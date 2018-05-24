 "Явно фейк": в Госдуме не согласны с выводами Совместной следственной группы по MH17

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РИА Новости".
"Глупость. Это явно фейк", - сказал замглавы комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.
Он убежден, что заявления следственной группы по обстоятельствам катастрофы малайзийского "Боинга" на Донбассе о наличии доказательств принадлежности к Вооруженным силам РФ ЗРК "Бук", из которого был сбит лайнер, "являются фейком, так как установить по отпечаткам пальцев принадлежность обломков к определенной бригаде невозможно".
Следует отметить, что английское слово "fingerprints", которое использовали в докладе эксперты Совместной следственной группы переводится не только как "отпечатки пальцев", но и как "уникальные характеристики". Именно "уникальные характеристики" ракеты "Бука", которые помогли установить ее российское происхождение, имелись ввиду экспертами, а не следы от рук военных РФ.
Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следующий из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.
"Цензор.НЕТ" неоднократно сообщал о ходе расследования причин катастрофы "Боинга" рейса МН17, а также обнародовал эксклюзивные фотографии ангара и фотографии поражающих элементов "Бук-М1-2", которые фигурируют в материалах уголовного дела. Прокуратуры Нидерландов и Австралии подготовили доказательную базу. В частности, было установлено, что поражающие элементы, поразившие "Боинг", в точности совпадают с начинкой боевой части именно новейшей российской зенитной ракеты "Бук-М1-2". Комплекс "Бук-М1-2" был разработан в 1997 году, поставлен на вооружение ВС РФ в 1998-м и никогда не поставлялся в Украину. Также независимые эксперты из Германии, Англии и Польши изучили фрагменты обломков и составили свое мнение: это части российской ракеты "Бук". Современная химическая экспертиза абсолютно точно установила состав металла, обнаружила частицы материала обшивки и стекла именно погибшего лайнера, которые пробивали эти элементы прежде, чем поразить людей.
В ноябре 2015 года президент Петр Порошенко во время визита в Нидерланды заявил, что Украина использует членство в Совбезе ООН в расследовании трагедии "Боинга" рейса МН17.
В мае 2016 года австралийская юридическая фирма LHD подала иск против России и российского президента Владимира Путина в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) от имени родственников жертв "Боинга" "Малайзийских авиалиний" рейса MH17, сбитого 17 июля 2014 года над неподконтрольными Украине территориями восточной части страны. Иск, в котором РФ и В.Путин указываются в качестве ответчика и который требует компенсацию размере $10 млн за каждого пассажира, был подан 9 мая.
Осенью прошлого года Международная следственная группа (JIT) представила выводы, согласно которым малайзийский "Боинг" был поражен ракетой "земля-воздух" из установки "Бук", стрелявшей из района донбасского городка Снежное (в тот момент находился под контролем "ДНР"). Следственная группа представлена пятью странами: Малайзия, Нидерланды, Бельгия, Австралия, Украина. Россия от участия в совместном расследовании группы отказалась.
24 мая Международная совместная следственная группа проинформировала, что самолет рейса MH17 над оккупированной территорией Донбасса 17 июля 2014 года был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук", который принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО российских ВС, которая дислоцируется в Курске.
ЧМ у кацапов отменяйте Европа, иначе вы ЛОХИ.
і не тільки трибунал, але й вирок
тому сам і застрелився
Кстати, Раша до сих пор не опубликовала все тома Нюрнбергского трибунала. Денег не хватило, да и времени - то война в Приднестровье, то в Грузии, то Чеченские войны, то опять война в Грузии, то война с Украиной. Некогда им даже руки от крови отмыть..
Только вот с извинения тут уже не помогут. Российский Бук сбил самолёт на територии страны в которую они вторглись.
Какое тут может быть извинение? Это если бы Гитлер просто извинился, выплатил компенсации и ему всё простили.
Спасибо-развеселил.
если каждому из них заехать со всей дури по заднице лопатой, то на ней (заднице),
будет уникальный фингерпринт лопаты.
Врёт не моргая, не краснея...
Лавровый лист на голой жопе
Бездарной путинской Рассеи.
😛
Говорю ответственно и хмуро:
Я - один из тех, кто подло сбил
Самолет, летевший до Лумпура.
Нету у меня страны иной,
И сегодня, как ни горько это,
Я национальности одной
С так умело пущенной ракетой.
Я сейчас на первых полосах
Мировых газет, жесток и страшен,
Я и сам себе внушаю страх
Тем, что я частица слова RUSSIAN.
Я национальности одной
С тем, кто говорит, что "не хотели",
С тем, кто в небе над чужой страной
Выбирал без сожаленья цели.
Прозвучит кощунственно и зло
Эта запоздалая банальность:
Может, мне с тобой не повезло,
А тебе - со мной, национальность?
Мой народ, который позабыл
И простил себе себяубийство,
Я вчера с тобою вместе сбил
Лайнер в украинском небе чистом.
Да, сегодня я - один из них,
Тех, кто мне противен, гнусен, гадок -
Тех, кто хочет, чтобы у других
Было больше взлетов, чем посадок.
Сбили все, кто весело в Facebook
Размещал зловещих орков лица,
Сбили те, кто установку "Бук"
Тайно гнал через свою границу.
Сбили те, кто словом вдохновлял,
Кто вооружал скота и хама,
Сбили те, кто мальчика распял
Между КВНом и рекламой.
"Боинг" никуда не долетел,
Но еще не кончились мученья:
Двести девяносто восемь тел
В Грабово, в плену у ополченья.
Кучки иностранных паспортов,
Тапки, шляпки, детские игрушки,
И проломлен трупом жалкий кров
Безымянной грабовской старушки.
Кто конкретно и откуда сбил,
Следствие, должно быть, установит,
Ну а я останусь тем, кем был -
Русским по рождению и крови.
И пока политиков умы
Не готовы для перезагрузки,
Я за них признаюсь: сбили мы.
Я - виновен, потому, что русский...
17.07.2014, Орлуша
У 2014-2016 роках усі дуже чутливо реагували на російські фейки про #МН17, але сьогодні вже нікого не хвилює ні божевільна активність кремлівських тролів, ні брехуни з МЗС РФ, ні брехливі кремлівські "експерти" !!
Явный фейк-это хуйловская расея.
госдура и сама фейк - вместе с презиком - все норма)))
Я тебе, мой ватный малыш, пишу это - потому что ты ведь явился в американский интернет с большим бейджиком "Я - мудак", глупыми высерами про вяличие Расии и все такое.
Пойми, цель у меня не доказать что-либо кацапам (спустя 3 года стало видно что это бесполезно), а показать нормальным людям, какие тупые животные населяют рашку.
К слову, не стоит тебе обижаться на определение "тупое животное", оно ведь просто констатирует данность. Московит/кацап etc означает "мудак". Это не мое открытие, об этом писал еще один из малочисленных русских нобелевских лауреатов академик Иван Павлов. Иной лексикой, конечно, но именно в этом смысле.(С)
Лев Толстой