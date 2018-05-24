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 Россия должна изменить подход и решить в пользу мира на Донбассе, - Волкер о расследовании авиакатастрофы МН17

Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер считает, что обнародованный сегодня доклад по расследованию трагедии МН17 показывает, что на самом деле прямую ответственность за катастрофу несет Россия.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Радио Свобода. 

"Голландцы очень четко установили факт российской прямой ответственности, установили подразделение, из которого поступило эта противовоздушноеая оружие, было использовано и возвращено. Это очень важно, потому что, я думаю, нидерландское расследования подчеркивает, что действительно прямая ответственность России и Россия должна изменить подход и решить в пользу мира (в Донбассе - ред.)", - заявил Волкер во время телефонного брифинга с международными журналистами, находясь в Лондоне.

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Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следующий из Амстердама в Куала-Лумпур,был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

"Цензор.НЕТ"неоднократно сообщал о ходе расследования причин катастрофы "Боинга" рейса МН17, а также обнародовал эксклюзивные фотографии ангара и фотографии поражающих элементов "Бук-М1-2", которые фигурируют в материалах уголовного дела. Прокуратуры Нидерландов и Австралии подготовили доказательную базу. В частности, было установлено, что поражающие элементы, поразившие "Боинг", в точности совпадают с начинкой боевой части именно новейшей российской зенитной ракеты "Бук-М1-2". Комплекс "Бук-М1-2" был разработан в 1997 году, поставлен на вооружение ВС РФ в 1998-м и никогда не поставлялся в Украину. Также независимые эксперты из Германии, Англии и Польши изучили фрагменты обломков и составили свое мнение: это части российской ракеты "Бук". Современная химическая экспертиза абсолютно точно установила состав металла, обнаружила частицы материала обшивки и стекла именно погибшего лайнера, которые пробивали эти элементы прежде, чем поразить людей.

В ноябре 2015 года президент Петр Порошенко во время визита в Нидерланды заявил, что Украина использует членство в Совбезе ООН в расследовании трагедии "Боинга" рейса МН17.

В мае 2016 года австралийская юридическая фирма LHD подала иск против России и российского президента Владимира Путина в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) от имени родственников жертв "Боинга" "Малайзийских авиалиний" рейса MH17, сбитого 17 июля 2014 года над неподконтрольными Украине территориями восточной части страны. Иск, в котором РФ и В.Путин указываются в качестве ответчика и который требует компенсацию размере $10 млн за каждого пассажира, был подан 9 мая.

Осенью прошлого года Международная следственная группа (JIT) представила выводы, согласно которым малайзийский "Боинг" был поражен ракетой "земля-воздух" из установки "Бук", стрелявшей из района донбасского городка Снежное (в тот момент находился под контролем "ДНР"). Следственная группа представлена пятью странами: Малайзия, Нидерланды, Бельгия, Австралия, Украина. Россия от участия в совместном расследовании группы отказалась.

24 мая международная Совместная следственная группа (JIT), которая занимается расследованием катастрофы MH17, заявила, что зенитно-ракетный комплекс "Бук", с которого сбили пассажирский самолет рейса MH17, принадлежал 53-й бригаде войск противовоздушной обороны России, базирующеся в городе Курск.

Источник: https://censor.net.ua/n3067988
 
   
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а кто приказал сбить самолет и нажать на кнопку Бука?
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Кто нажал на кнопку "Бука"?
Угадайте, шо за сука?
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Совершенно не понятно, как возможное решение расеи в пользу мира на Донбассе может повлиять на привлечение к ответственности лиц, причастных к сбитию гражданского самолёта и убийству 300 человек.
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а вот теперь расследование перейдет ко второй фазе, не короткой. Миру бы на первые результаты посмотреть и прекратить все сношения с рашей, а кто приказал нажать на кнопку....
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Нафига мне что и кто говорил? Там на россосия ТВ вон вообще такой бред несли, что хана.

Вот есть фотки. Покажешь, в каком месте этот дырявый накрыт "градом"?

Россия должна изменить подход и решить в пользу мира на Донбассе, - Волкер о расследовании авиакатастрофы МН17 - Цензор.НЕТ 8173
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Насправді заклики до росії стосовно припинення війни не мають ніякого значення. Пристрій те купувати російський газ, або через суд вимагайте гроші з росії.
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Вы думаете миномет завадыть... Там Гаага нужна, шобы одновременно и поиспражнялося муйло и кончило раз и навсегда.
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оссия от участия в совместном расследовании группы отказалась

- ну логично, их же там нет и не было, это все шахтеры
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Мы живём над пропастью во лжи,
В страшной правде не хотят признаться
Те, кто отвечает: "Докажи!!!"
На вопросы по МН-17.
Как когда-то школьная шпана
Покрывала кореша-ворюгу,
Так сегодня целая страна
В круговой поруке врёт по кругу:
С нами - хоть Европа не дружи!
Нам то что, ведь деды их бивали!
И про лайнер, сука, докажи!
Мы в гробу ваш трибунал видали!
Докажи, ссылаясь на фейсбук,
Что в Донбассе видели чеченцев!
Докажи, что установки "Бук"
Были у луганских ополченцев!
Докажи, что в поле спелой ржи
Делал селфи на крыле убийца,
Докажи про лайнер! До-ка-жи!
Кто с пути помог пилоту сбиться?
Докажи! - кричит моя страна.
Докажи, что укры - не уроды!
Докажи, что там идёт война,
А не помощь братскому народу!
"Докажи!" - несётся по стране
От Владивостока до Кавказа.
Докажи, что привезли жене
Тело в камуфляже от спецназа!
Пусть Европу, оторопь берёт,
Знают власти и любая бабка:
Вор не воровал, и вор не врёт!
Но горит, горит на воре шапка.
От горящей в шапке ваты вонь
Улетает грязным дымом в небо,
И опять командует: "Огонь!"
Тот, кто там где был ни разу не был.
Правда не осилит силы лжи,
Если против правды есть закалка.
Тем, кто знает слово "Докажи!"
Не докажешь ничего... А жалко.
Снова будет гнать своих коней
Солнце, управляя колесницей,
А июль всегда семнадцать дней
Для ушедших в небо будет длиться…
Андрій Орлов (Orlusha) 07/17/2015
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Круто кацапню сегодня вдули правдой - теперь их тупые недавние фейки про нас в унитазе, а сколько они бабок туда втюхали...
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Ой, как вы - правы... Ща весь Мир об этом только и гудит... Да еще об какой-то эпидемии в Индии, от которой люди помирают снопамы... Диагноз не установлен, как и у нас с отравлениями учеников в школах. Нужно быть очень осторожным и прекратить любые сношения с Индией, чтобы не притащить в Украину эту заразу. Мор начался в Кырыловском штате и движется в дравидийскую тамилию, т.е. на юг.
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Призывать РФию решить что либо в пользу мира, это как уговорить раковую опухоль вдруг стать здоровыми тканями. С ней можно поступить только одним образом.
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А... и не говорите, - Это , шо об стенку горохом, - только шумит и отскакивиает.
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Дык, говорят, он давно - в Кунсткамере. Двойники им любуются.
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Что-то кормчий замолчал …
Самолет взорвался !!!
Что-то очень не срослось,
Кормчий испугался .
День молчит и два молчит…
Видно замотался…
В туалетах все «мочить»-
он не зарекался???
ЗЫ… На ИГИЛ не наезжает,
К оппозиции молчит….
Что ж, Синай над Украиной Костью в горле ведь торчит
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"...бнародованный сегодня доклад по расследованию трагедии МН17 показывает, что на самом деле прямую ответственность за катастрофу несет Россия."

Любопытно, кто в этом сомневался?
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кто бы мог подумать , шо муйлуша не только себя опустит до уровня изгоев, но и всю рабсию...
Ну шо, кацапы , продлили вы себе срок больших испытаний, выбрав повторно необираемое.
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