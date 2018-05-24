 Трамп отменил саммит с КНДР, поскольку не видел возможности успеха переговоров - Помпео

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"На данный момент мы не можем полагать, что (переговоры между Вашингтоном и Пхеньяном. - Ред.) могли завершиться успехом", - сказал он, выступая на слушаниях в комитете по международным отношениям сената США в четверг.

По его словам, американская команда, занимавшаяся подготовкой встречи президента США с лидером КНДР, была полностью готова к проведению саммита.

"За последние дни... мы работали над тем, чтобы объединить команды (США и КНДР -ИФ), для того, чтобы начать подготовку к саммиту, и мы не получили никакого ответа от них Дело в том... что американская команда полностью готова к этой встрече", - сказал М.Помпео в ходе слушаний.

Госсекретарь добавил, что американская команда остается готовой к проведению саммита.

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Встреча президента США Д.Трампа с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном в Сингапуре была запланирована на 12 июня 2018 года. Ранее в четверг Д.Трамп направил лидеру КНДР письмо, в котором сообщил об отказе от участия в саммите.