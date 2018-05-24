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 Политика Украины
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Все про:Туск (408) Гройсман (4062) реформы (3005) Евросоюз (11875)

 Нет никаких оснований считать, что Украина замедлила процесс реформ, - Гройсман на встрече с Туском

В рамках рабочего визита в Брюссель премьер-министр Украины Владимир Гройсман провел встречу с президентом Европейского Совета Дональдом Туском.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

"Выполнения положений Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом, а также курс на углубленную евроинтеграцию стал ключевым ориентиром работы правительства и составляющей реформ в Украине", - заявил Гройсман.

Инновации внедряются в образовании, медицине, пенсионной системе. На очереди - привлечение инвестиций в государственный сектор, модернизация системы управления государственным имуществом, продолжение децентрализации в сторону большей свободы и ответственности регионов.Так же на повестке дня - антикоррупционные инициативы, прежде всего в контексте принятия и реализации проекта закона о Антикоррупционный суд.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЕС приветствует достижения Украины по имплементации Соглашения об ассоциации, - еврокомиссар Хан

"Мы также обращаем внимание, что в борьбе с коррупцией уже осуществлены следующие системные шаги, как успешное внедрение электронной системы государственных закупок Prozorro, реформирована энергорынок, существенные изменения произошли в банковском секторе. Они значительно сузили поле для коррупции ", - сказал Гройсман.

Он отметил, что сегодня нет никаких оснований считать, Украина замедлила процесс реформ. "Прогресс мы подробно представим во время Копенгагенской конференции в июне", - отметил украинский премьер.

Также читайте: Украине нужна новая программа дальнейшего сотрудничества с Европейским Союзом, - Порошенко

Во время разговора стороны пришли к выводу, что сегодня можно смело расширять диалог Украины с Евросоюзом в сторону конкретных планов сотрудничества в таможенной, энергетической, цифровой сферах, а также в сфере юстиции и внутренних дел. 

Источник: https://censor.net.ua/n3067975
 
   
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Понятное дело, нельзя замедлить то, что не начато.
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Ооооо ! Багато чого вміють ! Виходить і вправду спеціалісти !!!
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Электронные декларации показывают - шо ещё как умеют.
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Это, что называется, разговоры в пользу бедных. 🤑
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Реформы в Украине замедляют зрадоботы и кацапотролли , в соц .сетях! Но собаки гавкают , а караван идёт !
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Цікаво. Ніхто не лайкає. З появою лайків соромляться проявити солідарність з такою розсудливою і далекоглядною позицією?
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Ну зазвичай вони одне одного підтримували (коли лайків не було видно), а зараз чомусь навіть з порохоботів ніхто демонстративно того каравана не бачить.
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кстати, да
думала, мне одной показалось
а вони таки соромляться ))
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вони в печалі, - у Пепи чорна полоса пішла
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Это что ж за рехвормы такие, шо их запросто могут замедлить зрадоботы в соцсетях?
Рехвормы соцсетей? Это единственное, что подверглось рехвормированию, и то, неудачно?
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На самом деле - это признание порохососа в импотентности и леворукости собственных хозяев. Не имея государственных рычагов управления и полномочий, без бюджета и специального министерства, без доступа к тиливизару, а только в соцсетях, зрадоботы принципиально влияют на ускорение реформ в Украине Нет никаких оснований считать, что Украина замедлила процесс реформ, - Гройсман на встрече с Туском - Цензор.НЕТ 4688 Лучшая реклама зрадоботских политсил перед выборами! П.С. Сегодня из Будки будут слышны хлопки по хлебалу оплошавшего стецьгава Амбре
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Не идёт а летит тот караван ,то на сейшелы летит,то на мальдивы ...
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Крылатй караван?
а когда это у верблюдов выросли крылья?
Мабуть, от употребления сои...
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Я даже знаю, какой троещинский парень управляет флагманом.
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Я понял: пукин... нападение... и всё такое... Нет никаких оснований считать, что Украина замедлила процесс реформ, - Гройсман на встрече с Туском - Цензор.НЕТ 1961
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Да, хай йому грець, а там и реакторы повзрываются без кацапского топлива, кароче, тссссс. Лично я молчу
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А посписочно караван составить, не?
или там в спиднычках запутаться можно?
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Прикукушеный амбер уже даже младенцам и дэбилам понятно Этот маланский караван никуда не идет Верблюды не поены не кормлены Товар продан А за тот что еще остался Маланци требуют с гозяевов товара денег больше чем он стоит А собаки удивленно наблюдают как здыхают верблюды У маланцуев одна надежда Смытся прихватив бабки Пока розъяроенные хозяева их не кончили Вот такая удачная у тебя ангология
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Ще є така штука як військовий стан. Якщо перед самими виборами Пепа зрозуміє, шо фсьо, - точняк замутить.
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А, забыл, повышение тарифов, цены газа, пенсионного возраста, курса доллара, цены товаров и услуг не является реформами
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Точняк, Грося! Мільйони виїхавших це підтвердять.)))
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та канешна. Только 1 тыс выехала в Польшу и то официально.
Рыхормировать еще лохов и рыхормировать!
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Фсьо, абсолютно фсьо, емельян сказал, шо пограничники в Польше в шоке, могут пропустить только миллион в час обратно едущих, но народу тьма, все хотят работать дорожниками в автодоре, так шо не качай
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Да и еще раз да Лохи ломанулись обратно как только узнали что в нэньке появилось аж две вакансии на 20 тыс грн Да и оставшимся подняли зарплатку до 500 доларов Правда грязными Но все равно лохи несказанно возрадовались Усе как один послали пшеков и прочих чехов на х Гордо заявляя Нафиг нам ваших 1300 баксов чистыми Ежели богоданые маланци начали почти 350 баксов чистыми платить
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Сразу видно человека с высшим рыночным образованием ,он собирается не останавливать то ,что не начиналось .... Нет никаких оснований считать, что Украина замедлила процесс реформ, - Гройсман на встрече с Туском - Цензор.НЕТ 9274нет паря ,остановятся ваши геноцидные дела а ваша шайка за всё ответит ...
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да хуле все заебцом
http://www.litsa.com.ua/show/a/22848

я бы круче вставил да неумению в фейсбуке мне пришло, иди нахуй грося
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Какой-то он такой несчастный, тощий, как будто вчера из "Бухенвальда" выпустили.
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Где то в параллельной вселенной оказывается идут реформы!
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Так Луценко ж казав, що громадянин з середнім достатком може собі дозволити відпочити на Сейшелах. Значить десь місцями все таки реформи працюють.)))
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Гройсман умеет читать и считать? Как то не верится.
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"Нет никаких оснований считать, что Украина замедлила процесс реформ, - Гройсман на встрече с Туском" - значит, Грося ты считаешь, так, как твой хозяин Петя Потрошитель, а надо смотреть на уровень жизни украинцев, которые сейчас на последнем месте, не только Европы, что они выживают, а не живут, продолжается катастрофическая миграция трудоспособного начеления, поскольку ты не обеспечиваешь им рабочие места, перекрыл кислород малому и среднему бизнесу и мн. мн другое.
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Так він недавно говорив, що якщо нічого не купляти, то і ціни нормальні. Гарвард курить.
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Все вірно, адже не можна загальмувати те що і не починало рух. Правда, якщо зміну вивісок і створення десятків кантор для вивіски на позичені гроші, то да - реформи бьють ключом
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а их неема - чего там замедлять - рехВормы есть - они идут)))
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Брешет зверски, впрочем как и остальное провластные ОПГ. Слушала сегодня басни от нбу, епта! Инфляция уменьшилась, цены на продукты упали..., басни бают для мвф.
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Хто знає де знайти такий мікроскоп щоб побачити зачаток хоч однієї реформи......
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНет никаких оснований считать, что Украина замедлила процесс реформ, - Гройсман на встрече с Туском
 
 
 
 
 
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