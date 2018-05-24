 "Северный поток-2" поставит Украину в уязвимое политическое положение, - Волкер

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Запуск "Северного потока-2" устранит необходимость транзита через Украину и поставит ее в более уязвимое политическое положение", - сказал он во время телефонного брифинга в Брюсселе в четверг.

К.Волкер добавил, что такой проект позволит России напрямую поставлять газ в Европу в обход Украины и подчеркнул, что это является политическим проектом.

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Напомним, проект "Северный поток-2" предусматривает строительство и работу двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию. Глава "Газпрома" заявил, что после постройки "Северного потока-2" и "Турецкого потока" транзит газа через Украину снизится в десять раз. Глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что потери Украины в случае, если Россия прекратит транзит газа, составят $3,5 млрд в год.

Первой страной, в которой компания Nord Stream 2 AG получила полный комплект разрешений на строительство, стала Германия. Финляндия вслед за Германией выдала полный пакет разрешений на строительство "Северного потока-2". Сейчас идут процедуры получения разрешений в других странах вдоль маршрута газопровода - Швеции, России и Дании.