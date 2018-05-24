 Гройсман обсудил с президентом Еврокомиссии Юнкером санкции против РФ и "Северный поток-2"

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

Собеседники согласились, что экономическое развитие, которое демонстрирует Украина, требует изменения формата сотрудничества в сторону его продолжительности. При этом выполнение Соглашения об ассоциации с ЕС является неизменным ориентиром и фундаментом работы.

"Поддержка Украины со стороны ЕС является чрезвычайно важной для нас. И не только на двустороннем уровне. В ходе дискуссий в рамках Большой Семерки мы также рассчитываем на поддержку наших инициатив", - заявил Гройсман.

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Стороны также обсудили вопросы безопасности, сохранения санкционной политики Евросоюза против России, как государства-агрессора, а также наработки общей позиции в энергетических вопросах учитывая перспективы строительства российского газопровода "Северный поток - 2".