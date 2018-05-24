 Трамп отменил саммит с КНДР, поскольку не видел возможности успеха переговоров - Помпео

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"На данный момент мы не можем полагать, что (переговоры между Вашингтоном и Пхеньяном. - Ред.) могли завершиться успехом", - сказал он, выступая на слушаниях в комитете по международным отношениям сената США в четверг.
По его словам, американская команда, занимавшаяся подготовкой встречи президента США с лидером КНДР, была полностью готова к проведению саммита.
"За последние дни... мы работали над тем, чтобы объединить команды (США и КНДР -ИФ), для того, чтобы начать подготовку к саммиту, и мы не получили никакого ответа от них Дело в том... что американская команда полностью готова к этой встрече", - сказал М.Помпео в ходе слушаний.
Госсекретарь добавил, что американская команда остается готовой к проведению саммита.
Встреча президента США Д.Трампа с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном в Сингапуре была запланирована на 12 июня 2018 года. Ранее в четверг Д.Трамп направил лидеру КНДР письмо, в котором сообщил об отказе от участия в саммите.
від тих премій скоро порядні люди самі відмовлятися будуть.
китайцычучхэи уже два раза исполнили, с Клинтоном и с Бушем-младшим.
Реакция украинского карикатуриста, на сообщение BBC о том, что Порошенко заплатил за фотографии с Трампом $400тыс.
Остальные просто смеются....
Ха..... - Порошенко Гений дипломатии.... (сахарного завода)...
ПыСы. А несколько миллионов украинцев - это не те миллионы, которые на РНС были в соцсетях подписаны и Саакашвили с Богуцкой думали, что то реальные граждане?
привез бы хомяку биг мак, не 3 биг мака из микдоналдса,
а за 4й ын бы денуклиаризировался в ноль.