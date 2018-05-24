 Порошенко в четверг пообщается с премьером Великобритании Мэй

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Я буду сегодня вечером разговаривать с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй", - сообщил президент на совещании по вопросам строительства жилья для военнослужащих в четверг во Львовской области.
П.Порошенко сообщил о предстоящем телефонном разговоре с премьер-министром Великобритании после того, как подчеркнул, что серьезно активизировалось военно-техническое сотрудничество с Соединенным Штатами Америки, Турцией, Канадой и Великобританией.
Ну не 400 000 за телефонный разговор, но штук 50-100 однозначно стоит.
- Ваша БиБиСя - продажные брихуны и огенты крымля.
23.05.2018 21:58
Смысл Терезе высказывать. Если Вы не в курсе, то БиБиСя не подчиняется Терезе . Демократия - она такая.
Это только упячка и почти все остальные СМИ Ук5раины, которые подмял под себя Порошенко, боятся перепечатать или пересказать эту БиБиСю.
а нам попять коммуналку полнимут оплачивать его "общение".
Прибедняются. Ну ничего, комиссар Рева им скоро покажет, где раки зимуют!
Ты у друзей зрадофилитиков на форуме поспрошай. Они тебе расскажут что-то обо мне, гопниках или мусорах ( что у них одно и то же), кернесе и Харькове.
Сегодня стало отлично видно, почему свнсбк ненавидят Порошенко. Причем они его ненавидят именно на личностном уровне, лично его, лютой ненавистью.
Порошенко отменил черные береты морской пехоты и ввел цвета морской волны. В Украине принято очередное решение, отдаляющее нас от россии. История нашей морской пехоты продолжительнее всей выдуманной истории рашки. А российская морская пехота вообще ничем не отметилась за все время своего существования. И мы как дурни 25 лет независимости таскали их черный берет и боялись отменить.
Ибо труднее всего ломать устоявшиеся традиции. Даже тот факт, что их навязал вековой враг, который сегодня убивает побратимов, не мешает многим им следовать. Отменять такие традиции и символы и вводить свои необходимо, но этим ты обязательно наступишь на привычки многих людей. Потому-то 25 лет и отмечали день красной армии, как свое, потому что все боялись принять решение.
Порошенко не боится принимать решение.
Порошенко как главнокомандующий ответственный в первую очередь за войну и принимает именно нужные для успешного противостояния решения. Причем те решения, смысл которых не все понимают у нас, зато отлично понимает враг. Кроме упомянутой уже идеологии, календаря и символики, например, запрет российских соцсетей. Этим ходом он заставил взвыть и вскрыться даже всех их фейковых оппозиционеров типа собчак. Или ракетная программа. В 2014-м всего три ракетных удара устаревшими Точками У (под Калиновкой, Хрящеватым, Снежным) и сотни ихтамнетов на тот свет. Путин секретит "потери армии в мирное время". Наша армия всего тремя ударами нанесла врагу потери, сравнимые с Иловайском. Тут как-то сразу меркнет нытье про поражение.
Теперь принято решение иметь еще больше этого оружия.
За все это московиты ненавидят Порошенко и даже попытались его убить - руками сумасшедшей савченко, которой оружие на теракт, между прочим, дали российские офицеры.
С победой Порошенко на выборах и началом войны в нашем куске планеты появился реально сильный лидер уровня Черчилля.
И престарелый лысеющий шибздик естественно взревновал. На фоне Порошенко стало отлично заметно то, что видели многие: что вова - это никчемный лысеющий старикан с кучей комплексов. Он-то пыжится и корчит из себя мачо с голым торсом верхом на стерхе, но еще с юности так и остался чмошником, который на фотке примостился сбоку к двум прикольным пацанам. Отсюда и пронесена до старости любовь тусоваться в компании успешных людей. Чаще всего его видят на фоне своих мельдонистов, но есть и редкий случай, когда вовик, потея и пугаясь, грает на пианине западным звездам. Курту Расселу, Шерон Стоун. Еще и поет слабым дребезжащим голоском.
Усугубляется в глазах рашидов все тем, что путин завел россию в полную жопу.
А Порошенко напротив: не только вырывает успехи для Украины, но еще и не ленится время от времени пнуть лузеров. Запустил безвиз, еще и потроллил на церемонии запуска про "Прощай немытая россия". Одна цитата, а московиты две недели бегали дымились. Достали даже потомка Лермонтова, который объяснил, что предок имел в виду другое. Даже путин на пресс-конференции целых 6 минут долго и нудно мямлил что-то жалкое и ненужное.
А заявление, что "Когда в Чернигове уже несколько столетий стояли храмы, в Москве было только болото". Я сразу написал, что скоро найдут пирамиды в Москве. И бац, через полгода: «на раскопках в москве археологи нашли "сетчатую керамику" изготовлявшуюся в первом тысячелетии до нашей эры».
В общем, все это сами московиты прекрасно видят, а если не видят (они сами часто такие же ограниченные и пустые), то подсознательно осознают.
Оттого ненавидят Пороха как сатану.
Он их бесит как успешный и классный пацан бесит местного неудачника.
Оттого придумывают про него мелкие гадости. Типа "алкаш хахаха".
Никто и никогда не видел Порошенко пьяным. Ни разу. Это у них бухой Ельцин шатался на людях. А вот Вову Хуйла, как он нагибается к маленькому мальчику, задирает ему маечку и целует в пупок, видели все. И мальчик еще стоит так растерянно. Странный жест, который попытались замолчать и даже потом нашли другого мальчика, которого путин поцеловал в лобик, чтобы в запросах на "путин поцеловал мальчика" выпадал он))
И открытие моста отлично продемонстрировало этот комплекс путина и россиян на фоне Порошенко. Весь ютуб засран роликами и комментами в ключе "путин открыл Мост! А что открывает Порошенко? Ахаха, пазор". Типа Порошенко открывает всякие мелочи, недостойные президента. Типа школы, садики, больницы. Для московитов акушерский пункт, школа, детсад и мост между селами на Донбассе это "ларек", а вот бесполезный громадный мост - это повод для похвалы путину. Путин сам создал россии проблему: украл чемодан без ручки. А теперь эту проблему пытается решить: прикрутить к нему ручку за 250 миллиардов. Еще и бабки собрал с россиян. И они этим гордятся и сравнивают с Порошенко.
Клиника полная.
Уверен, мост они открыли для того, чтобы хоть какую-то победу народу кинуть, но больше для того, чтобы Вовик мог зарисоваться для своих обезьян типа он лучше Порошенко. Слишком уж явно сквозил этот посыл со сравнением с Порохом.
В общем такая история. "Мы будем дружить с Украиной, но без Порошенко…" (с)
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Они уничтожат сами себя,без каких либо действий с нашей стороны...
Учите Азбуку политики,деточки...