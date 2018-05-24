 ЕК предписала "Газпрому" серию обязывающих условий работы на рынке Центральной и Восточной Европы

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Принятое сегодня решение снимает препятствия, созданные "Газпромом", которые мешают свободному перемещению газа в Центральной и Восточной Европе. Кроме того, наше решение устанавливает комплекс правил по будущему поведению "Газпрома", - сказала М.Вестагер на пресс-конференции в Брюсселе.

По ее словам, эти правила обязывают "Газпром" "принять позитивные меры для усиления интеграции газовых рынков региона и способствовать реализации настоящего внутреннего рынка энергии в Европе".

При соблюдении этих условий Еврокомиссия согласна урегулировать спор без штрафных санкций. "Принятое сегодня решение не закрывает дело. Напротив, "Газпром" должен начать сегодня соблюдать взятые обязательства", - подчеркнула еврокомиссар.

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Согласно пресс-релизу ЕК, российская компания должна отказаться от любых ограничений для своих клиентов, которые мешают перепродавать газ между странами. В частности, "Газпром" должен убрать территориальные ограничения в договорах на поставку, заключенных с оптовиками и промышленными клиентами в восьми странах-членах ЕС (Болгарии, Эстонии, Латвии, Литве, Польше, Словакии, Венгрии и Чехии).

В странах, где недостаточно развита инфраструктура трансграничных газопроводов, "Газпром" обязан способствовать организации работы по свопам. К примеру, клиенты, которые купили газ, предназначенный для поставки в Венгрию, Польшу или Словакию, теперь могут обязать российскую компанию взамен поставлять весь объем или его часть в Болгарию или страны Балтии. "Газпром" может отказать в осуществлении свопа только при условии отсутствия транспортных мощностей.

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"Газпром" также должен придерживаться механизма обеспечения конкурентных цен на газ в странах Центральной и Восточной Европы. Клиенты российской компании могут затребовать пересмотра цены, если она выше цен на ликвидных хабах Западной Европы. В случае нежелания "Газпрома" пересматривать цену ЕК будет способствовать ее пересмотру в арбитражах ЕС.