрібен не тільки Києву, а й Брюсселю.
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когда мы, две страны, у которых особый статус, поскольку мы являемся постоянными членами Совета Безопасности ООН, поскольку у нас очень крепкие, глубокие исторические связи, у нас очень крепкие связи в сфере международной политики, считаю, что благодаря этому мы можем найти решения и работать сообща по всем направлениям, будь то Украина, Ближний Восток, Иран, Сирия, будь то, как мы представляем себе, многосторонний подход к международной политике", - сказал Макрон

Забыл добавить - одна из которых стала мировым террористом ((((
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомМакрон предложил Путину "найти решение" по Украине во время переговоров в Санкт-Петербурге
 
 
 
 
 
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