 Гройсман обсудил с президентом Еврокомиссии Юнкером санкции против РФ и "Северный поток-2"

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.
Собеседники согласились, что экономическое развитие, которое демонстрирует Украина, требует изменения формата сотрудничества в сторону его продолжительности. При этом выполнение Соглашения об ассоциации с ЕС является неизменным ориентиром и фундаментом работы.
"Поддержка Украины со стороны ЕС является чрезвычайно важной для нас. И не только на двустороннем уровне. В ходе дискуссий в рамках Большой Семерки мы также рассчитываем на поддержку наших инициатив", - заявил Гройсман.
Стороны также обсудили вопросы безопасности, сохранения санкционной политики Евросоюза против России, как государства-агрессора, а также наработки общей позиции в энергетических вопросах учитывая перспективы строительства российского газопровода "Северный поток - 2".
Об этом в эфире программы "Бацман.Live" рассказал экс-глава Верховной Рады Александр Мороз.
Что сделало правительство гроси, чтобы подсоединиться к нему?
тобто розвиток такий швидкий))),
що у партнерів грошей на розкрадання) не вистачає!
Єврокомісія вирішила не штрафувати Газпром, підписавши з ним мирову угоду. І це після скандалу з фактами що в ЄС закривали очі на кричущі порушення збоку російського монополіста! Я бачу, антикорупційний суд потрібен не тільки Києву, а й Брюсселю.