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 Политика Украины
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Все про:Великобритания (1858) переговоры (3455) Порошенко (14843) Мэй Тереза (96)

 Порошенко в четверг пообщается с премьером Великобритании Мэй

Президент Украины Петр Порошенко анонсировал телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй в четверг.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Читайте: Сирия и Россия пытаются скрыть улики химатаки, в частности, отыскивая эвакуированных из Думы, - Мэй

"Я буду сегодня вечером разговаривать с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй", - сообщил президент на совещании по вопросам строительства жилья для военнослужащих в четверг во Львовской области.

П.Порошенко сообщил о предстоящем телефонном разговоре с премьер-министром Великобритании после того, как подчеркнул, что серьезно активизировалось военно-техническое сотрудничество с Соединенным Штатами Америки, Турцией, Канадой и Великобританией.

Источник: https://censor.net.ua/n3067989
 
   
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"стандарты БиБиСи" уже написали, за сколько договорился?
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Чекають розрахунків з Кремля- усіх "розрахунків"! )))
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тарифи оператора + роумінг..... чи ти думаєш, що Мей також бере гроші за зустрічі та телефонні розмови? Порошенко в четверг пообщается с премьером Великобритании Мэй - Цензор.НЕТ 425
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Ну я не знаю... Это ж БиБиСи всё-таки, а не какое-то раша тудей.

Ну не 400 000 за телефонный разговор, но штук 50-100 однозначно стоит.
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Так Пётр Алексеевич имеет возможнсть прямо в очі британскому премьеру высказать своё "ф-у-у-у":
- Ваша БиБиСя - продажные брихуны и огенты крымля.
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мнения блогеров не всегда отображают мнения редакции.редакция не несет за них ответственности Порошенко у четвер поспілкується з прем'єром Великої Британії Мей - Цензор.НЕТ 701
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А Порошенко не несёт ответственности за своих баранов и их многочисленные вчерашние перлы в соцсетях про BBC. Логично. И в суде не обязательно обделываться.
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чай не расейка какая...у него нет своих баранов.в Украине каждый сам выбирает,быть ему бараном или не быть...
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Ну вы вчера и дали джазу с Сашком? Добровольно так сказать... Порошенко у четвер поспілкується з прем'єром Великої Британії Мей - Цензор.НЕТ 4480
23.05.2018 21:58
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Так может и выскажет. Хотя.

Смысл Терезе высказывать. Если Вы не в курсе, то БиБиСя не подчиняется Терезе . Демократия - она такая.

Это только упячка и почти все остальные СМИ Ук5раины, которые подмял под себя Порошенко, боятся перепечатать или пересказать эту БиБиСю.
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Цензор , а крім петі новин ні в країні, ні в світі немає.. Забагато петі.. Занадто вже..
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устали читать,? а как ему летать, ездить, говорить, просить, доказывать и т.д., короче работать
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шоколане №№№))) твоя методичка цікава тільки сицьковим), не треба її тут цитувати! Порошенко в четверг пообщается с премьером Великобритании Мэй - Цензор.НЕТ 6186
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А что не так? Идите на кацапские новости - там как раз под ваши вкусы лайном Украину с ее президентом обливают
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Час вже і Великобританії не пасти задніх- весілля позаду.
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це анонс, що трати грошей не польоти до Британії не буде?!
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так кому 400, а, кому 600 заплатил？ про мальдивы не говори, я слышал, там не парашенко был, там какойто кокорин тусил
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Плохо, что отсутствие у тебя мозга проблема многих нормальных. 😀😀😀
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За сколько Сывый Будкарь пообщается на этот раз?
а нам попять коммуналку полнимут оплачивать его "общение".
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Ну не всё у Вас так уж печально, коль скоро даже на интернет хватает. Я никогда не видел зубАжилого с интернетом. Вот пи...дящего про зубАжиння с интернетом - таких море.
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Та да, нигадяи! И электричество даже при этом жгут!
Прибедняются. Ну ничего, комиссар Рева им скоро покажет, где раки зимуют!
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ну да, комиссар Рева покажет, где депутаты зимуют.
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Мавзолейное быдло ни за что не платит,даже за вонючий Крым...,в Ютьюбе сохранились видосы где кремлевское быдло обсирает Крым с 2004 по 2013 года.Уникальные Бараны.... Порошенко у четвер поспілкується з прем'єром Великої Британії Мей - Цензор.НЕТ 4487
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Я буду очень корректен, а возле какого туалета?
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вОна, как ты соизволил выразиться, знает что таких как ты уже не исправить, их только _ УТИЛИЗИРУЮТ!!!
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О! Мамкин вешатель проснулся. У ваших всех обострение вешательное в начале весны было. А ты с поздним зажиганием, похоже?
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Нет сашок, с зажиганием у меня все в порядке, а вот у вас жидов видимо с зажиганием вообще кранты!!!
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Ты флажок смени на тот где и от куда ты, ПОЦ, глаголишь и смеется тот кто последний и самое главное - не сЦы за страну к которой ты не имеешь ни малейшего отношения!!!
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Ты дурак? Я украинец. Вот что ты за неведомая оцифрованная куйня - это уже вопрос.

Ты у друзей зрадофилитиков на форуме поспрошай. Они тебе расскажут что-то обо мне, гопниках или мусорах ( что у них одно и то же), кернесе и Харькове.
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Ну как только ты прекратишь топить за вАну и рассказывать про утилизацию украинцев - так сразу и я прекращаю.
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Британия обросцала РАБссию даже Рому Абрамовича не пускает к его любимому Челси... Порошенко у четвер поспілкується з прем'єром Великої Британії Мей - Цензор.НЕТ 1492
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За что на мордоре ненавидят Порошенко

Сегодня стало отлично видно, почему свнсбк ненавидят Порошенко. Причем они его ненавидят именно на личностном уровне, лично его, лютой ненавистью.

Порошенко отменил черные береты морской пехоты и ввел цвета морской волны. В Украине принято очередное решение, отдаляющее нас от россии. История нашей морской пехоты продолжительнее всей выдуманной истории рашки. А российская морская пехота вообще ничем не отметилась за все время своего существования. И мы как дурни 25 лет независимости таскали их черный берет и боялись отменить.

Ибо труднее всего ломать устоявшиеся традиции. Даже тот факт, что их навязал вековой враг, который сегодня убивает побратимов, не мешает многим им следовать. Отменять такие традиции и символы и вводить свои необходимо, но этим ты обязательно наступишь на привычки многих людей. Потому-то 25 лет и отмечали день красной армии, как свое, потому что все боялись принять решение.

Порошенко не боится принимать решение.
Порошенко как главнокомандующий ответственный в первую очередь за войну и принимает именно нужные для успешного противостояния решения. Причем те решения, смысл которых не все понимают у нас, зато отлично понимает враг. Кроме упомянутой уже идеологии, календаря и символики, например, запрет российских соцсетей. Этим ходом он заставил взвыть и вскрыться даже всех их фейковых оппозиционеров типа собчак. Или ракетная программа. В 2014-м всего три ракетных удара устаревшими Точками У (под Калиновкой, Хрящеватым, Снежным) и сотни ихтамнетов на тот свет. Путин секретит "потери армии в мирное время". Наша армия всего тремя ударами нанесла врагу потери, сравнимые с Иловайском. Тут как-то сразу меркнет нытье про поражение.

Теперь принято решение иметь еще больше этого оружия.
За все это московиты ненавидят Порошенко и даже попытались его убить - руками сумасшедшей савченко, которой оружие на теракт, между прочим, дали российские офицеры.
С победой Порошенко на выборах и началом войны в нашем куске планеты появился реально сильный лидер уровня Черчилля.

И престарелый лысеющий шибздик естественно взревновал. На фоне Порошенко стало отлично заметно то, что видели многие: что вова - это никчемный лысеющий старикан с кучей комплексов. Он-то пыжится и корчит из себя мачо с голым торсом верхом на стерхе, но еще с юности так и остался чмошником, который на фотке примостился сбоку к двум прикольным пацанам. Отсюда и пронесена до старости любовь тусоваться в компании успешных людей. Чаще всего его видят на фоне своих мельдонистов, но есть и редкий случай, когда вовик, потея и пугаясь, грает на пианине западным звездам. Курту Расселу, Шерон Стоун. Еще и поет слабым дребезжащим голоском.

Усугубляется в глазах рашидов все тем, что путин завел россию в полную жопу.
А Порошенко напротив: не только вырывает успехи для Украины, но еще и не ленится время от времени пнуть лузеров. Запустил безвиз, еще и потроллил на церемонии запуска про "Прощай немытая россия". Одна цитата, а московиты две недели бегали дымились. Достали даже потомка Лермонтова, который объяснил, что предок имел в виду другое. Даже путин на пресс-конференции целых 6 минут долго и нудно мямлил что-то жалкое и ненужное.

А заявление, что "Когда в Чернигове уже несколько столетий стояли храмы, в Москве было только болото". Я сразу написал, что скоро найдут пирамиды в Москве. И бац, через полгода: «на раскопках в москве археологи нашли "сетчатую керамику" изготовлявшуюся в первом тысячелетии до нашей эры».

В общем, все это сами московиты прекрасно видят, а если не видят (они сами часто такие же ограниченные и пустые), то подсознательно осознают.
Оттого ненавидят Пороха как сатану.

Он их бесит как успешный и классный пацан бесит местного неудачника.
Оттого придумывают про него мелкие гадости. Типа "алкаш хахаха".
Никто и никогда не видел Порошенко пьяным. Ни разу. Это у них бухой Ельцин шатался на людях. А вот Вову Хуйла, как он нагибается к маленькому мальчику, задирает ему маечку и целует в пупок, видели все. И мальчик еще стоит так растерянно. Странный жест, который попытались замолчать и даже потом нашли другого мальчика, которого путин поцеловал в лобик, чтобы в запросах на "путин поцеловал мальчика" выпадал он))

И открытие моста отлично продемонстрировало этот комплекс путина и россиян на фоне Порошенко. Весь ютуб засран роликами и комментами в ключе "путин открыл Мост! А что открывает Порошенко? Ахаха, пазор". Типа Порошенко открывает всякие мелочи, недостойные президента. Типа школы, садики, больницы. Для московитов акушерский пункт, школа, детсад и мост между селами на Донбассе это "ларек", а вот бесполезный громадный мост - это повод для похвалы путину. Путин сам создал россии проблему: украл чемодан без ручки. А теперь эту проблему пытается решить: прикрутить к нему ручку за 250 миллиардов. Еще и бабки собрал с россиян. И они этим гордятся и сравнивают с Порошенко.

Клиника полная.
Уверен, мост они открыли для того, чтобы хоть какую-то победу народу кинуть, но больше для того, чтобы Вовик мог зарисоваться для своих обезьян типа он лучше Порошенко. Слишком уж явно сквозил этот посыл со сравнением с Порохом.

В общем такая история. "Мы будем дружить с Украиной, но без Порошенко…" (с)

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Уинстон Чёрчилль когда то произнес в сторону РАБссии Сакраментальную и точную фразу ......
Они уничтожат сами себя,без каких либо действий с нашей стороны... Порошенко у четвер поспілкується з прем'єром Великої Британії Мей - Цензор.НЕТ 8271
Учите Азбуку политики,деточки...
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шукаємо сірка щоб у нього позичити очі для наших правителів.....
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Надеюсь он ей не заплатил?
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А если? За кого Вам более стыдно в такой ситуации будет?
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Даже не знаю. Продажные мне больше не нравятся, чем которые дают.
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Пацаны,слушайте КацаПсинов,ибо вялика СкреПОНОСное быдло всегда говорит ПРАВДУ,даже о нападении Гитлера 22 июня 1941 года...,не говоря о нападении Финляндии на СССР 30 ноября 1939 года...
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Еще одна фраза по поводу Правды.Официальный ввод войск в Афганистан начался 26 декабря 1979 года,но войну ссср начал в сентябре 1979 года,Спецназ ГРУ СССр вошел по гибридному туда типа Ихтамнеты..
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Вставит этой Мэй пистон. Порошенко у четвер поспілкується з прем'єром Великої Британії Мей - Цензор.НЕТ 2750
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Де б собі знайти таку роботу-спілкуйся і локшину вішай співвідчизникам на уші і ні в зуб.....
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О чудо! Ему кто-то рассказал, что для поговорить нужен телефон, а не президентский самолет!!
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Буде говортити з Мей по телефону? Ой як круто! А з Мальдівами не міг теж по телефону пеоговорити? )))
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Результат мільйона рішучих реформ,Україна четверта з кінця за рівнем конкурентоспроможності економіки.Це жєлєзний другий термін.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко в четверг пообщается с премьером Великобритании Мэй
 
 
 
 
 
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