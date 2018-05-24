 "Северный поток-2" поставит Украину в уязвимое политическое положение, - Волкер

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Запуск "Северного потока-2" устранит необходимость транзита через Украину и поставит ее в более уязвимое политическое положение", - сказал он во время телефонного брифинга в Брюсселе в четверг.
К.Волкер добавил, что такой проект позволит России напрямую поставлять газ в Европу в обход Украины и подчеркнул, что это является политическим проектом.
Напомним, проект "Северный поток-2" предусматривает строительство и работу двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию. Глава "Газпрома" заявил, что после постройки "Северного потока-2" и "Турецкого потока" транзит газа через Украину снизится в десять раз. Глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что потери Украины в случае, если Россия прекратит транзит газа, составят $3,5 млрд в год.
Первой страной, в которой компания Nord Stream 2 AG получила полный комплект разрешений на строительство, стала Германия. Финляндия вслед за Германией выдала полный пакет разрешений на строительство "Северного потока-2". Сейчас идут процедуры получения разрешений в других странах вдоль маршрута газопровода - Швеции, России и Дании.
Понимаю, вернее, почему раньше так не было - грязьпрём нами вертел, как хотел. Но почему сейчас не предлагать подобный вариант?
Одна Германия напрямую получит. Или ты в балонах Аэрофлотом в каждую страну ЕС газ возить вобрался без посредников?
"Калашников» отсудил права на бренд «АК-47» у родственников конструктора" !
Утилизация ватников
Підлога країни хоче світу.
29.12.2017 17:47
Ответить
Хорошая компания у порохоботов.
ВЗРЫВ МОЗГА
Ну, что, с новым геополитическим событием вас! С новой осью! Я уже об этом писала, но вот, прилетело в Сочи и подтверждение. Фрау Меркель с улыбками, а герр Путин с букетом нежно-розовых и белых роз. Германия и Россия - никогда эти две бывшие империи не станут врагами. Кровь их престолов перемешана, а пролитая ими кровь (по отдельности и совместно), превратилась в реки, которые впитала земля по всей Европе. Они никогда не оторвутся друг от друга и никогда друг друга не предадут. Если, конечно, на их совместном пути не станут преградой их личные интересы и персональная дорога к безграничной власти и славе. Но, пока они вместе, разговоры за закрытыми дверями идут не столько об Украине, сколько о том, как соединить немецкие технологии и российские ресурсы в одну могучую евразийскую супердержаву. Готова ли к этому Украина и весь мир? Думаю, что Соединенные Штаты что-то там подозревают, именно поэтому они выбрали Польшу своим европейским форпостом. Украина с нынешним руководством, как всегда, готова только к воровству в масштабах державы и перерезанию ленточек в масштабах районного центра.
http://ua24ua.net/vzriv-mozga/
😱
Впрочем, опять же, не думаю что есть какой то смысл вам это обьяснять.
Салтыков-Щедрин сказал проще - ВОРУЮТ!
Но не это главная причина. Той газовой трубы которую Россия должна протянуть к одной деревне в Сибири, Японии хватит на газификацию половины страны. А той железной дороги - на транснациональную ветку от одного конца страны до другого.
Территория у них большая... Вот и занимались бы своими засранными территориями, а не хапали у соседей.
В 1938 году Англия и Франция предали Чехословакию, чтобы избежать мировой войны, а сторонники строительства газопровода "Северный поток - 2" на Западе хотят предать Украину ради денег, считает политолог Игорь Эйдман.
А здесь кроме корыстных интересов немецкого крупного бизнеса и российского бизнес-олигархата вообще ничего нет.
Понятно совершенно, что слова Путлера о том, что через Украину тоже будет качаться газ, если это выгодно, - это просто реальный абсолютно блеф, ничто за ним не стоит. В любой момент Путлер скажет, что это больше невыгодно экономически, и этот канал перекроют. А что за этим следует? За этим следует дальнейшее ослабление политическое, военное ослабление позиций Украины и повышение угрозы активизации российской агрессии против нее.
Немецкие элиты не могут это не понимать, Меркель далеко не новичок в политике, прекрасно знает путина. Она совершенно четко понимает: разговоры о том, что интересы Украины по доброй воле добренького господина Путина учтутся, - это, что называется, разговоры в пользу бедных. Естественно, ничего этого не будет, верить путину нельзя ни на грош, мы это прекрасно знаем.
P/S Какие гарантии хуйла путина после его плевка на Будапештский меморандум,? а потом оккупация Крыма и донбасса. И турбины Сименса в крыму?! А Украине давно пора стать жесче в отстаивании своих интересов и позиций.
http://gordonua.com/news/worldnews/eydman-nekotorye-zapadnye-politiki-hotyat-predat-ukrainu-eto-predatelstvo-dazhe-podlee-chem-myunhenskiy-sgovor-247131.html
- http://uainfo.org/blognews/1527063458--severnyy-potok-2-mozhno-sravnit-tolko-s-myunhenskim.html