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Все про:КНДР (471) переговоры (3455) США (13751) Трамп (1815) Помпео (34)

 Трамп отменил саммит с КНДР, поскольку не видел возможности успеха переговоров - Помпео

В администрации США сочли, что у запланированного на 12 июня саммита с Пхеньяном не могло быть удачного исхода, заявил государственный секретарь США Майк Помпео, комментируя решение президента США Дональда Трампа об отмене переговоров.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Читайте: Трамп отменил встречу с Ким Чен Ыном

"На данный момент мы не можем полагать, что (переговоры между Вашингтоном и Пхеньяном. - Ред.) могли завершиться успехом", - сказал он, выступая на слушаниях в комитете по международным отношениям сената США в четверг.

По его словам, американская команда, занимавшаяся подготовкой встречи президента США с лидером КНДР, была полностью готова к проведению саммита.

"За последние дни... мы работали над тем, чтобы объединить команды (США и КНДР -ИФ), для того, чтобы начать подготовку к саммиту, и мы не получили никакого ответа от них Дело в том... что американская команда полностью готова к этой встрече", - сказал М.Помпео в ходе слушаний.

Госсекретарь добавил, что американская команда остается готовой к проведению саммита.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Ким Чен Ына есть два пути - южнокорейский и ливийский, - Трамп

Встреча президента США Д.Трампа с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном в Сингапуре была запланирована на 12 июня 2018 года. Ранее в четверг Д.Трамп направил лидеру КНДР письмо, в котором сообщил об отказе от участия в саммите.

Источник: https://censor.net.ua/n3067977
 
   
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Ось як потрібно звільняти американських громадян з північно-корейського полону! Вчись рошен!
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Так, а шо теперь с Нобелевской премией? Доня на неё рассчитывал....... Трамп отменил саммит с КНДР, поскольку не видел возможности успеха переговоров - Помпео - Цензор.НЕТ 2273
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хай шнобелівській комітет засуне її собі у... ну всі мене зрозуміли.
від тих премій скоро порядні люди самі відмовлятися будуть.
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Та теперь Трамп набивает цену.. походу нацелены на ЯО Пончика..
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" Не долго музыка играла, не долго фраер танцевал"!!! Неужели вся эта возня со встречей двух корейцев кого-то обнадежила???? Да за всем этим видны уши ботоксного и его быдлонаселения!
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Вот только не надо из )(уйла геополитика лепить...... Корейца Китай танцует, а )(уйло там на подсосе и то когда ему разрешат. А Доне никто не виноват, что он историю родной страны не учит. Этот номер китайцы чучхэи уже два раза исполнили, с Клинтоном и с Бушем-младшим.
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але американські полонені тим не меньш - на свободі.
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Ну да, ну да....... Пэрэмога... Трамп отменил саммит с КНДР, поскольку не видел возможности успеха переговоров - Помпео - Цензор.НЕТ 7558 Вот только Доня был вынужден прекратить торговую войну с Китаем.
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Трамп отменил саммит с КНДР, поскольку не видел возможности успеха переговоров - Помпео - Цензор.НЕТ 2985Ray‏ @Ray_net_ua 2 ч.2 часа назад
Реакция украинского карикатуриста, на сообщение BBC о том, что Порошенко заплатил за фотографии с Трампом $400тыс.

Трамп отменил саммит с КНДР, поскольку не видел возможности успеха переговоров - Помпео - Цензор.НЕТ 5416
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Ну с учётом того, что Рей - это махровая русня, то конечно он будет распространять карикатуры "украинских" карикатуристов.
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ну работа у Кота такая - не стоит к нему так неприязненно...)))
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и Кива тоже тролит..... - и еще несколько миллионов украинских граждан.... Трамп отменил саммит с КНДР, поскольку не видел возможности успеха переговоров - Помпео - Цензор.НЕТ 469
Остальные просто смеются....
Ха..... - Порошенко Гений дипломатии.... (сахарного завода)...
Трамп отменил саммит с КНДР, поскольку не видел возможности успеха переговоров - Помпео - Цензор.НЕТ 8748
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А! Ну если сам Кива!

ПыСы. А несколько миллионов украинцев - это не те миллионы, которые на РНС были в соцсетях подписаны и Саакашвили с Богуцкой думали, что то реальные граждане?
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та да....
привез бы хомяку биг мак, не 3 биг мака из микдоналдса,
а за 4й ын бы денуклиаризировался в ноль.
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Прям напомнило как россосия с Украиной поступила.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомТрамп отменил саммит с КНДР, поскольку не видел возможности успеха переговоров - Помпео
 
 
 
 
 
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