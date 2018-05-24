 157 человек не смогли сдать ВНО по украинскому языку из-за опоздания или отсутствия документов

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования

В сообщении указывается, что это – 97% от всех зарегистрированных.

38 участников ВНО не смогли попасть в пункт тестирования из-за опоздания, 129 не имели одного из обязательных документов.

Сертификат ВНО по украинскому языку и литературе является обязательным для вступления в высшие учебные заведения.

Те участники, которые не смогли принять участие в основной сессии по причинам, не зависящим от их действий и воли, могут зарегистрироваться для участия в дополнительной сессии.

Для этого необходимо в течение 5 рабочих дней с учетом дня проведения тестирования подать в региональный центр, в котором проходили регистрацию, документ, подтверждающий причину неучастия в основной сессии, и соответствующее заявление.

С задачами сертификационной работы по украинскому языку и литературе можно ознакомиться в разделе "Предметы ВНО" на сайте УЦОКО.

25 мая в этом же разделе будут размещены правильные ответы на задания.

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