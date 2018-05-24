 Порошенко в четверг пообщается с премьером Великобритании Мэй

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Я буду сегодня вечером разговаривать с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй", - сообщил президент на совещании по вопросам строительства жилья для военнослужащих в четверг во Львовской области.

П.Порошенко сообщил о предстоящем телефонном разговоре с премьер-министром Великобритании после того, как подчеркнул, что серьезно активизировалось военно-техническое сотрудничество с Соединенным Штатами Америки, Турцией, Канадой и Великобританией.