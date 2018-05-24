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 Общество, Здоровье
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Все про:вакцина (337) Минздрав (1581)

 Украина впервые за семь лет полностью обеспечена вакцинами, - Минздрав

В 2018 году Украина впервые за последние 7 лет полностью обеспечена вакцинами. Иммунобиологические препараты для нашего государства закупает за средства госбюджета ЮНИСЕФ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщаетпресс-служба Министерства здравоохранения.

"Впервые за 7 лет Украина полностью обеспечена вакцинами, необходимыми для иммунопрофилактики в соответствии с календарем прививок. Все вакцины имеют преквалификацию Всемирной организации здравоохранения - это значит, что качество вакцин подтверждено на международном уровне", - говорится в сообщении.

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Так, по данным Минздрава, по состоянию на 1 мая в Украине имеется следующее количество вакцин:

- вакцина АКДП для профилактики дифтерии, столбняка и коклюша, адсорбируемой с цельноклеточным коклюшевым компонентом - 2 334 773 доз;

- вакцина АДП для профилактики дифтерии и столбняка - 601 515 доз;

- вакцина АДП-М для профилактики дифтерии и столбняка с уменьшенным содержанием антигена - 5 519 923 вакцины доз;

- вакцина для профилактики полиомиэлита - 597 406 доз инъекционной и 1 389 682 доз оральной вакцины;

- вакцина от гепатита В1 - 995 500 доз;

- от гемофильной инфекции - 46 864 доз;

- вакцина БЦЖ - 2 668 126 доз;

- вакцины УПК для профилактики кори, паротита, краснухи (по состоянию на 17 мая) - 998 тыс. доз.

График поставок вакцин согласован с ЮНИСЕФ с учетом возможностей регионов по хранению иммунобиологических препаратов.

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Источник: https://censor.net.ua/n3067974
 
 
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ФсьЁ прапало! Знову Зрада! Злочинна влада! Украина впервые за семь лет полностью обеспечена вакцинами, - Минздрав - Цензор.НЕТ 3775
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Отлично, спасибо. Я в этом году сделал плановую от дифтерии/столбняка. Бесплатно и без очереди.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоУкраина впервые за семь лет полностью обеспечена вакцинами, - Минздрав
 
 
 
 
 
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