 Суд арестовал в Херсонском порту минудобрений на 29 млн грн

Постановление стало результатом ходатайства Киевской местной прокуратуры и было обнародовано в Едином реестре судебных решений 22 мая, информирует Цензор.НЕТ.

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Эти тонны минудобрений стали причиной конфликта между обществами с ограниченной ответственностью "Всеукраинская энерго компания" и "Агроимпекс ЛТД".

В материалах дела, представленного на рассмотрение суда, говорится о том, что фирмы заключили устную договоренность о поставке товара. "Всеукраинская энерго компания" минеральные удобрения отгрузила и отправила, а руководитель "Агроимпекс ЛТД" так и не подписал договор поставки. Впоследствии в процессе проверки деталей дела прокуратурой оказалось, что получателем товара в документах указана третья фирма, которая уже даже готовит пакет документов на отгрузку товара на экспорт. Руководство "Всеукраинской энерго компании" заявило, что третий участник происшествия с удобрениями им неизвестен и никаких отношений с ними не имели.

Поэтому прокуратура обратилась в суд с ходатайством наложить арест на товар. Тем более что он признан вещественным доказательством.

К слову, ООО "Всеукраинская энерго компания" было фигурантом расследования проектов "Схемы" и "Наші гроші" как победитель тендера на поставку газа для Одесского припортового завода. Журналисты связывали эту компанию с народным депутатом Игорем Кононенко и олигархом Дмитрием Фирташем.

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Игорь Кононенко - первый заместитель председателя фракции БПП в Верховной Раде, является давним бизнес-партнером президента. Экс-министр экономики Айварис Абромавичус обвинял его в лоббировании "своих" людей на руководящие должности государственных предприятий.

Дмитрий Фирташ – украинский олигарх. "Радио Свобода" называет его одним из основных "доноров" президента-беглеца Виктора Януковича. Бизнесмен является основателем консорциума, специализирующегося на производстве удобрений, титана и добычи газа. Является фигурантом уголовных дел. В частности, в США его обвиняют в коррупции. Сейчас Фирташ живет в Австрии.