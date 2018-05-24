 Украина впервые за семь лет полностью обеспечена вакцинами, - Минздрав

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщаетпресс-служба Министерства здравоохранения.

"Впервые за 7 лет Украина полностью обеспечена вакцинами, необходимыми для иммунопрофилактики в соответствии с календарем прививок. Все вакцины имеют преквалификацию Всемирной организации здравоохранения - это значит, что качество вакцин подтверждено на международном уровне", - говорится в сообщении.

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Так, по данным Минздрава, по состоянию на 1 мая в Украине имеется следующее количество вакцин:

- вакцина АКДП для профилактики дифтерии, столбняка и коклюша, адсорбируемой с цельноклеточным коклюшевым компонентом - 2 334 773 доз;

- вакцина АДП для профилактики дифтерии и столбняка - 601 515 доз;

- вакцина АДП-М для профилактики дифтерии и столбняка с уменьшенным содержанием антигена - 5 519 923 вакцины доз;

- вакцина для профилактики полиомиэлита - 597 406 доз инъекционной и 1 389 682 доз оральной вакцины;

- вакцина от гепатита В1 - 995 500 доз;

- от гемофильной инфекции - 46 864 доз;

- вакцина БЦЖ - 2 668 126 доз;

- вакцины УПК для профилактики кори, паротита, краснухи (по состоянию на 17 мая) - 998 тыс. доз.

График поставок вакцин согласован с ЮНИСЕФ с учетом возможностей регионов по хранению иммунобиологических препаратов.

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