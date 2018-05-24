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Все про:Госдума (941) Россия (69391) Боинг-777 Malaysia Airlines (837)

 "Явно фейк": в Госдуме не согласны с выводами Совместной следственной группы по MH17

В Госдуме России прокомментировали результаты международного расследования крушения малайзийского лайнера на Донбассе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РИА Новости".

Читайте также: Доказательства причастности России к крушению MH17 являются катастрофой для политического и военного руководства РФ, - Грицак

"Глупость. Это явно фейк", - сказал замглавы комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

Он убежден, что заявления следственной группы по обстоятельствам катастрофы малайзийского "Боинга" на Донбассе о наличии доказательств принадлежности к Вооруженным силам РФ ЗРК "Бук", из которого был сбит лайнер, "являются фейком, так как установить по отпечаткам пальцев принадлежность обломков к определенной бригаде невозможно".

Следует отметить, что английское слово "fingerprints", которое использовали в докладе эксперты Совместной следственной группы переводится не только как "отпечатки пальцев", но и как "уникальные характеристики". Именно "уникальные характеристики" ракеты "Бука", которые помогли установить ее российское происхождение, имелись ввиду экспертами, а не следы от рук военных РФ.

Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следующий из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

"Цензор.НЕТ" неоднократно сообщал о ходе расследования причин катастрофы "Боинга" рейса МН17, а также обнародовал эксклюзивные фотографии ангара и фотографии поражающих элементов "Бук-М1-2", которые фигурируют в материалах уголовного дела. Прокуратуры Нидерландов и Австралии подготовили доказательную базу. В частности, было установлено, что поражающие элементы, поразившие "Боинг", в точности совпадают с начинкой боевой части именно новейшей российской зенитной ракеты "Бук-М1-2". Комплекс "Бук-М1-2" был разработан в 1997 году, поставлен на вооружение ВС РФ в 1998-м и никогда не поставлялся в Украину. Также независимые эксперты из Германии, Англии и Польши изучили фрагменты обломков и составили свое мнение: это части российской ракеты "Бук". Современная химическая экспертиза абсолютно точно установила состав металла, обнаружила частицы материала обшивки и стекла именно погибшего лайнера, которые пробивали эти элементы прежде, чем поразить людей.

В ноябре 2015 года президент Петр Порошенко во время визита в Нидерланды заявил, что Украина использует членство в Совбезе ООН в расследовании трагедии "Боинга" рейса МН17.

В мае 2016 года австралийская юридическая фирма LHD подала иск против России и российского президента Владимира Путина в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) от имени родственников жертв "Боинга" "Малайзийских авиалиний" рейса MH17, сбитого 17 июля 2014 года над неподконтрольными Украине территориями восточной части страны. Иск, в котором РФ и В.Путин указываются в качестве ответчика и который требует компенсацию размере $10 млн за каждого пассажира, был подан 9 мая.

Осенью прошлого года Международная следственная группа (JIT) представила выводы, согласно которым малайзийский "Боинг" был поражен ракетой "земля-воздух" из установки "Бук", стрелявшей из района донбасского городка Снежное (в тот момент находился под контролем "ДНР"). Следственная группа представлена пятью странами: Малайзия, Нидерланды, Бельгия, Австралия, Украина. Россия от участия в совместном расследовании группы отказалась.

24 мая Международная совместная следственная группа проинформировала, что самолет рейса MH17 над оккупированной территорией Донбасса 17 июля 2014 года был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук", который принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО российских ВС, которая дислоцируется в Курске.

Источник: https://censor.net.ua/n3067978
 
   
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Совет форумчанПравила форума
 
ваши доказательства совсем не доказательства! дайте доказательства на доказательства 👺
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эта машка жива пока рот на замке!!!!---"Это кто же так сказал???"--- Иван( Рожденная революцией)
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Надо же у кобылы Машки грива расчёсана и помыта, видимо в МИДовском стойле коня Лавруши закрылась вакансия конюха, наконец в кацапии нашли кандидата с достойным причиндалом, чтоб не проваливался в кобылу Машку по самые ...!
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Как у свинособак в одной черепушке умещается столько версий одновременно?

"Явно фейк": в Госдуме не согласны с выводами Совместной следственной группы по MH17 - Цензор.НЕТ 25
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ссылочку на РТ где это сказанно.
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еге ж, фейк... вся РФ - суцільний ФЕЙК
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саме існування росісі - це вже фейк "Явно фейк": в Госдуме не согласны с выводами Совместной следственной группы по MH17 - Цензор.НЕТ 5989 от упороті дебіли
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даже не буду комментировать идиотов
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Кого в мире интересует мнение говнодумы?
ЧМ у кацапов отменяйте Европа, иначе вы ЛОХИ.
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какие же они дремучие кацапы. Думают что fingerprint - Это только отпечаток пальцев. Видимо их Задорнов таки убедил - что все на Западе "нууу тупыеее"
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Та абсолютно пихуй шо о доказательствах думают подсудимые! значение имеет только то шо о них думают судьи "Явно фейк": в Госдуме не согласны с выводами Совместной следственной группы по MH17 - Цензор.НЕТ 2275
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Гитлер не согласен с выводами Нюренбергского трибунала.
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не чув, але передчував
і не тільки трибунал, але й вирок
тому сам і застрелився
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Но о чем-то таком догадывался. Он отлично знал результаты Ялтинской конференции.
Кстати, Раша до сих пор не опубликовала все тома Нюрнбергского трибунала. Денег не хватило, да и времени - то война в Приднестровье, то в Грузии, то Чеченские войны, то опять война в Грузии, то война с Украиной. Некогда им даже руки от крови отмыть..
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Мнение подследственного никого не ипет... "Явно фейк": в Госдуме не согласны с выводами Совместной следственной группы по MH17 - Цензор.НЕТ 7995
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а что мог сказать оппозиционер?
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В чём-то он конечно прав. Только посмешищем были всегда. Теперь только это всё в квадрате. Ну и РФ стала изгоем в мире.
Только вот с извинения тут уже не помогут. Российский Бук сбил самолёт на територии страны в которую они вторглись.
Какое тут может быть извинение? Это если бы Гитлер просто извинился, выплатил компенсации и ему всё простили.
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Он же не говорит "просто извиниться". Его мысль довольно правильна и понятна - могли пойти иным путем и получить более мягкие последствия, а не усугублять вину
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Как ты себе это представляешь? Мы вторглись в чужую страну но это отрицаем и скрываем. Навезли туда своего оружия, своих военных. Думали что сбиваем украинский самолёт в воздушном пространстве Украины но оказалось что сбили пассажирский Боинг, извините?
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V rosiji vsio feik Skrypalej ne oni otravyli,xotia vsio pokazyvajet tolko na nix,Siriji toze tolko 5 pogybli,xotia amerikancy utiuzeli dva casa po nimi i kak minimum 300stuky gruza 200,zdes toze bojatsia priznatsia sto tolko ix rabota
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в самых правдивых версиях фигурировал, как буд-то, какой-то другой самолёт, который, вроде как, не может взлететь выше 10 км
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Через це і трупи були не свіжі. Найсвіжіші ростуть на висоті понад 10000км
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Та сушка, которая высоко взлететь не может, как раз на месте колбасы- между булочкой и салатиком
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Раз по НТВ сюжет не показали, то фейк однозначно. "Явно фейк": в Госдуме не согласны с выводами Совместной следственной группы по MH17 - Цензор.НЕТ 2466
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Ну да... Помнится бессмертная фраза: "Если вы телевизор (кацап-ТВ) не смотрите, откуда ж вы правду знаете?" "Явно фейк": в Госдуме не согласны с выводами Совместной следственной группы по MH17 - Цензор.НЕТ 9004
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Путин ногами и руками будет отпираться от своей вины, но это никак ему не поможет, виноват-отвечай, будь мужчиной, а не х#йлом.
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да в том то и дело что он педофил а не мужчина
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будь мужчиной, а не х#йлом (с)

Спасибо-развеселил. "Явно фейк": в Госдуме не согласны с выводами Совместной следственной группы по MH17 - Цензор.НЕТ 1786
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там такая Сушка на фото, что два Бука у неё на подвесных консолях свободно поместятся.
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Ясный перец что фейк! Это все мерикосы проклятые не дающие кацапо-быдлам встать с колен!
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Цікаво- це починається вже остання частина "Марлезонського балету"?
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кацапы правы - основывать доказательства лишь на картинках в соцсетях мало...Надо во-первых доказать принадлежность ракет именно им, а для этого нужно чтобы из Москвы предоставили образцы применяемого у них взрывчатого вещества - от серии к серии он различается...так что все очень непросто...
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ну да, ну да! нужно еще доказать, что это прилетела та самая ракета, которая вылетела! да, мокшанин?
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неумный штоль?... "Явно фейк": в Госдуме не согласны с выводами Совместной следственной группы по MH17 - Цензор.НЕТ 9718 наверное даже тебя бы удивило, если у подозреваемого нашли лишь гладкоствол, когда того, в чьем убийстве его подозревают, застрелили из нарезного...думай мозгой, боцман, это не больно...
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ну ты посоветовал ! Думать в Мордоре имеет право только путлер - остальные должны слушать и верить! "Явно фейк": в Госдуме не согласны с выводами Совместной следственной группы по MH17 - Цензор.НЕТ 3391
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Да неужели, а мы то подумали, что вы сейчас возьмёте и согласитесь
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А что ещё остаётся делать этим жалким клоунам? Сказать правду? Так это значит что президент России, как и министр обороны военные преступники. А это значит что и депутаты которые полностью поддерживают последних, также военный преступники. А значит, и место их возле тюремной параши. А депутаты не хотят менять уютные кресла на тюремные апартаменты. С другой стороны, можно и промолчать можно было-бы
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Заблокувавши рослідування на рашці і не співпрацюючи вони сказали достатньо.
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бараны бестолковые...
если каждому из них заехать со всей дури по заднице лопатой, то на ней (заднице),
будет уникальный фингерпринт лопаты.
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Во дебилы, мля! Кого интересует ваше мнение!? Пора вставать на лыжи и, куда-нибудь на севера, пока не поздно!
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если вы думаете что в разгар конфликта спутники определеных стран и сотружеств в тот момент небыли направлены на бамбас то вы лохи все известно пиздеть можно сколько угодно, есть спутник и он не рашскский тема закрыта
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Совершенно в дырочку. Скажу больше: на момент этого террористического акта, над Донбассом, на геостационарной орбите, уже болталось 2 штатовских разведывательных спутника. Соответственно, разведка велась в непрерывном режиме, а не на проходе. Облачности, на момент уничтожения Боинга, практически не было. Спутники вели оптическую, радио и радиотехническую разведку. Я думаю, шо Вовчик все понимает. Пора примерять клифт лагерный.
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но табакєрку нікто нє отмєнял, а румка у Пу завсігда з крішечкой


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у лаптей всегда один ответ - "вы всьо врете !!!"
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Якби це був український літак, то нас би весь час нахиляли. Але з країнами заходу так не вийде, а окрім того цей злочин доказує агресію росії.
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Все не в ногу, одна россосиюшка в ногу.
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Голос россиян в этом вопросе даже не совещательный!
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Наш мудрий кормчий має поскоріше визначитись з сумою репарацій.
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Галопом скачет по Европе,
Врёт не моргая, не краснея...
Лавровый лист на голой жопе
Бездарной путинской Рассеи.
😛
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Что бы и кого я ни любил,
Говорю ответственно и хмуро:
Я - один из тех, кто подло сбил
Самолет, летевший до Лумпура.
Нету у меня страны иной,
И сегодня, как ни горько это,
Я национальности одной
С так умело пущенной ракетой.
Я сейчас на первых полосах
Мировых газет, жесток и страшен,
Я и сам себе внушаю страх
Тем, что я частица слова RUSSIAN.
Я национальности одной
С тем, кто говорит, что "не хотели",
С тем, кто в небе над чужой страной
Выбирал без сожаленья цели.
Прозвучит кощунственно и зло
Эта запоздалая банальность:
Может, мне с тобой не повезло,
А тебе - со мной, национальность?
Мой народ, который позабыл
И простил себе себяубийство,
Я вчера с тобою вместе сбил
Лайнер в украинском небе чистом.
Да, сегодня я - один из них,
Тех, кто мне противен, гнусен, гадок -
Тех, кто хочет, чтобы у других
Было больше взлетов, чем посадок.
Сбили все, кто весело в Facebook
Размещал зловещих орков лица,
Сбили те, кто установку "Бук"
Тайно гнал через свою границу.
Сбили те, кто словом вдохновлял,
Кто вооружал скота и хама,
Сбили те, кто мальчика распял
Между КВНом и рекламой.
"Боинг" никуда не долетел,
Но еще не кончились мученья:
Двести девяносто восемь тел
В Грабово, в плену у ополченья.
Кучки иностранных паспортов,
Тапки, шляпки, детские игрушки,
И проломлен трупом жалкий кров
Безымянной грабовской старушки.
Кто конкретно и откуда сбил,
Следствие, должно быть, установит,
Ну а я останусь тем, кем был -
Русским по рождению и крови.
И пока политиков умы
Не готовы для перезагрузки,
Я за них признаюсь: сбили мы.
Я - виновен, потому, что русский...
17.07.2014, Орлуша
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Сьогодні ми бачимо, як сильно змінилася реакція на брехню РФ.

У 2014-2016 роках усі дуже чутливо реагували на російські фейки про #МН17, але сьогодні вже нікого не хвилює ні божевільна активність кремлівських тролів, ні брехуни з МЗС РФ, ні брехливі кремлівські "експерти" !!
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Это явно фейк (с)

Явный фейк-это хуйловская расея.
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"Следует отметить, что английское слово "fingerprints", которое использовали в докладе эксперты Совместной следственной группы переводится не только как "отпечатки пальцев", но и как "уникальные характеристики"." Да это так. Еще в молодости узнал, что есть диапазон в ИК-спектрах веществ, который так называется именно из-за уникальности их характеристик в нем.
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Руский всегда песдит, если руский не песдит-потыкайте в него палкой, огромная вероятность что он дохлый. "Явно фейк": в Госдуме не согласны с выводами Совместной следственной группы по MH17 - Цензор.НЕТ 4627 Русня-нарот пидорас. Априори, аксиома... "Явно фейк": в Госдуме не согласны с выводами Совместной следственной группы по MH17 - Цензор.НЕТ 4627
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В ход еще будет пущен последний аргумент---" росийский бук действовал в пределах необходимой самообороны.Заблудившись в чужой странеи почувствовав угрозу быть уничтоженным вражеским самолетом "боенг" мальчики в трусиках дали предупредительный выстрел ракетой Бук в воздух...и лишь после того как атакующий "боинх" не отвернул с курса солдатики с лицом исусика обливаясь слезами и скрепя сердцем выстрелили на поражение
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"Явно фейк": в Госдуме не согласны с выводами Совместной следственной группы по MH17 - Цензор.НЕТ 1156
госдура и сама фейк - вместе с презиком - все норма)))
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На 12-е июня запланировано серьёзное совещание по поводу MH-17 в ООН. Предварительно будут рассмотрены имеющиеся доказательства от совместной следственной группы. Итогом этого совещания должно быть создание группы международного суда ООН или что-то в этом роде.

"Явно фейк": в Госдуме не согласны с выводами Совместной следственной группы по MH17 - Цензор.НЕТ 3682
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когда у хуйла на шее будет петля болтаться перед казнью как у братушки саддама оно тоже заскулит шо это фейк?
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Там уже не важно будет, что оно заскулит.
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Да всем насрать, что там думает, это сборище убогих подплешивышей...
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Не нужно разговаривать с козломордыми, не нужно им пытаца что то доказывать, очевидно же что это бесполезно. Диалог с быдлогопотой заведомо провальный. Просто накиньте им санкций посильней да посерьёзней, и пусть свинособаки дальше кудахтают про фейк сколько хотят.
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100%, пару лет назад написано, но актуально по сей день...

Я тебе, мой ватный малыш, пишу это - потому что ты ведь явился в американский интернет с большим бейджиком "Я - мудак", глупыми высерами про вяличие Расии и все такое.
Пойми, цель у меня не доказать что-либо кацапам (спустя 3 года стало видно что это бесполезно), а показать нормальным людям, какие тупые животные населяют рашку.
К слову, не стоит тебе обижаться на определение "тупое животное", оно ведь просто констатирует данность. Московит/кацап etc означает "мудак". Это не мое открытие, об этом писал еще один из малочисленных русских нобелевских лауреатов академик Иван Павлов. Иной лексикой, конечно, но именно в этом смысле.(С)
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как говорила моя бабушка, ты им хоть ссы в глаза...
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Ну, смерди казламордые, как ни крути, придётся вам принять этот фейк за истину.
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Слава те Господи. Уже прогресс проклевывается... мать его так, пусть отпечатки будут фейком, главное , шо козломордые уже не отрицают своей вины, как и не отнекиваются от ракеты.
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Страна фейк, что не скажите против них, то - фейк.
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" Это была не ненависть, а непризнание этих русских собак людьми и такое отвращение, гадливость и недоумение перед нелепой жестокостью этих существ, что желание истребления их, как желание истребления крыс, ядовитых пауков и волков, было таким же естественным чувством, как чувство самосохранения."
Лев Толстой
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом"Явно фейк": в Госдуме не согласны с выводами Совместной следственной группы по MH17
 
 
 
 
 
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