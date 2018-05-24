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Все про:Газ (8829) газопровод (626) Северный поток (261) Волкер Курт (248)

 "Северный поток-2" поставит Украину в уязвимое политическое положение, - Волкер

Специальный представитель Госдепартамента США по вопросу Украины Курт Волкер считает, что запуск газопровода "Северный поток-2" поставит Украину в уязвимое политическое положение.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Читайте: Гройсман обсудил с президентом Еврокомиссии Юнкером санкции против РФ и "Северный поток-2"

"Запуск "Северного потока-2" устранит необходимость транзита через Украину и поставит ее в более уязвимое политическое положение", - сказал он во время телефонного брифинга в Брюсселе в четверг.

К.Волкер добавил, что такой проект позволит России напрямую поставлять газ в Европу в обход Украины и подчеркнул, что это является политическим проектом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия агрессивная и ревизионистская страна: она использует "Северный поток-2" как инструмент давления, - глава МИД Польши Чапутович

Напомним, проект "Северный поток-2" предусматривает строительство и работу двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию. Глава "Газпрома" заявил, что после постройки "Северного потока-2" и "Турецкого потока" транзит газа через Украину снизится в десять раз. Глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что потери Украины в случае, если Россия прекратит транзит газа, составят $3,5 млрд в год.

Первой страной, в которой компания Nord Stream 2 AG получила полный комплект разрешений на строительство, стала Германия. Финляндия вслед за Германией выдала полный пакет разрешений на строительство "Северного потока-2". Сейчас идут процедуры получения разрешений в других странах вдоль маршрута газопровода - Швеции, России и Дании.

Источник: https://censor.net.ua/n3067993
 
   
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Позвони Меркель- может передумает...
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и трубу просрали убили суки курочку что несла золотые яйца....у.роды...
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по газопроводу - потрібно було ще рік тому продати 49% акцій якійсь німецькій компанії і не було б ніякого сєвєрного гавнопотока.....
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Шредерові? Він погодився б лише на 51% "Північний потік-2" поставить Україну в уразливе політичне становище, - Волкер - Цензор.НЕТ 9354
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а шредер - це німецька компанія? чи путінський холуй?
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верно "Північний потік-2" поставить Україну в уразливе політичне становище, - Волкер - Цензор.НЕТ 2625. "Шальке 04" тоже немецкий клуб, а на бабки из трубы гуляет
"Північний потік-2" поставить Україну в уразливе політичне становище, - Волкер - Цензор.НЕТ 5718
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А были предложения от немецких компаний?
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про це ні ти, ні я не взнаємо....але європейські компанії пропонували модернізацію нашої ГТС на умовах консорціуму..... якщо б такий варіант пройшов, то зараз ми б купували газ по європейській ціні мінус транзит по нашій території....а це значно дешевше, ніж зараз
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Я вообще не понимаю, почему не может быть вариант, что страны ЕС покупают газ на границе с россосией, а потом заключают с Украиной договор на транспортировку?

Понимаю, вернее, почему раньше так не было - грязьпрём нами вертел, как хотел. Но почему сейчас не предлагать подобный вариант?
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А зараз жиди Нафтогазом крутять як хотять, та й Газпром навряд погодиться без суттєвих поступок.
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очевидно, що німцям цікавіші інші варіанти
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Но коррупция - это в Украине. Не забываем.
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А я не понимаю, почему они должны заключать договор с посредниками, если можно обойтись без них?
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В смысле "без них", мокша? Ну поменяют страны ЕС посредника в Украины на Германию - но всё равно будет посредник. Или тебе это сложно?

Одна Германия напрямую получит. Или ты в балонах Аэрофлотом в каждую страну ЕС газ возить вобрался без посредников?
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зараз ми купуємо кацапський газ в Європі, в якому вже включено ціну транзиту з параші
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Особисто я купую газ в "газзбуті" фірташя, а українські імпортери отримують газ в який закладена плата за транзит, яку Газпром перераховує Нафтогазу. Проте ці бабки ніяк не враховуються при розрахунку цін на газ. Проте вартість транспортування по Україні не нижча за транзит, тому підставою для суттєвого здешевлення оптових цін це не є. Без демонополізації газової галузі попереду в нас лише подорожчання.
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Ну это только со слов Яценюка. Без всяктих подтверждений. Это не серьёзно.
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зі слів Яценюка не серйозно, а от зі слів порошенка так серйозіше не буває?
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Тут вроде Волкер говорит. Или лишь бы приплести?
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А завтра эта компания окажется филиалом "Газпрома" или Миллер ее просто купит. И чья потом ГТС будет?
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Все нюансы предусмотреть невозможно, тем более имея дело с парашей. Пример.
"Калашников» отсудил права на бренд «АК-47» у родственников конструктора" "Північний потік-2" поставить Україну в уразливе політичне становище, - Волкер - Цензор.НЕТ 5838 !

"Північний потік-2" поставить Україну в уразливе політичне становище, - Волкер - Цензор.НЕТ 4737
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Нюанс 50%+1акція залишаються в держави передбачити елементарно. Хоча перед очима є приклад державної "Укрнафти" "Північний потік-2" поставить Україну в уразливе політичне становище, - Волкер - Цензор.НЕТ 5764
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Если и продавать часть акций нашей ГТС то лучше бриттам или китайцам. Они практически независимы от "газпрома" и баловаться ватникам не дадут. А фишка "СП-2" не в экономике, а в политике. И это ясно всем.
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Стосовно турецького потоку, то це байки дідуся криладзе, бо далі Туреччини він не піде. Щодо ПП2, то його обкладають санкціями.
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2-га гілка ще невідомо чи в Туреччину чи в Болгарію, а газ в будь-якому разі зможуть спокійно в ЄС гнати - нема тому перешкод, окрім поки недостатньої пропускої спроможності в західному напрямку з Греції, Болгарії, Румунії. Яку сам ЄС й збільшить.
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жадные европейцы хотят наступить на грабли.
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Недеюсь ЕС понимает какими им теперь нужно быть послушными и фильтровать каждую свою фразу. А то теперь хуйло напрямую краник перекроет зимой и ползите на коленях к раше. Как можно добровольно одеть себе кацапский хомут на шею?
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Потому что, Танька, европейские элиты коррумпированы похлеще украинских. И антикоррупционный суд нужен не только нам.
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Я твоего мнения, Федька, не спрашивала. Не интересно.
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Это форум где каждый свободно пишет, ты ту не имеешь права указывать кому писать, а кому нет.
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Для тех, кто в танке. Вы прекрасно можете общаться между собой. Не буду мешать.
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Горькую правду всегда неприятно читать. И я не Федька, кстати.
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Я уже написала - Мне не интересно.
"Північний потік-2" поставить Україну в уразливе політичне становище, - Волкер - Цензор.НЕТ 3406 Утилизация ватников

Підлога країни хоче світу.
29.12.2017 17:47
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Хорошая компания у порохоботов.
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Он и сейчас может перекрыть этот краник, так что для европейцев как минимум ничего не поменяется.
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Сейчас из-за перекрытого краника ЕС наклоняет Украину, а потом придется самим на полусогнутых стоять.
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Это когда это из-за краника ЕС наклоняла Украину? "Північний потік-2" поставить Україну в уразливе політичне становище, - Волкер - Цензор.НЕТ 9852
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Сейчас всё что изменит перекрытый краник - повысит процентов на 20 - 30 цену на газ для Европы. Это не та угроза из за которой надо в корне менять политику. "Північний потік-2" поставить Україну в уразливе політичне становище, - Волкер - Цензор.НЕТ 9094
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Ага, "на 20%". В Китаї енергодефіцит і вони через подорожчання на кілька % (бо там ціни вищі) погодяться відмовитись від імпорту ЗПГ щоб той пішов в Європу? "Північний потік-2" поставить Україну в уразливе політичне становище, - Волкер - Цензор.НЕТ 5044
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Тому що в Європі газову залежність від московії традиційно вважають обопільною.
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После майдана народ мечтал о том, что будет принимать участие в управлении государством. Но, вместо управления, распиаренным народным избранникам предложили сделку и вот, сговорчивых купили, несговорчивых убили и посадили

ВЗРЫВ МОЗГА

Ну, что, с новым геополитическим событием вас! С новой осью! Я уже об этом писала, но вот, прилетело в Сочи и подтверждение. Фрау Меркель с улыбками, а герр Путин с букетом нежно-розовых и белых роз. Германия и Россия - никогда эти две бывшие империи не станут врагами. Кровь их престолов перемешана, а пролитая ими кровь (по отдельности и совместно), превратилась в реки, которые впитала земля по всей Европе. Они никогда не оторвутся друг от друга и никогда друг друга не предадут. Если, конечно, на их совместном пути не станут преградой их личные интересы и персональная дорога к безграничной власти и славе. Но, пока они вместе, разговоры за закрытыми дверями идут не столько об Украине, сколько о том, как соединить немецкие технологии и российские ресурсы в одну могучую евразийскую супердержаву. Готова ли к этому Украина и весь мир? Думаю, что Соединенные Штаты что-то там подозревают, именно поэтому они выбрали Польшу своим европейским форпостом. Украина с нынешним руководством, как всегда, готова только к воровству в масштабах державы и перерезанию ленточек в масштабах районного центра.
http://ua24ua.net/vzriv-mozga/

😱
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P.S. А сегодня к Путину в Питер ещё и Макрон прилетел (на экономический форум). Букетик его жена получила.
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Текст исходя из текущего момента. В первую и вторую мировые войны не проканало бы. А ,не дай бог будет третья-тоже вряд ли немчура и кацапня будут союзниками.
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Закони,реформи,захист інвесторів і таке інше ,і нах буде та труба !
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Вранье. Украина уже не покупает у кацапов ни капли газа.
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Раскажи уже некоторым фрау что Германия вся востановленна за деньги Штатов...И не время играться с ваньками вечно нападающими как варвары в газовые дудочки...
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Так она и разрушена была на деньги штатов. Кстати да, про это тоже напомните
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У США вообще такое хобби: сначала разрушать Германию, потом отстраивать заново (при том получая от всех этапов процесса выгоду). Уже минимум 2 раза такое провернули...
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Хорошо, что у россосии хобби только разрушать. До восстановления руки всё как-то не доходят. Бо постоянно находится ещё что-то недоразрушенное.
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Если у вас возникает такое видение мира - не думаю что в принципе есть какой то смысл с вами спорить и пытаться переубедить.
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Конечно бессмысленно. Достаточно посмотреть на Германию, Японию, Южную Корею и на Калининградскую область. Я уж не говорю о глубинке россосии.
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...главное в правильном месте искать то - что вам хочется увидеть...
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особенно если закрыты все источники в инете, чтобы искать имено там где нужно, под чужим айпишником.
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...Ну мне то даже чужой айпишник не мешает видеть всё - а не только то что для меня правильно видеть, исходя из позиции государства...
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это раком что ли, позиция твоего государства! "Північний потік-2" поставить Україну в уразливе політичне становище, - Волкер - Цензор.НЕТ 2595
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Ну извини, что я Калининградскую область выбрал. Я-то хотел немного даже комплимент сделать, бо там ещё относительно не так печально, как в других регионах россосии ( близость гейропы сказывается), но... Правда, что-то я погорячился. Мож нужно Германию, Японию и Южную Корею сравнивать с личными дворцами хуйла, медведева, шувалова, шойгу, сечина, миллера и т.д.?
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Россия - большая, при том ни коим образом не богаче перечисленных стран. Всё чего строится в них - смело размывайте на площадь России. И разница окажется не так и велика. (и, к вашему удивлению, построенное будет сосредоточенно не только во дворцах. Я то это вижу просто выглянув в окно и вспомнив вид из него лет 15 назад).
Впрочем, опять же, не думаю что есть какой то смысл вам это обьяснять. "Північний потік-2" поставить Україну в уразливе політичне становище, - Волкер - Цензор.НЕТ 4905
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"Всё чего строится в них - смело размывайте на площадь..."

Салтыков-Щедрин сказал проще - ВОРУЮТ!
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..и пьют...
Но не это главная причина. Той газовой трубы которую Россия должна протянуть к одной деревне в Сибири, Японии хватит на газификацию половины страны. А той железной дороги - на транснациональную ветку от одного конца страны до другого.
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...ошибаешься. Воровсто и пьянство это ГЛАВНАЯ причина всех бед таоей паРаши! Поэтому она обречена.

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Ога-ога. А ещё у вас на Чукотке асфальт не приживается. Вот бы вам Аляскеу отобрать взад, то и там бы перестал приживаться.

Территория у них большая... Вот и занимались бы своими засранными территориями, а не хапали у соседей.
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слово ДУМАЮ таким как ты не подходит. Учи историю не по гебнявым методичкам.
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_Глобально гораздо важней то, что ещё больше усиливается зависимость Европы от людоедской и агрессивной рашки! СП-2 - это клин, которым кремль успешно раскалывает Европу и НАТО. Полезные идиоты кремля в Европе хорошо ведают, что творят, и потому это ещё более тяжкое злодеяние, итогом которого будет много крови самих же европейцев! Либо они покорно склонятся перед Зверем.
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Да лана - когда СП2 построят, как и в случае с крымским мостом, гарант нам объяснит, почему он так важен для Украины... Не этот гарант, конечно....
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Крымский мост соединяет наш Крым с нашей Кубанью.
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Эта труба понадобится когда газ будет убегать обратно из Европы.

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Почему только Украину? Если Европа думает отсидеться за Карпатами как это было при нашествии Батыя, то в этот раз не получиться. Сирийские беженцы и Чернобыль им покажуться детсаим утреником если не сдрижавить дикое хуйло.
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В тот раз тоже не получилось. Монголы наваляли рыцарям при Легнице и бодреньк дошли до Адриатики.
"Північний потік-2" поставить Україну в уразливе політичне становище, - Волкер - Цензор.НЕТ 1819
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я тебе про Карпаты, а ты про Адриаитику. Карту купи.
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Карпаты монголов не остановили от слова никак
"Північний потік-2" поставить Україну в уразливе політичне становище, - Волкер - Цензор.НЕТ 5845
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Не путай монглов с Атиллой! Он был европеец. "Північний потік-2" поставить Україну в уразливе політичне становище, - Волкер - Цензор.НЕТ 4830
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Про Атиллу я ни слова не сказал (Батый скорее всего тоже был европеец, как и Тамерлан)
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Если индоевропеец, то может быть. А Бытый никогда в Европу далле Украины не заходил, Тамирлан тем более
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да уж не погебнявым методичкам, как тут некоторые
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П.С. покжи пальцем где ты видел монгол на твоей картинке?
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Покупатель и поставщик хотят вести бизнес без посредников.
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Вся эта войнушка на Донбассе и Крым из-за украинской ГТС. Трамп мечтал торговать сжиженным газом с ЕС, но ему мешала РФ и укр. ГТС. Каким макаром Дональд обнулил бы ГТС - не ведомо, но примерно так, как обнулил ЯО. Кстати, у нас вовсю тогда шли разговоры о постройке терминалов для приемки штатовского сжиженного газа и ненадёжности РФ. Потом Украина намылилась в ЕС и НАТО. РФ, не желая терять базу в Крыму, забрала Крым вместе с базой и пошла дальше, думая взять остальную территорию и ГТС, но не вышло. И тогда пошла в обход - СП-1 и СП-2. И тут Дональд, поняв, что его обошли, и монополии на газ не получилось, попер на Сирию (там тоже мутили с каким-то трубопроводом в интересах РФ), чтоб хоть там урвать кусок и насолить РФ. Но РФ тоже рванула в Сирию и пошло-поехало куча стран туда поперла. Короче, все войны сейчас идут за углеводороды и право ими торговать. И желательно без конкурентов. И Украину тоже положили под нож из-за газа. (Германия сначала была за нас, но потом переметнулась к РФ - та ей намекнула, что укр.ГТС кирдык и будет новая труба и преференции, и Германия купилась - нафик ей та Украина с её трубой. И стала в унисон с РФ петь песни о том, что укр. ГТС тоже будет в деле, но поверит им только дурак).
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Газ це лише газ, не треба так перебільшувати його значення.
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Эйдман: Некоторые западные политики хотят предать Украину. Северный поток-2» можно сравнить только с мюнхенским сговором.
В 1938 году Англия и Франция предали Чехословакию, чтобы избежать мировой войны, а сторонники строительства газопровода "Северный поток - 2" на Западе хотят предать Украину ради денег, считает политолог Игорь Эйдман.
А здесь кроме корыстных интересов немецкого крупного бизнеса и российского бизнес-олигархата вообще ничего нет.

Понятно совершенно, что слова Путлера о том, что через Украину тоже будет качаться газ, если это выгодно, - это просто реальный абсолютно блеф, ничто за ним не стоит. В любой момент Путлер скажет, что это больше невыгодно экономически, и этот канал перекроют. А что за этим следует? За этим следует дальнейшее ослабление политическое, военное ослабление позиций Украины и повышение угрозы активизации российской агрессии против нее.
Немецкие элиты не могут это не понимать, Меркель далеко не новичок в политике, прекрасно знает путина. Она совершенно четко понимает: разговоры о том, что интересы Украины по доброй воле добренького господина Путина учтутся, - это, что называется, разговоры в пользу бедных. Естественно, ничего этого не будет, верить путину нельзя ни на грош, мы это прекрасно знаем.
P/S Какие гарантии хуйла путина после его плевка на Будапештский меморандум,? а потом оккупация Крыма и донбасса. И турбины Сименса в крыму?! А Украине давно пора стать жесче в отстаивании своих интересов и позиций.
http://gordonua.com/news/worldnews/eydman-nekotorye-zapadnye-politiki-hotyat-predat-ukrainu-eto-predatelstvo-dazhe-podlee-chem-myunhenskiy-sgovor-247131.html

- http://uainfo.org/blognews/1527063458--severnyy-potok-2-mozhno-sravnit-tolko-s-myunhenskim.html
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом"Северный поток-2" поставит Украину в уязвимое политическое положение, - Волкер
 
 
 
 
 
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