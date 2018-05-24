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 Политика Украины
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 "Горячая война" на Донбассе требует срочных решений, - Волкер

Гуманитарная ситуация на востоке Украины, особенно возле зон боевых действий на Донбассе, усложняется в течение длительного времени и сейчас требует немедленного решения.

Об этом заявил во время телефонной пресс-конференции в четверг специальный представитель Госдепартамента США Курт Волкер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

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"Вы можете увидеть ухудшение гуманитарной ситуации в течение длительного времени", - заметил представитель американского внешнеполитического ведомства.

В качестве примера он привел вывод из строя и невозможность надлежащей работы местной инфраструктуры, в том числе подачи электроэнергии, тепло- и водоснабжения, а также средств коммуникации. Кроме того, по его словам, остаются ограниченными возможности людей для передвижения.

Особенно это чувствуется в частном секторе около линии разграничения. Кроме того, по его словам, опасной остается ситуация с питьевой водой из-за повреждения узлов этой инфраструктуры, а также затопление шахт, в том числе радиоактивно загрязненных.

Волкер также обратил внимание на риск для жизни людей, проживающих в районах боевых действий и страдающих от постоянных обстрелов, в том числе, прицельного снайперского огня.

"Следовательно, это активный конфликт, я бы сказал, горячая война. И это требует огромной гуманитарной поддержки, которая не может игнорироваться", - подчеркнул высокопоставленный американский дипломат. По его словам, "это действительно требует рассмотрения в срочном порядке".

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Напомним, специальный представитель Госдепартамента США Курт Волкер недавно завершил визит в Украину, в программе которого имел переговоры с высшим руководством государства, в том числе с Президентом Петром Порошенко. Кроме того, он посетил зону боевых действий на востоке Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3067996
 
   
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так уже больше 4 лет война на дамбасе бамбасе? Волкер начал чтото подозревать, и догадываться о том что шыкаладные шныри ему не все рассказывают?
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виникла підозра.....слова це одне а на ділі главвноторгуючій по одну сторону фронту з агресором.
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первьій по Банковой
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Походу, этой цели будет достаточно.
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кремль,дЭд,кремль...,но это потом, а сначала базы мордовские на территории оккупированной и скопления техники
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і що це за заходи/рішення ?!
заборона купівлі кацабських) природних))) багатств?!
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Бить,а не считать! Кацапездолочь даже умерших не считает и не уважает! Пусть гниют и мерзко воняют.Єто их участь! Будьте вы прокляты Гады!!!
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Какой-то шнырь из США переживает за Войну которую ведет Рашка против Украины, и только Соевым баобабам плевать на Войну на смерти людей, им все пофик, барыги деньги гребут лопатой, пока от корыта не оттянули!
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"Горячая"?? То ись, раньше была "Холодная"??? Чёт сэсэсэром повеяло, натом набздело трошки...
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Находясь в Славянске, Волкер заявил, что поставками джевелинов США не ограничатся... Ждем поставок M1128 Stryker "Горячая война" на Донбассе требует срочных решений, - Волкер - Цензор.НЕТ 2518
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" Это была не ненависть, а непризнание этих русских собак людьми и такое отвращение, гадливость и недоумение перед нелепой жестокостью этих существ, что желание истребления их, как желание истребления крыс, ядовитых пауков и волков, было таким же естественным чувством, как чувство самосохранения."
Лев Толстой
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Горячая война" на Донбассе требует срочных решений, - Волкер
 
 
 
 
 
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