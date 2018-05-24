EN|RU|UK
Темы дня: Российские террористы сбили Боинг Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили Разгром ЧВК "Вагнера" в Сирии
 Политика Украины
  561  16
Все про:Еврокомиссия (775) Гройсман (4062) Северный поток (261) Юнкер (143)

 Гройсман обсудил с президентом Еврокомиссии Юнкером санкции против РФ и "Северный поток-2"

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман провел встречу с президентом Европейской комиссии Жаном-Клодом Юнкером.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

Собеседники согласились, что экономическое развитие, которое демонстрирует Украина, требует изменения формата сотрудничества в сторону его продолжительности. При этом выполнение Соглашения об ассоциации с ЕС является неизменным ориентиром и фундаментом работы.

"Поддержка Украины со стороны ЕС является чрезвычайно важной для нас. И не только на двустороннем уровне. В ходе дискуссий в рамках Большой Семерки мы также рассчитываем на поддержку наших инициатив", - заявил Гройсман.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В процессе антикоррупционных реформ Украина достигла значительного прогресса, но сейчас наблюдаются даже шаги назад, - еврокомиссар Хан

Стороны также обсудили вопросы безопасности, сохранения санкционной политики Евросоюза против России, как государства-агрессора, а также наработки общей позиции в энергетических вопросах учитывая перспективы строительства российского газопровода "Северный поток - 2".

Источник: https://censor.net.ua/n3067990
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Ти диви- і не гидує з людиною з Вінницького базару спілкуватися...
 показать весь комментарий
 
 
толку с вашим пообщались...... бесполезный разговор.
 показать весь комментарий
 
 
Забудьте за северный поток 2. Про*бали фишку, лохи.
 показать весь комментарий
 
 
Розмовляти між собою є частиною роботи чиновників, але стосовно ПП2 Юнаки отримає вказівку із США. ¡Т
 показать весь комментарий
 
"Есть мировое правительство, которое назначает президентов. В Америке это знают. Госдеп просто исполнитель....." Гройсман обговорив із президентом Єврокомісії Юнкером санкції проти РФ і "Північний потік-2" - Цензор.НЕТ 731

Гройсман обговорив із президентом Єврокомісії Юнкером санкції проти РФ і "Північний потік-2" - Цензор.НЕТ 2020

Об этом в эфире программы "Бацман.Live" рассказал экс-глава Верховной Рады Александр Мороз.
 показать весь комментарий
 
 
Грося, сколько газа закачали в хранилища? Или осенью опять будете украинцев пугать что без раши тепла не будет
 показать весь комментарий
 
 
Лякати будуть, але потроху качають. Не останню роль грає у цьому Словаччина.
 показать весь комментарий
 
 
Азербайджан и Турция 12 июня запустят газопровод.
Что сделало правительство гроси, чтобы подсоединиться к нему?
 показать весь комментарий
 
 
Грося не газовий смотрящий. Нафтогаз зробив тим що не протестував проти реалізації Турецпотока, який дозволить, розвернути в реверс Траснбалканський газогін, а тепер лягли і просют.
 показать весь комментарий
 
"Собеседники согласились, что экономическое развитие, которое демонстрирует Украина, требует изменения формата сотрудничества в сторону его продолжительности. Источник:https://censor.net.ua/n3067990"
тобто розвиток такий швидкий))),
що у партнерів грошей на розкрадання) не вистачає!
 показать весь комментарий
 
Volodymyr Ariev‏ @VolodymyrAriev 37 минут назад

Єврокомісія вирішила не штрафувати Газпром, підписавши з ним мирову угоду. І це після скандалу з фактами що в ЄС закривали очі на кричущі порушення збоку російського монополіста! Я бачу, антикорупційний суд потрібен не тільки Києву, а й Брюсселю.
 показать весь комментарий
 
 
Виробіток спільної позиції перед росєйською газовою соскою в умовах коли нею метляють в різні боки Гройсман обговорив із президентом Єврокомісії Юнкером санкції проти РФ і "Північний потік-2" - Цензор.НЕТ 9055
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГройсман обсудил с президентом Еврокомиссии Юнкером санкции против РФ и "Северный поток-2"
 
 
 
 
 
 вверх