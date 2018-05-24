 Нет никаких оснований считать, что Украина замедлила процесс реформ, - Гройсман на встрече с Туском

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.
"Выполнения положений Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом, а также курс на углубленную евроинтеграцию стал ключевым ориентиром работы правительства и составляющей реформ в Украине", - заявил Гройсман.
Инновации внедряются в образовании, медицине, пенсионной системе. На очереди - привлечение инвестиций в государственный сектор, модернизация системы управления государственным имуществом, продолжение децентрализации в сторону большей свободы и ответственности регионов.Так же на повестке дня - антикоррупционные инициативы, прежде всего в контексте принятия и реализации проекта закона о Антикоррупционный суд.
"Мы также обращаем внимание, что в борьбе с коррупцией уже осуществлены следующие системные шаги, как успешное внедрение электронной системы государственных закупок Prozorro, реформирована энергорынок, существенные изменения произошли в банковском секторе. Они значительно сузили поле для коррупции ", - сказал Гройсман.
Он отметил, что сегодня нет никаких оснований считать, Украина замедлила процесс реформ. "Прогресс мы подробно представим во время Копенгагенской конференции в июне", - отметил украинский премьер.
Во время разговора стороны пришли к выводу, что сегодня можно смело расширять диалог Украины с Евросоюзом в сторону конкретных планов сотрудничества в таможенной, энергетической, цифровой сферах, а также в сфере юстиции и внутренних дел.
думала, мне одной показалось
а вони таки соромляться ))
Рехвормы соцсетей? Это единственное, что подверглось рехвормированию, и то, неудачно?
а когда это у верблюдов выросли крылья?
Мабуть, от употребления сои...
или там в спиднычках запутаться можно?
секретношоколадно"
Рыхормировать еще лохов и рыхормировать!
http://www.litsa.com.ua/show/a/22848
я бы круче вставил да неумению в фейсбуке мне пришло, иди нахуй грося