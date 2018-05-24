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Все про:Газ (8829) газопровод (626) Газпром (2779) Еврокомиссия (775)

 ЕК предписала "Газпрому" серию обязывающих условий работы на рынке Центральной и Восточной Европы

Член ЕК по конкуренции Маргрете Вестагер объявила в среду о решении Еврокомиссии предписать "Газпрому" ряд юридически обязывающих условий по соблюдению правил свободной транспортировки газа по конкурентным ценам на рынке Центральной и Восточной Европы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Принятое сегодня решение снимает препятствия, созданные "Газпромом", которые мешают свободному перемещению газа в Центральной и Восточной Европе. Кроме того, наше решение устанавливает комплекс правил по будущему поведению "Газпрома", - сказала М.Вестагер на пресс-конференции в Брюсселе.

По ее словам, эти правила обязывают "Газпром" "принять позитивные меры для усиления интеграции газовых рынков региона и способствовать реализации настоящего внутреннего рынка энергии в Европе".

При соблюдении этих условий Еврокомиссия согласна урегулировать спор без штрафных санкций. "Принятое сегодня решение не закрывает дело. Напротив, "Газпром" должен начать сегодня соблюдать взятые обязательства", - подчеркнула еврокомиссар.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зампред Еврокомиссии Шефчович пригласил РФ и Украину на трехсторонние газовые переговоры: "Стабильное сотрудничество по энергетике имеет первостепенное значение для ЕС"

Согласно пресс-релизу ЕК, российская компания должна отказаться от любых ограничений для своих клиентов, которые мешают перепродавать газ между странами. В частности, "Газпром" должен убрать территориальные ограничения в договорах на поставку, заключенных с оптовиками и промышленными клиентами в восьми странах-членах ЕС (Болгарии, Эстонии, Латвии, Литве, Польше, Словакии, Венгрии и Чехии).

В странах, где недостаточно развита инфраструктура трансграничных газопроводов, "Газпром" обязан способствовать организации работы по свопам. К примеру, клиенты, которые купили газ, предназначенный для поставки в Венгрию, Польшу или Словакию, теперь могут обязать российскую компанию взамен поставлять весь объем или его часть в Болгарию или страны Балтии. "Газпром" может отказать в осуществлении свопа только при условии отсутствия транспортных мощностей.

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"Газпром" также должен придерживаться механизма обеспечения конкурентных цен на газ в странах Центральной и Восточной Европы. Клиенты российской компании могут затребовать пересмотра цены, если она выше цен на ликвидных хабах Западной Европы. В случае нежелания "Газпрома" пересматривать цену ЕК будет способствовать ее пересмотру в арбитражах ЕС.

Источник: https://censor.net.ua/n3067968
 
   
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Как интересно...
Газпром показал всей ЕС, отказываясь платить Украине, , что решения международных судов ему до ж-пы.
Чем ЕС думает, продолжая с ним работать? Ведь если что - хр-ен что отсудишь.
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Інтересами своїх громадян думає- вони не праві?
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Только если хороший бариш, страховка от кидалова или гарантия третьих лиц.
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ага, достаньте с корзины будапештский меморандум и распрямите, и прочитайте.
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распрямить - мало... его еще и отстирать-отмыть надо
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согласен! чтобы и дети детей наших знали и помнили
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Встающие с колен в очередной раз обгадились ЕК предписала "Газпрому" серию обязывающих условий работы на рынке Центральной и Восточной Европы - Цензор.НЕТ 9755
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Тупая отмазка ,Печально это все и противно
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вот хорошо,уздечку одевают на аленя северного ЕК предписала "Газпрому" серию обязывающих условий работы на рынке Центральной и Восточной Европы - Цензор.НЕТ 223.а алень не привыкший...ничо пооботрется
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ну вот, как и ожидалось старая Европка за "конструктивное партнерство". А то что Украина от потери кацапского транзита из-за СевПотока-2 лишится более 3% ВВП им побоку.. ЕК предписала "Газпрому" серию обязывающих условий работы на рынке Центральной и Восточной Европы - Цензор.НЕТ 54 чертовы соглашатели и беспринципные капиталисты, да есть ли у вас совесть и сострадание...вам же потом и будет хуже, когда обедневшие от вашей лживой политики украинцы массово хлынут в ваши страны...
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Чому "гірше"? Капіталісти раді дешевій робочій силі
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Это как Будапештский меморандум и Большой договор о Дружбе с Украиной, москали подотрутся при первой же возможности, этот улус орды недоговороспособен от своего возникновения.
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І це стосується транскордонних перетоків лише між державами ЄС, а, наприклад, українсько-словацьке з'єднання й далі житиме по хотілкам Газпрома, який штучно обмежив вдвічі потужність реверного напрямку, незважаючи на присутні недовикористовувані і незаконтрактовані ним потужності.
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Вообще «Северный поток-2» можно сравнить только с мюнхенским сговором. Причем по большому счету, когда происходила сдача интересов Чехословакии со стороны политиков Англии и Франции в 1938 году, они себя оправдывали тем, что они тем самым пытаются мировую войну как-то оттянуть или предотвратить. А здесь вообще кроме корыстных интересов крупного бизнеса немецкого и, соответственно, корыстного политического интереса российского, политического и бизнес-олигархата вообще ничего нет.

Такое мнение выразил сегодня высказал для Радио Свобода российский социолог и политик Игорь Эйдман.

Это реальное предательство интересов Украины очевидное совершенно, которое производят на наших глазах немецкие политические и бизнес-элиты.
https://goo.gl/6FhVwL
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жадность правит миром, европейские ценности? нет, не слышал.
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Существование ЕС уже заканчивается. Это усиливает нашего главного союзника - США. и Канаду.
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ЕСовские проститутки начали потихоньку отмазывать рашистский грязьпром
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомЕК предписала "Газпрому" серию обязывающих условий работы на рынке Центральной и Восточной Европы
 
 
 
 
 
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