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 Доказательства причастности России к крушению MH17 являются катастрофой для политического и военного руководства РФ, - Грицак

Следующий этап расследования катастрофы сбитого российскими террористами Боинга МН17 - установление руководителей и исполнителей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава СБУ Василий Грицак в комментарии "112 Украина".

"Сейчас, как мы считаем, очень важно, зная, кому принадлежал по состоянию на 2014 год "Бук", а именно 53-й бригаде, выяснить, как проходили команды, непосредственный круг исполнителей, те, кто сидел в "Буке", те, кто отдавал приказы, то есть персонифицировать ответственность. Фактически доказательства российской причастности или вооруженных сил Российской Федерации являются катастрофой для российского политического и военного руководства", - сказал Грицак.

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Он уточнил, что сейчас прорабатывают информацию относительно узкого круга лиц и скоро их имена обнародуют.

"На самом деле персонификация есть. В интересах расследования и ради обеспечения безопасности участников уголовного судопроизводства члены совместной группы не обнародуют эти имена, но у нас в работе довольно узкий круг лиц, которые причастны к совершению этого страшного преступления. Я убежден, что по решению руководителя следственной группы в ближайшее время имена будут называться", - отметил Василий Грицак.

По его словам, СБУ передала совместной следственной группе около 1,5 млн файлов, полученных в результате перехватов Службы безопасности. Он добавил, что значительная часть документов будет иметь доказательственное значение в этом деле.

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Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следующий из Амстердама в Куала-Лумпур,был сбит17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

"Цензор.НЕТ"неоднократно сообщал о ходе расследования причин катастрофы "Боинга" рейса МН17, а также обнародовалэксклюзивные фотографии ангара и фотографии поражающих элементов "Бук-М1-2", которые фигурируют в материалах уголовного дела. Прокуратуры Нидерландов и Австралии подготовили доказательную базу. В частности, было установлено, что поражающие элементы, поразившие "Боинг", в точности совпадают с начинкой боевой части именно новейшей российской зенитной ракеты "Бук-М1-2". Комплекс "Бук-М1-2" был разработан в 1997 году, поставлен на вооружение ВС РФ в 1998-м и никогда не поставлялся в Украину. Также независимые эксперты из Германии, Англии и Польши изучили фрагменты обломков и составили свое мнение: это части российской ракеты "Бук". Современнаяхимическая экспертиза абсолютно точно установила состав металла, обнаружила частицы материала обшивки и стекла именно погибшего лайнера, которые пробивали эти элементы прежде, чем поразить людей.

В ноябре 2015 года президент Петр Порошенко во время визита в Нидерланды заявил, что Украина использует членство в Совбезе ООН в расследовании трагедии "Боинга" рейса МН17.

В мае 2016 года австралийская юридическая фирма LHD подала иск против России и российского президента Владимира Путина в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) от имени родственников жертв "Боинга" "Малайзийских авиалиний" рейса MH17, сбитого 17 июля 2014 года над неподконтрольными Украине территориями восточной части страны. Иск, в котором РФ и В.Путин указываются в качестве ответчика и который требует компенсацию размере $10 млн за каждого пассажира, был подан 9 мая.

Осенью прошлого года Международная следственная группа (JIT) представила выводы, согласно которым малайзийский "Боинг" был поражен ракетой "земля-воздух" из установки "Бук", стрелявшей из района донбасского городка Снежное (в тот момент находился под контролем "ДНР"). Следственная группа представлена пятью странами: Малайзия, Нидерланды, Бельгия, Австралия, Украина. Россия от участия в совместном расследовании группы отказалась.

24 мая Международная совместная следственная группа проинформировала, что самолет рейса MH17 над оккупированной территорией Донбасса 17 июля 2014 года был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук", который принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО российских ВС, которая дислоцируется в Курске.

Источник: https://censor.net.ua/n3067970
 
   
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Прощайте Барвиха и Сочи,
Гаага манит и зовёт.
Ночами обоссный карлик,
В постели от страха орёт.
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не думаю. Хуйленку таки да. но вот русня холопская чтобы стрелки на пигмея перевести будет мычать мынизнали.
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Украинской армией снова управляют люди, которые были причастны к развалу Вооруженных сил Украины.
Такое мнение в интервью озвучил военный инструктор-волонтер, бывший военнослужащий израильской армии Цви Ариэли.
"В контексте силового блока по конкретным действиям видно, что никакого перехода на стандарты НАТО в ВСУ и НГУ не будет, хотя это постоянно обещали сделать, то к началу 2017 года, потом - в 2018-м, 2019-м… Я видел, что никому из тех, кто принимает решения, эти изменения не нужны. И я продолжаю считать, что в ближайшее время никакого перехода на стандарты НАТО не будет, потому что есть лобби, которое максимально сопротивляется принятию необходимых решений", - говорит Ариэли.
Единственным возможным решением данного вопроса он видит тотальное увольнение в запас высших офицеров, которые находились на должностях в период развала ВСУ.
"На их место на конкурсных основах и с привлечением реальных действующих офицеров из стран НАТО нужно набрать нынешних майоров, подполковников и полковников, которые хорошо себя проявили во время АТО. Повторяю, не на парадах, не в главке, а защищая свою страну с оружием в руках, делая это патриотично, сохраняя жизни своих подчиненных, не будучи замеченными в коррупции", - уверен инструктор.
Также Ариэли соглашается с тезисом о том, что за последние пару лет армия откатывается в "совок".
"Потому что понятие профессиональной армии подменили контрактной. Когда мы говорим "профессиональная армия", мы обычно имеем в виду, что служба в армии для солдата является основным родом его деятельности, он работает за нормальную по рыночным меркам зарплату, а не за чаевые, и что он хорошо подготовлен. Понятие контрактной армии предусматривает только зарплату, но не обязательно должную подготовку", - поясняет он.
Инструктор отмечает, что в начале войны на Донбассе люди, которые управляли армией, отказались от принятия важных решений и бросили все на волонтеров и добровольцев.
"Соответственно, когда война немножко утихла, перешла в стадию вялотекущего конфликта, эти подрядчики снова почувствовали себя хорошо. Даже проскакивало, что "волонтеры уже не нужны". Они почувствовали себя снова на коне и постепенно начали выдавливать всех, кто не связан с системой. Это произошло практически везде. Даже на уровне бригады быстрого реагирования Нацгвардии. Там комбрига месяц назад уволили - во многом потому, что он был не из системы. И ему было очень тяжело втюхивать вещи, которые не нужны были бригаде. И комбригом назначили своего ВВшника", - говорит Ариэли.
В данном контексте он отмечает, что такие процессы на протяжении двух лет происходят повсеместно.
"Мы видим, что армией снова управляют те генералы, которые все предыдущие годы независимости уничтожали ее. Я подчеркиваю: как мне кажется, они не просто сидели и ничего не делали - они занимались развалом армии, принимали решения, которые непосредственно вели к потере боеспособности украинской армии.
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20 квітня 2018 року оновлений Львівський Перинатальний центр особисто відкрив Порошенко Медзаклад не запрацював і досі. Ситуація дійшла до абсурду http://vgolos.com.ua/news/synyutka_zvilnyv_likariv_lvivskogo_perynatalnogo_tsentru_cherez_proval_budivelnykiv_317388.html
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Кацапня вважає, що і санкції їм на користь.))))))))))))))
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катастрофой является само существование этой орды .. ну а оркам на всё насрать !
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я вас умоляю!
рашу за руку слови... она отбрешеться - и рука не ее... и у всех массовые галлюцинации
тут такие зубастые должны... пряники раздавать... чтобы зубы вылетали...
а с опасливой политкорректностью и уважением к былым заслугам-вяличию..тягомотина одна
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Навіть сам Вася Г. чудово розуміє , що все це лажа - виконавців , якщо треба , тихенько прибере сама Рашка , а самих організаторів "партнери з ЄС" ніколи чіпати не наважаться - енергетична безпека дорожче !
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Так думав Каддафіч, поки в каналізаційній трубі його замочили.
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Для орды 10 000 погибших на Донбассе и аннексия Крыма не катастрофа, о чем говорит Грицак? Хуйло упивается своей безнаказанностью и беззубостью мировых лидеров.
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Один из членов экипажа этого "Бука" уже давно находится в Нидерландах и получил гражданство этой страны. Включен в программу защиты свидетелей. На суде будет маленький пестец. Шойгу пошел, Вове приготовится.
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а кто же его до суда сдаст? не тупи чуваш. или все таки ты коми?
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Я не чуваш, я наш. Але де взята інформація, я ще не зустрічав щось подібне.
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При СРСР ббуло збито два Боїнги, один над Карелією, другий біля Сахаліну.

Це вже третій. Коли не буде покарання козломордих, це перейде в закономірність.
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нихера им не будет ,вот посмотрите ,гниложопые европейцы помогали строить мост .Сименс турбины как бы нечайно продала ,Немцы не против потока 2 .им не выгодно валить рашу .и там Газпром купил каждого 2 чиновника .
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как ішо катастрохва?
разгром, разлом, разбор на запчасті...
Китай розпочав - решта підтягуються
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на крысьме :1. Делегат Курултая крымскотатарского народа Асан Эгиз, похищенный оккупантами вчера днём, нашёлся. Полицаи остановили его машину, потом неизвестные люди в масках и в форме ГИБДД накинули на голову мешок, затолкали крымского татарина в свое авто, связали руки, поставили ноги на грудь и голову похищенного и полтора часа избивали, колеся по Симферополю. После этого крымского татарина вывезли за город и выкинули в лесу, приказав считать до 200, лёжа лицом вниз https://ru.krymr.com/a/news/29246011.html . Адвокат Николай Полозов отметил, что подобным образом похищали и других крымских татар, после чего они подвергались жестоким пыткам https://15minut.org/articles/176813-rossiya-usilivaet-repressii-protiv-korennogo-naroda-kryma . И сегодня исполняется ровно два года с момента похищения оккупантами Эрвина Ибрагимова, который не найден до сих пор https://twitter.com/krymrealii/status/999530936999071744 (видео).2. Оккупанты решили повесить все проблемы в здравоохранении Севастополя на главврачей медучреждений города, составив "расстрельный список" (это цитата). Врачи и пропагандоны заговорили о возвращении 37-го года. А мы вас ещё в 2014 году предупреждали, что так и будет! http://primechaniya.ru/home/news/maj-2018/v-sevastopole-uznali-o-rasstrelnom-spiske-glavvrachej-i-vozvrate-v-1937-j/
3. Очередное ДТП с ихтамнетами на некогда курортном полуострове. На трассе под Керчью военный КАМАЗ оккупантов протаранил легковой автомобиль, водитель которого был доставлен в больницу https://twitter.com/CrimeaUA1/status/999313707946663936 (фото).
4. Оккупированный Крым все больше вовлекается в обслуживание российских военных авантюр не только на Донбассе, но и в Сирии, а жители Крыма становятся обслугой военной базы. Подробней прочтите по ссылке http://qha.com.ua/ru/voina-bezopasnost/krim-vse-bolshe-vovlekayut-v-obslujivanie-rossiiskih-voennih-avantyur-timchuk/192615/
5. По официальным российским данным, за время аннексии полуострова уровень замещения населения составил порядка 17%. Некоторые украинские аналитики считают, что процент замещения может быть выше https://ru.krymr.com/a/29245347.html
6. Ватостопольцы озаботились самоидентификацией: "Термин «понаехали» впервые был введен в международную практику североамериканскими индейцами", "Ну и где теперь те индейцы? Жалкие остатки в резервациях? Вот и нам раздают стеклянные бусы в виде «реконструкции» скверов и пляжей, а финалом будет резервация", "Финалом будут ранчерии (поселения) и гордые туземцы на побегушках", "М-да, такое уже впечатление, что севастопольцы - это какая-то особая национальность", "Да уж. На улице каждый второй - из Донецка, Москвы или Сибири" https://twitter.com/Kosstik8/status/999254678079762432 (скрин).7. Появились фотографии предателя Украины Андрея Ростенко, которого оккупанты в 2014 году назначили "мэром" Ялты. В 2017 году предателя сняли с этой должности, и он уехал в Москву, где его вчера арестовали на 2 месяца. Он же является родственником Гоблина https://twitter.com/CrimeaUA1/status/999308437010944000 (фото).8. Жители села Чоргунь (Черноречье) под Севастополем протестуют против укрепления русла реки Черная бетонными плитами. А проблема в том же, в чем и с Ханским дворцом: 1) Липовая экспертиза; 2) Отсутствие информации для населения на этапе подготовительных работ; 3) Безумное уничтожение природы и истории Крыма https://ru.krymr.com/a/29245970.html9. Сегодня оккупанты закрыли крупнейший торговый центр Севастополя "Муссон". Владелец центра Владимир Плотка, радостно встречавший оккупантов и баллотировавшийся в Госдуру от Севастополя, прогнозирует, что ближайшие пять месяцев "Муссон" навряд ли возобновит свою работу, и называет действия оккупантов - беспределом. Но оккупантам мало просто закрыть - они подали ещё один иск - о сносе торгового центра. Тысячи людей уже остались без работы, а жители города - без любимого места отдыха http://primechaniya.ru/home/news/maj-2018/musson-zakryt-gotovtes-k-snosu/ . Ватники, пребывая в шоке, начали выть в соцсетях https://twitter.com/CrimeaUA1/status/999616195455324160 (скрин).10. По поводу закрытия ТРЦ "Муссон". Большинство владельцев других торговых площадей в Севастополе радостно потирают свои мышиные лапы. Они не понимают, что уже скоро с ними произойдёт то же самое. К тому же, некоторые ТРЦ до сих пор закрыты.11. Оккупанты сегодня закрыли крымскотатарское кафе Караван-сарай "Салачик" в Бахчисарае. Владельца кафе - Марлена Асанова, отца 12-ти детей - давно объявили "террористом" https://twitter.com/KrimRt/status/999619482724323328 (скрин).12. Нож в спину вате от итальянских братушек: "Кто-нибудь получал итальянскую визу с рос. документами и крым. пропиской? Какие доки требуют в посольстве в Москве?", "Да. Получали в 2015, 2016 и в 2017 году. Никаких проблем не было. Все документы - севастопольские. Прописку никто не спрашивал", "Получал в середине 2017 и не получил в конце 2017. Первый раз - никаких проблем/вопросов к севастопольским документам. Второй раз - отказ с предложением с крымской пропиской отправляться в Киев за визой. Это официальный ответ итальянского консульства. С честными документами получить нереально" https://twitter.com/Kosstik8/status/999253253534691328 (скрин).13. Двустульежопость перестает быть комфортной. Севастопольский ватник поделился с собратьями по разуму веселыми приключениями своего общения с украинскими пограничниками. Прочтите по ссылке https://twitter.com/Kosstik8/status/999391191945891840 (скрин).14. Ватники снова начали распространять слухи о том, что Украина у всех крымчан при выезде на материк забирает украинские паспорта: "Ребята, подскажите, пожалуйста, обстановку на границе Украины (желательно Чонгар). Прошел опять слух, что украинские паспорта с крымской пропиской на укр. границе забирают (хоть и не имеют права)!! Может, за последние дни кто-то пересекал?". Ответы: "Все гуд, у меня знакомый вчера без проблем выехал. Именно через Чонгар", "Боже, что за бред))))", "(Наглухо упоротая пишет) А у меня знакомые не выехали. Увидели крымскую прописку - паспорт изъяли. Наши власти просят воздержаться от поездок в Украину", "(Ещё более наглухо упоротая) А что, по российскому паспорту проблема в Украину ездить?" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/999618813254623234 (скрин).15. И вот таких типа туристов будет много. А ещё добавьте крымскую вату, которая по мосту катается туда-назад, как на аттракционе… Я уже представляю, какое количество "туристов", оккупанты нарисуют в этом году: "Привет, местные жители! Я с Кубани, мы с мужем планируем на выходных съездить на один день в ваш город (Керчь). Все, что нашла в Интернете, это крепость Ени-Кале, гора Митридат, Розовое озеро. Посоветуйте, пожалуйста, ещё хороших мест в вашем городе". Мне два ответа понравились: "Заезжайте на автовокзал, там можно билеты назад домой взять" и "Кладбище" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/999384154499371008 (скрин).
16. Ялтинские ватники делятся фотографиями российских турЫстов, замеченных на набережной города https://twitter.com/CrimeaUA1/status/999384862686613505 (фото).
17. Два вечера подряд в одной из школ Ялты (вероятно, не только в ней, просто прохожу рядом с этой) слышал репетицию церемонии последнего звонка. Но почему-то именно вечером (20-21 час) и на полную громкость, что слышно издалека, с акающим голосом ведущего: "Смирно! Разрешите начать!". Потом звучат гимны, марши и шагоммарши.
P.S. Всё чаще пропагандоны, ватники и пособники оккупантов заимствуют риторику проукраинских крымчан, описывая ужасы оккупации. Обо всем, что будет происходить в Крыму, мы предупреждали ещё в 2014 году. Нас не слушали и называли "фашистами". Теперь же всем жителям Крыма отведена только одна роль - роль восторженных статистов. Все, кто не вписывается в эту трагикомедию, отведена незавидная участь. Впрочем, как и тем, кто преуспел в актерском мастерстве. Ведь в нашем случае смена декораций требует и смены статистов - даже восторженных.КРЫМский бандеровец @CrimeaUA1
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